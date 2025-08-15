WhatsApp отговори относно ограниченията въведени от Русия

Екипът на WhatsApp коментира наложените от Роскомнадзор ограничения върху обажданията в Русия, които засягат и Telegram. В официално изявление разработчиците на WhatsApp заявиха, че ще направят всичко възможно, за да гарантират, че потребителите в Русия ще имат достъп до сигурна комуникация, защитена с криптиране от край до край.

WhatsApp подчерта, че месинджърът е поверителен и се противопоставя на опитите на правителствата да нарушат правото на хората на сигурна комуникация. Според техни оценки, в Русия има около 100 милиона потребители на платформата.

Данните на изследователската компания Mediascope показват, че през юли 2025 година месечният обхват на WhatsApp в Русия е бил 96,2 милиона души, докато този на Telegram е бил 89,8 милиона. Това подчертава мащаба на проблема и значимостта на тези платформи за руските потребители.

След въвеждането на ограниченията, екипът на Telegram също направи изявление, в което посочи, че предприема активни мерки за предотвратяване на злоупотреби с платформата. Модераторите на Telegram, с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение, ежедневно изтриват милиони материали със злонамерено съдържание, включително призиви за насилие и измами.

От Министерството на цифровото развитие на Русия отбелязаха, че и двете платформи отказват да спазват изискванията на руското законодателство. Според министерството, спазването на тези стандарти е основното условие за премахване на ограниченията за разговори.