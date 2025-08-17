Българка стана световен шампион по авиомоделизъм

Русе и България имат повод за гордост, след като Елеонора Павлова от Спортен клуб по авиомоделизъм „Приста“ спечели титлата Световен шампион при жените на Световното първенство за свободно летящи модели, клас F1E. Състезанието, което събра елитни спортисти от 14 държави, се проведе от 11 до 15 август в Рана, Чехия. Сред участниците бяха силни отбори от Япония, Щатите, Полша, Австрия, Швейцария, Словакия, Чехия, Украйна, Великобритания, Румъния, Франция, Италия, Германия и България.

Една от най-ярките звезди в този технологичен спорт

Успехът на Елеонора Павлова не е случаен. Тя е национален състезател от 2022 г. и през последните две години доминира в българския авиомоделизъм, като печели шампионската титла при мъжете за 2023 и 2024 г. Елеонора се нарежда сред топ 10 в световната ранглиста при мъжете и заема първо място при жените в годишното класиране на Международната федерация по аеронавтика. Тези постижения я утвърдиха като едно от най-ярките имена в спорта, а златният медал от Световното първенство е логично продължение на нейния възход.

Успех, постигнат с упоритост и талант

Въпреки изключително трудните и неблагоприятни метеорологични условия по време на състезанието в Чехия, талантът и упоритостта на Елеонора ѝ помогнаха да се пребори с конкуренцията и да завоюва златния медал. Тя доказа, че е сред най-добрите в света, а този успех е доказателство за високото ниво на българския авиомоделизъм.

Отборът на "Приста" с отлично представяне

В отбора на русенския клуб "Приста", воден от треньора Любомир Бакалов, се включиха още Милен Илиев и Велизар Владев. Велизар постигна отличното 7-мо място в класирането, допринасяйки за силното представяне на България на световната сцена.

До края на годината на Елеонора Павлова ѝ предстоят участия в още четири кръга за Световната купа, както и в Републиканското първенство, където ще има възможност да затвърди лидерската си позиция.