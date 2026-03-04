Ислямската революционна гвардия командва в Техеран! Армията затяга контрола в Иран и децентрализира властта

Елитният корпус на Ислямската революционна гвардия е поел още по-централна роля във вземането на решения във войната, въпреки загубата на редица висши командири при последните удари на Съединените щати и Израел, съобщиха източници, запознати с вътрешната структура на силите, съобщи "Ройтерс".

Според тях гвардията е затегнала контрола върху военната стратегия и стои зад продължаващата кампания от ракетни и дронови удари на Иран в региона. В сряда иранските сили са открили огън по Турция, която е член на НАТО, което увеличава риска от по-широка регионална ескалация.

Източници твърдят, че още преди съботната атака на САЩ и Израел гвардията е подготвила система за децентрализирано командване, при която решенията се делегират на по-ниски нива в йерархията. Така се гарантира, че военните операции могат да продължат дори при ликвидирането на висши командири.

Новият командир на корпуса Ахмад Вахиди участва във всички ключови срещи на ръководството, а основната цел остава "оцеляването на ислямската революционна система", твърди източник, близък до гвардията.

Според заместник-министъра на отбраната Реза Талаейник всяка командна позиция има предварително определени заместници до три нива надолу. "Ако даден командир бъде убит, неговият наследник незабавно поема функциите му", заяви той в телевизионно интервю.

Анализатори отбелязват, че тази стратегия се разработва от близо две десетилетия, след като иранските военни наблюдават разпадането на армията на Ирак по време на американската инвазия през 2003 г. Целта е отделни региони да могат да действат самостоятелно при атака и да поддържат контрола на режима.

Вътре в страната силната роля на гвардията и строгият контрол върху сигурността също намаляват вероятността от масови протести, което подкопава надеждите на Вашингтон и Тел Авив, че военният натиск може да предизвика вътрешно въстание.

След смъртта на върховния лидер Али Хаменей изборът на негов наследник може още повече да укрепи влиянието на корпуса. Сред възможните кандидати се споменава синът му Моджтаба Хаменей, който има тесни връзки с гвардията и подкрепа сред по-радикалните ѝ среди.

Създадена след Ислямската революция в Иран (1979), революционната гвардия постепенно се превърна в структура с огромно влияние - съчетаваща военна сила, разузнавателни мрежи и значителна икономическа мощ. Тя играе ключова роля както във външната политика на Техеран чрез връзките си с шиитски съюзници в Близкия изток, така и във вътрешната сигурност чрез паравоенната организация Басидж.

Анализатори предупреждават, че макар системата на децентрализация да повишава устойчивостта на командването, тя също така увеличава риска от грешни решения или ескалация, ако по-ниски по ранг офицери получат свобода да предприемат атаки срещу съседни държави.