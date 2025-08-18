Новини
Хакери деактивираха всички камери за скорост в Нидерландия

18 Август, 2025 12:55 617 3

Атаката, за която се подозира, че е дело на хакерски групи от Русия и Китай, е била насочена към централните системи на прокуратурата, а не директно към самите камери

Хакери деактивираха всички камери за скорост в Нидерландия - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Мащабна кибератака срещу правителствените системи на Нидерландия доведе до деактивирането на всички камери за контрол на скоростта в страната. Въпреки че много шофьори посрещнаха новината с одобрение, холандската прокуратура се изправи пред сериозен проблем, тъй като системите не могат да бъдат реактивирани.

Атаката, за която се подозира, че е дело на хакерски групи от Русия и Китай, е била насочена към централните системи на прокуратурата, а не директно към самите камери. Това е причинило срив, който е направил невъзможно функционирането на всички мобилни, стационарни и секционни камери за скорост.

Според местни източници, хакерите са имали достъп до правителствени данни за повече от три седмици. Това повдига сериозни опасения не само за парализата на системите за контрол на движението, но и за потенциално изтичане на чувствителна информация и значителни финансови загуби за държавата.

Въпреки че не са известни подробности за щетите, официални лица работят усилено, за да възстановят системите и да върнат контрола над пътищата.


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    3 0 Отговор
    Ндааааа, точно руснаци или китайци ще да са.....

    13:02 18.08.2025

  • 2 по света и у нас

    3 0 Отговор
    А у нас, кога😂

    13:02 18.08.2025

  • 3 Браво!

    3 0 Отговор
    Одобрявам всякакви форми на борба срещу тоталитарната държава, обслужваща мафията, а не населението си!

    13:05 18.08.2025