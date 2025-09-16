Русия има огромен принос за развитието на европейската цивилизация, но финландският президент Александър Стуб се опитва да твърди обратното, заяви американският журналист Томас Фази в социалната мрежа X.

Така той коментира думите на политика за „никога неизчезващата империалистическа ДНК“ на Русия.

„Това е отвъд шегите. Тук психопатичен лидер на страна, чийто единствен принос за развитието на човечеството е Nokia 3310, се опитва да ни убеди, че руснаците, които са повлияли значително на европейската цивилизация в почти всички области на изкуството и науката, са зли нечовеци“, отбеляза Фази.