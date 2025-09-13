Новини
Полша отхвърля всякаква дезинформация, предполагаща, че Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове
  Тема: Украйна

Полша отхвърля всякаква дезинформация, предполагаща, че Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове

13 Септември, 2025 17:20 1 067 39

Все по-лесно можем да идентифицираме онези, които служат на руската пропаганда и дезинформация, каза Туск

Полша отхвърля всякаква дезинформация, предполагаща, че Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Изявлението дойде след заседанието на Съвета за национална сигурност, на което присъстваха Туск, президентът на Полша Карол Навроцки и други високопоставени служители.

„Тази позиция на нашите военни, служби, президента и моята е недвусмислена - ние отхвърляме всички манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна стои зад тази атака, че това е украинска провокация“, заяви Туск.

„Нашите сведения по случая са ясни, отговорността за събитията в полското небе пада върху Руската федерация“, посочи той.

Съветът, добави Туск, се фокусира върху разпространяваната от Москва пропаганда, както и върху свързаното с нея поведение в Полша.

„Все по-лесно можем да идентифицираме онези, които, независимо дали по политически причини, дали от глупост, дали защото са предатели, служат на руската пропаганда и дезинформация“, подчерта полският министър-председател.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НИКО

    34 46 Отговор
    КОИ ГИ БРОИ ПОЛЯЦИТЕ ЗА ЖИВИ ТЕ ЩЕ СА СЛЕДВАЩИТЕ ЖЕРТВИ АКО НАТО И ЗАПАДА ПРОДЪЛЖАВАТ В ТОЗИ ДУХ

    Коментиран от #21

    17:23 13.09.2025

  • 2 заради зелковците които не клякат пред

    17 46 Отговор
    Мечока
    Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове

    17:24 13.09.2025

  • 3 Тео

    32 42 Отговор
    Паляците си търсят и те боя😑

    17:24 13.09.2025

  • 4 Хасковски каунь

    19 3 Отговор
    Истината ще светне след седмица.

    Коментиран от #19

    17:29 13.09.2025

  • 5 Двама натовски полски тракториста

    16 4 Отговор
    Ох дано, Туск е прав поне този път.
    Ама едва ли!

    17:30 13.09.2025

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    25 2 Отговор
    Полша кво отхърля си е нейна работа. Ние доматите не ги ядем с колците. Пшекска работа. Бандеровците им убих А 100000 души, а те се целуват с тях

    17:30 13.09.2025

  • 7 Един

    26 2 Отговор
    Разбира се! Първо правило на пропагандата е да наложиш цензура!
    Евро-фашистите добре знаят това!

    17:31 13.09.2025

  • 8 Ами

    26 2 Отговор
    Дроновете са били за отвличане на вниманието.
    Докато всички са гледали към небето, на Туск са му свили Лексуса :)

    17:31 13.09.2025

  • 9 Сварен макарон

    14 2 Отговор
    И аз отхвърлям всяка дезинформация, че съм мек.

    17:32 13.09.2025

  • 10 Въпрос към групата на

    18 2 Отговор
    Желаещите: Замисляли Ли сте се какво Ви очаква ако хипотетично любимецът Ви Зеленски победи Русия и се докопа до ядрените И арсенали??

    17:32 13.09.2025

  • 11 си дзън

    3 14 Отговор
    Украинските дронове току-що удариха Ново-Уфимската рафинерия на 2000км от Украйна.

    Коментиран от #18, #20

    17:36 13.09.2025

  • 12 минувач

    9 2 Отговор
    Укрите винаги са чисти като сълза ....

    17:37 13.09.2025

  • 13 Аман от тези дронове

    17 2 Отговор
    Толкова жалък запада не съм го виждал.

    17:37 13.09.2025

  • 14 ЖЕКО

    13 2 Отговор
    ТОЯ ГО Е ЯД ЧЕ СА МУ ОТКРАДНАЛИ КОЛАТА И ПУТИН БИЛ ВИНОВЕН , А ИЛИЗА ЧЕ КРАДЕЦА БИЛ ОТ НА БОИКО БАНДАТА

    17:38 13.09.2025

  • 15 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    И НИТО ДУМА ЗА УБИТИТЕ НЕВИННИ ХОРА В ПОЛША ОТ УКРИ РАКЕТА?ЗАЩО?

    17:38 13.09.2025

  • 16 Така е ☝️😁

    9 6 Отговор
    Рашистите лъжат при всеки удобен случай, но го правят много елементарно и абсурдно.

    Коментиран от #28

    17:39 13.09.2025

  • 17 Факт

    9 1 Отговор
    Просто не ви вярваме, защото нямате убедителни доказателства!

    17:39 13.09.2025

  • 18 онзи

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    А утре от ранна утрин пак рев и со.....ли , че ги бият лошите руснаци ...

    17:39 13.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    Ще я поправят, Дори и да е верно
    Днес в Москва откриха още 4 нови метростанции. Повече от 250 станаха. Бил съм на половината. Прави вятър

    Коментиран от #27

    17:40 13.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 123456

    7 9 Отговор
    Тусик , грабай мешката и противогаза и вазелина и беш да охраняваш границата !

    17:41 13.09.2025

  • 23 матю хари

    18 10 Отговор
    Русия нападна вероломно НАТО, но има късмет, че президент и премиер в момента на са Рейгън и Тачър, защото от русийката нищо нямаше да остане.

    Коментиран от #26, #30

    17:43 13.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 10 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Абе ти не видели, че дроновете са лепени с тиксо. Сиреч, втора украинска употреба. И как от 19 дрона един боен нямаше, всички без взрив?

    17:43 13.09.2025

  • 26 оли ,

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "матю хари":

    Дерзай , все още е безплатно !

    17:44 13.09.2025

  • 27 си дзън

    0 8 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще им трябват метростанции на московчани. Все пак и те трябва да се крият от дроновете.
    Пък и бензин ще им трябва...

    17:45 13.09.2025

  • 28 Ха-ха-ха 👍

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е ☝️😁":

    Добре, че Маша си признава за лъжите ю

    17:49 13.09.2025

  • 29 хахаха

    4 8 Отговор
    те и ракетите бяха руски дето убиха полските фермери.....

    17:50 13.09.2025

  • 30 Ами

    4 10 Отговор

    До коментар #23 от "матю хари":

    Късметлиите са НАТО, че все още Путин е президент на Русия :)

    Коментиран от #31

    17:52 13.09.2025

  • 31 Нищо не зависи от Путлер

    9 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ами":

    От Китай му казват какво да прави. Там е шефа му.

    Коментиран от #38

    17:54 13.09.2025

  • 32 дядото

    2 0 Отговор
    и преди с ракетите бяхте "непреклонни",а после мълчахте като затъкнати.

    17:56 13.09.2025

  • 33 така, така

    4 0 Отговор
    според информацията от самата Полша (потвърдена и от Беларус, които са им съобщили за идващите дронове), макетите на дронове са навлезнали от територията на Украйна (наричм ги макети, защото са нямали никакви бойни заряди).
    Остава загадка чии са дроновете. Поляците се изложиха достатъчно с неспособността си да се справят с нарушаването на въздушното им пространство. По-добре е да срат с тая тема, че да се забрави срамът им по-бързо. Така и така си издействаха финансиране за засилване на ПВО-то дето не им работи. Едва ли имат нужда от продължаване на позора.
    Ако раздухват още темата, то може накрая някой старателен да демонстрира как "дезинформацията" е чистата истина за инцидента им. Тогава и цялото бездйствие на поляците ще си дойде на мястото - кой ще хаби ракети за милиони, когато знае, че тия дронове са си макети и единствената им цел е да се вдигне малко шум.

    17:56 13.09.2025

  • 34 И наистина

    4 0 Отговор
    Ли мислиш че хората ти вярват. Дори ти не си вярваш на тази ГЛУПОСТ. Я дай адекватен отговор защо Русия ще изпрати разпознаваем като руски дрон в Полша...Първо ще влязат танковете а после всичко останало. Смешник.

    18:00 13.09.2025

  • 35 665

    4 0 Отговор
    Хиената на Европа на англо каишка. Набълбукана със земи на съседите си.

    18:00 13.09.2025

  • 36 Георгиев

    3 0 Отговор
    Кое е пропаганда? Че тия дронове в Полша са пратени от Киев и ВСУ и не са руски или че руснаците са направили дронове, които летят 1,5 пъти по далеч от известните ни досега. Нещо ни имат за баламурници. Тия апаратни мероприятия са играни не веднъж до сега. И надушвам английски сценарий. Както при започване на ПСВ и ВСВ. И за какво става дума? За правене на мръсно на Русия. Защото да джавкаш и да правиш номера срещу страна с ядрено оръжие и да смяташ, че в един момент няма да го използва си е риск от всякъде. Каквото трябва да стане, ще стане.

    18:03 13.09.2025

  • 37 Рублевка

    3 0 Отговор
    Полякините са много хубави, поляците много работни, политиците им много глупави.

    18:03 13.09.2025

  • 38 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Нищо не зависи от Путлер":

    Вервай си :)

    18:03 13.09.2025

  • 39 604

    0 0 Отговор
    Да дезинформация да ъм информациятъ я знаят...поляците не са тъпи наггъзени пърчиетъ кът нащи...

    18:07 13.09.2025

