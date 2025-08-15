Новини
WhatsApp отговори относно ограниченията въведени от Русия

WhatsApp отговори относно ограниченията въведени от Русия

15 Август, 2025 12:43 556 3

От компанията подчертават, че месинджърът е поверителен и се противопоставят на опитите на правителствата да нарушат правото на хората на сигурна комуникация

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Екипът на WhatsApp коментира наложените от Роскомнадзор ограничения върху обажданията в Русия, които засягат и Telegram. В официално изявление разработчиците на WhatsApp заявиха, че ще направят всичко възможно, за да гарантират, че потребителите в Русия ще имат достъп до сигурна комуникация, защитена с криптиране от край до край.

WhatsApp подчерта, че месинджърът е поверителен и се противопоставя на опитите на правителствата да нарушат правото на хората на сигурна комуникация. Според техни оценки, в Русия има около 100 милиона потребители на платформата.

Данните на изследователската компания Mediascope показват, че през юли 2025 година месечният обхват на WhatsApp в Русия е бил 96,2 милиона души, докато този на Telegram е бил 89,8 милиона. Това подчертава мащаба на проблема и значимостта на тези платформи за руските потребители.

След въвеждането на ограниченията, екипът на Telegram също направи изявление, в което посочи, че предприема активни мерки за предотвратяване на злоупотреби с платформата. Модераторите на Telegram, с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение, ежедневно изтриват милиони материали със злонамерено съдържание, включително призиви за насилие и измами.

От Министерството на цифровото развитие на Русия отбелязаха, че и двете платформи отказват да спазват изискванията на руското законодателство. Според министерството, спазването на тези стандарти е основното условие за премахване на ограниченията за разговори.


  • 1 Поверителен, друг път

    0 0 Отговор
    Ватсап, вебер са отворена врата за мошенници и крадци. Цялата бизнес комуникация у нас е компрометирана.

    13:23 15.08.2025

  • 2 Васил

    0 0 Отговор
    Защо Русия като това си е Северна Корея-2

    13:25 15.08.2025

  • 3 Да бе

    0 0 Отговор
    Също като в Америка
    Да пръднеш по телефона,ще знаят какво си казал, политика след 11-ти септември...

    13:50 15.08.2025