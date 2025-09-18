Тръмп: Путин ме разочарова, мирът се оказа по-труден за постигане

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на войната в Украйна се е оказало по-трудна задача, отколкото е очаквал, и че руският държавен глава Владимир Путин го е разочаровал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, каза Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър.

Президентът отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за „най-лесния“ за решаване от всички конфликти. Въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА.

Тръмп заяви, че е поставял ултиматуми и крайни срокове на Путин за ангажиране с предложения за мир, които са изтекли без видими последствия. „Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема“, добави американският лидер на пресконференцията в резиденцията на британския премиер в Чекърс.

„За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения“, каза още Тръмп.

Конфликтът в Украйна е „този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, подчерта американският президент.