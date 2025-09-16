Новини
В САЩ критикуваха "психопата" Стуб: Русия е дала огромен принос за европейската цивилизация, а Финландия само Nokia 3310

16 Септември, 2025 05:29, обновена 16 Септември, 2025 05:36 775 17

Журналистът Томас Фази коментира думите на финландския президент за "неизчезващата империалистическа ДНК" на руснаците

В САЩ критикуваха "психопата" Стуб: Русия е дала огромен принос за европейската цивилизация, а Финландия само Nokia 3310 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия има огромен принос за развитието на европейската цивилизация, но финландският президент Александър Стуб се опитва да твърди обратното, заяви американският журналист Томас Фази в социалната мрежа X.

Така той коментира думите на политика за „никога неизчезващата империалистическа ДНК“ на Русия.

„Това е отвъд шегите. Тук психопатичен лидер на страна, чийто единствен принос за развитието на човечеството е Nokia 3310, се опитва да ни убеди, че руснаците, които са повлияли значително на европейската цивилизация в почти всички области на изкуството и науката, са зли нечовеци“, отбеляза Фази.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нокиа 6310

    4 2 Отговор
    И аз също.

    05:37 16.09.2025

  • 2 Сандо

    8 3 Отговор
    Същото твърдят и козячетата,които за един пробит долар препълват форумите със своите простотии и цинизми.Те дори не разбират,че в края на краищата стават такива,каквито са писанията им.

    Коментиран от #6

    05:40 16.09.2025

  • 3 Кой пък е този

    6 3 Отговор
    Томас Фази?

    05:40 16.09.2025

  • 4 Финландия ботаникъл

    4 3 Отговор
    Всъщност, финландците генетично са най-близо до руснаците, както и другите скандинавци. До преди около сто години са били част от руската империя.

    Коментиран от #12, #14

    05:43 16.09.2025

  • 5 милен к@неф

    2 0 Отговор
    ма той много офаzeн тос журнашлюх

    05:43 16.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    аз като ходех на работа преди 89та само брак и кражби правех. това ако не скатавам. дойде демокрацията и вече разбирам от, всичко което доказва колко важно е демократичното развитие

    05:43 16.09.2025

  • 7 оня с коня

    5 6 Отговор
    ВИНАГИ ще се намерят бедни Въшки ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ които на принципа "Парите не миришат" са готови да говорят всичко ,каквото нареди Платеца- в случая - Русия.

    05:46 16.09.2025

  • 8 Дядо Мраз

    4 5 Отговор
    Прав е ,много ни дадоха ватенките - лада ,москвич,юность ,панелки и др. велики открития.Как съжалявам ,че фалира всичко .Такова хубаво гето беше целия соц.блок

    05:47 16.09.2025

  • 9 Всеки народ има стойност

    5 3 Отговор
    Но истерията на русофобите, не е никак приятна и не е никак демократична. Истината е че прекалиха и то само да останат на власт и да трупат чекмежета с пари и злато.

    05:48 16.09.2025

  • 10 Един идиот

    3 0 Отговор
    и Достоевски е дала Русия !

    05:50 16.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ДИВОТО И ВАРВАРСКОТО В РУСНАЦИТЕ
    ИДВА ОТ БЪЛГАРСКАТА КРЪВ
    - МАЙКАТА НА ПЕТЪР ПЪРВИ НАТАЛИЯ НАРИШКИНА
    - НАРИШКИНИ
    - КУТУЗОВИ
    - УШАКОВИ
    - ВОЕННИЯ МИНИСТЪР НА ПЕТЪР ПЪРВИ
    ВОЕВОДАТА ВАСИЛИЙ ШЕРЕМЕТИЕВ
    - МИНИН И ПОЖАРСКИ
    .....ГОГОЛ, БУЛГАКОВ , ДЕРЖАВИН
    ......
    А ОЛГА КИЕВСКА - ЕЛЕНА БЪЛГАРСКА СИ Е НАПРАВО
    ВНУЧКА НА ЦАР БОРИС ПЪРВИ ПОКРЪСТИТЕЛ
    ...

    Коментиран от #13

    05:52 16.09.2025

  • 12 Ама не

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Финландия ботаникъл":

    до монголците !

    05:53 16.09.2025

  • 13 ЕЙ ОТ БЪРЗАНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПРОПУСНАХ
    АЛЕКСАНДЪР СУВОРОВ

    05:53 16.09.2025

  • 14 Zахарова

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Финландия ботаникъл":

    Благодаря!
    Счупи тъпомера

    05:54 16.09.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    2 0 Отговор
    Фази, Фицо и Орбан не са прави !!!

    Русия е дала на света само две неща - романа Идиот и Голодомор 😄👍

    05:55 16.09.2025

  • 16 Владимир Илич

    0 1 Отговор
    Финландският президент удобно забрави,че страната му и още 15 като нея, включително и българия съществуват като държави благодарение на Русия

    05:55 16.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    НОКИЯ Е ЛЕНИНГРАДСКА!
    ...
    ПЪРВИЯ МИ БРАТОВЧЕД ПИШЕШЕ ПРОГРАМИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ И РЕДОВНО ХОДЕШЕ В РУСИЯ В ЛЕНИНГРАД ДА ГИ КАЧВАТ НА МАШИНИТЕ.
    ..... ИМАХА ФИРМА С НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ
    .....
    И ТАМ ЕДНИ РУСНАЦИ СА ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ
    ТЕХНОЛОГИЯТА НО ТЕ НЕ СА Я КУПИЛИ
    ЗАЩОТО ИМ СЕ ВИДЯЛО СКЪПО )
    НЯМАЛИ СА ТЪРГОВСКИЯ УСЕТ НА СТИВ ДЖОБС

    05:57 16.09.2025