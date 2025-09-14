Новини
Свят »
Politico: ЕС може да използва замразени руски активи под формата на записи на заповед

14 Септември, 2025 06:50, обновена 14 Септември, 2025 06:56 710 8

  • русия-
  • ес-
  • ек-
  • замразени активи

Предложението е на представители на Европейската комисия

Politico: ЕС може да използва замразени руски активи под формата на записи на заповед - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Европейската комисия са предложили ръководителите на финансовите министерства на ЕС да прехвърлят замразени руски активи на Украйна чрез записи на заповед.

Това съобщи вестник Politico, позовавайки се на европейски служители.

Според тяхна информация, предложението е включвало размяна на парични депозити срещу облигации, чието плащане би било гарантирано от страните от ЕС.

През август белгийското външно министерство, под чиято юрисдикция са блокирани 210 милиарда евро от руските активи, се обяви категорично срещу експроприацията им. То подчерта, че приходите от реинвестирането на тези активи са обещани като гаранции за вече отпуснатите на Украйна заеми от Г-7 с погасяване през 2040 г. Министърът призова колегите си „да не колят кокошката, която снася златни яйца“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    16 0 Отговор
    Всякакви маймунджилъци!

    06:59 14.09.2025

  • 2 Бензъл

    15 1 Отговор
    Руснаците винаги се връщат за своето.

    07:03 14.09.2025

  • 3 Ох добре, че преминахме

    1 8 Отговор
    на евро, тъкмо навреме

    07:06 14.09.2025

  • 4 Булава

    12 1 Отговор
    Очаквайте много скоро разпада на ЕС.Фалита вече започна

    07:06 14.09.2025

  • 5 Ха ха ха

    15 0 Отговор
    Чудят се как да откраднат чуждите пари. С това се занимават денонощно тези психопати.

    07:14 14.09.2025

  • 6 Факти

    9 1 Отговор
    Ванга е казала: Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.”

    07:18 14.09.2025

  • 7 Цървул

    8 0 Отговор
    А така , а така . Конфискувайте ги . После ще видите инвестиции в европата - ама друг път . Това което ще видите е нова берлинска финансова стена , около евросъюза . Без пари , без евтини енергоносители и без пазари . Едно хубаво икономическо пльосване . Кеф - цена няма .

    07:52 14.09.2025

  • 8 Под какъвто и да е

    4 0 Отговор
    начин тези средства се прехвърлят на Украйна, все си е кражба, а последиците от такова действие са меко казано катастрофални за банки и каквито и да е фондове, където се влагат средства. Много вложители ще си помислят сериозно дали да депозират или държат там някакви активи... В такива депозитари се държат трилиони и изтеглянето им или спирането на депозирането ще е катастрофа за тях. И много държави ще ги считат за средства за политически натиск, своего рода изнудване... Не знам дали някой ще се съгласи да го "работят" по този начин... Пък и какъв смисъл има да се наливат пари на една практически фалирала държава, т.е. да се наливат средства в каца без дъно... При това "държава" = образец за необуздана корупция от вселенски мащаб!

    07:56 14.09.2025