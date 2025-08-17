Новини
Технологии »
Българка стана световен шампион по авиомоделизъм

Българка стана световен шампион по авиомоделизъм

17 Август, 2025 15:00 1 201 1

  • авиомоделизъм-
  • българия-
  • сметовен шампион

Елеонора Павлова донесе блестящ успех за Русе и за България

Българка стана световен шампион по авиомоделизъм - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Русе и България имат повод за гордост, след като Елеонора Павлова от Спортен клуб по авиомоделизъм „Приста“ спечели титлата Световен шампион при жените на Световното първенство за свободно летящи модели, клас F1E. Състезанието, което събра елитни спортисти от 14 държави, се проведе от 11 до 15 август в Рана, Чехия. Сред участниците бяха силни отбори от Япония, Щатите, Полша, Австрия, Швейцария, Словакия, Чехия, Украйна, Великобритания, Румъния, Франция, Италия, Германия и България.

Една от най-ярките звезди в този технологичен спорт

Успехът на Елеонора Павлова не е случаен. Тя е национален състезател от 2022 г. и през последните две години доминира в българския авиомоделизъм, като печели шампионската титла при мъжете за 2023 и 2024 г. Елеонора се нарежда сред топ 10 в световната ранглиста при мъжете и заема първо място при жените в годишното класиране на Международната федерация по аеронавтика. Тези постижения я утвърдиха като едно от най-ярките имена в спорта, а златният медал от Световното първенство е логично продължение на нейния възход.

Българка стана световен шампион по авиомоделизъм

Успех, постигнат с упоритост и талант

Въпреки изключително трудните и неблагоприятни метеорологични условия по време на състезанието в Чехия, талантът и упоритостта на Елеонора ѝ помогнаха да се пребори с конкуренцията и да завоюва златния медал. Тя доказа, че е сред най-добрите в света, а този успех е доказателство за високото ниво на българския авиомоделизъм.

Отборът на "Приста" с отлично представяне

В отбора на русенския клуб "Приста", воден от треньора Любомир Бакалов, се включиха още Милен Илиев и Велизар Владев. Велизар постигна отличното 7-мо място в класирането, допринасяйки за силното представяне на България на световната сцена.

Българка стана световен шампион по авиомоделизъм

До края на годината на Елеонора Павлова ѝ предстоят участия в още четири кръга за Световната купа, както и в Републиканското първенство, където ще има възможност да затвърди лидерската си позиция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 404

    1 0 Отговор
    Зеленски само да не разбере че ще се обади на ДЖелязков и ще я мобилизират

    15:05 17.08.2025