Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави осъдиха удара на Израел по Доха ВИДЕО

Лидерите на близо 60 арабски и ислямски държави призоваха страните по света да преустановят продажбата на оръжие на Израел и да преразгледат дипломатическите и икономическите си връзки с еврейската държава, докато тя не прекрати войната си в Газа, предаде ДПА.

Събрали се в Доха на извънредна среща на върха, лидерите осъдиха в заключителната си декларация израелската атака от миналата седмица, насочена срещу лидерите на "Хамас" в столицата на Катар. Те обаче не обявиха никакви мерки срещу еврейската държава.

Лидерите призоваха страните по света да "предприемат всички законни и ефективни мерки, за да спрат Израел да продължава агресията си срещу палестинския народ", включително налагане на санкции и оръжейно ембарго, според текста на заключителната декларация на срещата на върха, на която се събраха ръководителите на държавите членки на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС).

Петдесет и седемте държави членки на ОИС трябва също да обединят усилията си в рамките на ООН, за да замразят членството на Израел в световната организация, се казва още в декларацията.

Участниците осъдиха "бруталната израелска агресия срещу Катар и продължаването на агресивните израелски практики, включително престъпления като геноцид, етническо прочистване и глад", както и еврейските селища и експанзионистката политика, като заявиха, че те подкопават всякакви перспективи за постигане на мир в региона.

Миналата седмица израелски военни самолети атакуваха жилищен квартал в столицата на Катар, като целта им бяха лидерите на "Хамас". При удара загинаха шестима души, включително катарски офицер от службите за сигурност, а 18 други бяха ранени, но палестинската ислямистка групировка заяви, че нейното висше ръководство е оцеляло.

Атаката, която беше извършена по време на продължаващите преговори за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници между Израел и "Хамас", предизвика критики по целия свят и доведе до свикването на извънредна среща на върха на лидерите на арабските и ислямските държави, посочва ДПА.

Лидерите на шестте страни членки на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) също се срещнаха в рамките на срещата на върха. В отделно изявление те заявиха, че лидерите от Персийския залив са наредили на Съвместния съвет за отбрана на ССЗ да проведе спешно заседание в Доха, "за да оцени отбранителната възможности на държавите членки и източниците на заплаха в светлината на израелската агресия" срещу Катар.

Емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани описа удара на Израел като "предателска агресия срещу жилищен район, в който има училища и дипломатически мисии".

"Столицата на моята страна беше обект на агресия. Нашите граждани бяха изненадани, а целият свят беше шокиран от този подъл терористичен акт", добави той.

Емирът заяви, че атаката е извършена, докато лидерите на "Хамас" в Доха са обмисляли предложение на САЩ, изработено с посредничеството на Катар и Египет, и обвини Израел, че използва войната в Газа за по-широки цели.

"Израел е държава, която действа систематично за убийството на лидерите, с които преговаря, като същевременно атакува посредническата страна, където се провеждат преговорите“, каза Ал Тани.

"Израелската война се превърна във война на изтребление, целяща да направи Газа необитаема като прелюдия към изселване", допълни той.

Емирът на Катар предупреди, че Израел се опитва също да дестабилизира Сирия и Ливан.

"(Израелският премиер Бенямин) Нетаняху мечтае арабският регион да се превърне в зона на израелско влияние – една опасна илюзия", допълни той.



Съветът по правата на човека на ООН в Женева също планира да обсъди удара на Израел по време на извънредно заседание утре, посочва ДПА.

Дебатът, свикан по искане на Пакистан и Кувейт, ще се състои в 11:00 ч. местно време (12:00 ч. българско време) като част от текущата сесия на съвета, обяви днес секретариатът.

В искането се призовава за дебат относно "неотдавнашната военна агресия, извършена от Държавата Израел срещу Държавата Катар на 9 септември 2025 г.“, написа секретариатът в социалната мрежа "Екс".

Извънредните дебати дават възможност на страните да направят изявления и да предложат потенциални резолюции, отбелязва ДПА.