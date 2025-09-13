Новини
Свят »
Полша »
Мъжът, откраднал Lexus-а на полския премиер, бе задържан преди да отлети за България

Мъжът, откраднал Lexus-а на полския премиер, бе задържан преди да отлети за България

13 Септември, 2025 17:05 1 643 13

  • доналд туск-
  • lexus-
  • автомобил-
  • кражба-
  • полша-
  • българия-
  • гданск

Задържан е полски гражданин на 41 години. Трябвало е да се качи на самолет за България в 6 ч. сутринта.

Мъжът, откраднал Lexus-а на полския премиер, бе задържан преди да отлети за България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин на летището в Гданск е задържан мъж, заподозрян в кражба на автомобил Lexus, собственост на премиера Доналд Туск, съобщиха полските медии.

Крадецът на Lexus-а е бил арестуван на летището точно преди да напусне страната – в посока България. Изненадан от служителите, той не е оказал съпротива.

Задържаният е 41-годишен жител на полския град Сопот, полски гражданин, съобщи местната полиция. Задържаният е отведен в полицейско управление. Служителите са претърсили и апартамента му, събират доказателства.

Случаят предизвика широк медиен отзвук в Полша. Откраднатият автомобил е собственост на Доналд Туск и е бил охраняван. Не е ясно как крадецът е успял незабелязано да се качи в колата. Вероятно е използвал електронни устройства.

Заподозреният е трябвало да излети за България в 6 сутринта. Не се съобщава каква е връзката му с България. Полското издание Onet пише в заглавието си: „Почивка в България? Първо, затвор.“


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    19 3 Отговор
    Не се съобщава каква е връзката му с България-.първи братовчед на боко и шиши !

    17:14 13.09.2025

  • 3 КОИ Е ТОЗИ БЪЛГАРИН

    16 1 Отговор
    ДА НЕ Е БОИКО ТОИ Е ИЗВЕСТЕН ЕВРОПЕИСКИ АВТО КРАДЕЦ И В ЗАТВОРА Е ЛЕЖАЛ В ЧЕХИЯ

    17:19 13.09.2025

  • 4 минувач

    9 1 Отговор
    Нашите ,,палестинци,, отдавна се трудят и в Полша . Няма да е изненада , ако е някой от тях .

    17:23 13.09.2025

  • 5 механик

    7 1 Отговор
    Използувал електрони устройства ? Не може да бъде . Най-вероятно е ползувал чук . Пълен фалш , колата била охранявана .

    17:25 13.09.2025

  • 6 6135

    9 0 Отговор
    Как точно се краде с електронно устройство охранявана кола?
    Натискаме копчето и охраната заспива за 5 минути?

    17:29 13.09.2025

  • 7 ЛИЛИ

    8 0 Отговор
    ЛЕКСУСА ГО ТЪРСЕТЕ В НА БОИКО ГАРАЖА

    Коментиран от #9

    17:40 13.09.2025

  • 8 ЛОРИ

    6 0 Отговор
    ЕВРОГЕИЦИ СТАВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗА СМЯХ

    17:42 13.09.2025

  • 9 цикатридина

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ЛИЛИ":

    ..в твоя гараж сухота и буби ще намерим!

    17:55 13.09.2025

  • 10 ТИКВУН БЕШЕ В ПАНКРАЦ

    2 0 Отговор
    Затвора в Чехия за кражби на коли

    18:00 13.09.2025

  • 11 Моряка

    2 0 Отговор
    Навремето Боко се занимаваше със същите невинни игрички в Чехия.След това стана шеф на полицията и Премиер.Нищо чудно сега и този да стане шеф на ДАНС.Мястото е свободно.Пък догодина и Президент.Мястото ще се освободи.По добре бандюга с опит,отколкото лиглю - ирландска пастирка.

    18:00 13.09.2025

  • 12 Това е

    0 0 Отговор
    човек на циганина от Банкя.

    18:03 13.09.2025

  • 13 дядото

    1 0 Отговор
    да проверите хубаво,хей.току виж кремъл или путин лично са замесени в кражбата.

    18:04 13.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания