Ислямската революционна гвардия командва в Техеран! Армията затяга контрола в Иран и децентрализира властта

4 Март, 2026 18:50 2 706 34

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • корпус на стражите на ислямската революция-
  • масуд пезешкиан-
  • али лариджани-
  • ормузки проток-
  • техеран-
  • израел

Източници твърдят, че още преди съботната атака на САЩ и Израел гвардията е подготвила система за децентрализирано командване, при която решенията се делегират на по-ниски нива в йерархията

Ислямската революционна гвардия командва в Техеран! Армията затяга контрола в Иран и децентрализира властта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Елитният корпус на Ислямската революционна гвардия е поел още по-централна роля във вземането на решения във войната, въпреки загубата на редица висши командири при последните удари на Съединените щати и Израел, съобщиха източници, запознати с вътрешната структура на силите, съобщи "Ройтерс".

Според тях гвардията е затегнала контрола върху военната стратегия и стои зад продължаващата кампания от ракетни и дронови удари на Иран в региона. В сряда иранските сили са открили огън по Турция, която е член на НАТО, което увеличава риска от по-широка регионална ескалация.

Източници твърдят, че още преди съботната атака на САЩ и Израел гвардията е подготвила система за децентрализирано командване, при която решенията се делегират на по-ниски нива в йерархията. Така се гарантира, че военните операции могат да продължат дори при ликвидирането на висши командири.

Новият командир на корпуса Ахмад Вахиди участва във всички ключови срещи на ръководството, а основната цел остава "оцеляването на ислямската революционна система", твърди източник, близък до гвардията.

Според заместник-министъра на отбраната Реза Талаейник всяка командна позиция има предварително определени заместници до три нива надолу. "Ако даден командир бъде убит, неговият наследник незабавно поема функциите му", заяви той в телевизионно интервю.

Анализатори отбелязват, че тази стратегия се разработва от близо две десетилетия, след като иранските военни наблюдават разпадането на армията на Ирак по време на американската инвазия през 2003 г. Целта е отделни региони да могат да действат самостоятелно при атака и да поддържат контрола на режима.

Вътре в страната силната роля на гвардията и строгият контрол върху сигурността също намаляват вероятността от масови протести, което подкопава надеждите на Вашингтон и Тел Авив, че военният натиск може да предизвика вътрешно въстание.

След смъртта на върховния лидер Али Хаменей изборът на негов наследник може още повече да укрепи влиянието на корпуса. Сред възможните кандидати се споменава синът му Моджтаба Хаменей, който има тесни връзки с гвардията и подкрепа сред по-радикалните ѝ среди.

Създадена след Ислямската революция в Иран (1979), революционната гвардия постепенно се превърна в структура с огромно влияние - съчетаваща военна сила, разузнавателни мрежи и значителна икономическа мощ. Тя играе ключова роля както във външната политика на Техеран чрез връзките си с шиитски съюзници в Близкия изток, така и във вътрешната сигурност чрез паравоенната организация Басидж.

Анализатори предупреждават, че макар системата на децентрализация да повишава устойчивостта на командването, тя също така увеличава риска от грешни решения или ескалация, ако по-ниски по ранг офицери получат свобода да предприемат атаки срещу съседни държави.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    29 11 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #3, #5, #9, #21, #32

    18:52 04.03.2026

  • 2 Шопо

    24 12 Отговор
    Алах е велик
    САЩ нямат шанс срещу хора с такава силна вяра

    18:55 04.03.2026

  • 3 Тромпета

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Техеран ми е Хирошима.

    Коментиран от #18

    18:57 04.03.2026

  • 4 Идва Нов Световен Ред

    13 20 Отговор
    Най-смешното, че всички тези хора в Иран, които развяват знамена на режима по улиците на Техеран скоро ще развяват други знамена, ако сте умни познайте какви ...

    Коментиран от #16

    18:59 04.03.2026

  • 5 голем смех

    13 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Във Виетнам има джунгли и зад северновиетнамците бе СССР. В Иран има ли джунгли? А СССР где?

    Коментиран от #8, #25

    19:00 04.03.2026

  • 6 Идва Нов Световен Ред

    6 16 Отговор
    Най-смешното, че всички тези хора в Иран, които развяват знамена на режима по улиците на Техеран скоро ще развяват други знамена, ако сте умни познайте какви ...

    19:00 04.03.2026

  • 7 Руска смелост

    16 14 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования".

    Коментиран от #10

    19:00 04.03.2026

  • 8 Путин многоходовия

    8 9 Отговор

    До коментар #5 от "голем смех":

    Аз съм и за Израел и аз Иран едновременно ахаха

    19:01 04.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лавров Сергей

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Руска смелост":

    РФ ще внесе протестна Нота в Съвета за Сигурност на ООН!

    19:03 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    4 3 Отговор
    Къде е ушатия скот, дали не ни гледа отгоре?

    19:08 04.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Украйна удари руски завод на 1300 км

    7 5 Отговор
    навътре в Русия. Руски източник говори за 5 поразени кораба в Новоросийск. Химически завод в Кирово-Чепецк (Кировска област на Руската федерация) е бил поразен на 4 март при украинска атака с дронове, достигнала на 1300 километра от границата навътре в руска територия. Твърди се, че нападението е осъществено с дронове АН-196 "Лютий".

    Коментиран от #31

    19:13 04.03.2026

  • 16 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Идва Нов Световен Ред":

    За съжаление Иран е на да стане вторият Газа ,тези хора преди в историята незнам си какви ангели ги описвате и величаете след толкова години с този режим те са като българските турци с друга психика даже по фанатизирани.Там си искат чалмата и корана други знамена няма да вее ни ще променят.

    Коментиран от #20

    19:13 04.03.2026

  • 17 Идва Нов Световен Ред

    4 11 Отговор
    Единствената ракета на Земята, от която няма спасение след като е изстреляна е „Томахоук“. Може да носи ядрена или конвенционална бойна глава. „Томахоук“ е много специална ракета, която е максимално точна и прецизна. "Томахоук" достига до цели на разстояние между 1250 и 2500 километра в зависимост от модификацията, дори и през тежко защитено въздушно пространство. Нейният полет е на пределно малка височина, по релефа на местността. Тя може да седи дълго време въздуха, както пишат нейните създатели. Може да лети до пет часа въздуха, без да нанесе удар, докато чака да излезе в добра позиция за атака. Ракетата за наземно нападение "Томахоук" е крилата ракета с голям обсег, която обикновено се изстрелва от морето от кораби и подводници. Прецизно насочваната крилата ракета е с дължина 6,1 метра, размах на крилата 2,4 метра и тежи около 1510 кг. Единственото, което ви остава ако е изстреляна по вас е да се молите, дали ще бъде на Алах, на Христос или Буда, то за "Томахоук" е без значение, ха ха.

    Коментиран от #22, #33

    19:13 04.03.2026

  • 18 Смърфиета

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тромпета":

    Бъркаш го с Телавив

    19:15 04.03.2026

  • 19 3апознат

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гигантски":

    Не така... не бъди прoстак
    Той е член на ЛГБТКЮ+++++ Общността
    Руският клон на ЛГБТКЮ+++++ е многолюден
    И Пyти е негов горд водач

    19:15 04.03.2026

  • 20 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Соваж бейби":

    Язък, че изтърва последния полет за Телавив, аз обаче съм писала и преди.

    Коментиран от #24

    19:17 04.03.2026

  • 21 САЩ и Израел не са

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    глупаци и бедняци като Русия, която тръгна да окупира Киев и се провали с 2 милиона руски жертви. В днешно време не се воюва така, никой не превзема градове и столици. Всичко става много по-лесно и изгодно, като се ликвидира или отвличе неудобния/те лидер/и и така се установява влияние върху цялата държавата. Частичните завоевания на територии нямат абсолютно никаква стойност. Най-важното нещо е ВЛИЯНИЕТО, то е безценно.

    19:18 04.03.2026

  • 22 Това не е нов ред

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "Идва Нов Световен Ред":

    Това си е редът, който е бил винаги - САЩ е господар на света.

    19:20 04.03.2026

  • 23 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    6 5 Отговор
    Ходещия на токчета Пусин ще им прати Герасимов да отразява войната и ще видите как ще почнат да потапят по 15 самолетоносача на ден.

    19:20 04.03.2026

  • 24 Соваж бейби

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Смърфиета":

    Когато свърши войната ще го хвана какъв е проблема ?В Израел има хубави неща да се разгледат,нещо да са ни направили в Европа ?За еврейски атентат не съм чула ,а тези тормозят почти целият свят с изключение на Русия,Китай и още няколко .

    Коментиран от #34

    19:21 04.03.2026

  • 25 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "голем смех":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    19:22 04.03.2026

  • 26 Идва Нов Световен Ред

    2 6 Отговор
    И само слепите не виждат това. САЩ и Китай ще командват света.

    19:22 04.03.2026

  • 27 А50

    3 5 Отговор
    Като започна войната в Украйна, запада щеше да фалира и разчлени Русия, сега самите те попадат в двойна енергийна криза и фалитите на крупни компании в ЕС ще се ускори. Големият губещ е ЕС , а честито евро

    19:39 04.03.2026

  • 28 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Хвърляйте чалмите и джапанките и бегайте бързо.

    19:41 04.03.2026

  • 29 Бай Ганьо

    1 2 Отговор
    Русия ще им помогне. Нали са имбрикс?

    19:49 04.03.2026

  • 30 ЧИЧО ДОНИ...ЧИЧО👂

    2 2 Отговор
    ЩО ТИ ТРЯБВАШЕ ДА СПАСЯВАШ
    ТОВА БЕЗГРЪБНАЧНО ПЛЕМЕ🤔...
    ПРЕДИ ОТ ШЕЙХОВЕТЕ СЕГА ОТ АЙЙЯТОЛАСИ
    ОСТАВИ ГИ НА СОЛ И ВОДА.....

    19:50 04.03.2026

  • 31 А50

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Украйна удари руски завод на 1300 км":

    Русия няма да фалира, ами нали ЕС се захранва със суровини от там, нали всичко ще поскъпне и фалитите вече са започнали. Но май трудно това ви идва до ума

    19:52 04.03.2026

  • 32 Нека да пиша

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Пак ли си душил отдолу Митрофанова.

    19:55 04.03.2026

  • 33 Томахоук

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Идва Нов Световен Ред":

    Забрави да кажеш за последната модификация на Томахоук от 2025, която пуска запис на предсмъртна молитва на 8 езика, 1 минута преди да те нацели. Найс , а? И мармоти завиват папска индулгенция в станиол и я лепят с тиксо за корпуса.

    20:02 04.03.2026

  • 34 Мосад

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Соваж бейби":

    Не са спирали да правят атентати

    20:03 04.03.2026

