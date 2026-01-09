Wi-Fi 8 вече чука на вратата

Новини
9 Януари, 2026

Въпреки че стандартът няма да бъде пуснат още две години

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато светът все още се опитва да свикне с шеметните скорости на Wi-Fi 7, технологичните гиганти вече гледат далеч отвъд хоризонта. На тазгодишното изложение CES 2026 безжичните мрежи претърпяха истинска метаморфоза – фокусът се измести от суровата мощ към нещо много по-ценно: непоклатимата стабилност. Макар официалното „кръщене“ на стандарта Wi-Fi 8 да е планирано чак за 2028 г., първите прототипи вече са тук и обещават да сложат край на досадното накъсване на сигнала.

За разлика от своите предшественици, които се надпреварваха за всеки мегабит в секунда, Wi-Fi 8 (познат в инженерните среди като IEEE 802.11bn) залага на „интелигентното съжителство“. Основната мисия на новото поколение е да поддържа кристално чиста връзка в пренаселени пространства, където десетки устройства се борят за ефирно време. Вместо просто да напомпва скоростта, стандартът оптимизира координацията между рутерите и устройствата, гарантирайки, че вашата гейминг сесия или важен бизнес разговор няма да пострадат от съседа, който стриймва 8K видео.

Звездата на шоуто в Лас Вегас несъмнено бе Asus с техния концептуален рутер ROG NeoCore. Дизайнът му е всичко друго, но не и традиционен – футуристичен 20-стенен зар без видими антени, който изглежда по-скоро като артефакт от бъдещето, отколкото като мрежово оборудване. От компанията твърдят, че това „бижу“ не само поддържа стандартите на Wi-Fi 7, но и внедрява ранни функции на Wi-Fi 8 за драстично по-ниска латентност и по-добра пропускливост на сигнала през стени и препятствия.

Под капака на новата вълна устройства пулсират чиповете на Broadcom и MediaTek. Broadcom представи своята „артилерия“ в лицето на BCM4918 и модулите от серията BCM67xx, които обещават да влязат в домовете ни още до края на тази година. Междувременно MediaTek отговори с платформата Filogic 8000, насочена към флагманските смартфони и лаптопи. Въпреки че финалните спецификации ще бъдат заковани чак след две години, тези ранни версии ще позволят на потребителите да се докоснат до бъдещето по-рано, макар и с уговорката за последващи софтуерни актуализации. Както се казва, бъдещето не чака никого, а Wi-Fi 8 вече чука на вратата.


  • 1 Копейкин Костя

    8 0 Отговор
    Открадната технология от Рассия!! 😀

    15:35 09.01.2026