Руски оператори искат блокиране на разговорите в Telegram и други чужди месинджъри

12 Август, 2025 12:17 672 8

  • русия-
  • мобилни оператори-
  • месинджър

Основният мотив на операторите е необходимостта от генериране на допълнителни приходи

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Четири от най-големите руски телекомуникационни оператори – МТС, Мегафон, Beeline и Tele2 – са отправили предложение към правителството за блокиране на разговорите в чуждестранни месинджъри като Telegram и WhatsApp. Това съобщава Forbes, позовавайки се на информиран източник. Искането е направено по време на стратегическа среща за развитие на комуникациите в края на май.

Основният мотив на операторите е необходимостта от генериране на допълнителни приходи. Те твърдят, че поскъпването на базовите станции и нарастването на мобилния интернет трафик могат да доведат до намаляване на скоростта на достъп до интернет, особено в големите градове. Според тях блокирането на разговорите в месинджърите ще принуди потребителите да се върнат към стандартните гласови обаждания, което ще увеличи приходите им.

Друг аргумент, който се изтъква, е борбата с киберпрестъпленията. Операторите посочват, че измамниците често използват WhatsApp и Telegram, за да се свързват с жертвите си. Според източника, подобна мярка би могла да премахне "основните претенции на силите за сигурност" и да избегне пълно блокиране на тези месинджъри.

Предложението обаче среща съпротива. Антимонополната служба се противопоставя, тъй като то включва многократно увеличение на тарифите за абонатите. Министерството на цифровото развитие също не е подкрепило идеята, въпреки че обсъждането по въпроса продължава.

Статистическите данни подкрепят тезата на операторите. От 2022 до 2024 година мобилният изходящ гласов трафик е намалял с 9,7%. В същото време трафикът през някои интернет ресурси се е увеличил значително: делът на VKontakte се е удвоил (14%), този на Telegram се е учетворил (11%), а на WhatsApp – удвоил (4%). Това показва, че все повече потребители предпочитат интернет комуникацията пред традиционните обаждания.


  • 1 Казуар

    5 1 Отговор
    Ще ограничат, мужиците и мужичките траят не смеят да се противопоставят.

    12:21 12.08.2025

  • 2 И аз

    5 3 Отговор
    Искам пълно блокиране на Русия.

    12:25 12.08.2025

  • 3 Тьотя

    4 3 Отговор
    А аз се чудя защо копейките се мръщят като им плащам в рубли

    12:27 12.08.2025

  • 4 глюпусти

    3 1 Отговор
    Шефа каза, че РФ не прави такива неща. Там цензура няма.

    12:29 12.08.2025

  • 5 Пепи

    4 3 Отговор
    Всяка сутрин се събуждам щастлив, че нямам нищо общо с русийката.

    12:30 12.08.2025

  • 6 пРосия

    5 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    12:35 12.08.2025

  • 7 Хаха

    0 1 Отговор
    Частниците искат от Русия разрешение да блокират и не го получават. Егати майтапа.

    12:41 12.08.2025

  • 8 мнение

    0 0 Отговор
    Това не са хори, тези са сектанти.

    13:25 12.08.2025