"Таймс": Лондон признава държавата Палестина в края на седмицата

“Таймс“ твърди, че британският премиер Киър Стармър ще признае официално Палестина като държава този уикенд, след като президентът Тръмп приключи държавното си посещение във Великобритания, въпреки сериозните възражения на Вашингтон, предаде БНР.

Британският премиер отложи изявление по въпроса, докато Тръмп не си тръгне, поради опасения, че в противен случай въпросът може да доминира на пресконференцията на двамата вържавници днес в редиденцията Чекърс, пише „Таймс“. САЩ са категорично против официалното признаване на Палестина, а Тръмп вече предупреди, че това ще бъде нещо като „възнаграждение“ на „Хамас“.

Очаква се Обединеното кралство да продължи с този ход преди заседанието на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица. Великобритания, Франция, Канада и Австралия са сред държавите, от които се очаква да признаят Палестина на събранието. Разделението между Обединеното кралство и САЩ по въпроса е поразително, коментира „Таймс“. Британският министър на външните работи Ивет Купър заяви, че военното нападение на Израел срещу град Газа е било „напълно безразсъдно и ужасяващо“ и ще донесе още кръвопролития, ще убие още невинни цивилни и ще застраши останалите заложници. За разлика от нея държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който се присъедини към посещението на Тръмп в Лондон, предложи подкрепата си на Израел тази седмица. Той каза, че официалното признаване на Палестина като държава би направило мира по-малко вероятен.