Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е ключово през следващите четири години

Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е ключово през следващите четири години

4 Март, 2026 20:50 1 535 89

Орбан заяви, че във войната между Русия и Украйна страните членки на ЕС подкрепят Киев, докато Унгария, Словакия „и може би мъничко“ Чехия казват, че това не е тяхната война

През следващите четири години ще е от ключово значение да стоим настрана, заяви в телевизионно интервю днес унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от националната новинарска агенция МТИ, пише БТА.

„Мисля, че ключовите думи за следващите четири години са „стоене настрана“. Дали можем да стоим настрана от войната, дали можем да стоим настрана от изпращането на военна помощ и можем ли да стоим настрана от предоставянето на финансова помощ“, заяви Орбан.

В интервюто за частната телевизия АТВ премиерът заяви, че не вижда „никого сред политическите лидери“, освен себе си, който да има по-голям шанс да държи Унгария встрани от войната. „Затова и говоря за следващите четири години. Затова и се кандидатирам за поста“, допълни той.

Той заяви, че във войната между Русия и Украйна страните членки подкрепят Украйна, докато Унгария, Словакия „и може би мъничко“ Чехия казват, че това не е тяхната война. Той допълни, че Украйна и ЕС искат да убедят унгарците да се включат във войната.


  • 1 Европеец

    26 26 Отговор
    Орбан един от малцината читави в Европейския тоталитарен и колониален съюз...... Пожелавам успех на изборите, дано спечели...... Жалко че в бг територията нямаме такъв ръководител....

    Коментиран от #4, #6, #23, #46, #63, #88

    20:52 04.03.2026

  • 2 Йес

    21 22 Отговор
    Някой виждал ли е по -долен човек от това туловище!?

    Коментиран от #40, #42, #60

    20:53 04.03.2026

  • 3 Ха-ха

    25 21 Отговор
    На руския пудел Орбан, това му е последния месец във властта.!

    Коментиран от #49

    20:54 04.03.2026

  • 4 Геро

    14 15 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    Коментиран от #19, #57

    20:54 04.03.2026

  • 5 Маджарския толуп

    14 12 Отговор
    ще стои някъде... по тъч линията.

    Коментиран от #59, #75

    20:55 04.03.2026

  • 6 Ха-ха

    20 18 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Добре, че нямаме такъв руски палячо да излага и унижава България.!

    Коментиран от #28, #35, #51, #55

    20:55 04.03.2026

  • 7 Хеми значи бензин

    18 13 Отговор
    Унгарски изрод

    20:55 04.03.2026

  • 8 Хмм

    15 3 Отговор
    нещо за Иран да каже

    Коментиран от #15, #89

    20:55 04.03.2026

  • 9 Анджо

    12 13 Отговор
    Е кое му е читавото че се търти на Путин ли. И тоя започна да се сме и да плаче като Путин. А честито.

    20:56 04.03.2026

  • 10 Хаха

    10 7 Отговор
    И това като нашия рундьо се снишава.

    20:56 04.03.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    12 7 Отговор
    Тoваpищи, приятели, русофили....
    Колко деревни превзе сегодня Русия, знаете ли ? 😁

    20:57 04.03.2026

  • 12 Помак

    3 3 Отговор
    Бат Анатоли ,напрежението е доста ,тъмната енергия също...намираме се в бънаут заради тежко черни новини ..война .Иран..сашт...израил...да земеш да пуснеш Ена статия САС много снимки и видео .....за хубава жена в хубава поза ....ти знаеш ама да та насоча....има Ено видео на Скарлет Йохансон ..нешто такова :)

    20:57 04.03.2026

  • 13 Пич

    8 6 Отговор
    Паветниците нали всички са дрогльовци, и живеят в наркомански халюцинации , където розови зайчета с обратни връзки са по мъжествени от мечката!!! А когато ги съдират от бой, виждат победа!? На кво бе...?!

    Коментиран от #24

    20:58 04.03.2026

  • 14 Българин

    8 3 Отговор
    На времето бай Тошу каза да се снишаваме.
    Това беше 1988-ма.
    Познайте какво последва?

    20:59 04.03.2026

  • 15 Анджо

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Е тоя път не знае как да каже нещо и двамата са му приятели.🤣🤣

    20:59 04.03.2026

  • 16 Следвщите години Отбан

    9 7 Отговор
    Ще е във Затвора

    20:59 04.03.2026

  • 17 Ти ще със сигурност ще стоиш настрана

    6 4 Отговор
    Имаш избори да губиш.

    21:00 04.03.2026

  • 18 Хмм

    2 8 Отговор
    Орбан като капаците е горе долу колкото Румен Радев и Димитър Бербатов. И тримата са идна идея по-прости от президента Гонзо.

    21:01 04.03.2026

  • 19 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Геро":

    Напротив, мнението на такива като мен важно, ама вие сте дървени глави,но след време друга песен ще пеете..... По принцип не отговарям на обиди, сега отговорих само от вежливост....

    21:02 04.03.2026

  • 20 да питам

    9 1 Отговор
    верно ли Орбан не си казва мнението за операцията в Иран от страх ?

    21:02 04.03.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    10 2 Отговор
    Пачему Путин и Русия станаха за смях, световен Мем.
    Някой знае ли ?

    21:02 04.03.2026

  • 22 Ха ха ха

    9 2 Отговор
    Ще стоите настрана и от властта в Унгария през следващите два мандата.

    21:03 04.03.2026

  • 23 касата

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин

    Коментиран от #29, #31

    21:03 04.03.2026

  • 24 Розовото пони Путин 🦄

    7 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    И аз съм розово пони от Руския прайд, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #32

    21:04 04.03.2026

  • 25 Ицо

    3 3 Отговор
    Има ли ръгани шекелки?!

    21:04 04.03.2026

  • 26 ха, ха, ха...

    10 2 Отговор
    Клиентите на Русия останаха само клошари като Орбан, Фицо и Вучич, ако не броим китайците, които са склонни да дговарят отстъпка от цена само срещу притежание на бъдещи територии при разпад на РФ.

    21:05 04.03.2026

  • 27 Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е

    9 2 Отговор
    Виктор Орбан: Да стоим настрана ще е ключово през следващите четири години. - Вече свкнахме с аромата от ауспуха на карлика и той ни обеща парче от баницата, като спечели. Ще стоим настрана и ще чакаме.

    21:06 04.03.2026

  • 28 Европеец

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    Интересни неграмотни разбирания имаш за "палячо"..... Я погледни в парламента и правителството колко много палячовци има..... България се излага и е подложена на унижение от 35 години..... Последни примери- в съвета на Тръмп хем участваме, хем не участваме.... А последния пример е неадекватното българско правителство.....

    21:06 04.03.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор

    До коментар #23 от "касата":

    Най-големия cmoтаняк е зеления клошар.

    Коментиран от #34, #54

    21:06 04.03.2026

  • 30 Т Живков

    6 1 Отговор
    Лудото си заминава

    21:07 04.03.2026

  • 31 Европеец

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "касата":

    е заключи касата, пък дай аргументи за твърдението си...

    21:08 04.03.2026

  • 32 Пич

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Това според тебе сигурно е мисловна дейност?! Ааа - не !!! Обикновена ктетения си е!!!

    Коментиран от #39

    21:09 04.03.2026

  • 33 Ицо

    2 4 Отговор
    Има ли недолашкани шекелки, най-вече от ППДБ-ЛГБТ?

    21:09 04.03.2026

  • 34 хаха🤣

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    21:10 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 3 Отговор
    Един ден ако някой нападне Унгария ще ревнете за помощ ама няма да получите, дано тоя самовлюбен тюфлек не печели повече изборите.

    Коментиран от #47

    21:10 04.03.2026

  • 37 ........

    6 4 Отговор
    Голяма излагация е този човек. То бива страх и снишаване, но това при него е прекалено. Типичните руски черти страх, глупост и некадърност, са ярко изразени и при Орбан. Не вярвам унгарците да го изберат. Повечето се срамуват, че имат такова нещо за премиер.

    Коментиран от #64

    21:13 04.03.2026

  • 38 Да да

    3 6 Отговор
    Сатаняху, най-долния изрод на света - детеубиец!

    Коментиран от #50

    21:13 04.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Да има много, първия е

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Йес":

    Сатаняху, най-долния изрод на света - детеубиец!

    Коментиран от #53

    21:14 04.03.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор
    Орбан взе да му светва Червената лампичка и се усети, че който е с Русия е пътник. Руска Прокоба ☝️

    21:15 04.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факти

    2 2 Отговор
    Пизалити пак налази ха Путин 😀🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #76

    21:17 04.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 П0мияр,

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Йес селски":

    Дръж се възпитано.

    Коментиран от #69

    21:18 04.03.2026

  • 46 Лука

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Орбан да стои далеч ама толкова далеч ,че да не се забелязва до и след изборите !

    21:18 04.03.2026

  • 47 Ха Ха

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Е как да няма, Китай нали инвестира и чака петрола на Путин в Унгария за да правят и продават евтино в Европа и да спекулират !

    21:18 04.03.2026

  • 48 Демократ

    7 3 Отговор
    Основен човешки принцип е да се считат русофилите за иzроди.

    Коментиран от #80, #86

    21:19 04.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "Да да":

    Аз съм номер едно!!! Слагам го в малкия си джоб!!!

    Коментиран от #61

    21:20 04.03.2026

  • 51 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    Не е сигурно дали радев няма да влезе в коловоза на орбан .

    Коментиран от #58, #66

    21:21 04.03.2026

  • 52 Със сигурност

    3 2 Отговор
    Ще си настрана след изборите на 12 април

    21:21 04.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Зеленски тези дни се радва и използва

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    американско/израелската операция в Близкия изток, за да унижава още повече Путин с удари по руска територия. На 4 март Украйна удари завод на 1300 км навътре в Русия. На 3 март е взривен нефетен терминал в Новорусийск и удар по самото пристанище. Руски източник говори и за 5 поразени кораба, които са били на пристанището в Новоросийск. Отделно Украйна е гръмнала и и руски петролен танкер в Средиземно море.

    21:22 04.03.2026

  • 55 Аааааа

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха":

    Имаме Копейкин и Румбата

    21:22 04.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ако

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Не влезе е аут

    21:23 04.03.2026

  • 59 Селски

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Маджарския толуп":

    Лявата резба до Орбан, ще загуби.

    Коментиран от #71

    21:24 04.03.2026

  • 60 Явол

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Йес":

    Путин

    21:25 04.03.2026

  • 61 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 2 Отговор

    До коментар #50 от "Путин":

    Пусине освен да си рашист други качества няма !

    Коментиран от #68

    21:25 04.03.2026

  • 62 тука има - тука нема...

    3 2 Отговор
    Снижаване, снижаване, снижаване, лазене и коленичене пред Кремъл. Докато отмине мръсната пяна. (Тодор Живков)

    21:25 04.03.2026

  • 63 Хонки

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Като е читав Орбан, защо още не е е напуснал Европейския тоталитарен и колониален съюз?

    Коментиран от #78

    21:26 04.03.2026

  • 64 смешник

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "........":

    Бъркаш снишаването с противопоставянето. Не е лошо да смелиш информацията преди да я коментираш, ако въобще си способен на мисловен процес.
    Да заявиш ясно, че няма да вземаш отношение към конфликта на 0срайната не е снишаване. Да кажеш, че тази война не е твоя и няма да изразходваш държавни средства за корумпетата, няма да плащаш дълговете за тая черна дупка, си е смелост, на която много управници в ЕС не са способни, при все, че виждат как затъват икономически, докато хайката в Киев присвоява ли присвоява.
    Утре като ти покажат сметката и видиш какъв дълг ще трябва да плаща България, сигурно ще ревеш, че не сме имали някой като Орбан да каже на л.удите в ЕС, че ще стои настрана и цент няма да даде за война, която не е на българите.

    21:27 04.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 ППДБ/ЛГБТ

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Лука":

    Асанчо розовото ще влезе ли или ще му влезе.😁😁😁

    Коментиран от #74, #77

    21:29 04.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Хитлер е добър, но АЗ съм по добър!!! Не случайно в началото сме били съюзници!

    Коментиран от #70

    21:33 04.03.2026

  • 69 Лапкай mpшo

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "П0мияр,":

    изгнила!

    21:35 04.03.2026

  • 70 Натаняху

    1 3 Отговор

    До коментар #68 от "Путин":

    Стига се карайте, аз съм най-добър, масово.🤭🤭🤭

    21:38 04.03.2026

  • 71 касата

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Селски":

    палячото Орбан е мека китка, другия вдясно не ни интерсува 🤡😂

    Коментиран от #82

    21:38 04.03.2026

  • 72 Орбан Тъпана

    2 1 Отговор
    Защо не казва нищо за Тръмп ?

    Орбане

    Я кажи как беше

    С избирането на Тръмп

    Ще има мир
    И ще се върнем Към Нормалността

    Орбане Подлого Жалка ,

    Май Твоя Човек
    Не е Миротворец
    И НОРМАЛНОСТА е
    В Досиетата Епстийн

    А Маджарски Мърляч ,
    Защо мълчиш?

    21:40 04.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "ППДБ/ЛГБТ":

    И ние сме на този купон 🥳

    Коментиран от #87

    21:42 04.03.2026

  • 75 Давай давай

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Маджарския толуп":

    Удриии Жалкия Руски Калник
    Орбан по Тиквата .

    21:42 04.03.2026

  • 76 Многоходовото

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:42 04.03.2026

  • 77 Питай на Цомчо

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Синчето Силвестър

    Той знае .

    21:43 04.03.2026

  • 78 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #63 от "Хонки":

    Е защо да го напуска сега, като можеш след време да го оглави....

    Коментиран от #81

    21:43 04.03.2026

  • 79 Гаджева

    3 1 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #84

    21:43 04.03.2026

  • 80 Либераст

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Демократ":

    А укрофилите за rнycни меки китки.

    21:45 04.03.2026

  • 81 Тихо πръдляк!

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Европеец":

    Орбан или влиза в затвора или бяга.

    21:45 04.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    3 1 Отговор
    И все пак се забелязва
    Някак си по мек тон
    От Този Кремълски Дюдюк.

    Усети че само със плюене по Украйна
    Номерът за изборите няма да мине .

    Опитва се да бъде по умерен

    Щял да седи настрана
    А само вчера неговата САБАКА

    ХЪЯРТО

    Заплашваше пак Украйна

    Пътник си Орбанчо ,
    Приготвяй Чемодана за Мускалието

    21:49 04.03.2026

  • 84 Имаше Един ШАЙГУ

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Гаджева":

    И той не беше Ходил у Казармата

    А беше Министър на Нападението

    Във Мускалието.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:51 04.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Те Вече не са Русофили

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Демократ":

    Сега са Фенове на АЯТОЛАХА .

    В Траур са за Върховния Лидер.

    21:53 04.03.2026

  • 87 ние от прайда сме първи

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    и няма място за други, Инджев, Грозев, Плевню, Пуси, Асенчо и най-вече инж.акад.професор нобелист, доцент Денков - главния розов пеликан.🤣😁😁😁😅😅🤑🤑🤑🤑

    21:53 04.03.2026

  • 88 Ннннн

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Ми стой настрана и от европейските фондове, от два стола та на земята.

    21:57 04.03.2026

  • 89 Какво да Каже за Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Орбан нищо нема да каже за Иран

    Ще си мълчи като Пусянка
    За да не се разсърди

    Или Тръмп или Путин.
    Разкрачен е като ....

    21:58 04.03.2026

