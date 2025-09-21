Американска делегация на посещение в Китай за първи път от 2019 г.

Група американски законодатели пристигнаха днес в Китай за разговори, съобщава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.
Това е първата делегация на Камарата на представителите, която посещава страната от 2019 г. насам, в момент, когато двете най-големи икономики в света се опитват да стабилизират отношенията си чрез засилен политически диалог.
Двупартийната делегация ще проведе среща с китайския премиер Ли Цян в Голямата зала на народа в Пекин.
Визитата, обявена по-рано този месец, следва телефонен разговор в петък между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин. И двете страни търсят начин да преодолеят период на напрежение, задълбочен от търговски спорове, ограниченията на САЩ върху полупроводниковите чипове, въпросите около собствеността на TikTok, китайската активност в Южнокитайско море и статута на Тайван, който Пекин разглежда като своя територия.
Начело на делегацията е конгресменът демократ Адам Смит - бивш председател и настоящ водещ представител на Демократическата партия в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите. Комисията отговаря за надзора върху Министерството на отбраната и въоръжените сили на САЩ.
На 9 септември Смит подчерта значението на диалога:
„Самото разговаряне с Китай не е одобрение на всичко, което правят. Китай е голяма, могъща държава. Ние също сме голяма, могъща държава. Мисля, че е необходимо да разговаряме“, каза той.
Малко след обявяването на визитата министърът на отбраната Пийт Хегсет проведе първия си разговор с китайския си колега Дон Джун. Хегсет заяви, че САЩ не търсят конфликт с Китай, но ще защитават жизненоважните си интереси в Азиатско-тихоокеанския регион.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:58 21.09.2025
2 Онзи
14:03 21.09.2025
3 БОЛШЕВИК
14:18 21.09.2025
4 Факт
Коментиран от #9
14:21 21.09.2025
5 Сандю телето русофила
14:23 21.09.2025
6 Голям джумбиш
Той започна да ги разпитва какво е било преди няколко години и как се е променило.
Агентите , посещавайки завода за първи път,гледаха лидера с недоумение.
14:29 21.09.2025
7 Абсолютен Кошмар
Случайно някой да е пращал луди Перничанки или полицайки в Западна Европа!Мирослав Германов
14:38 21.09.2025
8 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
9 Факт Мия чинии
До коментар #4 от "Факт":И съжалявам нещастните руснаци. Слава заработчани !
14:40 21.09.2025