Новини
Спорт »
Други спортове »
Секси голфърка е получила предложение от Доналд Тръмп

Секси голфърка е получила предложение от Доналд Тръмп

19 Септември, 2025 16:15 1 205 7

  • чарли хъл-
  • голф-
  • голфърка-
  • сексапил-
  • секси-
  • доналд тръмп

По време на бляскавото събитие британската звезда е имала възможност да разговаря лично с него и дори да получи специална покана за голф среща

Секси голфърка е получила предложение от Доналд Тръмп - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Една от най-известните голфърки Чарли Хъл се превърна в много коментирана фигура след специалния банкет в двореца в Уиндзор, който бе в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По време на бляскавото събитие британската звезда е имала възможност да разговаря лично с него и дори да получи специална покана за голф среща.

A post shared by Charley Hull (@charley.hull)

Хъл разкри пред BBC Radio 5 Live, че Тръмп лично я е поканил да излязат на игрището. Както е известно, президентът на САЩ е страстен фен на този спорт.

„Говорих с него снощи и той ме покани да играем. Каза, че иска да поиграем голф. Това е доста готино“, сподели тя.

Оказва се, че Доналд Тръмп правил опит да се свърже с агента ѝ още миналата година, но плановете не са се осъществили. Двамата са се договорили да опитат отново да организират среща преди края на тази година.

Британката не скри възхищението си от Тръмп, описвайки го като „прекрасен човек“, с когото бързо си е допаднала.

Разговорът им се е въртял основно около голфа, като Тръмп демонстрирал познания за играчи както при дамите, така и от мъжкия тур.

На събитието тя впечатли с елегантна златиста рокля с висока яка, далеч от обичайната си спортна униформа.

Извън постиженията си на голф игрището, Хъл е известна и със своя колоритен характер. Преди време тя привличаше вниманието с пушенето на цигари по време на състезания, но през март тази година разкри, че е спряла да пуши след впечатляващ залог от 10 000 лири, че няма да запали цигара в продължение на два месеца. Оттогава насам не е забелязана да пуши на игрището.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Получила е от тоя отвратителен дъртак тази Мелания сигурно не спят и в една спалня.

    16:17 19.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    7 1 Отговор
    Хубавица за някои без критерий ! Всяка жена веднага ще забележи че тази е несъразмерно късокрака !

    16:34 19.09.2025

  • 4 Хитро

    3 0 Отговор
    Тая иска да стане извесна по бързия начин

    16:39 19.09.2025

  • 5 Право там

    4 0 Отговор
    Удрии бай Дончо
    да се учи Бойко

    16:39 19.09.2025

  • 6 Спиро

    2 0 Отговор
    Знам я, и аз й оптравих предложение, чакам да ми отговори..

    16:41 19.09.2025

  • 7 ало чеки джията

    0 0 Отговор
    автора, блъскаш ли якоЧЕКИЙЙ като гледаш снимките а?

    16:58 19.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ