Турция арестува над 100 заподозрени в подготовка на коледни и новогодишни атаки

Турските власти арестуваха 115 души, заподозрени, че са членове на „Ислямска държава“ и че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната. Това съобщи главната прокуратура на Истанбул, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
Според съобщението на прокуратурата, полицията е получила информация, че групата е имала за цел да извърши нападения, насочени главно срещу немюсюлмани, по време на празничния сезон.
В рамките на операцията са били извършени обиски на 124 различни обекта в Истанбул. В резултат на действията на полицията са задържани 115 от общо 137 издирвани заподозрени. При претърсванията са открити няколко пистолета и боеприпаси.
1 Щом са свързани с „Ислямска държава“
14:22 25.12.2025
2 Тази измет налази
14:32 25.12.2025
3 БАЙ Ганьо Балкански
.няма човешки права убиват жени..и мирни кюрдски граждани само защото са КЮРДИ,..КАТО ИВРЕИТИ ПАЛЕСТИНЦИ
НООО ЕС НАТО ФАШ РАСИЯ И ООН МЪЛЧАТ
Коментиран от #5
14:33 25.12.2025
4 дъжд
14:54 25.12.2025
6 ЛИЛЧНИЯТ ВИ ГРОБАP
15:08 25.12.2025
7 Мдаа
15:40 25.12.2025