Тръмп: Путин ме разочарова, мирът се оказа по-труден за постигане

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на войната в Украйна се е оказало по-трудна задача, отколкото е очаквал, и че руският държавен глава Владимир Путин го е разочаровал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, каза Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър.
Президентът отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за „най-лесния“ за решаване от всички конфликти. Въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА.
Тръмп заяви, че е поставял ултиматуми и крайни срокове на Путин за ангажиране с предложения за мир, които са изтекли без видими последствия. „Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема“, добави американският лидер на пресконференцията в резиденцията на британския премиер в Чекърс.
„За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения“, каза още Тръмп.
Конфликтът в Украйна е „този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, подчерта американският президент.
1 си дзън
Коментиран от #26, #87, #88
19:29 18.09.2025
2 Где
Коментиран от #5, #11, #85, #89
19:29 18.09.2025
3 Психо
19:30 18.09.2025
4 голям циркаджия
19:30 18.09.2025
5 Ета
До коментар #2 от "Где":Мандатът на началника на Генералния щаб и първи заместник-министър на отбраната Валери Герасимов беше удължен с още пет години.
19:30 18.09.2025
6 А ПРОДАЖБАТА НА ГЪНОВЕ
19:31 18.09.2025
7 Българин
Коментиран от #24, #46
19:31 18.09.2025
8 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
19:32 18.09.2025
9 Бай онзи
19:32 18.09.2025
10 Тоя льольо
19:32 18.09.2025
11 По време на учението
До коментар #2 от "Где":отговаряше за координацията. Чети, бре.
19:32 18.09.2025
12 Майна
Путин и Тръмп срещу " лонсоти"
Неслучайно е в бърлогата..
Едно, което ще постигне
,,Искам заложниците да бъдат освободени веднага“, каза той.
„Искам заложниците да бъдат освободени и мисля, че всичко ще бъде наред, но това беше брутален период от време, а това продължава от дълго време“, каза той.
„Искаме боевете да спрат и те ще спрат“, продължи президентът.
Ясно отправено към кабалата!
Тепърва ще разберете..
19:34 18.09.2025
13 Спецназ
за което са разговаряли е войната в Украйна.
ТАМ решиха делбата на Арктика- там са стотици милиарди ценни минерали.
за които света плаща със злато.
Зеления потник даже не го повикаха защото той от бизнес не разбира,
а и няма излаз там както е тръгнало и въобще за да иде на море
трябва да минава митница и те така.
19:34 18.09.2025
14 БОЛШЕВИК
Коментиран от #67
19:34 18.09.2025
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:34 18.09.2025
16 Руснакът е мръсно противно животно
19:36 18.09.2025
17 Евала
...
19:37 18.09.2025
18 Москва не вярва на сълзи
и оставя пуделите
от временното явление ЕС
да се блъскат като вода в бряг 😁
19:37 18.09.2025
19 А ГДЕ
19:37 18.09.2025
20 Кривоверен алкаш
19:38 18.09.2025
21 Майна
Браво за интелекта и борбеността- не забравяйте, че екипът му е пробутан от произраелско лоби
Пател на ФБР си е чист ционист..
Тръмп лавира , действа сред змии..
Но, браво..
За всичко, което постига..въпреки
Обяви Антига за терористична организация..
Подхвана трафика на наркотици..
Тръмп и Путин- двама големи
19:39 18.09.2025
22 Киев за три дня
19:40 18.09.2025
23 Българин
Коментиран от #45
19:40 18.09.2025
24 Саша Грей
До коментар #7 от "Българин":И как ще стане това? Като се има предвид, че всяка "зона на влияние" ще воюва, за да не падне под руски ботуш?
19:40 18.09.2025
25 Хм...
19:41 18.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #1 от "си дзън":Никакви вербовки! Путин е единственият съюзник на Тръмп! Колко интелигентно Путин го спаси от това,Лондонсити да го вкара във война с Иран.
Коментиран от #48
19:41 18.09.2025
27 Ганчев
Коментиран от #49, #53
19:41 18.09.2025
28 дядото
19:42 18.09.2025
29 Донецк
Коментиран от #33
19:43 18.09.2025
30 Злобното Джуджи
НЕ !!!
Умират руснаци 😁😁😁
Коментиран от #51
19:43 18.09.2025
31 ТОЗИ ПЪК
19:45 18.09.2025
32 Kaлпазанин
Коментиран от #40, #52
19:46 18.09.2025
33 Плевен
До коментар #29 от "Донецк":ГДЕ ВОДА?
Коментиран от #35
19:46 18.09.2025
34 Хи хи!
19:47 18.09.2025
35 Моча в калта
До коментар #33 от "Плевен":Пий МОЧА!
19:48 18.09.2025
36 Майна
19:48 18.09.2025
37 нннн
19:49 18.09.2025
38 Рядък
Само лафове и нищо насреша!
Срам за САЩ!
19:49 18.09.2025
39 Уса
19:50 18.09.2025
40 Не обиждай целокупно арабите,
До коментар #32 от "Kaлпазанин":те са древни цивилизации, за разлика от Русия.
Откъдето и да го погледнеш, там исторически се е трупал повече мозък от пилешкия на Путин. Ако нямаха диктатори и терористи, които да ги спъват, Раша щеше да им диша праха. И сега им го диша, но по-отблизо
19:52 18.09.2025
42 Айде празни приказки пак
19:53 18.09.2025
43 Перуката
Коментиран от #47
19:54 18.09.2025
44 Ми да
Коментиран от #50
19:54 18.09.2025
45 Не, копейките това чакат, да
До коментар #23 от "Българин":и стигнат по-лесно копчалъка. Техните мераци са от друго естество. Вместо брадва, за тях ще е сватба. Пиршество.
19:55 18.09.2025
46 Хазарин
До коментар #7 от "Българин":Всичките са един дол дренки сатанисти...трябва рестарт на 3D играта!
19:56 18.09.2025
47 Мисли си го,
До коментар #43 от "Перуката":ама вече не знае как да се отметне от дружеските ръкостискания.
19:56 18.09.2025
48 Я пак?!
До коментар #26 от "Атина Палада":70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помощта на американският Старлинк.
От къде ви намират?!
Коментиран от #69
19:56 18.09.2025
49 Олександр Шмирц
До коментар #27 от "Ганчев":Напиши си номера и ще ти звъннем до половин час! След три до четири(зависи в кой град си) часа ще минем да те вземем! Утре 19.09 ще бъдеш в Украйна и до два дни ще си на отбранителната линия! Заплащане 5.200 €. Очакваме Ви!
Коментиран от #54
19:57 18.09.2025
50 Ти се оказа най-неинформиран
До коментар #44 от "Ми да":от всички. Горкият!
Коментиран от #55
19:57 18.09.2025
51 Нъл тъй
До коментар #30 от "Злобното Джуджи":ЗАщо умират. Нали Западът провокира, финансира и поддържа войната?
Коментиран от #56
19:57 18.09.2025
52 Мухахха
До коментар #32 от "Kaлпазанин":Арабите да на светлинни години пред Путин.
П.п.Мухонасранск ми е като Дубай.
19:58 18.09.2025
53 Това е безспорен
До коментар #27 от "Ганчев":Факт.
19:59 18.09.2025
54 Копеи не философствай!
До коментар #49 от "Олександр Шмирц":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
Маршш!!Даже ще ти се плаща.
Коментиран от #57
20:00 18.09.2025
55 Коко
До коментар #50 от "Ти се оказа най-неинформиран":Щеше ли да има война,ако
Зеленски беше казал:
Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения.
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.
Коментиран от #62
20:04 18.09.2025
56 Злобното Джуджи
До коментар #51 от "Нъл тъй":"...Западът провокира, финансира и поддържа войната?..."
Просто е за разбиране.
Дори в тази кървава война стандарта на живот в Украйна е 3х по-висок от този в Русия. Това всъщност е истинската причина за руската инвазия - парите на Украйна. България най-добре знае и познава "братската" руска помощь - 1877г и 1945г. Научи мечката на четмо, писмо, слово и чакай да ти отгризе главата 😁
Коментиран от #61, #65
20:05 18.09.2025
57 Олександр Шмирц
До коментар #54 от "Копеи не философствай!":Хто...Це торч ебаннiй, гнiда и пiдар сумасшедшчiй.
Коментиран от #60
20:06 18.09.2025
58 Наистина труден
20:07 18.09.2025
59 Сус бе копейки мърляви!
20:09 18.09.2025
60 Злобното Джуджи
До коментар #57 от "Олександр Шмирц":"...Хто...Це торч ебаннiй, гнiда и пiдар сумасшедшчiй...."
Почвам да разбирам и Оправдавам руската Специална Военна Операция в Украйна. Време е да престане да бъде специална и да стане Брутална !!! 😁👍
Коментиран от #82
20:10 18.09.2025
61 Пропагандата
До коментар #56 от "Злобното Джуджи":винаги има за цел глупака.
Коментиран от #63
20:13 18.09.2025
62 Махараджа
До коментар #55 от "Коко":Щеше ли да има война,
ако руснаците не си бяха измислили цитираните от теб опорки, за да нападнат Украйна.
Пълен фейк, вече опроверган. Няма смисъл да папагалства. Измисли нещо ново. Това вече не важи.
Коментиран от #64
20:15 18.09.2025
63 И копейките доказват
До коментар #61 от "Пропагандата":думите ти. При тях е успяла.
Коментиран от #66
20:17 18.09.2025
64 Ами те руснаците
До коментар #62 от "Махараджа":8 години предупреждаваха, а не измисляха. Ти де беше? Ако не бе отсъствала, сега нямаше да изглеждаш толкова глупаво и да си храна за пропагандата за глупаци на пропадналият запад.
20:17 18.09.2025
65 Орк
До коментар #56 от "Злобното Джуджи":На моята вила в Калужска область години наред работили строители от Украина. Те расправяха колко е "добре" там. Така че недей да расправяш глупости за стандарти. Цялата Украина идвала в Русия защото немало никаква работа в Украина
Коментиран от #72
20:18 18.09.2025
66 Ако бе по умна
До коментар #63 от "И копейките доказват":щеше да знаеш, че копейката е монета нямаше пропадналият запад да ти се подиграва както те ползва така евтино и глупаво.
Коментиран от #70
20:19 18.09.2025
67 Интересно,
До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":пък въобще не и личи. Да не си чел Эхо Москвы?
Недей. Пак са те преметнали.
20:21 18.09.2025
68 Добър ден
Коментиран от #75
20:22 18.09.2025
69 Боби
До коментар #48 от "Я пак?!":"70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помощта на американският Старлинк",а останалите от нашите снаряди,то за това им е мъчно на нашите червеноперки
20:23 18.09.2025
70 Я, мислех, че вашите са ти
До коментар #66 от "Ако бе по умна":взели телефона, щото пак не си пиеш хапчетата. Как са "децата на злото САЩ" и зарзаватите?
Приходящите у вас учители не са си свършили работата. Инак щеше да знаеш що е то метафора, преносен смисъл и т.н. Или не си учил, или не можеш да помниш.
Слаб 2, сори.
Коментиран от #73
20:27 18.09.2025
71 Рублевка
20:27 18.09.2025
72 Злобното Джуджи
До коментар #65 от "Орк":"...недей да расправяш глупости за стандарти..."
Украйна гони Монако, Люксембург и Ница по стандарт на живот !!! Разбира се откакто почна войната.
Затова нито една укра няма интерес войната да спира и с въодушавление и песни заминават на фронта.
20:28 18.09.2025
73 Ти ако можеше да мислиш
До коментар #70 от "Я, мислех, че вашите са ти":нямаше да те ползват евтино и глупаво да папагалиш тъпотии и да се успокояваш с метафора. Нали?
20:30 18.09.2025
74 Хайо
20:31 18.09.2025
75 Пак не си знаеш урока
До коментар #68 от "Добър ден":Точно такава е. Тип бананова: диктатор, оръжия, забрана на свободата на словото, политически затворници, убийства на опозиционери, корупция до небето, полицейщина, всички богатства на страната – в ръцете на група олигарси.
Мотамо бананова диктатура. Позна. Плюс фашизъм.
Коментиран от #77, #83
20:32 18.09.2025
76 Диктаторът е в позиция цунгцванг
Това е проблема за мира...
Затова са милионите убити и осакатени руснаци и над 1 трилион долара вкарани в тази "СВО" която няма да постигне никога целите си ...
Коментиран от #78
20:33 18.09.2025
77 Не бъркай
До коментар #75 от "Пак не си знаеш урока":Фашизма е в Украйна и залива Европа за съжаление.
20:34 18.09.2025
78 Пропагандата
До коментар #76 от "Диктаторът е в позиция цунгцванг":винаги има за цел глупака!
20:35 18.09.2025
79 Мимч
20:35 18.09.2025
80 Путин:
20:35 18.09.2025
81 Рублевка
Коментиран от #84
20:36 18.09.2025
82 Олександр Шмирц
До коментар #60 от "Злобното Джуджи":Це бiдло, долбойоб в пальто...
20:40 18.09.2025
83 Ем си глупав трол
До коментар #75 от "Пак не си знаеш урока":ем се показваш като си слагаш плюсчета. Колко трябва да си тъп?
20:42 18.09.2025
85 Европеец
До коментар #2 от "Где":Е не е при събчо събчев...... А ти отивай при Събчо и там си оставаи затрупан...
20:45 18.09.2025
86 ,,Путин ме разочарова..."...?!?!
Путин,да не би да ти се е клел във вярност ...- пред олтара...?!?!
20:55 18.09.2025
87 Европеец
До коментар #1 от "си дзън":Не знам какви са тия досиета, Ама знам, че бай Дончо не може да се мери с президента на Русия Владимир Путин..... Путин винаги е уравновесен и възпитан, не рекетира и не се мисли за велик, за разлика от Бай Данчо....
20:57 18.09.2025
88 дзън си
До коментар #1 от "си дзън":Намали конспиративните филми...!
Деформират ти допълнително и без това деформираното ти съзнание...!
20:57 18.09.2025
89 Герасимов ли?!
До коментар #2 от "Где":Ами вчера даде публичен отчет,че Руската Армия настъпва по всички фронтове,а ВСУ се ,,отеглят на по-изгодни позиции"...,напускайки едно,след друго населени места - ...,,изгубили стратегическото си значение"...!
21:00 18.09.2025
90 Ами
Китай го отсвири с фанфари. След това го отсвири Индия, после пък Бразилия.
Почти ги изритаха от Азия и Африка. На път са да ги изритат и от Южна Америка.
Остава му една Европа, дето вече е взела-дала и една Британия която се крепи
на двете си полуколонии Австралия и Канада които я подпират да не се срине.
За капак на всичко, Путин си иска Аляска :)
21:05 18.09.2025