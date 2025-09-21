ISW: Путин остава решен да продължи войната в Украйна

Изявления от Кремъл показват, че руският президент Владимир Путин продължава да вярва, че може да спечели война на изтощение срещу Украйна и Запада, като досега никой не го е убедил да промени стратегията си, предава News.bg.
Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW).
Путин смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е малко вероятно да направи значими усилия за укрепване на украинската отбрана. Срещата между САЩ и Русия в Аляска на 15 август 2025 г. убедила руския лидер, че Вашингтон няма интерес да се намесва активно във войната. Източници отбелязват, че Путин ще продължи да участва във всички двустранни разговори със САЩ, като същевременно ще атакува енергийната и другата критична инфраструктура на Украйна.
ISW многократно е документирал случаи, в които Путин поставя пред руската армия задачи, надхвърлящи реалните ѝ възможности. Остава неясно дали руският президент получава неточна информация за военния потенциал на страната или съзнателно игнорира ограниченията, за да подкрепи наративите за способността на Русия да води продължителна война, независимо от цената.
Анализът на ISW подчертава, че военната победа на Русия в Украйна не е неизбежна. Контролът над изхода от войната остава в ръцете на Украйна, САЩ и европейските държави.
През нощта на 19 срещу 20 септември руските сили извършиха един от най-големите удари с дронове и ракети срещу Украйна през последните седмици. Украинските военновъздушни сили съобщиха за изстрелване на 8 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“ от Ейск, Краснодарски край; 32 крилати ракети Х-101 от Саратовска област; и 579 дрона „Шахед“ и „Примамка“ от посоките на Курск, Брянск, Орел, Милерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.
Украинските военновъздушни сили успяха да свалят 2 балистични ракети „Искандер-М/КН-32“ и 29 крилати ракети Х-101, както и 552 дрона. Част от ракетите и 23 дрона обаче достигнаха десет цели, като фрагменти паднаха на различни места. Тактическа авиация, включително F-16, беше използвана за прихващане на крилатите ракети.
Президентът Володимир Зеленски заяви, че удари са нанесени в Днепропетровска област, както и в Николаев, Чернигов, Запорожие, Полтавка, Киев, Одеса, Суми и Харков. В Днепропетровск ракета с касетъчни боеприпаси поразила жилищна сграда, убивайки един човек и ранявайки 13. В Хмелницка област един човек е убит и трима ранени, а други райони са засегнати от разрушения на цивилна инфраструктура.
Руските действия включват и нарушаване на зони за безопасност в НАТО. На 19 септември полските гранични служби съобщиха за прелитане на два руски изтребителя на ниска височина над полска нефтена платформа в Балтийско море, пряко нарушение на безопасност. Говорителят на полската гранична служба потвърди, че платформата се намира в изключителната икономическа зона на Полша.
ISW смята, че Русия умишлено тества възможностите на НАТО, за да събере данни за реакцията на алианса и политическата му воля, които могат да бъдат използвани при бъдещи конфликти.
На 19 септември Зеленски обяви началото на програма за управляван износ на оръжия. Излишъците от военноморски дронове и противотанкови оръжия ще бъдат изнасяни, за да се финансира производството на нови дронове за украинските сили, като снабдяването на фронта остава приоритет.
Междувременно ISW съобщава, че руски командири продължават да нареждат екзекуции на украински цивилни и други актове на вероломство. На 17 септември военнослужещи от 122-ри мотострелков полк са получили заповед да екзекутират всеки мъж под 45 години, когото срещнат в Купянск. Съществуват видеодоказателства за руски войници, носещи цивилни дрехи в Лиман на 16 септември, както и данни за системни военни престъпления в окупирани райони.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сесесере2🤢🤮
Коментиран от #66, #94, #102, #107
11:21 21.09.2025
2 Ксаниба
11:21 21.09.2025
3 ру БЛАТА
11:21 21.09.2025
4 оСмешник 🚀 🤩🤡
11:22 21.09.2025
5 Да бе да
11:22 21.09.2025
6 Димяща ушанка
Коментиран от #10
11:22 21.09.2025
7 Орк на тротинетка
11:23 21.09.2025
8 скучно и точка.
Коментиран от #12
11:24 21.09.2025
9 Истината:
Докато унищожи из корен Нео-Нацистите на Зеленски!
11:27 21.09.2025
10 а аз се СЪБУДИХ
До коментар #6 от "Димяща ушанка":БЕЗ ВОДА -ШУРЕТО БЕЗ ПАРНО
11:28 21.09.2025
11 Дааа
Коментиран от #15
11:29 21.09.2025
12 Важното е
До коментар #8 от "скучно и точка.":ЖОПА ДА Е НАСТЪРГАН
11:29 21.09.2025
13 Путин
11:30 21.09.2025
14 кая калас
11:30 21.09.2025
15 А твоя ход
До коментар #11 от "Дааа":подготовка за ПО ВИСОКИ ДАНЪЦИ
Коментиран от #20, #40
11:31 21.09.2025
16 Цвете
11:31 21.09.2025
18 Даа
11:34 21.09.2025
19 Много ясно
Коментиран от #23
11:35 21.09.2025
21 БНА
11:36 21.09.2025
23 Важното е
До коментар #19 от "Много ясно":Какво ще спечели със спечелването на войната ,една разрушена територия
11:37 21.09.2025
24 💀RIP Сесесере 1920 1991💀
11:38 21.09.2025
26 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧАТА
Коментиран от #42
11:39 21.09.2025
27 Абсолютна лъжа, фейк на 200
11:39 21.09.2025
28 Ленин🍌🍌
До коментар #25 от "Още новини от Украйна":Хапни бананчеми ше ти олекне
11:40 21.09.2025
29 Фейк на часа
До коментар #25 от "Още новини от Украйна":Едва ли плащат на толкова глупави хора. Това са пределно елементарни коментари. Тоя е потенциален пациент, но никой не иска да се занимава с него.
11:41 21.09.2025
30 727272
Коментиран от #36
11:42 21.09.2025
31 Тролче,
До коментар #20 от "Сега":войната не е в Европа но ,данъците" ги плащат хората от Европа. Включително и ти нали?
Коментиран от #53
11:42 21.09.2025
32 Оркистан
11:43 21.09.2025
33 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
11:43 21.09.2025
34 Любо пита
11:43 21.09.2025
35 Хммм,
11:44 21.09.2025
36 Фейк на часа
До коментар #30 от "727272":Пуснах ти псевдокоментара в търсачката на Гугъл и ми излезе, че го пускаш за пореден път. Толкова ли си глупав и не може да измислиш друга простотия? Явно си някой пенсиониран общак от строежа.
Коментиран от #39
11:44 21.09.2025
37 Честито!
👆Цената на унищожения радар може да достигне 100 милиона долара.
11:45 21.09.2025
38 Арсенал Казанлък
МУХАХАХААХАХ
Пък и добри пари взехме досега хората работят и както върви поне още толкова ще продължи касапницата така че оше евраци ще направим
МУХАХАХААХАХ
Коментиран от #63
11:46 21.09.2025
39 Всеки ден ще е така до победата
До коментар #36 от "Фейк на часа":Благодаря за вниманието
11:46 21.09.2025
40 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #15 от "А твоя ход":За данъците.. виж в Русия какво става . При палинарн дефицит от 1трлн рубли, до сега надхвърля7 трлна.. нещо ще става до зимата..вчера Набиулина гледаше като нас..ано дете майка си..поживьом - увидим...
11:47 21.09.2025
41 Гавра с орковете
Коментиран от #51
11:47 21.09.2025
42 КОПЕИКА С
До коментар #26 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧАТА":БАНИЦА---ТЪРСИ МИСТРИЯ ЩЕ ДИГАШ ПАМЕТНИК
11:48 21.09.2025
43 Реалност
11:48 21.09.2025
44 Идеи, батко Зеленски
✅️Ударени бяха нефтопреработвателните заводи в Саратов и Новокуйбишев, както и линейната производствено-диспечерска станция в Самара.
❗️Всички засегнати обекти участват в оказване на подкрепа на руските въоръжени сили. Последиците от нападението се изясняват.
11:48 21.09.2025
46 ЕС 400 милиарда
11:51 21.09.2025
48 Свободен човек
11:52 21.09.2025
49 И малко мозък обаче трябва !
Коментиран от #58
11:53 21.09.2025
50 Читател
До коментар #45 от "Фейк на часа":Бягаш, защото те направиха на 2 стотинки. Ха ха ха
Коментиран от #64
11:53 21.09.2025
51 Нищо
До коментар #41 от "Гавра с орковете":Вече четвърта година орките са пред Покровск с милиони жертви ,но важното е показухата да върви
11:53 21.09.2025
52 Бат Сали
11:54 21.09.2025
53 А ми
До коментар #31 от "Тролче,":Обади се на Путин да си прибира пълчищата и да се свършва ,друго решение имаш ли
11:55 21.09.2025
54 Кунчо
Коментиран от #61
11:55 21.09.2025
55 Империя на Zлото 🕊️🔨
11:56 21.09.2025
56 Ганьо
11:57 21.09.2025
57 Хроники
11:57 21.09.2025
58 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #49 от "И малко мозък обаче трябва !":Гледай какво става на границатана Полша и Беларус.. батката заапа колеца много здраво с тия учения. Чак Китайския външен министър прилетя в Полша да бие коленца да отворят границата , че китайските боклуци заседнаха в небитието.. Цирка е пълен. А предстоят още бели зайчета да излязат от ръкава на ЕС.. като спиране напълно визите за русначета и изгонване на тези, които бачкат в ЕС. Русия нямала граници, а..? Оказа се , че има.. и че една по една лопват ..
Коментиран от #67, #77, #98
11:57 21.09.2025
59 Е га ти
Коментиран от #62
11:58 21.09.2025
60 пиночет
11:59 21.09.2025
61 А ти що
До коментар #54 от "Кунчо":Коментираш,м?
Коментиран от #68
12:00 21.09.2025
62 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #59 от "Е га ти":При планиран дефицит от 1трлн . рубли за тази година, само до сега надхвърля 7трлна ..а до края на годината ще надхвърли 12 трлна.. Лоши дни се задават за Ботоксовия дед..лоши.. като гледам Набиулина как гледаше у паркета мна кремъл, май пак ще почнат да скачат топ мениджъри от високите прозорци..
Коментиран от #65, #86, #91
12:02 21.09.2025
63 Истината
До коментар #38 от "Арсенал Казанлък":Нищо не са ни направили руснаците. Само са крали и грабили от нас. 30 т злато резерв са отмъкнали, архивите ни. Окрали се фабрики, реколта, каквото се сетиш. През цялото съветско робство България е била цедена като лимон от Съветския съюз и местните комуняги дерибеи.
Коментиран от #75
12:02 21.09.2025
64 Счетоводство
До коментар #50 от "Читател":По-точно на ЕДНА рубла по днешния курс 😀
12:03 21.09.2025
65 ру БЛАТА
До коментар #62 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
12:04 21.09.2025
67 Запознат
До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Според информацията която имам границите ще бъдат затворени по недо края на октомври но не е изключено да продължи и след
Коментиран от #82, #87, #89
12:05 21.09.2025
68 Ферма Z
До коментар #61 от "А ти що":Щото трябва да заработи няколко рубли за сандвич със сирене и чашка бензин
12:07 21.09.2025
69 Факт
12:11 21.09.2025
70 Ъъъъъъъъ
Оригиналната публикация е за нещо съвсем друго. Някой здраво се е упражнявал.🤣
12:14 21.09.2025
71 минувач
12:15 21.09.2025
72 Ами прав е Путин
Всичко е в ръцете на Зеленко...
Коментиран от #88
12:15 21.09.2025
73 нннн
12:15 21.09.2025
74 Дон Корлеоне
Коментиран от #78, #80, #84, #114
12:17 21.09.2025
75 мдааа
До коментар #63 от "Истината":Това ли ви учеха в ЦРУ....
12:18 21.09.2025
76 АНГЛОСАКСИТЕ
12:19 21.09.2025
77 Всяка сутрин милиарди хора по света
До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.
12:19 21.09.2025
78 прошляк ,
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Ти си на предната линия - такива ,,донове,, като теб по селата са колкото щеш, един от един по-,,умни ,, ...........
12:20 21.09.2025
79 Тишо
12:21 21.09.2025
80 Пиночет
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Товарим копейките!
Коментиран от #81, #83
12:21 21.09.2025
81 оли ,
До коментар #80 от "Пиночет":ТОВАРИМ ЗЕЛЕНИ ЕУГЛЕНИ БЕЗПЛАТНО ЗА ФРОНТА ! Там да се докажат какви можачи са , не само да драскат по сайтовете .
12:23 21.09.2025
82 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #67 от "Запознат":Най-интересна е реакцията на Китай.. Този ход със затварянето на границите е брилянтен, постави Ботокса в положение на цуг-цванг..а уж беше гениален играч... муххахахаха....а като спрат визите за руснаци, направо орките ше избушат тарабите..
12:24 21.09.2025
83 доктор
До коментар #80 от "Пиночет":Като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.
12:25 21.09.2025
84 Ццц
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Трябва да започнеш работа в ISW. Ти си липсващия 1 %, за да бъде простотията 100 %.
12:26 21.09.2025
85 Станчо
Коментиран от #93
12:27 21.09.2025
86 Пора
До коментар #62 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Путинова русия си отива.Еврото идва.Копейките също си отиват.
12:27 21.09.2025
87 да ти кажа ...
До коментар #67 от "Запознат":Засега е за неопределено време, но според това , което се говори, е докато властите на Полша се убедят, че няма опасност от провокации ... което ще рече, че е безсрочно. Беларус вече усеща последиците ..а и Китай, най-вече.
12:27 21.09.2025
88 Йосиф Кобзон
До коментар #72 от "Ами прав е Путин":Напредва...
12:28 21.09.2025
89 Гук
До коментар #67 от "Запознат":Радвам се.
12:29 21.09.2025
90 Георгиев
Да се хвърли текстовата бомба, пък после някой да проверява грешка ли е.
Ако руснаците не пазеха местното население, а действаха като Израел, пейзажът щеше да е друг. Та стига пропаганда.
12:30 21.09.2025
91 А има
До коментар #62 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Развитие ,един не успял да се качи на високо ,и се гръмнал в колата,явно е бързал за руския рай
12:31 21.09.2025
92 Украинский
Коментиран от #97
12:31 21.09.2025
93 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #85 от "Станчо":Ами те поляците я спряха търговията още на 10ти септември.. ти не знаеше ли.. И глей кви реки от сълзи и сополи се леятот белоруси , руси и китайци .. рев ма рев на квот му се вика
12:32 21.09.2025
95 Историк
12:33 21.09.2025
96 Станчо
Коментиран от #99
12:36 21.09.2025
97 К.Костадинов
До коментар #92 от "Украинский":Аз кафе не пия ,важното е руплата да е добре
12:36 21.09.2025
98 Кво да ти кажа колега
До коментар #58 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Нито си информиран, нито пък "анализа" ти 5 стотинки струва. Струва си да ти припомня, че Полша затвори границата си с Беларус в нощта на 12 септември, позовавайки се на „интереси за сигурност“. В резултат на това 1453 полски камиона останаха на територията на Беларус, без да могат да напуснат, като излизането им е възможно само през граничния пункт Беларус-Полша. Тъй като периодът на временен внос на територията на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) изтича, Беларуският държавен митнически комитет реши да удължи престоя на полските камиони с още десет дни.... Относно пък полета на китаеца, Ли Си, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на ККП и секретар на Централната комисия за проверка на дисциплината на ККП, пристигна на посещение в Беларус. След пристигането си на летището бяха проведени кратки разговори с ръководителя на администрацията на президента на Беларус Дмитрий Крутой. „Те се съгласиха, че следващите две години ще бъдат обявени за Години на индустриалното сътрудничество между Беларус и Китай. .... а Полша какви глупости ще реши да прави си е нейна работа ....да се оправят
Коментиран от #108
12:37 21.09.2025
99 Прав си Станчо
До коментар #96 от "Станчо":Трябва пълен блокаж на границите и всичкото орк абратна в блатистан.Нашите капеи тоже
12:39 21.09.2025
100 Механик
Ееее, убихте всичко детско в мен. А аз вече бях убеден, че Русия фалира.
Ееееее.....
12:40 21.09.2025
101 Артилерист
За пръв път чета признание в прав текст от американски източник, че именно запада води война срещу Русия в Украйна и че Русия не може да спечели войната на изтощение със Запада и Украйна. Досега постановката беше, че запада само помага на Украйна "да се освободи от руския агресор",а сега се признава истината, че той, Запада, изтощава Русия чрез украинците.
Обидната реплика на isw, че Путин не знае възможностите на руската армия и й поставя нереалистични задачи изобщо не контактува с истината. Русия можеше да изпепели Украйна, но тя атакува нощем избирателно само военни обекти и инфраструктура, свързана с военния потенциал на Украйна. Няма поголовно бомбардиране на населени места както правеше западната коалиция на желаещите в Ирак, Либия, Югославия и др. Освен това Русия не провежда принудителна мобилизация, а воюва с доброволци-патриоти, които съзнават на каква опасност е изложена родината им от т.нар. "колективен запад" и НАТОто му...
12:40 21.09.2025
102 Георгиев
До коментар #1 от "Сесесере2🤢🤮":Русия е правоприемник на СССР. Но с едно уж споразумение се даде право на бившите републики да се обособят в държави. Върху земята на СССР и с всичката инфраструктура върху нея. И не се скрепи в съюз - политически, икономически, военен. Това използва НАТО, а по късно и съпътстващите органи в Европа, за да се дойде до настоящото положение. И изведнъж, под чуждо влияние, натиск, корупция и какво ли не, някои започнаха настъпление срещу Русия. Започна сво, ескалира се в зоната и Европа. И нищо чудно, при стартиране на военни действия от полша, прибалтийските републики или други, да загърмят първо тактически ядрени бомби, а после и стратегически и СССР да се върне на бял кон.
Коментиран от #109, #117
12:41 21.09.2025
103 фашистки рашастан в изолация
Коментиран от #104, #106
12:41 21.09.2025
104 Странно
До коментар #103 от "фашистки рашастан в изолация":Как го реши това при условие, че пребиха цялото НАТО..
Коментиран от #112
12:42 21.09.2025
105 Станчо
12:43 21.09.2025
106 Толкова
До коментар #103 от "фашистки рашастан в изолация":Печелят украинците конфликта, че скоро ще почнат да ги извозват от Европа директно за фронта
12:44 21.09.2025
108 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #98 от "Кво да ти кажа колега":Нищо не можеш да кажеш.. защото тези камиони само по документи се водят Полски. Всъщност са на белоруси, които след влизането на санкции срещу Беларус, не можеха да возят в Европа и за това откриха фирми в Полша. А и да има полски , поляците нищо не губят , защото застрахователите им възстановяват парите и не им остава друго освен д а си купят нови камиони... така че остави тия евтини опорки. А Ван И е в Полша, в опит да убеди поляците да отворят границата, защото десетки хиляди тона китайски боклуци са заседнали в белорус. Така че.. издишаш колега, ма мног издишаш..
Коментиран от #116, #122
12:45 21.09.2025
109 фактите
До коментар #102 от "Георгиев":Русия създаде и разпали войната в Украйна с точна и ясна цел.Грабеж на територии и ресурси постепенно.Фашисткият режим в Русия точно това цели.В момента руските фашисти се опитват да вкарат и целия свят във война,ама доста преди това ще им се прекършат мераците и отново ще завършат с купони за хляб.
12:45 21.09.2025
110 Там е работата
12:47 21.09.2025
111 Решение
12:48 21.09.2025
112 Да питам 🤣🤣🤣
До коментар #104 от "Странно":А НАТО знае ли че е прибито......
Коментиран от #125
12:50 21.09.2025
114 Бананка с пижамка
До коментар #74 от "Дон Корлеоне":Мосю евроатлантик, не спрете ли да говорите и пишете, няма да можете да си намерите съпруг дори в братски Брюксел. Не гледайте Макрон. Бабата му се върза, защото си пада по президенти от малко момче! 😂
12:52 21.09.2025
115 Станчо
12:52 21.09.2025
116 Ама да бе ....разбираш ги явно нещата
До коментар #108 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Понеже са много умни тея в Полша и за това 1453 полски камиона останаха на територията на Беларус... пръщят от мозък нали? И сега полските фирми протести правят нали, щото щели нови камиони да им купят. А впрочем Беларус демонстрира постоянно добронамереност и диалогичност ....( Беларус очаква възстановяване на нормалното трансгранично взаимодействие с Полша.
Това заяви Министерството на външните работи на страната ни, като подчерта, че предоставянето на десетдневно отсрочване на близо 1500 полски камиона за безпрепятствено напускане на Беларус е извънредна мярка. Според Руслан Варанков, говорител на министерството, полските камиони са се оказали в капан заради решението на Варшава да затвори границата.)
Коментиран от #123
12:52 21.09.2025
117 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #102 от "Георгиев":Кат та гледам, брато..яко си омешал с вода маслото в картера.. ъхъ
12:54 21.09.2025
118 Десет
12:54 21.09.2025
119 Чичо Дончо
12:54 21.09.2025
120 ПУТИН КАЗА
12:55 21.09.2025
121 1111
12:57 21.09.2025
122 А тея
До коментар #108 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":"китайски боклуци" дето според теб са заседнали в Беларус знаеш ли какви са? Поръчки на хората от цяла Европа ..... 8 влака .... И на теб вероятно ще ти е много гот да не си получиш това което си платил заради полските олигофрени? Нали? Мозък.....
Коментиран от #124
12:58 21.09.2025
123 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #116 от "Ама да бе ....разбираш ги явно нещата":Ти май не четеш полски вестници, а само беларуски..едва стотина камиона от всичките са на поляци, останалите са на беларуси, с открити фирми в Полша. Застрахователите са поели ангажимент да заплаят конфискуваните маеини. и не забравяй, чЕ ОБИКНОВЕННО МЕРКИТЕ СА РЕЦИПРОЧНИ.КОЛКОТО ДО ПОЛСКИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, МИСЛИШ ЛИ ЧЕ НЕ СА БИЛИ ПРЕДУПРЕДЕНИ ЗА ЗАТВАРЯНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ.. МНОГ НАИВЕН МИ ОЗГЛЕЖДАШ.. А ЛУКАШЕНКО МОЖЕ ДА И Е ДОБРОНАМЕРЕН КОЛКТО СИ ИСКА .. кИТАЙЧЕТАТА НАИСТИНА ЩЕ ГО НАПРАВЯТ ТАКЪВ, НЕ БЕЗЛАКОЙСЯ..
Коментиран от #126
12:58 21.09.2025
124 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #122 от "А тея":АЗ НЯМАМ НИЩО ПОРЪЧАНО ОТ КИТАЙ. ТИ ДА МУ МИСЛИШ..
13:00 21.09.2025
125 Ццц
До коментар #112 от "Да питам 🤣🤣🤣":По принцип на всеки натовец му трябва сериозна подготовка, за да надмине кафе машината си по интелект, така че не знам. 🤣
13:02 21.09.2025
126 И на Полша
До коментар #123 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Каква и е ползата от това? Нещо дали ще можеш да измислиш? Една поне?...
13:05 21.09.2025
127 Шишимундапраз
13:06 21.09.2025
128 факуса
13:07 21.09.2025
130 Никой
А и вече прекалено се закучи всичко, стана невъзможно да се везстанови мира - двете страни са озлобени.
13:07 21.09.2025