Google започна разпространението на новия Android Auto

Google даде старт на софтуерния сезон с пускането на първата версия на Android Auto 16.0. Намираща се в момента в бета тестова фаза, тази актуализация служи като критично „обновяване на инфраструктурата“ за платформата. Макар че скокът в номерацията на версията от 15 на 16 може да подсказва за значителна промяна, Google се придържа към установения си ритъм на подобрения „под капака“, а не на незабавни естетически промени. Въпреки това, тази версия е значима, тъй като поставя основите за две от най-очакваните подобрения за тази година: напълно интегрирани джаджи на началния екран и по-интелигентен медиен интерфейс „Coolwalk“.

Основната функция, която в момента преминава тестове в средата 16.0, е интегрирането на интерактивни джаджи. Подобно на последните актуализации в Apple CarPlay, тези джаджи позволяват на шофьорите да отделят около 40% от дисплея си за информация с висок приоритет, като например данни за времето в реално време от Pixel Weather или усъвършенстван интерфейс на часовника. Към тази стъпка към по-модулно табло се присъединява и актуализирана медийна карта „Coolwalk“. Тази преработена система е проектирана да бъде нещо повече от обикновен контролер за възпроизвеждане. Сега тя поддържа взаимодействие с няколко приложения, което позволява на шофьорите да превключват между различни музикални източници или плейлисти директно от таблото, без да се налага да се връщат към пълния списък с приложения.

Освен промените в потребителския интерфейс, 2026 година бележи окончателния преход към AI задвижване на платформата. Google е в процес на глобално внедряване, което ще доведе до оттеглянето на класическия Google Assistant в полза на Gemini AI двигателя. За потребителите на Android Auto това означава преминаване към по-разговорно ориентиран „навигатор“, който може да обработва сложни заявки на естествен език – като обобщаване на дълги имейл вериги по време на движение или търсене на адрес на местоназначение в личния ви Google Календар. Според текущите вътрешни графици Google Assistant ще достигне края на своя експлоатационен живот за Android Auto до март 2026 година, което ще направи Gemini задължителен стандарт за всички поддържани превозни средства до края на първото тримесечие.

Макар стабилната версия на Android Auto 16.0 да се очаква да се появи в Google Play Store чрез поетапно OTA (over-the-air) пускане, започващо следващата седмица, ентусиастите могат да изтеглят актуализацията още днес, използвайки самостоятелен APK инсталатор. Този ръчен процес на инсталиране изисква от потребителите да разрешат достъп за източници, които не са от Play Store – по същество заобикаляйки стандартната опашка за доставка, за да получат най-новия фърмуер незабавно. Тъй като Google продължава да работи по тази версия, очакваме да видим повече от тези функции да преминат от експерименталното кодово име „Earth“ към окончателните производствени спецификации.