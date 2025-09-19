Секси голфърка е получила предложение от Доналд Тръмп

Една от най-известните голфърки Чарли Хъл се превърна в много коментирана фигура след специалния банкет в двореца в Уиндзор, който бе в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По време на бляскавото събитие британската звезда е имала възможност да разговаря лично с него и дори да получи специална покана за голф среща.

Хъл разкри пред BBC Radio 5 Live, че Тръмп лично я е поканил да излязат на игрището. Както е известно, президентът на САЩ е страстен фен на този спорт.

„Говорих с него снощи и той ме покани да играем. Каза, че иска да поиграем голф. Това е доста готино“, сподели тя.

Оказва се, че Доналд Тръмп правил опит да се свърже с агента ѝ още миналата година, но плановете не са се осъществили. Двамата са се договорили да опитат отново да организират среща преди края на тази година.

Британката не скри възхищението си от Тръмп, описвайки го като „прекрасен човек“, с когото бързо си е допаднала.

Разговорът им се е въртял основно около голфа, като Тръмп демонстрирал познания за играчи както при дамите, така и от мъжкия тур.

На събитието тя впечатли с елегантна златиста рокля с висока яка, далеч от обичайната си спортна униформа.

Извън постиженията си на голф игрището, Хъл е известна и със своя колоритен характер. Преди време тя привличаше вниманието с пушенето на цигари по време на състезания, но през март тази година разкри, че е спряла да пуши след впечатляващ залог от 10 000 лири, че няма да запали цигара в продължение на два месеца. Оттогава насам не е забелязана да пуши на игрището.