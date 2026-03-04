Лондон с още критики към Вашингтон: Доналд Тръмп няма осъществим план за войната срещу Иран

Доналд Тръмп няма осъществим план за войната си в Иран. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от "Телеграф".

Той посочи пред депутатите, че Великобритания не може да участва директно в конфликта в Близкия изток без "обмислен" подход от страна на САЩ и Израел.

Тръмп разкритикува Стармър за отказа му да се присъедини към атаките срещу Техеран през уикенда и за това, че първоначално не е позволил на САЩ да използват британски бази за бомбардиране на ислямската република.

Впоследствие британският премиер отстъпи и даде разрешение на САЩ да използват базите за отбранителни цели, докато Иран изстрелва ракети и дронове в региона.

Запитан защо не би разрешил на Кралските военновъздушни сили да предприемат офанзивни действия срещу Иран, Стармър отвърна: "Това, което не бях готов да направя в събота, беше Обединеното кралство да се присъедини към война, освен ако не бях убеден, че има законно основание и осъществим, добре обмислен план. Това остава моята позиция".

Той беше обвинен от високопоставени консерватори и реформистки политици, че застрашава специалните отношения на Великобритания със САЩ. Снощи Тръмп заяви, че Стармър "не е Уинстън Чърчил".

Премиерът обаче изтъкна: "Британски самолети свалят дронове и ракети, за да защитят живота на американците в Близкия изток в нашите съвместни бази. Това са специалните отношения в действие. Споделяне на разузнавателна информация всеки ден, за да се гарантира безопасността на нашите хора. Това са специалните отношения в действие".

"Да се ​​придържаме към последните думи на президента Тръмп, не са специалните отношения в действие", допълни той.