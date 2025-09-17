Новини
Свят »
Русия »
Москва: Израелският удар срещу мирния град Доха извади Катар от преговорите за мир

Москва: Израелският удар срещу мирния град Доха извади Катар от преговорите за мир

17 Септември, 2025 05:07, обновена 17 Септември, 2025 05:17 1 032 4

  • русия-
  • ирак-
  • военно сътрудничество-
  • щойгу

Русия е готова да сътрудничи с Багдад във всички области на военнотехническата област, заяви Сергей Шойгу на среща с министъра на отбраната на Ирак Табит ал-Абаси

Москва: Израелският удар срещу мирния град Доха извади Катар от преговорите за мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският въздушен удар срещу Доха на 9 септември разруши архитектурата на преговорите между Израел и Палестина. Подобни действия не могат да бъдат оправдани като „целенасочени атаки“, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу по време на работно посещение в Багдад.

„Тази седмица за пореден път видяхме последиците от неконтролираното разпространение на криза в региона. Имам предвид израелските въздушни удари срещу мирната столица на Катар. Подобни действия не могат да бъдат оправдани като „целенасочени атаки“, каза Шойгу по време на среща с иракския президент Абдел Латиф Рашид. „Резултатът е, че Доха преустанови посредническите си усилия в палестино-израелския конфликт. Архитектурата на преговорите е разрушена.“

Той отбеляза, че Русия категорично осъжда подобни методи. „Русия разглежда случилото се като грубо нарушение на международното право и Устава на ООН, посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на независима държава“, добави Шойгу.

Москва е готова да сътрудничи с Багдад във всички области на военнотехническата област, декларира Шойгу.

„Готови сме да сътрудничим във всички области, включително в доставката на съвременно оръжие и военна техника“, каза Шойгу.

„Готови сме да предложим на иракската страна най-модерните модели оръжие и военна техника руско производство, които са потвърдили своите тактически и технически характеристики в реални бойни условия на Войските за противовъздушна отбрана.“

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия уточни, че Руската федерация предлага на чуждестранните партньори отбранителни решения от по-широк спектър по отношение на технологиите за противовъздушна отбрана и ракетни технологии.

„За разлика от други големи играчи, Русия предлага на чуждестранните партньори по-широк спектър от отбранителни решения по отношение на технологиите за противовъздушна отбрана и ракетни технологии, включително за авиационна и военноморска техника, което ни позволява да укрепим отбранителния си потенциал и позиции в региона“, добави Шойгу.

„На фона на влошаващата се ситуация в сферата на международната сигурност съм убеден в необходимостта от поддържане на динамичен диалог между нашите страни чрез съветите за сигурност“, каза Шойгу.

Той отбеляза, че един от форматите на диалога са годишните срещи на висши представители, отговарящи за въпросите на сигурността.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЗОРО

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прокурор":

    След това Тръм, Бай пън и зеления потник!

    05:39 17.09.2025

  • 4 болгарин..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Прокурор":

    Двамата плондери у бг-то,ще ти видат и на тебе..сметката

    06:27 17.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания