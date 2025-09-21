Германски депутат предлага сваляне на руски изтребители при нарушения на въздушното пространство на НАТО

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руски военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, съобщава ДПА, предава БТА.
Агенцията отбелязва, че този призив идва в момент, когато съюзниците обсъждат как да реагират на навлизането на руски изтребители в територии на алианса.
„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорител по въпросите на външната политика на консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група RND.
Харт аргументира, че „само ясно послание към Русия, че всяко военно нарушение на границата ще бъде посрещнато с военна сила, включително сваляне на руски изтребители над територията на НАТО, ще има ефект“.
„Алтернативата е руската военна логика да продължи да ескалира. Първо са нарушения на въздушното пространство, след това бомбардировки на отделни мишени, а после ще се появят руски войници“, предупреждава той.
Съюзниците от НАТО ще се съберат следващата седмица за консултации, след като Естония съобщи, че три руски изтребителя са навлезли незаконно в нейното въздушно пространство в петък.
Утре Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по въпроса.
Седмица по-рано полските и съюзнически сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха над Полша, като страната ги свали с подкрепата на военни самолети на други държави от алианса.
1 Ххххххххххххх
Коментиран от #26, #44, #48
15:38 21.09.2025
2 хитлер
15:40 21.09.2025
3 Някой
Коментиран от #51
15:40 21.09.2025
4 Жорко
15:41 21.09.2025
5 Ганя Путинофила
15:41 21.09.2025
6 Не случайно
AFD /алтернатива за Германия/
набира скорост в СоциалЛанд.
15:41 21.09.2025
7 Ами и ако ,се окаже
15:41 21.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 12343211
15:42 21.09.2025
10 1488
ей тьй да видят и те свят
15:42 21.09.2025
11 Само Германия може да помогне на Европа
Коментиран от #25
15:42 21.09.2025
12 Ердоган ги сваля кат яребици
Германия да се поучи от турците!
15:44 21.09.2025
13 мьрсулана
15:44 21.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #21, #30, #36
15:44 21.09.2025
16 Жоро
15:45 21.09.2025
17 и тоя
15:45 21.09.2025
18 Сатана Z
15:47 21.09.2025
19 Мощта на провидението
Коментиран от #35
15:47 21.09.2025
20 Съветският пeHиc аkp00батTT
Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.
15:47 21.09.2025
21 Карлуково
До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Айде прибирай се.
Коментиран от #38
15:47 21.09.2025
22 Левски
15:48 21.09.2025
23 Съветският пeHиc аkp00батTT
Фидел Кастро 1992 г.
15:48 21.09.2025
24 Гук
15:50 21.09.2025
25 Аман
До коментар #11 от "Само Германия може да помогне на Европа":Нека си стиснем ръцете на 130-140 милиона.
15:51 21.09.2025
26 Макробиолог
До коментар #1 от "Ххххххххххххх":Руското знаме е в тръбата край Купянск при издавените орки.
15:51 21.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хохо Бохо
15:51 21.09.2025
29 Бялджип
15:51 21.09.2025
30 Да, ама не
До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Руски „хакери“ пак извадиха милион и половина мъртви украинци от шапката на пропагандата. Толкова трупове няма дори във фантазиите на кремълските лъжци. Числото е абсурдно, непотвърдено и опровергано от независими източници. Това не е новина, а поредният опит да се прикрият реалните руски загуби. Не данни, а дезинформация – евтина като бояришник.
Коментиран от #54, #55
15:51 21.09.2025
31 500 години Турска телевизия
Коментиран от #50
15:52 21.09.2025
32 Знаещ
Коментиран от #34, #37, #49
15:52 21.09.2025
33 Ганчев
15:53 21.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 доктор
До коментар #19 от "Мощта на провидението":Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.
15:54 21.09.2025
36 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Tова са руски фейкове.
15:55 21.09.2025
37 ТАУРУСИ!
До коментар #32 от "Знаещ":ТАУРУСИТЕ!!!По Кремъл и бункера!!
15:56 21.09.2025
38 Знаещ
До коментар #21 от "Карлуково":Човекът казва истината . Днес руснаците излязоха с информация , че руски хакери са получили личните данни на над 20 милиона украински граждани живеещи в момента на територията на Украйна .
15:56 21.09.2025
39 ежко
15:59 21.09.2025
40 си дзън
16:00 21.09.2025
41 Pyccкий Карлик 😄
Руските самольоти трябва да се свалят превантивно още като отлепят от летищата. Русия трябва да има единствено селскостопанска авиация.
16:01 21.09.2025
42 Да напомня
Коментиран от #47
16:05 21.09.2025
43 аz СВОПобеда80
Край на цитата.
16:05 21.09.2025
44 Над Берлин
До коментар #1 от "Ххххххххххххх":никога не се е развявало руско знаме, ушанка. Развявал се е съветският флаг. Основна заслуга за победата на СССР във ВСВ имат украинските генерали и офицери, ръководили талантливо и смело руските крепостни. Ако някой се чуди защо за 4 години 6 пъти по-мощната руска армия не е превзела и един областен град в Украйна, обяснението е в човешкия материал. Украинците са наследници на казаците, защитавали векове наред земите си от чужди набези. Руснаците са наследници на крепостните селяни, тъпкани и мачкани векове от господарите си.
Коментиран от #52, #57
16:05 21.09.2025
45 Даката
Как да спре войната, като непрекъснато финансирате войната на боклука в Кремъл Владимир Путин?
16:06 21.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
До коментар #42 от "Да напомня":Днес е ден 1306 от тридневната СВО.Напомням.
16:06 21.09.2025
48 Няма,няма.
До коментар #1 от "Ххххххххххххх":Появи се,поради упоритата съпротива на германците при отбраната на Рейн(Линията Зигфриед).Иначе съюзниците биха влезли в Берлин и така изцяло обезмислена бъдещата желязна завеса,блока-изток и блока-запад.И как влезаха в Берлин,когато англо-американските самолети денонощно сипеха разруха и така разбиха германската съпротива и...лесно влезаха руснаците.
16:07 21.09.2025
49 Чи те нъл вече
До коментар #32 от "Знаещ":го изгърмяха Орешника. Следващият щял да е готов през 2030 г.
16:07 21.09.2025
50 Хасан Хамбург
До коментар #31 от "500 години Турска телевизия":Правилно казвашгяурчо.
16:08 21.09.2025
51 И с кои руснаци плашиш бе, ушанка
До коментар #3 от "Някой":С тези карикатури, ли, които за 4 години един областен град в Украйна не можаха да задържат?
Коментиран от #63
16:09 21.09.2025
52 Тарас
До коментар #44 от "Над Берлин":Укрите сме си роби като вас на поляци , немци , турци , татари , руснаци , унгарци..
16:09 21.09.2025
53 Факти
16:09 21.09.2025
54 Съветският пeHиc аkp00батTT
До коментар #30 от "Да, ама не":Да ама да. Помниш ли улсулита как се изпусна през ноември 2022 г. че има 120 хил. убити уркки.
16:09 21.09.2025
55 Абсолютно си прав
До коментар #30 от "Да, ама не":Мъртвите украинци не са 1 милион и половина аз съм най-много един милион 325 000 421 и половина
16:09 21.09.2025
56 Георгиев
16:13 21.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Зверев
16:18 21.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Бай Ганьо
16:20 21.09.2025
61 Съветник
Коментиран от #65
16:26 21.09.2025
62 Уронг Търн
16:27 21.09.2025
63 Така ли?
До коментар #51 от "И с кои руснаци плашиш бе, ушанка":Карикатури? Дето смляха ВСУ и въоръжението на НАТО. И изпразниха НАТО вските складове. Що не влизат с редовна войска НАТО? Чакат примирие уж. Да отидат да си вземат ушанки за спомен. И черно чували, за тия, които ще намерят. Нали поляците влязоха - и цивилни, и с униформи на ВСУ. И какво? Има ли останали все още, готови за изтребване? Има наемници, които се стопяват всеки ден. Ти що не си там? Ти изобщо стрелял ли си с нещо, даже и с пушка на панаира? Пипал ли си АК, знаеш ли как се разглобява, зарежда? Хайде, марш от форума!
16:27 21.09.2025
64 Така се прави ☝️
На 24 ноември 2015 г. руски Су-24 беше в турското въздушно пространство само за шест секунди. Турция не привика руския посланик.
Турция просто свали Су-24...
И въпреки, че тогава Путлер крещеше "няма да се разминете само с домати"
16:30 21.09.2025
65 Бай Ставри
До коментар #61 от "Съветник":На турците още им държи хлад от зад за самолета.Хиляди таманета от Ердоган и милиони долари обезщетение
16:33 21.09.2025