Отломки от руски дронове нанесоха щети в Киев

Отломки от свален руски дрон причиниха щети ранно тази сутрин на тролейбусни линии в украинската столица, съобщи ръководителят на военната администрация в града Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс и БТА.
В приложението "Телеграм" Ткаченко поясни, че отломки от дронове са паднали на няколко места, включително на път в Шевченковски район в центъра на Киев. "Тролейбусната мрежа е засегната, но по предварителни данни няма пострадали", написа той.
Сирените за въздушна тревога се задействаха два пъти с малък интервал след полунощ в града. Кметът Виталий Кличко съобщи, че парчета от дронове са паднали и в друг район на столицата.
