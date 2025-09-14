Politico: ЕС може да използва замразени руски активи под формата на записи на заповед

Представители на Европейската комисия са предложили ръководителите на финансовите министерства на ЕС да прехвърлят замразени руски активи на Украйна чрез записи на заповед.

Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на европейски служители.

Според тяхна информация, предложението е включвало размяна на парични депозити срещу облигации, чието плащане би било гарантирано от страните от ЕС.

През август белгийското външно министерство, под чиято юрисдикция са блокирани 210 милиарда евро от руските активи, се обяви категорично срещу експроприацията им. То подчерта, че приходите от реинвестирането на тези активи са обещани като гаранции за вече отпуснатите на Украйна заеми от Г-7 с погасяване през 2040 г. Министърът призова колегите си „да не колят кокошката, която снася златни яйца“.