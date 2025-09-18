Новини
Тръмп: Путин ме разочарова, мирът се оказа по-труден за постигане
Тръмп: Путин ме разочарова, мирът се оказа по-труден за постигане

18 Септември, 2025 19:27

Американският президент призна, че конфликтът в Украйна се оказа „най-трудният“ сред седем войни, които е опитал да разреши

Тръмп: Путин ме разочарова, мирът се оказа по-труден за постигане - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на войната в Украйна се е оказало по-трудна задача, отколкото е очаквал, и че руският държавен глава Владимир Путин го е разочаровал, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, каза Тръмп на съвместна пресконференция с британския премиер Киър Стармър.

Президентът отбеляза, че първоначално е смятал войната в Украйна за „най-лесния“ за решаване от всички конфликти. Въпреки продължилите с месеци консултации, водени от Вашингтон, няма изгледи за напредък към сключването на мирно споразумение, отбелязват Пи Ей мидия и ДПА.

Тръмп заяви, че е поставял ултиматуми и крайни срокове на Путин за ангажиране с предложения за мир, които са изтекли без видими последствия. „Умират хора и поради това аз се чувствам задължен да разреша проблема“, добави американският лидер на пресконференцията в резиденцията на британския премиер в Чекърс.

„За мен е голяма чест да ви съобщя, че сме намерили изход от седем войни, седем войни, които бяха неразрешими, войни, по които не можеха да се водят преговори или да се намерят решения“, каза още Тръмп.

Конфликтът в Украйна е „този, който смятах, че ще е най-лесен за разрешаване поради отношенията ми с президента Путин, но той ме разочарова. Той наистина ме разочарова“, подчерта американският президент.


  • 1 си дзън

    19 9 Отговор
    Тръмп: Путин ме разочарова, но държи досието ми за вербовка...

    Коментиран от #26, #87, #88

    19:29 18.09.2025

  • 2 Где

    8 9 Отговор
    Герасимов.

    Коментиран от #5, #11, #85, #89

    19:29 18.09.2025

  • 3 Психо

    27 0 Отговор
    Тоя дъртак е като куцо муле в пранги

    19:30 18.09.2025

  • 4 голям циркаджия

    28 0 Отговор
    тоз дончо съчмата

    19:30 18.09.2025

  • 5 Ета

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Мандатът на началника на Генералния щаб и първи заместник-министър на отбраната Валери Герасимов беше удължен с още пет години.

    19:30 18.09.2025

  • 6 А ПРОДАЖБАТА НА ГЪНОВЕ

    8 2 Отговор
    ПРОПУСНАХ........МНООООООГОО СЛАДКА...

    19:31 18.09.2025

  • 7 Българин

    26 10 Отговор
    Путин просто иска запада да капитулира, нато да се разтури зоните на влияние на Русия да бъдат признати безусловно. Тогава мирът сам ще дойде незабавно!

    Коментиран от #24, #46

    19:31 18.09.2025

  • 8 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    21 6 Отговор
    Англосаксите ще плащат за престъпленията си.

    19:32 18.09.2025

  • 9 Бай онзи

    13 1 Отговор
    Клатете дърветата!!!!

    19:32 18.09.2025

  • 10 Тоя льольо

    21 1 Отговор
    само лала.

    19:32 18.09.2025

  • 11 По време на учението

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    отговаряше за координацията. Чети, бре.

    19:32 18.09.2025

  • 12 Майна

    8 4 Отговор
    Тръмп действа..
    Путин и Тръмп срещу " лонсоти"
    Неслучайно е в бърлогата..
    Едно, което ще постигне
    ,,Искам заложниците да бъдат освободени веднага“, каза той.

    „Искам заложниците да бъдат освободени и мисля, че всичко ще бъде наред, но това беше брутален период от време, а това продължава от дълго време“, каза той.

    „Искаме боевете да спрат и те ще спрат“, продължи президентът.
    Ясно отправено към кабалата!
    Тепърва ще разберете..

    19:34 18.09.2025

  • 13 Спецназ

    9 8 Отговор
    Когато Путин седна в Жипката му в Аляска последното
    за което са разговаряли е войната в Украйна.

    ТАМ решиха делбата на Арктика- там са стотици милиарди ценни минерали.

    за които света плаща със злато.

    Зеления потник даже не го повикаха защото той от бизнес не разбира,
    а и няма излаз там както е тръгнало и въобще за да иде на море

    трябва да минава митница и те така.

    19:34 18.09.2025

  • 14 БОЛШЕВИК

    17 9 Отговор
    Русия побеждава колективния Запад. Европа е разорена и е пред разпад ЕС!

    Коментиран от #67

    19:34 18.09.2025

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 8 Отговор
    Америка рампали тая война сега се прави на Миротворец. Да го.. ха

    19:34 18.09.2025

  • 16 Руснакът е мръсно противно животно

    7 19 Отговор
    Трепе се.

    19:36 18.09.2025

  • 17 Евала

    12 4 Отговор
    Хубави приказки, от друга страна американската военна индустрия си напълни джобовета с продажбите си в НАТО, ЕС
    ...

    19:37 18.09.2025

  • 18 Москва не вярва на сълзи

    12 3 Отговор
    Тръмп си разиграва цирковете
    и оставя пуделите
    от временното явление ЕС
    да се блъскат като вода в бряг 😁

    19:37 18.09.2025

  • 19 А ГДЕ

    7 3 Отговор
    Кая Калас??

    19:37 18.09.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    8 3 Отговор
    Клоуна бързо схваща,но трябва много да му обясняваш...

    19:38 18.09.2025

  • 21 Майна

    7 3 Отговор
    Тръмп се бори срещу дълбоките..
    Браво за интелекта и борбеността- не забравяйте, че екипът му е пробутан от произраелско лоби
    Пател на ФБР си е чист ционист..
    Тръмп лавира , действа сред змии..
    Но, браво..
    За всичко, което постига..въпреки
    Обяви Антига за терористична организация..
    Подхвана трафика на наркотици..
    Тръмп и Путин- двама големи

    19:39 18.09.2025

  • 22 Киев за три дня

    4 7 Отговор
    когИ??

    19:40 18.09.2025

  • 23 Българин

    6 14 Отговор
    Русия трябва да бъде поставена на колене!

    Коментиран от #45

    19:40 18.09.2025

  • 24 Саша Грей

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    И как ще стане това? Като се има предвид, че всяка "зона на влияние" ще воюва, за да не падне под руски ботуш?

    19:40 18.09.2025

  • 25 Хм...

    12 1 Отговор
    Опитал се да разреши 7 войни... Дааа, този свят се управлява от малоумници, подсъдими, осъдени и дерибействали същества! Почти всички световни лидери са такива. За жалост...

    19:41 18.09.2025

  • 26 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Никакви вербовки! Путин е единственият съюзник на Тръмп! Колко интелигентно Путин го спаси от това,Лондонсити да го вкара във война с Иран.

    Коментиран от #48

    19:41 18.09.2025

  • 27 Ганчев

    7 9 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    Коментиран от #49, #53

    19:41 18.09.2025

  • 28 дядото

    4 3 Отговор
    и за тази,както и за много други войни по света сте виновни вие от сащ.лесно създавате конфликти,но не можете да поправите нищо.

    19:42 18.09.2025

  • 29 Донецк

    2 6 Отговор
    ГДЕ ВОДА?

    Коментиран от #33

    19:43 18.09.2025

  • 30 Злобното Джуджи

    6 6 Отговор
    "...Умират хора..."

    НЕ !!!
    Умират руснаци 😁😁😁

    Коментиран от #51

    19:43 18.09.2025

  • 31 ТОЗИ ПЪК

    5 0 Отговор
    тоз пък така ще си изкара 4г разочарован…трампата имам предвид!

    19:45 18.09.2025

  • 32 Kaлпазанин

    4 3 Отговор
    ААА ,Путин да не ти е като тъпите арабели които те търпят да ги мачкаш

    Коментиран от #40, #52

    19:46 18.09.2025

  • 33 Плевен

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Донецк":

    ГДЕ ВОДА?

    Коментиран от #35

    19:46 18.09.2025

  • 34 Хи хи!

    5 0 Отговор
    Пак дрънчи на празно.

    19:47 18.09.2025

  • 35 Моча в калта

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Плевен":

    Пий МОЧА!

    19:48 18.09.2025

  • 36 Майна

    2 3 Отговор
    Бяха ..наши, изглеждаха толкова близки , хванати за ръка , Тръмп и Мелания ( славянка) , наистина- двама наши, сред ония гущери.. Стискам им палци

    19:48 18.09.2025

  • 37 нннн

    5 3 Отговор
    Тръмп е натъжен. И Борисов е натъжен. Големи артисти, ей!

    19:49 18.09.2025

  • 38 Рядък

    5 1 Отговор
    пранословец!

    Само лафове и нищо насреша!
    Срам за САЩ!

    19:49 18.09.2025

  • 39 Уса

    1 1 Отговор
    Много стара новина ама нали сте бавно развиващи

    19:50 18.09.2025

  • 40 Не обиждай целокупно арабите,

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    те са древни цивилизации, за разлика от Русия.
    Откъдето и да го погледнеш, там исторически се е трупал повече мозък от пилешкия на Путин. Ако нямаха диктатори и терористи, които да ги спъват, Раша щеше да им диша праха. И сега им го диша, но по-отблизо

    19:52 18.09.2025

  • 42 Айде празни приказки пак

    1 0 Отговор
    за пред стадото! Утре ако пак се срещнеш, пак ще опъваш червените килими.

    19:53 18.09.2025

  • 43 Перуката

    2 3 Отговор
    Се взе на сериозно ,нали не си мисли че Путин е Зеленски?

    Коментиран от #47

    19:54 18.09.2025

  • 44 Ми да

    1 4 Отговор
    Моите уважения, няма ли кой да го информира, че единствената страна в Европа, на която е отказана безопасност през послреднитр 35+ години е Русия. Това е причината за войната.

    Коментиран от #50

    19:54 18.09.2025

  • 45 Не, копейките това чакат, да

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    и стигнат по-лесно копчалъка. Техните мераци са от друго естество. Вместо брадва, за тях ще е сватба. Пиршество.

    19:55 18.09.2025

  • 46 Хазарин

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Всичките са един дол дренки сатанисти...трябва рестарт на 3D играта!

    19:56 18.09.2025

  • 47 Мисли си го,

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Перуката":

    ама вече не знае как да се отметне от дружеските ръкостискания.

    19:56 18.09.2025

  • 48 Я пак?!

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помощта на американският Старлинк.

    От къде ви намират?!

    Коментиран от #69

    19:56 18.09.2025

  • 49 Олександр Шмирц

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчев":

    Напиши си номера и ще ти звъннем до половин час! След три до четири(зависи в кой град си) часа ще минем да те вземем! Утре 19.09 ще бъдеш в Украйна и до два дни ще си на отбранителната линия! Заплащане 5.200 €. Очакваме Ви!

    Коментиран от #54

    19:57 18.09.2025

  • 50 Ти се оказа най-неинформиран

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ми да":

    от всички. Горкият!

    Коментиран от #55

    19:57 18.09.2025

  • 51 Нъл тъй

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Злобното Джуджи":

    ЗАщо умират. Нали Западът провокира, финансира и поддържа войната?

    Коментиран от #56

    19:57 18.09.2025

  • 52 Мухахха

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Kaлпазанин":

    Арабите да на светлинни години пред Путин.
    П.п.Мухонасранск ми е като Дубай.

    19:58 18.09.2025

  • 53 Това е безспорен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ганчев":

    Факт.

    19:59 18.09.2025

  • 54 Копеи не философствай!

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Олександр Шмирц":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!
    Маршш!!Даже ще ти се плаща.

    Коментиран от #57

    20:00 18.09.2025

  • 55 Коко

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "Ти се оказа най-неинформиран":

    Щеше ли да има война,ако
    Зеленски беше казал:

    Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения.
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на запада провокира войната.

    Коментиран от #62

    20:04 18.09.2025

  • 56 Злобното Джуджи

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "Нъл тъй":

    "...Западът провокира, финансира и поддържа войната?..."

    Просто е за разбиране.
    Дори в тази кървава война стандарта на живот в Украйна е 3х по-висок от този в Русия. Това всъщност е истинската причина за руската инвазия - парите на Украйна. България най-добре знае и познава "братската" руска помощь - 1877г и 1945г. Научи мечката на четмо, писмо, слово и чакай да ти отгризе главата 😁

    Коментиран от #61, #65

    20:05 18.09.2025

  • 57 Олександр Шмирц

    0 5 Отговор

    До коментар #54 от "Копеи не философствай!":

    Хто...Це торч ебаннiй, гнiда и пiдар сумасшедшчiй.

    Коментиран от #60

    20:06 18.09.2025

  • 58 Наистина труден

    3 3 Отговор
    С кривите фашистки кратуни на Мерц,Макрон и Урсула,трудно се постига мир!

    20:07 18.09.2025

  • 59 Сус бе копейки мърляви!

    3 1 Отговор
    Сус!

    20:09 18.09.2025

  • 60 Злобното Джуджи

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Олександр Шмирц":

    "...Хто...Це торч ебаннiй, гнiда и пiдар сумасшедшчiй...."

    Почвам да разбирам и Оправдавам руската Специална Военна Операция в Украйна. Време е да престане да бъде специална и да стане Брутална !!! 😁👍

    Коментиран от #82

    20:10 18.09.2025

  • 61 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Злобното Джуджи":

    винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #63

    20:13 18.09.2025

  • 62 Махараджа

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Коко":

    Щеше ли да има война,
    ако руснаците не си бяха измислили цитираните от теб опорки, за да нападнат Украйна.
    Пълен фейк, вече опроверган. Няма смисъл да папагалства. Измисли нещо ново. Това вече не важи.

    Коментиран от #64

    20:15 18.09.2025

  • 63 И копейките доказват

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Пропагандата":

    думите ти. При тях е успяла.

    Коментиран от #66

    20:17 18.09.2025

  • 64 Ами те руснаците

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Махараджа":

    8 години предупреждаваха, а не измисляха. Ти де беше? Ако не бе отсъствала, сега нямаше да изглеждаш толкова глупаво и да си храна за пропагандата за глупаци на пропадналият запад.

    20:17 18.09.2025

  • 65 Орк

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "Злобното Джуджи":

    На моята вила в Калужска область години наред работили строители от Украина. Те расправяха колко е "добре" там. Така че недей да расправяш глупости за стандарти. Цялата Украина идвала в Русия защото немало никаква работа в Украина

    Коментиран от #72

    20:18 18.09.2025

  • 66 Ако бе по умна

    0 3 Отговор

    До коментар #63 от "И копейките доказват":

    щеше да знаеш, че копейката е монета нямаше пропадналият запад да ти се подиграва както те ползва така евтино и глупаво.

    Коментиран от #70

    20:19 18.09.2025

  • 67 Интересно,

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "БОЛШЕВИК":

    пък въобще не и личи. Да не си чел Эхо Москвы?
    Недей. Пак са те преметнали.

    20:21 18.09.2025

  • 68 Добър ден

    1 3 Отговор
    Аве Плужек Русия не е Бананова Република да и заповядва някакъв американски пуяк. Какво очакваше да ти се подчини. Те много дребни Африкански Страни не се подчиняват нито на Америка нито на Русия, а камоли на Европа.

    Коментиран от #75

    20:22 18.09.2025

  • 69 Боби

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пак?!":

    "70% от избитите руснаци са с американско оръжие.С помощта на американският Старлинк",а останалите от нашите снаряди,то за това им е мъчно на нашите червеноперки

    20:23 18.09.2025

  • 70 Я, мислех, че вашите са ти

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ако бе по умна":

    взели телефона, щото пак не си пиеш хапчетата. Как са "децата на злото САЩ" и зарзаватите?
    Приходящите у вас учители не са си свършили работата. Инак щеше да знаеш що е то метафора, преносен смисъл и т.н. Или не си учил, или не можеш да помниш.
    Слаб 2, сори.

    Коментиран от #73

    20:27 18.09.2025

  • 71 Рублевка

    0 1 Отговор
    Гренландия за САЩ, крайна за РФ. Делба по братски. Бонус Северен поток.

    20:27 18.09.2025

  • 72 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Орк":

     "...недей да расправяш глупости за стандарти..."

    Украйна гони Монако, Люксембург и Ница по стандарт на живот !!! Разбира се откакто почна войната.
    Затова нито една укра няма интерес войната да спира и с въодушавление и песни заминават на фронта.

    20:28 18.09.2025

  • 73 Ти ако можеше да мислиш

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Я, мислех, че вашите са ти":

    нямаше да те ползват евтино и глупаво да папагалиш тъпотии и да се успокояваш с метафора. Нали?

    20:30 18.09.2025

  • 74 Хайо

    1 1 Отговор
    Конфликтът в Украйна наистина е лесен за разрешаване ,но само и когато САЩ се разкарат от там .Причината за тази война са САЩ и само след махането на САЩ от там ,тази война ще свърши много много бързо .Русия не е отишла на границата на САЩ ,Какво търсят САЩ до границата с Русия ?

    20:31 18.09.2025

  • 75 Пак не си знаеш урока

    10 2 Отговор

    До коментар #68 от "Добър ден":

    Точно такава е. Тип бананова: диктатор, оръжия, забрана на свободата на словото, политически затворници, убийства на опозиционери, корупция до небето, полицейщина, всички богатства на страната – в ръцете на група олигарси.
    Мотамо бананова диктатура. Позна. Плюс фашизъм.

    Коментиран от #77, #83

    20:32 18.09.2025

  • 76 Диктаторът е в позиция цунгцванг

    10 2 Отговор
    Истината е, че Путлер и фашистката му хунта не могат да си представят Русия да загуби от Украйна , защото това автоматично ще срине имиджа (статуса )на "империята", че е супер сила в световен мащаб ...
    Това е проблема за мира...
    Затова са милионите убити и осакатени руснаци и над 1 трилион долара вкарани в тази "СВО" която няма да постигне никога целите си ...

    Коментиран от #78

    20:33 18.09.2025

  • 77 Не бъркай

    1 5 Отговор

    До коментар #75 от "Пак не си знаеш урока":

    Фашизма е в Украйна и залива Европа за съжаление.

    20:34 18.09.2025

  • 78 Пропагандата

    0 5 Отговор

    До коментар #76 от "Диктаторът е в позиция цунгцванг":

    винаги има за цел глупака!

    20:35 18.09.2025

  • 79 Мимч

    2 5 Отговор
    Не те е разочарован Путин,а зеления клоун те разочаровам,щото от него зависи мира.Нали знаеш,че Путин е казал какво трябва да стане за да прекрати СВО....Така,че не пълни гушата,като другите с оръжия за зеления и да искате Русия да клекне.Е няма как да стане и явно ти тръмпчо разочароваш Путин..

    20:35 18.09.2025

  • 80 Путин:

    1 0 Отговор
    И6aл съм та

    20:35 18.09.2025

  • 81 Рублевка

    0 1 Отговор
    Русия предлага нефт, природен газ, титан, алуминий, уран, атомни централи... Какво предлага укра? 20 милиона гладни и агресивни укри, да ги храни Европа. Русия ги храни 80 години. Сега е ред на Запада.

    Коментиран от #84

    20:36 18.09.2025

  • 82 Олександр Шмирц

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Злобното Джуджи":

    Це бiдло, долбойоб в пальто...

    20:40 18.09.2025

  • 83 Ем си глупав трол

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Пак не си знаеш урока":

    ем се показваш като си слагаш плюсчета. Колко трябва да си тъп?

    20:42 18.09.2025

  • 85 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Е не е при събчо събчев...... А ти отивай при Събчо и там си оставаи затрупан...

    20:45 18.09.2025

  • 86 ,,Путин ме разочарова..."...?!?!

    2 0 Отговор
    Ама,чакай,ся Тръмпи..!
    Путин,да не би да ти се е клел във вярност ...- пред олтара...?!?!

    20:55 18.09.2025

  • 87 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не знам какви са тия досиета, Ама знам, че бай Дончо не може да се мери с президента на Русия Владимир Путин..... Путин винаги е уравновесен и възпитан, не рекетира и не се мисли за велик, за разлика от Бай Данчо....

    20:57 18.09.2025

  • 88 дзън си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Намали конспиративните филми...!
    Деформират ти допълнително и без това деформираното ти съзнание...!

    20:57 18.09.2025

  • 89 Герасимов ли?!

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Ами вчера даде публичен отчет,че Руската Армия настъпва по всички фронтове,а ВСУ се ,,отеглят на по-изгодни позиции"...,напускайки едно,след друго населени места - ...,,изгубили стратегическото си значение"...!

    21:00 18.09.2025

  • 90 Ами

    0 0 Отговор
    Нормално е да е разочарован чвека.
    Китай го отсвири с фанфари. След това го отсвири Индия, после пък Бразилия.
    Почти ги изритаха от Азия и Африка. На път са да ги изритат и от Южна Америка.
    Остава му една Европа, дето вече е взела-дала и една Британия която се крепи
    на двете си полуколонии Австралия и Канада които я подпират да не се срине.
    За капак на всичко, Путин си иска Аляска :)

    21:05 18.09.2025

