Опитът от Украйна! Страните от Северна Европа подготвят общи планове за евакуация в случай на криза или военен конфликт

Швеция обяви, че десет северноевропейски страни са се споразумели да се подготвят за евентуални трансгранични евакуации на цивилни в случай на криза или военен конфликт в региона в опит да извлекат поуки от войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Десетте страни ще изготвят съвместно планове, обхващащи транспорта, граничния контрол, коридорите за пътуване и други въпроси.
Германия и Полша, заедно с Естония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия и Дания, през последните години усилиха планирането за евентуален бъдещ въоръжен конфликт с Русия.
„Опитът от Украйна показва, че временни премествания на населението позволяват да продължи отбраната на страната, като в същото време се защитават цивилните“, се казва в изявление на министерството на отбраната на Швеция, в което се обявява сключването на споразумението.
Милиони хора избягаха от Украйна през четирите години от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., като повечето от тях потърсиха убежище в други европейски страни, докато конфликтът продължава, посочва ДПА.
Швеция каза, че освен коридорите за транспорт и пътуване плановете за трансгранични евакуации ще включват приемането и регистрацията на хора и защитата на уязвими групи.
„Целта на споразумението е да бъде подобрена защитата на цивилното население в случай на голяма криза или, в най-лошия случай, война“, се посочва в изявлението.
Кремъл многократно е заявявал, че Русия не иска да нахлува в страни от НАТО.
Естония, Латвия и Литва миналата година сключиха подобно споразумение помежду си и изготвиха планове за действие при извънредни ситуации за справяне с възможността стотици хиляди хора да избягат от руско струпване на войски или атака.
Финландия, която има с Русия обща граница от 1340 километра, подписа сходно споразумение с Швеция през 2024 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ако стане мелето
19:22 04.03.2026
2 Сатана Z
19:22 04.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
19:24 04.03.2026
5 Курд Околянов
Коментиран от #29
19:25 04.03.2026
6 Факт
19:25 04.03.2026
7 Ха-ха
Коментиран от #13
19:25 04.03.2026
8 А ГДЕ
19:25 04.03.2026
9 Сатана Z
19:26 04.03.2026
10 Украинец
До коментар #3 от "и жена страхливец":Хохле, скрий се.
Коментиран от #18
19:26 04.03.2026
11 Муахахаха 🙈🙈🙈
Коментиран от #27
19:26 04.03.2026
12 нормален
19:26 04.03.2026
13 БахУрчо
До коментар #7 от "Ха-ха":Лапуркай бе тръбар весел ,да ми стане и на мен весело 😂😂😂
19:27 04.03.2026
14 Украйна е
Коментиран от #15, #16, #25
19:27 04.03.2026
15 ХА ХА
До коментар #14 от "Украйна е":Няма начин да не ги унищожила ,но са 106 ,мууухахаха .
19:28 04.03.2026
16 Украинец
До коментар #14 от "Украйна е":хохле, скрий се.
19:28 04.03.2026
17 Когато се правиш на велик
19:29 04.03.2026
18 Нали
До коментар #10 от "Украинец":Истината боли
Коментиран от #21
19:29 04.03.2026
19 Ицо
До коментар #3 от "и жена страхливец":Има ли ръъъгани козяци ?
19:29 04.03.2026
20 "Зеленски използва израелската операция
Коментиран от #24
19:29 04.03.2026
21 Украинец
До коментар #18 от "Нали":хохле, скрий се.
Коментиран от #37
19:30 04.03.2026
22 Коалиция на лаещите
19:30 04.03.2026
23 А50
19:30 04.03.2026
24 Украинец
До коментар #20 от ""Зеленски използва израелската операция":Хохле, скрий се.
Коментиран от #32
19:31 04.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахав
19:32 04.03.2026
27 Факт
До коментар #11 от "Муахахаха 🙈🙈🙈":Не окупира, а беше прегърната в смъртоносна хватка. Докато ВСУ се лутаха из блатата на руският регион, Украйна остана беззащитна и загуби най-много от териториите си. След което, ВСУ се прибра, ама малко късно.
Нарича се стратегия и тактика, но няма как да ти го обясня, докато не приключите поне с таблицата за умножение.
Коментиран от #33, #35
19:32 04.03.2026
28 хаха
Трябва подготовка за всякакви сценарии.
А байганьовците да ходя да си сменят миризливите гащи. Каквито са патологични страхливци....
19:32 04.03.2026
29 Нищо не може да помогне
До коментар #5 от "Курд Околянов":на Русия, камо ли пък ЯО. Това ще бъде още по-унизително, защото ще потвърди мненията на всички експерти, че Русия е във военен колапс. Това означава, че няма сили да се справи с конвенционални оръжия и от отчаяние прибягва до ЯО.
Коментиран от #36
19:32 04.03.2026
30 Владимир Путин, президент
19:33 04.03.2026
31 Хамейни
До коментар #3 от "и жена страхливец":Верно е.Путин се доказа като гей.
19:34 04.03.2026
32 Това са
До коментар #24 от "Украинец":фактите. Истината за русофилите е много, много тъжна. Но нищо не може да се направи, просто трябва да се приеме действителността.
Коментиран от #34
19:34 04.03.2026
33 АХАХАХА 🙈🙈🙈
До коментар #27 от "Факт":Какво да ми "обядниш" ве? Окупира ви пуцда армия в продължение на 1 година муахахах.... щял да ми "обяснява" АХАХАХА
19:35 04.03.2026
34 Украинец
До коментар #32 от "Това са":Хохле, скрий се.
Коментиран от #40
19:35 04.03.2026
35 Многоходовото
До коментар #27 от "Факт":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
19:36 04.03.2026
36 Курд Околянов
До коментар #29 от "Нищо не може да помогне":Ако Русия използва ЯО няма да има кой да даде оценка.
19:37 04.03.2026
37 Приемайте нещата
До коментар #21 от "Украинец":по -спокойно, не се вживявайте толкова много. Не е полезно за здравето:)))
19:40 04.03.2026
38 Механик
19:41 04.03.2026
39 Точно обратното
Коментиран от #43
19:42 04.03.2026
40 "ВСУ гръмна и нефтения терминал
До коментар #34 от "Украинец":в Новоросийск. Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко и губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев потвърждават информацията за атака срещу нефтената база. „Цяла нощ нашите войски отблъскваха масирана атака на украински дронове. Най-тежкият удар е нанесен в Новоросийск, където е обявено извънредно положение. Кметът на града Андрей Кравченко своевременно докладва за ситуацията“
Коментиран от #42
19:43 04.03.2026
41 подготвят общи планове за евакуация
за празна урк каца
19:46 04.03.2026
42 Украинец
До коментар #40 от ""ВСУ гръмна и нефтения терминал":Хохле, скрий се. Къде казва това в цитата ?
Коментиран от #47
19:47 04.03.2026
43 Украинец
До коментар #39 от "Точно обратното":хохле, скрий се. Егати фантазьора !
Коментиран от #46
19:49 04.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Украинец
До коментар #44 от "Хаха":Хохле, скрий се.
19:52 04.03.2026
46 "Русия свали свой военен хеликоптер
До коментар #43 от "Украинец":при атака с дронове срещу летище Милерово.Руски военен хеликоптер е бил свален от руската противовъздушна отбрана (ПВО), докато тя се е мъчела да спре далекобойни украински безпилотни летателни апарати в Ростовска област."
19:54 04.03.2026
47 Ето го цитата
До коментар #42 от "Украинец":"Кметът на Новоросийск Андрей Кравченко и губернаторът на Краснодарски край Вениамин Кондратиев потвърждават информацията за атака срещу нефтената база. „Цяла нощ нашите войски отблъскваха масирана атака на украински дронове. Най-тежкият удар е нанесен в Новоросийск, където е обявено извънредно положение."
Нефтената база е унищожена след тежък удар. Вижте и в руските телеграми :)))
20:05 04.03.2026
48 нпо агент
20:08 04.03.2026
49 ха ха
20:24 04.03.2026
50 китайски балон
20:25 04.03.2026