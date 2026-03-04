Ислямската революционна гвардия командва в Техеран! Армията затяга контрола в Иран и децентрализира властта

Елитният корпус на Ислямската революционна гвардия е поел още по-централна роля във вземането на решения във войната, въпреки загубата на редица висши командири при последните удари на Съединените щати и Израел, съобщиха източници, запознати с вътрешната структура на силите, съобщи "Ройтерс".
Според тях гвардията е затегнала контрола върху военната стратегия и стои зад продължаващата кампания от ракетни и дронови удари на Иран в региона. В сряда иранските сили са открили огън по Турция, която е член на НАТО, което увеличава риска от по-широка регионална ескалация.
Източници твърдят, че още преди съботната атака на САЩ и Израел гвардията е подготвила система за децентрализирано командване, при която решенията се делегират на по-ниски нива в йерархията. Така се гарантира, че военните операции могат да продължат дори при ликвидирането на висши командири.
Новият командир на корпуса Ахмад Вахиди участва във всички ключови срещи на ръководството, а основната цел остава "оцеляването на ислямската революционна система", твърди източник, близък до гвардията.
Според заместник-министъра на отбраната Реза Талаейник всяка командна позиция има предварително определени заместници до три нива надолу. "Ако даден командир бъде убит, неговият наследник незабавно поема функциите му", заяви той в телевизионно интервю.
Анализатори отбелязват, че тази стратегия се разработва от близо две десетилетия, след като иранските военни наблюдават разпадането на армията на Ирак по време на американската инвазия през 2003 г. Целта е отделни региони да могат да действат самостоятелно при атака и да поддържат контрола на режима.
Вътре в страната силната роля на гвардията и строгият контрол върху сигурността също намаляват вероятността от масови протести, което подкопава надеждите на Вашингтон и Тел Авив, че военният натиск може да предизвика вътрешно въстание.
След смъртта на върховния лидер Али Хаменей изборът на негов наследник може още повече да укрепи влиянието на корпуса. Сред възможните кандидати се споменава синът му Моджтаба Хаменей, който има тесни връзки с гвардията и подкрепа сред по-радикалните ѝ среди.
Създадена след Ислямската революция в Иран (1979), революционната гвардия постепенно се превърна в структура с огромно влияние - съчетаваща военна сила, разузнавателни мрежи и значителна икономическа мощ. Тя играе ключова роля както във външната политика на Техеран чрез връзките си с шиитски съюзници в Близкия изток, така и във вътрешната сигурност чрез паравоенната организация Басидж.
Анализатори предупреждават, че макар системата на децентрализация да повишава устойчивостта на командването, тя също така увеличава риска от грешни решения или ескалация, ако по-ниски по ранг офицери получат свобода да предприемат атаки срещу съседни държави.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #3, #5, #9, #21, #32
18:52 04.03.2026
2 Шопо
САЩ нямат шанс срещу хора с такава силна вяра
18:55 04.03.2026
3 Тромпета
До коментар #1 от "Българин":Техеран ми е Хирошима.
Коментиран от #18
18:57 04.03.2026
4 Идва Нов Световен Ред
Коментиран от #16
18:59 04.03.2026
5 голем смех
До коментар #1 от "Българин":Във Виетнам има джунгли и зад северновиетнамците бе СССР. В Иран има ли джунгли? А СССР где?
Коментиран от #8, #25
19:00 04.03.2026
6 Идва Нов Световен Ред
19:00 04.03.2026
7 Руска смелост
Коментиран от #10
19:00 04.03.2026
8 Путин многоходовия
До коментар #5 от "голем смех":Аз съм и за Израел и аз Иран едновременно ахаха
19:01 04.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лавров Сергей
До коментар #7 от "Руска смелост":РФ ще внесе протестна Нота в Съвета за Сигурност на ООН!
19:03 04.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Абе
19:08 04.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Украйна удари руски завод на 1300 км
Коментиран от #31
19:13 04.03.2026
16 Соваж бейби
До коментар #4 от "Идва Нов Световен Ред":За съжаление Иран е на да стане вторият Газа ,тези хора преди в историята незнам си какви ангели ги описвате и величаете след толкова години с този режим те са като българските турци с друга психика даже по фанатизирани.Там си искат чалмата и корана други знамена няма да вее ни ще променят.
Коментиран от #20
19:13 04.03.2026
17 Идва Нов Световен Ред
Коментиран от #22, #33
19:13 04.03.2026
18 Смърфиета
До коментар #3 от "Тромпета":Бъркаш го с Телавив
19:15 04.03.2026
19 3апознат
До коментар #12 от "Гигантски":Не така... не бъди прoстак
Той е член на ЛГБТКЮ+++++ Общността
Руският клон на ЛГБТКЮ+++++ е многолюден
И Пyти е негов горд водач
19:15 04.03.2026
20 Смърфиета
До коментар #16 от "Соваж бейби":Язък, че изтърва последния полет за Телавив, аз обаче съм писала и преди.
Коментиран от #24
19:17 04.03.2026
21 САЩ и Израел не са
До коментар #1 от "Българин":глупаци и бедняци като Русия, която тръгна да окупира Киев и се провали с 2 милиона руски жертви. В днешно време не се воюва така, никой не превзема градове и столици. Всичко става много по-лесно и изгодно, като се ликвидира или отвличе неудобния/те лидер/и и така се установява влияние върху цялата държавата. Частичните завоевания на територии нямат абсолютно никаква стойност. Най-важното нещо е ВЛИЯНИЕТО, то е безценно.
19:18 04.03.2026
22 Това не е нов ред
До коментар #17 от "Идва Нов Световен Ред":Това си е редът, който е бил винаги - САЩ е господар на света.
19:20 04.03.2026
23 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
19:20 04.03.2026
24 Соваж бейби
До коментар #20 от "Смърфиета":Когато свърши войната ще го хвана какъв е проблема ?В Израел има хубави неща да се разгледат,нещо да са ни направили в Европа ?За еврейски атентат не съм чула ,а тези тормозят почти целият свят с изключение на Русия,Китай и още няколко .
Коментиран от #34
19:21 04.03.2026
25 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #5 от "голем смех":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
19:22 04.03.2026
26 Идва Нов Световен Ред
19:22 04.03.2026
27 А50
19:39 04.03.2026
28 Ха ха ха
19:41 04.03.2026
29 Бай Ганьо
19:49 04.03.2026
30 ЧИЧО ДОНИ...ЧИЧО👂
ТОВА БЕЗГРЪБНАЧНО ПЛЕМЕ🤔...
ПРЕДИ ОТ ШЕЙХОВЕТЕ СЕГА ОТ АЙЙЯТОЛАСИ
ОСТАВИ ГИ НА СОЛ И ВОДА.....
19:50 04.03.2026
31 А50
До коментар #15 от "Украйна удари руски завод на 1300 км":Русия няма да фалира, ами нали ЕС се захранва със суровини от там, нали всичко ще поскъпне и фалитите вече са започнали. Но май трудно това ви идва до ума
19:52 04.03.2026
32 Нека да пиша
До коментар #1 от "Българин":Пак ли си душил отдолу Митрофанова.
19:55 04.03.2026
33 Томахоук
До коментар #17 от "Идва Нов Световен Ред":Забрави да кажеш за последната модификация на Томахоук от 2025, която пуска запис на предсмъртна молитва на 8 езика, 1 минута преди да те нацели. Найс , а? И мармоти завиват папска индулгенция в станиол и я лепят с тиксо за корпуса.
20:02 04.03.2026
34 Мосад
До коментар #24 от "Соваж бейби":Не са спирали да правят атентати
20:03 04.03.2026