Слаба активност на частичните местни избори в Северна Македония

11 Януари, 2026 15:55 353 8

  • северна македония-
  • избори-
  • избирателна активност-
  • местни избори

Едва 3.32% към 11.00 часа честно време

Слаба активност на частичните местни избори в Северна Македония - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Държавната избирателна комисия на Северна Македония съобщи, че до 11:00 ч. днес местно време (12:00 ч. българско) са гласували 3,32 процента от регистрираните избиратели в четирите общини, в които се провежда повторение на местните избори, съобщава информационният сайт МКД, цитиран от БТА.

На 19 октомври м.г., когато в Северна Македония се произведоха местни избори, в общините Гостивар, Врабчище, Център Жупа и Маврово и Ростуше не бе достигната изискваната от закона избирателна активност от най-малко една трета от вписаните в избирателните списъци, поради което местните избори се повтарят днес.

Държавната избирателна комисия съобщи, че до 11 ч. местно време са гласували 3553-ма избиратели от общо 128 286 регистрирани. Във Врабчище са гласували 3,02 процента, в Гостивар – 3,14 процента, в Център Жупа – 2,22 на сто, а в Маврово и Ростуше – 5,9 процента.

В сравнение с изборите на 19 октомври се регистрира по-голяма активност на избирателите до този час във Врабчище, но в останалите три общини гласоподавателите са по-малко.

Няколко избирателни секции отвориха със закъснение днес заради лошото време, а избирателна секция 0782 в Чафа изобщо не отвори, съобщава още МКД.

Гласуването ще продължи до 19:00 часа (20:00 ч. бг. време).


Северна Македония
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
