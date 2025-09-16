В САЩ критикуваха "психопата" Стуб: Русия е дала огромен принос за европейската цивилизация, а Финландия само Nokia 3310

Русия има огромен принос за развитието на европейската цивилизация, но финландският президент Александър Стуб се опитва да твърди обратното, заяви американският журналист Томас Фази в социалната мрежа X.
Така той коментира думите на политика за „никога неизчезващата империалистическа ДНК“ на Русия.
„Това е отвъд шегите. Тук психопатичен лидер на страна, чийто единствен принос за развитието на човечеството е Nokia 3310, се опитва да ни убеди, че руснаците, които са повлияли значително на европейската цивилизация в почти всички области на изкуството и науката, са зли нечовеци“, отбеляза Фази.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нокиа 6310
05:37 16.09.2025
2 Сандо
Коментиран от #6
05:40 16.09.2025
3 Кой пък е този
05:40 16.09.2025
4 Финландия ботаникъл
Коментиран от #12, #14
05:43 16.09.2025
5 милен к@неф
05:43 16.09.2025
6 стоян георгиев
До коментар #2 от "Сандо":аз като ходех на работа преди 89та само брак и кражби правех. това ако не скатавам. дойде демокрацията и вече разбирам от, всичко което доказва колко важно е демократичното развитие
05:43 16.09.2025
7 оня с коня
05:46 16.09.2025
8 Дядо Мраз
05:47 16.09.2025
9 Всеки народ има стойност
05:48 16.09.2025
10 Един идиот
05:50 16.09.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИДВА ОТ БЪЛГАРСКАТА КРЪВ
- МАЙКАТА НА ПЕТЪР ПЪРВИ НАТАЛИЯ НАРИШКИНА
- НАРИШКИНИ
- КУТУЗОВИ
- УШАКОВИ
- ВОЕННИЯ МИНИСТЪР НА ПЕТЪР ПЪРВИ
ВОЕВОДАТА ВАСИЛИЙ ШЕРЕМЕТИЕВ
- МИНИН И ПОЖАРСКИ
.....ГОГОЛ, БУЛГАКОВ , ДЕРЖАВИН
......
А ОЛГА КИЕВСКА - ЕЛЕНА БЪЛГАРСКА СИ Е НАПРАВО
ВНУЧКА НА ЦАР БОРИС ПЪРВИ ПОКРЪСТИТЕЛ
...
Коментиран от #13
05:52 16.09.2025
12 Ама не
До коментар #4 от "Финландия ботаникъл":до монголците !
05:53 16.09.2025
13 ЕЙ ОТ БЪРЗАНЕ
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ПРОПУСНАХ
АЛЕКСАНДЪР СУВОРОВ
05:53 16.09.2025
14 Zахарова
До коментар #4 от "Финландия ботаникъл":Благодаря!
Счупи тъпомера
05:54 16.09.2025
15 Злобното Джуджи
Русия е дала на света само две неща - романа Идиот и Голодомор 😄👍
05:55 16.09.2025
16 Владимир Илич
05:55 16.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
ПЪРВИЯ МИ БРАТОВЧЕД ПИШЕШЕ ПРОГРАМИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ И РЕДОВНО ХОДЕШЕ В РУСИЯ В ЛЕНИНГРАД ДА ГИ КАЧВАТ НА МАШИНИТЕ.
..... ИМАХА ФИРМА С НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ
.....
И ТАМ ЕДНИ РУСНАЦИ СА ИМ ПРЕДЛОЖИЛИ
ТЕХНОЛОГИЯТА НО ТЕ НЕ СА Я КУПИЛИ
ЗАЩОТО ИМ СЕ ВИДЯЛО СКЪПО )
НЯМАЛИ СА ТЪРГОВСКИЯ УСЕТ НА СТИВ ДЖОБС
05:57 16.09.2025