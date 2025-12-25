Новини
Турция арестува над 100 заподозрени в подготовка на коледни и новогодишни атаки

25 Декември, 2025 14:09 677 7

25 Декември, 2025 14:09 677 7

115 души, свързани с „Ислямска държава“, са задържани в Истанбул след полицейски обиски

Турция арестува над 100 заподозрени в подготовка на коледни и новогодишни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турските власти арестуваха 115 души, заподозрени, че са членове на „Ислямска държава“ и че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната. Това съобщи главната прокуратура на Истанбул, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според съобщението на прокуратурата, полицията е получила информация, че групата е имала за цел да извърши нападения, насочени главно срещу немюсюлмани, по време на празничния сезон.

В рамките на операцията са били извършени обиски на 124 различни обекта в Истанбул. В резултат на действията на полицията са задържани 115 от общо 137 издирвани заподозрени. При претърсванията са открити няколко пистолета и боеприпаси.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом са свързани с „Ислямска държава“

    2 3 Отговор
    Значи са атлантически съюзници и трябва да врякаме за освобождаването им зетърчета и зетърки ! И да бъдат освободени от данък девидент задължително....

    14:22 25.12.2025

  • 2 Тази измет налази

    5 0 Отговор
    Европа и единственият начин да се спасим е да ги превърнем в сапун. Материалът е перфектен за този процес.

    14:32 25.12.2025

  • 3 БАЙ Ганьо Балкански

    2 2 Отговор
    В туркия е режим при ердо
    .няма човешки права убиват жени..и мирни кюрдски граждани само защото са КЮРДИ,..КАТО ИВРЕИТИ ПАЛЕСТИНЦИ
    НООО ЕС НАТО ФАШ РАСИЯ И ООН МЪЛЧАТ

    Коментиран от #5

    14:33 25.12.2025

  • 4 дъжд

    2 2 Отговор
    От кога мюсюлманите празнуват Коледа и по точно турците? Да не би и Аллах да е решил точно тогава да се роди?

    14:54 25.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP

    1 1 Отговор
    по "празниците" хиляди богаташчета, бизнесмени, уродливитe и чaaветтa и цялата и жaaлкa cмpъдливa poда ще претърпят инциденти. Ще се надуят, вмиришят, ще се разнесе вoня и смpaд на paзлoженно и ще пъплят чеpвeи по гноясалите и paзложeни телеса!

    15:08 25.12.2025

  • 7 Мдаа

    0 0 Отговор
    С това безразсъдно приемане на мигранти от мюсюлмански страни, и тук така ще става

    15:40 25.12.2025

