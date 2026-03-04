Над 70% от казахстанците ще участват в гласуването за нова конституция на страната

Близо 82% от анкетираните казахстанци са наясно, че в страната е планиран референдум по проекта за нова Конституция. Това се посочва в проучване проведено от Казахстанският институт за социално развитие. От тях 33,7% са добре информирани за референдума, а 48,1% са чували нещо за него, но не знаят подробностите. Делът на тези, които не са чували нищо за референдума по проекта за нова Конституция, е 17,1%.

Според резултатите от телефонното проучване, младите хора са добре информирани за планирания референдум (44,8%). В същото време, по-възрастните също демонстрират сравнително висока обща осведоменост, макар и без подробности (51,7%).

Осведомеността за референдума по проекта за нова Конституция зависи и от нивото на образование на респондентите. Колкото по-високо е нивото на образование, толкова по-висока е общата осведоменост. Така 86,7% от респондентите с висше образование са чували за референдума до известна степен, докато 74,3% от респондентите със средно специално или професионално образование също са информирани за референдума.

По-голямата част от респондентите (76,9%) получават информация за конституционната реформа и политическите събития в страната от социалните медии (TikTok, Telegram, Instagram, Facebook, VKontakte и др.). Една трета от респондентите (33,3%) заявяват, че научават за политическите събития в страната от онлайн новинарски сайтове. Телевизията е посочена като източник на информация от 20,5%.

Проучването отчита високи нива на избирателна активност.

На въпроса „Планирате ли да участвате в референдума по проекта за нова Конституция?“, мнозинството от анкетираните казахстанци, а именно 72,8%, са отговорили положително, заявявайки, че това е техен граждански дълг. Други 17,9% от анкетираните са посочили, че все още не са взели окончателно решение дали да участват в референдума. Според телефонното проучване, 9,3% от анкетираните не планират да участват в референдума.

Най-висока готовност за участие в референдума са демонстрирали младите хора (82,2%) и респондентите на възраст от 29 до 45 години (76,3%), както и респондентите с висше образование (74,4%) и тези с общо средно образование (75,0%).

Според получените данни, мнозинството от казахстанците подкрепят проекта за нова Конституция - 89,2%.

Сред тях 52,8% от участниците в проучването напълно подкрепят, а 36,4% донякъде подкрепят проекта за нов Основен закон. Делът на тези, които по различни причини не подкрепят проекта за нова Конституция или все още не са се определили, е само 10,8%.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform