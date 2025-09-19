Новини
Отломки от руски дронове нанесоха щети в Киев
  Тема: Украйна

Отломки от руски дронове нанесоха щети в Киев

19 Септември, 2025 06:11

Поразени са тролейбусни линии

Отломки от руски дронове нанесоха щети в Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Отломки от свален руски дрон причиниха щети ранно тази сутрин на тролейбусни линии в украинската столица, съобщи ръководителят на военната администрация в града Тимур Ткаченко, цитиран от Ройтерс и БТА.

В приложението "Телеграм" Ткаченко поясни, че отломки от дронове са паднали на няколко места, включително на път в Шевченковски район в центъра на Киев. "Тролейбусната мрежа е засегната, но по предварителни данни няма пострадали", написа той.

Сирените за въздушна тревога се задействаха два пъти с малък интервал след полунощ в града. Кметът Виталий Кличко съобщи, че парчета от дронове са паднали и в друг район на столицата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мнението ми.

    4 3 Отговор
    Отломките от дронове са реална опасност, защото самите те са доста големи. В болшинството случаи от тях се палят и много руски рафинерии.

    05:25 19.09.2025

  • 2 ДРОНОВЕТЕ са от ПЕНОПЛАСТ

    2 0 Отговор
    Кво ЛЪЖАТ ТУКА....

    05:34 19.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 4 Отговор
    Пехотната Отбранителна Бомба- "лимонка" поразява противника точно с осколките си след взривяване.Повечето дронове също са на тоя принцип,но незнайно защо тук се пише за Осколките им като за нещо "Вторично" и маловажно.Няма лошо Авторите на статии да пишат че всички Укр. Дронове причиняват някакви маловажни щети в русия единствено с осколките си,но е редно да обяснят че именно благодарение на тия Осколки Преобладаващата частот Руските Рафинерии НЕ ФУНКЦИОНИРАТ и Кризата с горивата е налице.

    05:42 19.09.2025

