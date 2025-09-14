Новини
Свят »
Северна Корея »
Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо"

Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо"

14 Септември, 2025 05:23, обновена 14 Септември, 2025 05:26 574 5

  • марко рубио-
  • сащ-
  • дронове-
  • русия-
  • полша

Американският държавен секретар не заяви ясно, дали според него става въпрос за преднамерени действия от страна на Москва

Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският държавен секретар Марко Рубио определи навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство като "недопустимо", но не заяви ясно, дали според него става въпрос за преднамерени действия от страна на Москва, предаде Ройтерс.

НАТО вчера заяви, че планира да укрепи на отбраната на източния фланг на Европа, след като по-рано тази седмица Полша прехвана дронове, нарушили въздушното ѝ пространство.

"Смятаме, че това е неприемливо, жалко и опасно развитие", заяви Рубио пред журналисти в Израел, преди да отпътува за Великобритания.

По думите на Рубио "няма съмнение", че дроновете са вдигнати във въздуха умишлено. "Въпросът е дали дроновете специално са били насочени към Полша", отбеляза американският дипломат. "Ако доказателствата ни доведат до това заключение, тогава очевидно ще става въпрос за изключително ескалиращ ход", продължи Рубио. "Има и редица други възможности, но… бихме искали да разполагаме с всички факти и да се консултираме с нашите съюзници, преди да вземем конкретни решения", подчера държавният секретар на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп в петък допусна възможността дроновете да са нарушили полското въздушно пространство по погрешка.

Дороти Ший, изпълняващ длъжността постоянен представител на САЩ в ООН, определи нарушаването на въздушното пространство на Полша като "тревожно" и заяви, че Вашингтон "ще защитава всеки сантиметър от територията на НАТО".


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ю ТУ

    2 0 Отговор
    ЗА МЕН НЕ ВАЖЕШЕ

    05:27 14.09.2025

  • 2 Рейчъл Стоянов

    4 2 Отговор
    Абе, Марко... Ти що се обаждаш ниподготвин?

    05:31 14.09.2025

  • 3 пешо

    3 0 Отговор
    дроновете са пуснати от украйна

    06:08 14.09.2025

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Потресът е от това, че обикновен дрон минава 1200-1500 км според, поне собствените им изчисления!

    06:19 14.09.2025

  • 5 Жоро

    0 0 Отговор
    Активирайте чл. 5 и да се свършва. Докога ще се правите на мъже кквито не сте. Пращайте всичкото гейове за утилизация

    06:27 14.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания