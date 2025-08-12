Руски оператори искат блокиране на разговорите в Telegram и други чужди месинджъри

Четири от най-големите руски телекомуникационни оператори – МТС, Мегафон, Beeline и Tele2 – са отправили предложение към правителството за блокиране на разговорите в чуждестранни месинджъри като Telegram и WhatsApp. Това съобщава Forbes, позовавайки се на информиран източник. Искането е направено по време на стратегическа среща за развитие на комуникациите в края на май.

Основният мотив на операторите е необходимостта от генериране на допълнителни приходи. Те твърдят, че поскъпването на базовите станции и нарастването на мобилния интернет трафик могат да доведат до намаляване на скоростта на достъп до интернет, особено в големите градове. Според тях блокирането на разговорите в месинджърите ще принуди потребителите да се върнат към стандартните гласови обаждания, което ще увеличи приходите им.

Друг аргумент, който се изтъква, е борбата с киберпрестъпленията. Операторите посочват, че измамниците често използват WhatsApp и Telegram, за да се свързват с жертвите си. Според източника, подобна мярка би могла да премахне "основните претенции на силите за сигурност" и да избегне пълно блокиране на тези месинджъри.

Предложението обаче среща съпротива. Антимонополната служба се противопоставя, тъй като то включва многократно увеличение на тарифите за абонатите. Министерството на цифровото развитие също не е подкрепило идеята, въпреки че обсъждането по въпроса продължава.

Статистическите данни подкрепят тезата на операторите. От 2022 до 2024 година мобилният изходящ гласов трафик е намалял с 9,7%. В същото време трафикът през някои интернет ресурси се е увеличил значително: делът на VKontakte се е удвоил (14%), този на Telegram се е учетворил (11%), а на WhatsApp – удвоил (4%). Това показва, че все повече потребители предпочитат интернет комуникацията пред традиционните обаждания.