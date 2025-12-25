Турция арестува над 100 заподозрени в подготовка на коледни и новогодишни атаки

Турските власти арестуваха 115 души, заподозрени, че са членове на „Ислямска държава“ и че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната. Това съобщи главната прокуратура на Истанбул, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според съобщението на прокуратурата, полицията е получила информация, че групата е имала за цел да извърши нападения, насочени главно срещу немюсюлмани, по време на празничния сезон.

В рамките на операцията са били извършени обиски на 124 различни обекта в Истанбул. В резултат на действията на полицията са задържани 115 от общо 137 издирвани заподозрени. При претърсванията са открити няколко пистолета и боеприпаси.