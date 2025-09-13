Мъжът, откраднал Lexus-а на полския премиер, бе задържан преди да отлети за България

Тази сутрин на летището в Гданск е задържан мъж, заподозрян в кражба на автомобил Lexus, собственост на премиера Доналд Туск, съобщиха полските медии.
Крадецът на Lexus-а е бил арестуван на летището точно преди да напусне страната – в посока България. Изненадан от служителите, той не е оказал съпротива.
Задържаният е 41-годишен жител на полския град Сопот, полски гражданин, съобщи местната полиция. Задържаният е отведен в полицейско управление. Служителите са претърсили и апартамента му, събират доказателства.
Случаят предизвика широк медиен отзвук в Полша. Откраднатият автомобил е собственост на Доналд Туск и е бил охраняван. Не е ясно как крадецът е успял незабелязано да се качи в колата. Вероятно е използвал електронни устройства.
Заподозреният е трябвало да излети за България в 6 сутринта. Не се съобщава каква е връзката му с България. Полското издание Onet пише в заглавието си: „Почивка в България? Първо, затвор.“
2 Българин
17:14 13.09.2025
3 КОИ Е ТОЗИ БЪЛГАРИН
17:19 13.09.2025
4 минувач
17:23 13.09.2025
5 механик
17:25 13.09.2025
6 6135
Натискаме копчето и охраната заспива за 5 минути?
17:29 13.09.2025
7 ЛИЛИ
Коментиран от #9
17:40 13.09.2025
8 ЛОРИ
17:42 13.09.2025
9 цикатридина
До коментар #7 от "ЛИЛИ":..в твоя гараж сухота и буби ще намерим!
17:55 13.09.2025
10 ТИКВУН БЕШЕ В ПАНКРАЦ
18:00 13.09.2025
11 Моряка
18:00 13.09.2025
12 Това е
18:03 13.09.2025
13 дядото
18:04 13.09.2025