Xiaomi разработва флагман, който може да промени света на смартфоните

Xiaomi се готви да пусне на пазара радикално нов флагман с висока производителност, вероятно Redmi K90 Ultra, който има за цел да реши проблема с термичното забавяне в индустрията с вграден механичен вентилатор. Според най-новата информация от надеждния източник Digital Chat Station, устройството в момента е в етап на прототип, като се тества активна система за охлаждане, интегрирана директно в областта на камерата. Този инженерно-технически пробив е предназначен да поддържа чипсет MediaTek Dimensity 9500 Plus да работи на максимална мощност по време на интензивни игрови сесии, имитирайки „активните аеродинамични“ решения, които се срещат в елитните хиперколи. Забележително е, че Xiaomi се стреми да постигне пълна IP68 класификация, като използва специализирани водоустойчиви мембрани, които позволяват въздушния поток да преминава през вентилационните отвори на вентилатора, без да се компрометира устойчивостта на шасито на прах и течности.

Очаква се хардуерът на K90 Ultra да бъде също толкова впечатляващ, колкото и охладителната му система. Изтеклите информации сочат към масивна батерия с капацитет от 8000 mAh до 10 000 mAh – революция в капацитета, която ще постави нов стандарт за издръжливост в сегмента на високите постижения – и всичко това при запазване на забележително тънък профил от 8,5 mm. Очаква се и значително подобрение на скоростта на зареждане, с поддръжка на 100 W кабелно и 100 W безжично зареждане. Този „високооктанов“ подход се простира и върху визуалното преживяване; устройството се очаква да разполага с 6,8-инчов LTPS OLED дисплей с кристално ясна 1,5K резолюция и невероятна честота на опресняване от 165Hz, спецификация, традиционно запазена за чисто геймърски телефони като серията RedMagic.

От естетическа гледна точка, K90 Ultra се движи към по-премиум конструкция, като се отказва от пластмасата в полза на метална средна рамка и включва много заоблени ъгли, които са в съответствие с тенденциите в дизайна за 2026 година. Под капака устройството вероятно ще работи с Android 16 с HyperOS 3, със специализиран софтуерен слой, предназначен да поддържа висока стабилност на честотата на кадрите по време на изискващи задачи. Докато стандартните K90 и K90 Pro Max, пуснати в края на 2025 година са със Snapdragon, този Ultra вариант се позиционира като крайната „Extreme Edition“, като дава приоритет на устойчивата производителност и чистия капацитет на батерията пред всичко останало.

Текущите пазарни прогнози сочат, че Redmi K90 Ultra ще бъде пуснат в средата на 2026 година, като дебютът му вероятно ще бъде около юни месец. Както и при предишните Ultra модели, се очаква този модел да бъде основа за глобалния Xiaomi 17T Pro по-късно през годината.