Плазмените охладители стават все по-разпространени и скоро ще започнат да се появяват в персоналните компютри

9 Януари, 2026 15:22 718 2

Ерата на бучащите перки и вибриращите кутии в света на технологиите изглежда е преброила последните си дни

Плазмените охладители стават все по-разпространени и скоро ще започнат да се появяват в персоналните компютри - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На хоризонта се задава тиха революция, която обещава да изпрати традиционните вентилатори в музея на компютърната история. Плазменото, или по-точно казано йонното охлаждане, вече не е само сюжет от научнофантастичен роман, а реална технология, която си пробива път към персоналните ни устройства.

Обединяването на малък обем с екстремна изчислителна мощ винаги е било „костелив орех“ за инженерите. Досега стандартното решение се свеждаше до масивни радиатори и шумни турбини, които често се задръстват с прах и заемат твърде много ценно място. Но ето че плазмата идва на помощ. След като YPlasma прикова вниманието на изложението CES 2026, компанията Ventiva вдигна залозите, представяйки своята визия за бъдещето на термичния мениджмънт.

Ако миналата година скептиците твърдяха, че 25W TDP капацитетът на Ventiva е твърде малък за сериозна работа, то днес разработчикът отвръща на удара с хитра стратегия. Вместо един масивен охладител, те предлагат „зонално разпределение“. Представете си серия от компактни йонни модули, стратегически разположени по периметъра на шасито, които атакуват горещите точки точно там, където възникват. Така лаптопите могат да останат тънки като острие, без да прегряват при тежки натоварвания.

Магията тук се случва благодарение на електростатични полета. Те йонизират въздушните молекули, създавайки насочен поток без нито една движеща се част. Резултатът? Пълна тишина, липса на вибрации и драстично по-проста конструкция. Огромният плюс е, че освободеното от вентилатори пространство може да се използва за по-големи батерии или допълнителен хардуер. Въпреки че от Ventiva все още пазят пълните технически детайли в тайна, посланието им е ясно: бъдещето на компютрите е хладно, плазмено и абсолютно безшумно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Не е ли по правилно да ползвате термина -йонно ,а не плазмено в случая?

    15:49 09.01.2026

  • 2 Гответе се огньове

    0 0 Отговор
    в устройствата при лек натиск! Аз ще си бацам със старите перки.

    15:51 09.01.2026