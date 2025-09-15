Кишинев: Москва разширява намесата си в молдовските избори

Президентът на Молдова Мая Санду заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, че Русия е разширила намесата си в молдовските избори, като е включила гласоподавателите, живеещи в чужбина, преди парламентарните избори този месец, предаде БНР.



Мая Санду, която разчиташе на диаспората, за да спечели втори мандат миналата година и да осигури положителен вот за членство в ЕС, заяви пред вестника, че Москва е засилила онлайн кампанията си на дезинформация.„Руснаците се насочиха към диаспората“, каза тя, обвинявайки Москва, че използва руски православни свещеници за разпространение на пропаганда и използва мрежата от ботове „Матрьошка“, за да генерира фалшиво съдържание, като се представя за легитимни чуждестранни медии.



Санду, чиято проевропейска партия „Действие и солидарност“ се надява да запази мнозинството си на 28 септември, каза, че се опасява от повторение на кампанията от 2024 г., когато руски агенти отправиха фалшиви бомбени заплахи в молдовските избирателни секции в чужбина, включително в Германия. Според Санду Русия е похарчила еквивалента на 1% от БВП на Молдова, за намесва в молдовските избори през 2024 г.

„Русия наистина използва много широк набор от инструменти в опит да дестабилизира нашите институции“, изтъкна тя. В интервюто за „Файненшъл таймс“ Мая Санду зяави още, че иска ЕС да се поучи от молдовския опит. „Молдова е крехка демокрация, но виждаме, че някои от нещата, които Русия прави в Молдова, след това се изнасят на други места. Не бива да подценяваме опасността за нашите демокрации“, каза Мая Санду.