Лондон с още критики към Вашингтон: Доналд Тръмп няма осъществим план за войната срещу Иран

Доналд Тръмп няма осъществим план за войната си в Иран. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от "Телеграф".
Той посочи пред депутатите, че Великобритания не може да участва директно в конфликта в Близкия изток без "обмислен" подход от страна на САЩ и Израел.
Тръмп разкритикува Стармър за отказа му да се присъедини към атаките срещу Техеран през уикенда и за това, че първоначално не е позволил на САЩ да използват британски бази за бомбардиране на ислямската република.
Впоследствие британският премиер отстъпи и даде разрешение на САЩ да използват базите за отбранителни цели, докато Иран изстрелва ракети и дронове в региона.
Запитан защо не би разрешил на Кралските военновъздушни сили да предприемат офанзивни действия срещу Иран, Стармър отвърна: "Това, което не бях готов да направя в събота, беше Обединеното кралство да се присъедини към война, освен ако не бях убеден, че има законно основание и осъществим, добре обмислен план. Това остава моята позиция".
Той беше обвинен от високопоставени консерватори и реформистки политици, че застрашава специалните отношения на Великобритания със САЩ. Снощи Тръмп заяви, че Стармър "не е Уинстън Чърчил".
Премиерът обаче изтъкна: "Британски самолети свалят дронове и ракети, за да защитят живота на американците в Близкия изток в нашите съвместни бази. Това са специалните отношения в действие. Споделяне на разузнавателна информация всеки ден, за да се гарантира безопасността на нашите хора. Това са специалните отношения в действие".
"Да се придържаме към последните думи на президента Тръмп, не са специалните отношения в действие", допълни той.
1 Последния Софиянец
21:51 04.03.2026
2 Иво
Коментиран от #5
21:53 04.03.2026
3 Пич
21:54 04.03.2026
4 стоян георгиев
21:54 04.03.2026
5 Паветен
До коментар #2 от "Иво":Спрел, нали? Какво общо има Москва с тъпотията на САЩ и Израел?! Казвай!
21:55 04.03.2026
6 Сатана Z
21:56 04.03.2026
7 Фейк на часа
Сега точно американските анализатори пускат до безкрай предизборните речи
на Тръмп с думите "Ние нямаме никаква работа в близкия Изток, трябва да
се махнем по-бързо от там и да ги оставим сами да се оправят".
Най-лошото е, че точно Тръмп запали война, която никой не знае как ще спре,
колко жертви ще има и дали израелските откачалки ще ползват ядрено оръжие
когато видят, че губят войната.
Сега Тръмп подпечата за дълги години наред управлението на САЩ от
Демократите с техните абсурдни ЛГБТК+ политики, зелени енергии и мигранти.
Като нищо САЩ ще се разпаднат до 10 години.
Коментиран от #11
21:56 04.03.2026
8 Усраула Лайненс
да убива малки момиченца
до тук към 200
21:58 04.03.2026
9 Конспиратор
21:58 04.03.2026
10 Идва Нов Световен Ред
22:01 04.03.2026
11 стоян георгиев
До коментар #7 от "Фейк на часа":Иран ще бъде смазан,но няма да стане за пет седмици.тръмп.фантазира,но американската армия и цру ще си свършат отново работата въпреки рижавия.на вас путлеровоте фенове да ви е обаче за урок когато викате и гласувате за измамници като рижавия.заради подобни на вас тръмп стана президент.
22:01 04.03.2026