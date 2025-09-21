ISW: Путин остава решен да продължи войната в Украйна

Изявления от Кремъл показват, че руският президент Владимир Путин продължава да вярва, че може да спечели война на изтощение срещу Украйна и Запада, като досега никой не го е убедил да промени стратегията си, предава News.bg.

Това се посочва в анализа на Института за изследване на войната (ISW).

Путин смята, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е малко вероятно да направи значими усилия за укрепване на украинската отбрана. Срещата между САЩ и Русия в Аляска на 15 август 2025 г. убедила руския лидер, че Вашингтон няма интерес да се намесва активно във войната. Източници отбелязват, че Путин ще продължи да участва във всички двустранни разговори със САЩ, като същевременно ще атакува енергийната и другата критична инфраструктура на Украйна.

ISW многократно е документирал случаи, в които Путин поставя пред руската армия задачи, надхвърлящи реалните ѝ възможности. Остава неясно дали руският президент получава неточна информация за военния потенциал на страната или съзнателно игнорира ограниченията, за да подкрепи наративите за способността на Русия да води продължителна война, независимо от цената.

Анализът на ISW подчертава, че военната победа на Русия в Украйна не е неизбежна. Контролът над изхода от войната остава в ръцете на Украйна, САЩ и европейските държави.

През нощта на 19 срещу 20 септември руските сили извършиха един от най-големите удари с дронове и ракети срещу Украйна през последните седмици. Украинските военновъздушни сили съобщиха за изстрелване на 8 балистични ракети „Искандер-М/КН-23“ от Ейск, Краснодарски край; 32 крилати ракети Х-101 от Саратовска област; и 579 дрона „Шахед“ и „Примамка“ от посоките на Курск, Брянск, Орел, Милерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

Украинските военновъздушни сили успяха да свалят 2 балистични ракети „Искандер-М/КН-32“ и 29 крилати ракети Х-101, както и 552 дрона. Част от ракетите и 23 дрона обаче достигнаха десет цели, като фрагменти паднаха на различни места. Тактическа авиация, включително F-16, беше използвана за прихващане на крилатите ракети.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че удари са нанесени в Днепропетровска област, както и в Николаев, Чернигов, Запорожие, Полтавка, Киев, Одеса, Суми и Харков. В Днепропетровск ракета с касетъчни боеприпаси поразила жилищна сграда, убивайки един човек и ранявайки 13. В Хмелницка област един човек е убит и трима ранени, а други райони са засегнати от разрушения на цивилна инфраструктура.

Руските действия включват и нарушаване на зони за безопасност в НАТО. На 19 септември полските гранични служби съобщиха за прелитане на два руски изтребителя на ниска височина над полска нефтена платформа в Балтийско море, пряко нарушение на безопасност. Говорителят на полската гранична служба потвърди, че платформата се намира в изключителната икономическа зона на Полша.

ISW смята, че Русия умишлено тества възможностите на НАТО, за да събере данни за реакцията на алианса и политическата му воля, които могат да бъдат използвани при бъдещи конфликти.

На 19 септември Зеленски обяви началото на програма за управляван износ на оръжия. Излишъците от военноморски дронове и противотанкови оръжия ще бъдат изнасяни, за да се финансира производството на нови дронове за украинските сили, като снабдяването на фронта остава приоритет.

Междувременно ISW съобщава, че руски командири продължават да нареждат екзекуции на украински цивилни и други актове на вероломство. На 17 септември военнослужещи от 122-ри мотострелков полк са получили заповед да екзекутират всеки мъж под 45 години, когото срещнат в Купянск. Съществуват видеодоказателства за руски войници, носещи цивилни дрехи в Лиман на 16 септември, както и данни за системни военни престъпления в окупирани райони.