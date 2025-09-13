Мъжът, откраднал Lexus-а на полския премиер, бе задържан преди да отлети за България

Тази сутрин на летището в Гданск е задържан мъж, заподозрян в кражба на автомобил Lexus, собственост на премиера Доналд Туск, съобщиха полските медии.

Крадецът на Lexus-а е бил арестуван на летището точно преди да напусне страната – в посока България. Изненадан от служителите, той не е оказал съпротива.

Задържаният е 41-годишен жител на полския град Сопот, полски гражданин, съобщи местната полиция. Задържаният е отведен в полицейско управление. Служителите са претърсили и апартамента му, събират доказателства.

Случаят предизвика широк медиен отзвук в Полша. Откраднатият автомобил е собственост на Доналд Туск и е бил охраняван. Не е ясно как крадецът е успял незабелязано да се качи в колата. Вероятно е използвал електронни устройства.

Заподозреният е трябвало да излети за България в 6 сутринта. Не се съобщава каква е връзката му с България. Полското издание Onet пише в заглавието си: „Почивка в България? Първо, затвор.“