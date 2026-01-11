Нов вид електрическия мотоциклет с бързо освобождаваща се батерия

Португалската легенда Famel се завръща на голямата сцена, възкръсвайки като феникс от пепелта на миналото, за да пренесе класическия дух в ерата на електрическата мобилност. След като обяви несъстоятелност в началото на века, марката претърпя истински ренесанс и вече е готова да пусне по европейските улици своя най-нов шедьовър – електрическия мотопед E-XF. Дизайнът му е откровено обяснение в любов към златните години на „кафе рейсърите“, вдъхновен от култовия модел XF-17, но с технологичен пълнеж, който гледа смело към бъдещето.

Ех, този португалски чар! Новият E-XF тежи едва 120 килограма, което го прави изключително пъргав в градската джунгла, но същевременно притежава солидно присъствие благодарение на своята тръбна стоманена рамка и обърната предна вилка. Сърцето на машината е електрически мотор с мощност от 5,5 kW (около 7,5 к.с.), който позволява на ездача да развие максимална скорост от 100 км/ч. С едно зареждане на батерията от 40 Ah можете да изминете до 120 километра – напълно достатъчно, за да обикаляте градските кафенета или да отидете до работа със стил.

Истинският коз в ръкава на Famel обаче е интелигентното решение за батерията. Тя е разположена стратегически под фалшивия резервоар и разполага със система за бързо освобождаване. Това е истинско спасение за градските жители – вместо да търсите зарядна станция и да чакате 5 часа, можете просто да свалите батерията за секунди и да я заредите у дома или в офиса. А ако разполагате с втора, преходът към пълна мощност става буквално за миг.

Оборудването на E-XF не оставя място за компромиси: модерно LED осветление, което разсича мрака, дискови спирачки за максимална сигурност и класически колела със спици, които завършват ретро естетиката. Ремъчното задвижване пък гарантира тишина и минимална поддръжка, оставяйки ви да се наслаждавате единствено на вятъра и пътя.

Очаква се това електрическо бижу да стъпи на европейския пазар през първата половина на 2026 г. Цената му е фиксирана на около 7 000 евро (приблизително 8 000 долара), което го позиционира като премиум избор за ценителите на индивидуалността и екологичния транспорт. Famel не просто се завръща – те го правят със стил, който трудно може да бъде игнориран.