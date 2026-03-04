ОАЕ остава в най-високо ниво на оперативна готовност

Правителството на Обединените арабски емирства проведе медиен брифинг с участието на представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и туризма и Националната служба за управление на извънредни ситуации, кризи и бедствия, съобщиха от посолството на Емирството в София.



На срещата е подчертан единният институционален подход, основан на прозрачност, координация и висока степен на готовност. ОАЕ потвърдиха своя ангажимент към защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и жителите, икономическата стабилност и непрекъснатото функциониране на основните услуги.

Отбрана и сигурност

Министерството на отбраната съобщи, че страната остава в най-високо ниво на оперативна готовност. Интегрираните многослойни системи за противовъздушна отбрана функционират ефективно, подкрепени от достатъчни стратегически резерви за устойчивост на отбранителните операции.

От началото на атаките:

- 186 балистични ракети са били изстреляни, от които 172 са прехванати;

- 812 дрона са засечени, като 755 са неутрализирани;

- 8 крилати ракети са били открити и унищожени.

В резултат има 3 загинали и 68 леко ранени, както и ограничени материални щети. Повечето от пораженията са вследствие на операции по прехващане.

Министерството на вътрешните работи потвърди, че обстановката във всички емирства остава стабилна, като са мобилизирани над 3200 специализирани превозни средства и над 4100 патрулни и бързореагиращи екипа.

Дипломатически мерки

ОАЕ потвърдиха, че тяхната територия няма да бъде използвана за военни действия срещу Иран и че запазват правото си на самозащита съгласно член 51 от Устава на ООН.



Предприети са следните дипломатически действия:

- Закриване на посолството на ОАЕ в Техеран;

- Изтегляне на дипломатическата мисия;

- Призоваване на иранския посланик;

- Връчване на официална протестна нота.

Страната призова международната общност да поеме своята отговорност за предотвратяване на по-нататъшна ескалация.

Икономика, туризъм и авиация

Икономиката на ОАЕ остава устойчива, подкрепена от диверсифицирани търговски партньорства и проактивни политики. Стратегическите резерви от основни стоки са достатъчни за период от четири до шест месеца.

Туристическият сектор продължава да функционира нормално, като хотелите и туристическите обекти работят при пълно спазване на стандартите за безопасност.

Активирани са аварийни въздушни коридори, а правителството поема разходите за настаняване и издръжка на засегнатите пътници.

Непрекъснатост на основните услуги

Енергоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, транспортът, здравеопазването и веригите на доставките функционират без прекъсване. Образованието продължава чрез дистанционни платформи, а плановете за непрекъсваемост на бизнеса са активирани превантивно.

Правителството на ОАЕ потвърждава, че сигурността на държавата и стабилността на обществото остават негов основен приоритет. Страната действа с увереност, единство и стратегическа яснота в управлението на текущата ситуация.