Германски депутат предлага сваляне на руски изтребители при нарушения на въздушното пространство на НАТО

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руски военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, съобщава ДПА, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че този призив идва в момент, когато съюзниците обсъждат как да реагират на навлизането на руски изтребители в територии на алианса.

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорител по въпросите на външната политика на консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група RND.

Харт аргументира, че „само ясно послание към Русия, че всяко военно нарушение на границата ще бъде посрещнато с военна сила, включително сваляне на руски изтребители над територията на НАТО, ще има ефект“.

„Алтернативата е руската военна логика да продължи да ескалира. Първо са нарушения на въздушното пространство, след това бомбардировки на отделни мишени, а после ще се появят руски войници“, предупреждава той.

Съюзниците от НАТО ще се съберат следващата седмица за консултации, след като Естония съобщи, че три руски изтребителя са навлезли незаконно в нейното въздушно пространство в петък.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано полските и съюзнически сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха над Полша, като страната ги свали с подкрепата на военни самолети на други държави от алианса.