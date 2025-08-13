Удариха хакерска група и конфискуваха биткойни за $1 милион

Министерството на правосъдието на САЩ обяви успешното приключване на международна операция, насочена срещу хакерската група BlackSuit, известна още като Royal. В резултат на операцията, наречена "Checkmate", властите са блокирали девет домейна, иззели са четири сървъра и са конфискували 1 милион долара в биткойни. Средствата са били иззети от сметка в криптовалутна борса, която е била замразена още през януари 2024 г.

Групата BlackSuit е привлякла вниманието на правоохранителните органи с атаки срещу критична инфраструктура, включително срещу град Далас, Тексас, което е парализирало работата на спешните служби, полицията и съдилищата. Според Джон А. Айзенберг, помощник-главен прокурор по националната сигурност, "постоянните атаки на бандата за рансъмуер BlackSuit срещу критична инфраструктура на САЩ представляват сериозна заплаха за обществената безопасност".

По данни на Службата за разследвания на вътрешната сигурност (HSI), BlackSuit е компрометирала над 450 жертви в САЩ, сред които организации в секторите на здравеопазването, образованието, обществената сигурност и енергетиката. От 2022 г. насам киберпрестъпниците са получили над 370 милиона долара откупи, като най-големият платен откуп е бил 60 милиона долара.

Хакерите са използвали тактика на двойно изнудване, като са криптирали компютърните системи на жертвите и са заплашвали да публикуват откраднати данни, ако искането за откуп не бъде удовлетворено. Въпреки че самоличността на членовете на групата не е потвърдена, се предполага, че те са от Русия и други източноевропейски страни.