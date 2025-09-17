Москва: Израелският удар срещу мирния град Доха извади Катар от преговорите за мир

Израелският въздушен удар срещу Доха на 9 септември разруши архитектурата на преговорите между Израел и Палестина. Подобни действия не могат да бъдат оправдани като „целенасочени атаки“, заяви секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу по време на работно посещение в Багдад.

„Тази седмица за пореден път видяхме последиците от неконтролираното разпространение на криза в региона. Имам предвид израелските въздушни удари срещу мирната столица на Катар. Подобни действия не могат да бъдат оправдани като „целенасочени атаки“, каза Шойгу по време на среща с иракския президент Абдел Латиф Рашид. „Резултатът е, че Доха преустанови посредническите си усилия в палестино-израелския конфликт. Архитектурата на преговорите е разрушена.“

Той отбеляза, че Русия категорично осъжда подобни методи. „Русия разглежда случилото се като грубо нарушение на международното право и Устава на ООН, посегателство върху суверенитета и териториалната цялост на независима държава“, добави Шойгу.

Москва е готова да сътрудничи с Багдад във всички области на военнотехническата област, декларира Шойгу.

„Готови сме да сътрудничим във всички области, включително в доставката на съвременно оръжие и военна техника“, каза Шойгу.

„Готови сме да предложим на иракската страна най-модерните модели оръжие и военна техника руско производство, които са потвърдили своите тактически и технически характеристики в реални бойни условия на Войските за противовъздушна отбрана.“

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия уточни, че Руската федерация предлага на чуждестранните партньори отбранителни решения от по-широк спектър по отношение на технологиите за противовъздушна отбрана и ракетни технологии.

„За разлика от други големи играчи, Русия предлага на чуждестранните партньори по-широк спектър от отбранителни решения по отношение на технологиите за противовъздушна отбрана и ракетни технологии, включително за авиационна и военноморска техника, което ни позволява да укрепим отбранителния си потенциал и позиции в региона“, добави Шойгу.

„На фона на влошаващата се ситуация в сферата на международната сигурност съм убеден в необходимостта от поддържане на динамичен диалог между нашите страни чрез съветите за сигурност“, каза Шойгу.

Той отбеляза, че един от форматите на диалога са годишните срещи на висши представители, отговарящи за въпросите на сигурността.