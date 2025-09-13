Полша отхвърля всякаква дезинформация, предполагаща, че Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове

Полският премиер Доналд Туск заяви, че Полша отхвърля всякакви манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна е виновна за нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство на фона на масирания удар на Русия срещу Украйна, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Изявлението дойде след заседанието на Съвета за национална сигурност, на което присъстваха Туск, президентът на Полша Карол Навроцки и други високопоставени служители.
„Тази позиция на нашите военни, служби, президента и моята е недвусмислена - ние отхвърляме всички манипулации и дезинформация, предполагащи, че Украйна стои зад тази атака, че това е украинска провокация“, заяви Туск.
„Нашите сведения по случая са ясни, отговорността за събитията в полското небе пада върху Руската федерация“, посочи той.
Съветът, добави Туск, се фокусира върху разпространяваната от Москва пропаганда, както и върху свързаното с нея поведение в Полша.
„Все по-лесно можем да идентифицираме онези, които, независимо дали по политически причини, дали от глупост, дали защото са предатели, служат на руската пропаганда и дезинформация“, подчерта полският министър-председател.
1 НИКО
Коментиран от #21
17:23 13.09.2025
2 заради зелковците които не клякат пред
Украйна е виновна за нахлуването на руските дронове
17:24 13.09.2025
3 Тео
17:24 13.09.2025
4 Хасковски каунь
Коментиран от #19
17:29 13.09.2025
5 Двама натовски полски тракториста
Ама едва ли!
17:30 13.09.2025
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
17:30 13.09.2025
7 Един
Евро-фашистите добре знаят това!
17:31 13.09.2025
8 Ами
Докато всички са гледали към небето, на Туск са му свили Лексуса :)
17:31 13.09.2025
9 Сварен макарон
17:32 13.09.2025
10 Въпрос към групата на
17:32 13.09.2025
11 си дзън
Коментиран от #18, #20
17:36 13.09.2025
12 минувач
17:37 13.09.2025
13 Аман от тези дронове
17:37 13.09.2025
14 ЖЕКО
17:38 13.09.2025
15 Боруна Лом
17:38 13.09.2025
16 Така е ☝️😁
Коментиран от #28
17:39 13.09.2025
17 Факт
17:39 13.09.2025
18 онзи
До коментар #11 от "си дзън":А утре от ранна утрин пак рев и со.....ли , че ги бият лошите руснаци ...
17:39 13.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "си дзън":Ще я поправят, Дори и да е верно
Днес в Москва откриха още 4 нови метростанции. Повече от 250 станаха. Бил съм на половината. Прави вятър
Коментиран от #27
17:40 13.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 123456
17:41 13.09.2025
23 матю хари
Коментиран от #26, #30
17:43 13.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "Европеец":Абе ти не видели, че дроновете са лепени с тиксо. Сиреч, втора украинска употреба. И как от 19 дрона един боен нямаше, всички без взрив?
17:43 13.09.2025
26 оли ,
До коментар #23 от "матю хари":Дерзай , все още е безплатно !
17:44 13.09.2025
27 си дзън
До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ще им трябват метростанции на московчани. Все пак и те трябва да се крият от дроновете.
Пък и бензин ще им трябва...
17:45 13.09.2025
28 Ха-ха-ха 👍
До коментар #16 от "Така е ☝️😁":Добре, че Маша си признава за лъжите ю
17:49 13.09.2025
29 хахаха
17:50 13.09.2025
30 Ами
До коментар #23 от "матю хари":Късметлиите са НАТО, че все още Путин е президент на Русия :)
Коментиран от #31
17:52 13.09.2025
31 Нищо не зависи от Путлер
До коментар #30 от "Ами":От Китай му казват какво да прави. Там е шефа му.
Коментиран от #38
17:54 13.09.2025
32 дядото
17:56 13.09.2025
33 така, така
Остава загадка чии са дроновете. Поляците се изложиха достатъчно с неспособността си да се справят с нарушаването на въздушното им пространство. По-добре е да срат с тая тема, че да се забрави срамът им по-бързо. Така и така си издействаха финансиране за засилване на ПВО-то дето не им работи. Едва ли имат нужда от продължаване на позора.
Ако раздухват още темата, то може накрая някой старателен да демонстрира как "дезинформацията" е чистата истина за инцидента им. Тогава и цялото бездйствие на поляците ще си дойде на мястото - кой ще хаби ракети за милиони, когато знае, че тия дронове са си макети и единствената им цел е да се вдигне малко шум.
17:56 13.09.2025
34 И наистина
18:00 13.09.2025
35 665
18:00 13.09.2025
36 Георгиев
18:03 13.09.2025
37 Рублевка
18:03 13.09.2025
38 Ами
До коментар #31 от "Нищо не зависи от Путлер":Вервай си :)
18:03 13.09.2025
39 604
18:07 13.09.2025