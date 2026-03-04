Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е ключово през следващите четири години

През следващите четири години ще е от ключово значение да стоим настрана, заяви в телевизионно интервю днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.
„Мисля, че ключовите думи за следващите четири години са „стоене настрана“. Дали можем да стоим настрана от войната, дали можем да стоим настрана от изпращането на военна помощ и можем ли да стоим настрана от предоставянето на финансова помощ“, заяви Орбан.
В интервюто за частната телевизия АТВ премиерът заяви, че не вижда „никого сред политическите лидери“, освен себе си, който да има по-голям шанс да държи Унгария встрани от войната. „Затова и говоря за следващите четири години. Затова и се кандидатирам за поста“, допълни той.
Той заяви, че във войната между Русия и Украйна страните членки подкрепят Украйна, докато Унгария, Словакия „и може би мъничко“ Чехия казват, че това не е тяхната война. Той допълни, че Украйна и ЕС искат да убедят унгарците да се включат във войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4, #6, #23, #46, #63, #88
20:52 04.03.2026
2 Йес
Коментиран от #40, #42, #60
20:53 04.03.2026
3 Ха-ха
Коментиран от #49
20:54 04.03.2026
4 Геро
До коментар #1 от "Европеец":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
Коментиран от #19, #57
20:54 04.03.2026
5 Маджарския толуп
Коментиран от #59, #75
20:55 04.03.2026
6 Ха-ха
До коментар #1 от "Европеец":Добре, че нямаме такъв руски палячо да излага и унижава България.!
Коментиран от #28, #35, #51, #55
20:55 04.03.2026
7 Хеми значи бензин
20:55 04.03.2026
8 Хмм
Коментиран от #15, #89
20:55 04.03.2026
9 Анджо
20:56 04.03.2026
10 Хаха
20:56 04.03.2026
11 Владимир Путин, президент
Колко деревни превзе сегодня Русия, знаете ли ? 😁
20:57 04.03.2026
12 Помак
20:57 04.03.2026
13 Пич
Коментиран от #24
20:58 04.03.2026
14 Българин
Това беше 1988-ма.
Познайте какво последва?
20:59 04.03.2026
15 Анджо
До коментар #8 от "Хмм":Е тоя път не знае как да каже нещо и двамата са му приятели.🤣🤣
20:59 04.03.2026
16 Следвщите години Отбан
20:59 04.03.2026
17 Ти ще със сигурност ще стоиш настрана
21:00 04.03.2026
18 Хмм
21:01 04.03.2026
19 Европеец
До коментар #4 от "Геро":Напротив, мнението на такива като мен важно, ама вие сте дървени глави,но след време друга песен ще пеете..... По принцип не отговарям на обиди, сега отговорих само от вежливост....
21:02 04.03.2026
20 да питам
21:02 04.03.2026
21 Владимир Путин, президент
Някой знае ли ?
21:02 04.03.2026
22 Ха ха ха
21:03 04.03.2026
23 касата
До коментар #1 от "Европеец":Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин
Коментиран от #29, #31
21:03 04.03.2026
24 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #13 от "Пич":И аз съм розово пони от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #32
21:04 04.03.2026
25 Ицо
21:04 04.03.2026
26 ха, ха, ха...
21:05 04.03.2026
27 Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е
21:06 04.03.2026
28 Европеец
До коментар #6 от "Ха-ха":Интересни неграмотни разбирания имаш за "палячо"..... Я погледни в парламента и правителството колко много палячовци има..... България се излага и е подложена на унижение от 35 години..... Последни примери- в съвета на Тръмп хем участваме, хем не участваме.... А последния пример е неадекватното българско правителство.....
21:06 04.03.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "касата":Най-големия cmoтаняк е зеления клошар.
Коментиран от #34, #54
21:06 04.03.2026
30 Т Живков
21:07 04.03.2026
31 Европеец
До коментар #23 от "касата":е заключи касата, пък дай аргументи за твърдението си...
21:08 04.03.2026
32 Пич
До коментар #24 от "Розовото пони Путин 🦄":Това според тебе сигурно е мисловна дейност?! Ааа - не !!! Обикновена ктетения си е!!!
Коментиран от #39
21:09 04.03.2026
33 Ицо
21:09 04.03.2026
34 хаха🤣
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
21:10 04.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #47
21:10 04.03.2026
37 ........
Коментиран от #64
21:13 04.03.2026
38 Да да
Коментиран от #50
21:13 04.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Да има много, първия е
До коментар #2 от "Йес":Сатаняху, най-долния изрод на света - детеубиец!
Коментиран от #53
21:14 04.03.2026
41 Владимир Путин, президент
21:15 04.03.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факти
Коментиран от #76
21:17 04.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 П0мияр,
До коментар #42 от "Йес селски":Дръж се възпитано.
Коментиран от #69
21:18 04.03.2026
46 Лука
До коментар #1 от "Европеец":Орбан да стои далеч ама толкова далеч ,че да не се забелязва до и след изборите !
21:18 04.03.2026
47 Ха Ха
До коментар #36 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Е как да няма, Китай нали инвестира и чака петрола на Путин в Унгария за да правят и продават евтино в Европа и да спекулират !
21:18 04.03.2026
48 Демократ
Коментиран от #80, #86
21:19 04.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Путин
До коментар #38 от "Да да":Аз съм номер едно!!! Слагам го в малкия си джоб!!!
Коментиран от #61
21:20 04.03.2026
51 Лука
До коментар #6 от "Ха-ха":Не е сигурно дали радев няма да влезе в коловоза на орбан .
Коментиран от #58, #66
21:21 04.03.2026
52 Със сигурност
21:21 04.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Зеленски тези дни се радва и използва
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":американско/израелската операция в Близкия изток, за да унижава още повече Путин с удари по руска територия. На 4 март Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. На 3 март е взривен нефетен терминал в Новорусийск и удар по самото пристанище. Руски източник говори и за 5 поразени кораба, които са били на пристанището в Новоросийск. Отделно Украйна е гръмнала и и руски петролен танкер в Средиземно море.
21:22 04.03.2026
55 Аааааа
До коментар #6 от "Ха-ха":Имаме Копейкин и Румбата
21:22 04.03.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ако
До коментар #51 от "Лука":Не влезе е аут
21:23 04.03.2026
59 Селски
До коментар #5 от "Маджарския толуп":Лявата резба до Орбан, ще загуби.
Коментиран от #71
21:24 04.03.2026
60 Явол
До коментар #2 от "Йес":Путин
21:25 04.03.2026
61 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #50 от "Путин":Пусине освен да си рашист други качества няма !
Коментиран от #68
21:25 04.03.2026
62 тука има - тука нема...
21:25 04.03.2026
63 Хонки
До коментар #1 от "Европеец":Като е читав Орбан, защо още не е е напуснал Европейския тоталитарен и колониален съюз?
Коментиран от #78
21:26 04.03.2026
64 смешник
До коментар #37 от "........":Бъркаш снишаването с противопоставянето. Не е лошо да смелиш информацията преди да я коментираш, ако въобще си способен на мисловен процес.
Да заявиш ясно, че няма да вземаш отношение към конфликта на 0срайната не е снишаване. Да кажеш, че тази война не е твоя и няма да изразходваш държавни средства за корумпетата, няма да плащаш дълговете за тая черна дупка, си е смелост, на която много управници в ЕС не са способни, при все, че виждат как затъват икономически, докато хайката в Киев присвоява ли присвоява.
Утре като ти покажат сметката и видиш какъв дълг ще трябва да плаща България, сигурно ще ревеш, че не сме имали някой като Орбан да каже на л.удите в ЕС, че ще стои настрана и цент няма да даде за война, която не е на българите.
21:27 04.03.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 ППДБ/ЛГБТ
До коментар #51 от "Лука":Асанчо розовото ще влезе ли или ще му влезе.😁😁😁
Коментиран от #74, #77
21:29 04.03.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Путин
До коментар #61 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Хитлер е добър, но АЗ съм по добър!!! Не случайно в началото сме били съюзници!
Коментиран от #70
21:33 04.03.2026
69 Лапкай mpшo
До коментар #45 от "П0мияр,":изгнила!
21:35 04.03.2026
70 Натаняху
До коментар #68 от "Путин":Стига се карайте, аз съм най-добър, масово.🤭🤭🤭
21:38 04.03.2026
71 касата
До коментар #59 от "Селски":палячото Орбан е мека китка, другия вдясно не ни интерсува 🤡😂
Коментиран от #82
21:38 04.03.2026
72 Орбан Тъпана
Орбане
Я кажи как беше
С избирането на Тръмп
Ще има мир
И ще се върнем Към Нормалността
Орбане Подлого Жалка ,
Май Твоя Човек
Не е Миротворец
И НОРМАЛНОСТА е
В Досиетата Епстийн
А Маджарски Мърляч ,
Защо мълчиш?
21:40 04.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #66 от "ППДБ/ЛГБТ":И ние сме на този купон 🥳
Коментиран от #87
21:42 04.03.2026
75 Давай давай
До коментар #5 от "Маджарския толуп":Удриии Жалкия Руски Калник
Орбан по Тиквата .
21:42 04.03.2026
76 Многоходовото
До коментар #43 от "Факти":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
21:42 04.03.2026
77 Питай на Цомчо
До коментар #66 от "ППДБ/ЛГБТ":Синчето Силвестър
Той знае .
21:43 04.03.2026
78 Европеец
До коментар #63 от "Хонки":Е защо да го напуска сега, като можеш след време да го оглави....
Коментиран от #81
21:43 04.03.2026
79 Гаджева
Коментиран от #84
21:43 04.03.2026
80 Либераст
До коментар #48 от "Демократ":А укрофилите за rнycни меки китки.
21:45 04.03.2026
81 Тихо πръдляк!
До коментар #78 от "Европеец":Орбан или влиза в затвора или бяга.
21:45 04.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Някак си по мек тон
От Този Кремълски Дюдюк.
Усети че само със плюене по Украйна
Номерът за изборите няма да мине .
Опитва се да бъде по умерен
Щял да седи настрана
А само вчера неговата САБАКА
ХЪЯРТО
Заплашваше пак Украйна
Пътник си Орбанчо ,
Приготвяй Чемодана за Мускалието
21:49 04.03.2026
84 Имаше Един ШАЙГУ
До коментар #79 от "Гаджева":И той не беше Ходил у Казармата
А беше Министър на Нападението
Във Мускалието.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
21:51 04.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Те Вече не са Русофили
До коментар #48 от "Демократ":Сега са Фенове на АЯТОЛАХА .
В Траур са за Върховния Лидер.
21:53 04.03.2026
87 ние от прайда сме първи
До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":и няма място за други, Инджев, Грозев, Плевню, Пуси, Асенчо и най-вече инж.акад.професор нобелист, доцент Денков - главния розов пеликан.🤣😁😁😁😅😅🤑🤑🤑🤑
21:53 04.03.2026
88 Ннннн
До коментар #1 от "Европеец":Ми стой настрана и от европейските фондове, от два стола та на земята.
21:57 04.03.2026
89 Какво да Каже за Иран
До коментар #8 от "Хмм":Орбан нищо нема да каже за Иран
Ще си мълчи като Пусянка
За да не се разсърди
Или Тръмп или Путин.
Разкрачен е като ....
21:58 04.03.2026