Американска делегация на посещение в Китай за първи път от 2019 г.

Група американски законодатели пристигнаха днес в Китай за разговори, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Това е първата делегация на Камарата на представителите, която посещава страната от 2019 г. насам, в момент, когато двете най-големи икономики в света се опитват да стабилизират отношенията си чрез засилен политически диалог.

Двупартийната делегация ще проведе среща с китайския премиер Ли Цян в Голямата зала на народа в Пекин.

Визитата, обявена по-рано този месец, следва телефонен разговор в петък между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин. И двете страни търсят начин да преодолеят период на напрежение, задълбочен от търговски спорове, ограниченията на САЩ върху полупроводниковите чипове, въпросите около собствеността на TikTok, китайската активност в Южнокитайско море и статута на Тайван, който Пекин разглежда като своя територия.

Начело на делегацията е конгресменът демократ Адам Смит - бивш председател и настоящ водещ представител на Демократическата партия в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите. Комисията отговаря за надзора върху Министерството на отбраната и въоръжените сили на САЩ.

На 9 септември Смит подчерта значението на диалога:

„Самото разговаряне с Китай не е одобрение на всичко, което правят. Китай е голяма, могъща държава. Ние също сме голяма, могъща държава. Мисля, че е необходимо да разговаряме“, каза той.

Малко след обявяването на визитата министърът на отбраната Пийт Хегсет проведе първия си разговор с китайския си колега Дон Джун. Хегсет заяви, че САЩ не търсят конфликт с Китай, но ще защитават жизненоважните си интереси в Азиатско-тихоокеанския регион.