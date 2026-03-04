Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лондон с още критики към Вашингтон: Доналд Тръмп няма осъществим план за войната срещу Иран

Лондон с още критики към Вашингтон: Доналд Тръмп няма осъществим план за войната срещу Иран

4 Март, 2026 21:50 858 11

  • доналд тръмп-
  • киър стармър-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • великобритания

Това, което не бях готов да направя в събота, беше Обединеното кралство да се присъедини към война, освен ако не бях убеден, че има законно основание и осъществим, добре обмислен план, заяви премиерът Стармър

Лондон с още критики към Вашингтон: Доналд Тръмп няма осъществим план за войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Доналд Тръмп няма осъществим план за войната си в Иран. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от "Телеграф".

Той посочи пред депутатите, че Великобритания не може да участва директно в конфликта в Близкия изток без "обмислен" подход от страна на САЩ и Израел.

Тръмп разкритикува Стармър за отказа му да се присъедини към атаките срещу Техеран през уикенда и за това, че първоначално не е позволил на САЩ да използват британски бази за бомбардиране на ислямската република.

Впоследствие британският премиер отстъпи и даде разрешение на САЩ да използват базите за отбранителни цели, докато Иран изстрелва ракети и дронове в региона.

Запитан защо не би разрешил на Кралските военновъздушни сили да предприемат офанзивни действия срещу Иран, Стармър отвърна: "Това, което не бях готов да направя в събота, беше Обединеното кралство да се присъедини към война, освен ако не бях убеден, че има законно основание и осъществим, добре обмислен план. Това остава моята позиция".

Той беше обвинен от високопоставени консерватори и реформистки политици, че застрашава специалните отношения на Великобритания със САЩ. Снощи Тръмп заяви, че Стармър "не е Уинстън Чърчил".

Премиерът обаче изтъкна: "Британски самолети свалят дронове и ракети, за да защитят живота на американците в Близкия изток в нашите съвместни бази. Това са специалните отношения в действие. Споделяне на разузнавателна информация всеки ден, за да се гарантира безопасността на нашите хора. Това са специалните отношения в действие".

"Да се ​​придържаме към последните думи на президента Тръмп, не са специалните отношения в действие", допълни той.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Заложник на Епщайн.

    21:51 04.03.2026

  • 2 Иво

    2 3 Отговор
    Когато Лондон говори в Москва слухтят със зяпнали уста и отворени уши.

    Коментиран от #5

    21:53 04.03.2026

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Куку, куку, кукувица кука на зелена бука !!! Само буката не е зелена а бял Дом, и не е кукувица а президент!!! Кокошкар... Кокошкар, ама тъпанар!!! Света и най вече Европа ще теглят тегло с години...

    21:54 04.03.2026

  • 4 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Англичаните са прави.рижавия ме знае какво се случва отново.

    21:54 04.03.2026

  • 5 Паветен

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иво":

    Спрел, нали? Какво общо има Москва с тъпотията на САЩ и Израел?! Казвай!

    21:55 04.03.2026

  • 6 Сатана Z

    1 2 Отговор
    Добър ход на Лондон,направо гениален.Да набута два от враговете си във война в близкия Изток.Уинстън Чърчил си пие уискито захапал дебела пура и се смее от високо на 47я президент ,който не държи никакви карти в ръката си.

    21:56 04.03.2026

  • 7 Фейк на часа

    5 1 Отговор
    До края на годината Тръмп ще бъде снет от длъжността президент на САЩ.
    Сега точно американските анализатори пускат до безкрай предизборните речи
    на Тръмп с думите "Ние нямаме никаква работа в близкия Изток, трябва да
    се махнем по-бързо от там и да ги оставим сами да се оправят".
    Най-лошото е, че точно Тръмп запали война, която никой не знае как ще спре,
    колко жертви ще има и дали израелските откачалки ще ползват ядрено оръжие
    когато видят, че губят войната.
    Сега Тръмп подпечата за дълги години наред управлението на САЩ от
    Демократите с техните абсурдни ЛГБТК+ политики, зелени енергии и мигранти.
    Като нищо САЩ ще се разпаднат до 10 години.

    Коментиран от #11

    21:56 04.03.2026

  • 8 Усраула Лайненс

    2 0 Отговор
    как да няма
    да убива малки момиченца
    до тук към 200

    21:58 04.03.2026

  • 9 Конспиратор

    0 0 Отговор
    Тръмп е шоу мен и военни планове няма как да изготви, просто одобрява или отказва и подписва без компетентно свое мнение. Планирането става в Пентагона и командването на операцията. Аналогично се постъпва в Израел.

    21:58 04.03.2026

  • 10 Идва Нов Световен Ред

    0 0 Отговор
    Само мрънкаш Стармър, мър, мър, мър, британски мрънкач, заради такива като теб и оня Педро Санчес светът е на този хал! От меки китки какво друго да очакваш освен да мрънкат по цял ден само!

    22:01 04.03.2026

  • 11 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фейк на часа":

    Иран ще бъде смазан,но няма да стане за пет седмици.тръмп.фантазира,но американската армия и цру ще си свършат отново работата въпреки рижавия.на вас путлеровоте фенове да ви е обаче за урок когато викате и гласувате за измамници като рижавия.заради подобни на вас тръмп стана президент.

    22:01 04.03.2026

