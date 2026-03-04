Опитът от Украйна! Страните от Северна Европа подготвят общи планове за евакуация в случай на криза или военен конфликт

Швеция обяви, че десет северноевропейски страни са се споразумели да се подготвят за евентуални трансгранични евакуации на цивилни в случай на криза или военен конфликт в региона в опит да извлекат поуки от войната в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Десетте страни ще изготвят съвместно планове, обхващащи транспорта, граничния контрол, коридорите за пътуване и други въпроси.

Германия и Полша, заедно с Естония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финландия, Исландия и Дания, през последните години усилиха планирането за евентуален бъдещ въоръжен конфликт с Русия.

„Опитът от Украйна показва, че временни премествания на населението позволяват да продължи отбраната на страната, като в същото време се защитават цивилните“, се казва в изявление на министерството на отбраната на Швеция, в което се обявява сключването на споразумението.

Милиони хора избягаха от Украйна през четирите години от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., като повечето от тях потърсиха убежище в други европейски страни, докато конфликтът продължава, посочва ДПА.

Швеция каза, че освен коридорите за транспорт и пътуване плановете за трансгранични евакуации ще включват приемането и регистрацията на хора и защитата на уязвими групи.

„Целта на споразумението е да бъде подобрена защитата на цивилното население в случай на голяма криза или, в най-лошия случай, война“, се посочва в изявлението.

Кремъл многократно е заявявал, че Русия не иска да нахлува в страни от НАТО.

Естония, Латвия и Литва миналата година сключиха подобно споразумение помежду си и изготвиха планове за действие при извънредни ситуации за справяне с възможността стотици хиляди хора да избягат от руско струпване на войски или атака.

Финландия, която има с Русия обща граница от 1340 километра, подписа сходно споразумение с Швеция през 2024 г.