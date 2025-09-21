Новини
Германски депутат предлага сваляне на руски изтребители при нарушения на въздушното пространство на НАТО

Германски депутат предлага сваляне на руски изтребители при нарушения на въздушното пространство на НАТО

21 Септември, 2025 15:36 1 042 65

Призивът идва на фона на нарастващи инциденти с руски самолети и дронове над алианса

Германски депутат предлага сваляне на руски изтребители при нарушения на въздушното пространство на НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставен германски депутат призова да бъде разгледана възможността руски военни самолети, нарушаващи въздушното пространство на страни от НАТО, да бъдат сваляни, съобщава ДПА, предава БТА.

Агенцията отбелязва, че този призив идва в момент, когато съюзниците обсъждат как да реагират на навлизането на руски изтребители в територии на алианса.

„На Кремъл му трябва ясен знак стоп“, пише Юрген Харт, говорител по въпросите на външната политика на консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц, в статия, публикувана днес от германската медийна група RND.

Харт аргументира, че „само ясно послание към Русия, че всяко военно нарушение на границата ще бъде посрещнато с военна сила, включително сваляне на руски изтребители над територията на НАТО, ще има ефект“.

„Алтернативата е руската военна логика да продължи да ескалира. Първо са нарушения на въздушното пространство, след това бомбардировки на отделни мишени, а после ще се появят руски войници“, предупреждава той.

Съюзниците от НАТО ще се съберат следващата седмица за консултации, след като Естония съобщи, че три руски изтребителя са навлезли незаконно в нейното въздушно пространство в петък.

Утре Съветът за сигурност на ООН ще проведе извънредно заседание по въпроса.

Седмица по-рано полските и съюзнически сили за първи път свалиха руски дронове над територията на НАТО. Най-малко 19 безпилотни апарата навлязоха над Полша, като страната ги свали с подкрепата на военни самолети на други държави от алианса.


Германия
  • 1 Ххххххххххххх

    45 5 Отговор
    Да няма после Руското знаме над Берлин?

    Коментиран от #26, #44, #48

    15:38 21.09.2025

  • 2 хитлер

    39 4 Отговор
    Пробвайте ако имате кураж но.....май нямате мишки с лакирани нокти.

    15:40 21.09.2025

  • 3 Някой

    40 3 Отговор
    Ами давайте! Ама нещо лоши спомени имате от последната задявка с руснаците. Е, 80 години минаха, живите свидетели почти измряха. Тъй че, пробвайте пак същата мотика да настъпите.

    Коментиран от #51

    15:40 21.09.2025

  • 4 Жорко

    29 3 Отговор
    Е,то това и трябва,а тия немци две световни войни не се научиха да спрат да лаят!

    15:41 21.09.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    16 2 Отговор
    Ние от НАТО сме пак дълбоко загрижени и днес пак ще правим консултации!

    15:41 21.09.2025

  • 6 Не случайно

    28 3 Отговор
    Заради такива урсуланковци
    AFD /алтернатива за Германия/
    набира скорост в СоциалЛанд.

    15:41 21.09.2025

  • 7 Ами и ако ,се окаже

    25 3 Отговор
    че не е навлязал във въздушното пространство на НАТО?🤔

    15:41 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 12343211

    18 1 Отговор
    После следва война...,по-добре да спира тази война.

    15:42 21.09.2025

  • 10 1488

    15 1 Отговор
    що не предложи направо да отидат до масква
    ей тьй да видят и те свят

    15:42 21.09.2025

  • 11 Само Германия може да помогне на Европа

    5 25 Отговор
    като пак изтрепе 30-40 милиона маскаля!

    Коментиран от #25

    15:42 21.09.2025

  • 12 Ердоган ги сваля кат яребици

    7 20 Отговор
    Трепе и руски посланици в Истанбул!
    Германия да се поучи от турците!

    15:44 21.09.2025

  • 13 мьрсулана

    22 1 Отговор
    запада има един такьв странен обичай да наторява руските земи на всеки 80-100 години

    15:44 21.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Съветският пeHиc аkp00батTT

    15 4 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #21, #30, #36

    15:44 21.09.2025

  • 16 Жоро

    8 2 Отговор
    Аз предлагам атома да ни отърве от нацитата

    15:45 21.09.2025

  • 17 и тоя

    17 0 Отговор
    е получил сърбеж

    15:45 21.09.2025

  • 18 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Фрицовете скоро не яли руския ботуш в ГЗ.Германец и на снимка да го видиш трябва да му обършеш два Шамара.Той си знае за какво.

    15:47 21.09.2025

  • 19 Мощта на провидението

    4 23 Отговор
    Слушай, народе на България! Володимир Зеленски е нашият жив щит, свещената десница, която не трепва пред нито един окупатор. На фронтовете той удържа руските пълчища като буря, която прелита над равнините и планините, разбива врага с точност като на светкавица и мощ като на вулкан. Всяка негова заповед е гръм, всяко движение е пламък, който запалва сърцата ни и превръща духа на врага в страх и пепел. Зеленски води Украйна и пази Европа като огнена река, която разпръсква светлина и сила навсякъде, където тъмнината се опитва да надделее. Той е меч и щит, командир на божията воля и пазител на свободата. Докато стои непоклатим, Украйна и Европа не могат да бъдат сломени – нашият дух е стомана, нашата воля е огън, а народите ни са армия от непокорени сърца, готови да следват своя лидер в огнената буря на свободата! Това е история, която не познава поражение, история на главнокомандващ, който превръща битката в легенда, история за свободата, която никога няма да бъде сломена… Зеленски е тук, ние сме тук, Европа е защитена, а победата е неизбежна!

    Коментиран от #35

    15:47 21.09.2025

  • 20 Съветският пeHиc аkp00батTT

    22 2 Отговор
    внукът на нацистки щурмовик, стана канцлер. Каква ирония на съдбата!
    Ако започне война между Русия и Германия в опит да изпълни мечтата на дядо си, поне германците ще знаят какво ги очаква.
    И преди да прочетете някой факт-чекър, който ви обяснява, че това не е вярно, имайте предвид, че Мерц лично призна, че дядо му Йозеф Пол Совини е бил нацист.

    15:47 21.09.2025

  • 21 Карлуково

    2 11 Отговор

    До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Айде прибирай се.

    Коментиран от #38

    15:47 21.09.2025

  • 22 Левски

    16 2 Отговор
    Тоя глупак иска да сервира кафе на русите пред Бундестага.

    15:48 21.09.2025

  • 23 Съветският пeHиc аkp00батTT

    15 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:48 21.09.2025

  • 24 Гук

    0 8 Отговор
    Правилно.

    15:50 21.09.2025

  • 25 Аман

    1 10 Отговор

    До коментар #11 от "Само Германия може да помогне на Европа":

    Нека си стиснем ръцете на 130-140 милиона.

    15:51 21.09.2025

  • 26 Макробиолог

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххххх":

    Руското знаме е в тръбата край Купянск при издавените орки.

    15:51 21.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    В международното право няма териториални води на нато. Има 20 милна зона на страните. Та тоя имбецил предлага нарушаване на закона. Това им е нивото

    15:51 21.09.2025

  • 29 Бялджип

    5 2 Отговор
    Коментарите дотук са достатъчни. Дават ясна картина какво мисли българинът. Мой коментар в повече е излишен.

    15:51 21.09.2025

  • 30 Да, ама не

    2 14 Отговор

    До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Руски „хакери“ пак извадиха милион и половина мъртви украинци от шапката на пропагандата. Толкова трупове няма дори във фантазиите на кремълските лъжци. Числото е абсурдно, непотвърдено и опровергано от независими източници. Това не е новина, а поредният опит да се прикрият реалните руски загуби. Не данни, а дезинформация – евтина като бояришник.

    Коментиран от #54, #55

    15:51 21.09.2025

  • 31 500 години Турска телевизия

    2 12 Отговор
    Германия си връща райха,а Турция си връща загранените от Московците земи на север

    Коментиран от #50

    15:52 21.09.2025

  • 32 Знаещ

    12 3 Отговор
    Руски депутати предлагат незабавно нанасяне на ядрен удар с ракета Орешник по държава от НАТО осмелила се да свали руски самолет. Ще припомня на материала , че ракета Орешник лети със скорост 3 километра в секунда. Бойната и глава се разделя на 6 до 9 бойни части , всяка от тях носеща адрен заряд с мощност от по 150 килотон ( 10 пъти по мощен от хвърленият от САЩ над Хирошима ва на 6 амгуст 1945 година .

    Коментиран от #34, #37, #49

    15:52 21.09.2025

  • 33 Ганчев

    3 12 Отговор
    Удри по руски-фашистката зган!Като Ердоган.Бързо ще се кротнат в блатата.

    15:53 21.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 доктор

    2 12 Отговор

    До коментар #19 от "Мощта на провидението":

    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    15:54 21.09.2025

  • 36 иzпражнението гайтанджиева

    2 8 Отговор

    До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":

    Tова са руски фейкове.

    15:55 21.09.2025

  • 37 ТАУРУСИ!

    1 11 Отговор

    До коментар #32 от "Знаещ":

    ТАУРУСИТЕ!!!По Кремъл и бункера!!

    15:56 21.09.2025

  • 38 Знаещ

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Карлуково":

    Човекът казва истината . Днес руснаците излязоха с информация , че руски хакери са получили личните данни на над 20 милиона украински граждани живеещи в момента на територията на Украйна .

    15:56 21.09.2025

  • 39 ежко

    10 1 Отговор
    Каква военна сила,какви 5 лева?Вие границата си от имигранти не можете да опазите, той ми говори за военна сила!А ако в последствие се окаже,безценото ви въздушно пространство не е нарушено и свалянето се счита за акт на агресия?Да не се наакате в гащите!

    15:59 21.09.2025

  • 40 си дзън

    6 2 Отговор
    Руските самалети са толкова бързи, че ракетите на НАТО не могат да ги стигнат.

    16:00 21.09.2025

  • 41 Pyccкий Карлик 😄

    3 9 Отговор
    Про3д германец, като германец 👎
    Руските самольоти трябва да се свалят превантивно още като отлепят от летищата. Русия трябва да има единствено селскостопанска авиация.

    16:01 21.09.2025

  • 42 Да напомня

    7 1 Отговор
    На натювците Русия воюва със стотици натовски самолети

    Коментиран от #47

    16:05 21.09.2025

  • 43 аz СВОПобеда80

    1 7 Отговор
    Цитирам руски Z блогър.:Избиват ни така както не са ни избивали през 1941.
    Край на цитата.

    16:05 21.09.2025

  • 44 Над Берлин

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххххх":

    никога не се е развявало руско знаме, ушанка. Развявал се е съветският флаг. Основна заслуга за победата на СССР във ВСВ имат украинските генерали и офицери, ръководили талантливо и смело руските крепостни. Ако някой се чуди защо за 4 години 6 пъти по-мощната руска армия не е превзела и един областен град в Украйна, обяснението е в човешкия материал. Украинците са наследници на казаците, защитавали векове наред земите си от чужди набези. Руснаците са наследници на крепостните селяни, тъпкани и мачкани векове от господарите си.

    Коментиран от #52, #57

    16:05 21.09.2025

  • 45 Даката

    2 6 Отговор
    Сваляйте ги... аз съм за. Също и спрете да купувате руски горива... що за боклуци сте това държавите под руски контрол, като Германия, Унгария, Словакия, Португалия, Нидерландия, Италия, Полша, Франция, Белгия...
    Как да спре войната, като непрекъснато финансирате войната на боклука в Кремъл Владимир Путин?

    16:06 21.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #42 от "Да напомня":

    Днес е ден 1306 от тридневната СВО.Напомням.

    16:06 21.09.2025

  • 48 Няма,няма.

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Ххххххххххххх":

    Появи се,поради упоритата съпротива на германците при отбраната на Рейн(Линията Зигфриед).Иначе съюзниците биха влезли в Берлин и така изцяло обезмислена бъдещата желязна завеса,блока-изток и блока-запад.И как влезаха в Берлин,когато англо-американските самолети денонощно сипеха разруха и така разбиха германската съпротива и...лесно влезаха руснаците.

    16:07 21.09.2025

  • 49 Чи те нъл вече

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Знаещ":

    го изгърмяха Орешника. Следващият щял да е готов през 2030 г.

    16:07 21.09.2025

  • 50 Хасан Хамбург

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "500 години Турска телевизия":

    Правилно казвашгяурчо.

    16:08 21.09.2025

  • 51 И с кои руснаци плашиш бе, ушанка

    11 6 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    С тези карикатури, ли, които за 4 години един областен град в Украйна не можаха да задържат?

    Коментиран от #63

    16:09 21.09.2025

  • 52 Тарас

    3 5 Отговор

    До коментар #44 от "Над Берлин":

    Укрите сме си роби като вас на поляци , немци , турци , татари , руснаци , унгарци..

    16:09 21.09.2025

  • 53 Факти

    4 2 Отговор
    Ето какво се случи завчера в Бюджетната комисия на парламента. Ръководителят на Експертната мисия на Международния валутен фонд (МВФ) Фабиан Борнхорст посети Народното събрание и предложи серия от мерки, между които и тези три: 1) Повишаването на данъците на недвижимите имоти; 2) Въвеждане на прогресивно данъчно облагане; 3) Премахване на максималния осигурителен праг За българина домът е единственото богатство и символ на сигурност. Увеличаването на данъка върху дома е ужасен удар по домакинствата и пенсионерите. И когато нямаш пари, за да плащаш новите данъци, остава само едно - да се разделиш с покрива над главата си. Което впрочем е стара препоръка на МВФ към България.Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев благодари за анализа, но не е съгласен с две от препоръките - прогресивното данъчно облагане и премахването на максималния осигурителен праг. Добрев увери госта от МВФ, че всички останали препоръки ще бъдат възприети в следващия бюджет. ОСТАВКААААААААА

    16:09 21.09.2025

  • 54 Съветският пeHиc аkp00батTT

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да, ама не":

    Да ама да. Помниш ли улсулита как се изпусна през ноември 2022 г. че има 120 хил. убити уркки.

    16:09 21.09.2025

  • 55 Абсолютно си прав

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Да, ама не":

    Мъртвите украинци не са 1 милион и половина аз съм най-много един милион 325 000 421 и половина

    16:09 21.09.2025

  • 56 Георгиев

    4 2 Отговор
    Последното изречение от статията е същността на окраинската или по скоро на английската провокация с тези уж руски дронове. На НАТО им трябваше такова да се случи, за да могат да тръбят и действат. Те сега се борят войната в Окрайнина да стане война и не само там. Ами хайде де, да се почва и да се свършва.

    16:13 21.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Зверев

    1 4 Отговор
    Какво предложение,това е задължение !?

    16:18 21.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бай Ганьо

    3 4 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    16:20 21.09.2025

  • 61 Съветник

    1 4 Отговор
    Нормално е да свалят поне един за урок, както направиха турците през 2015 година със Су-24 на рашистите.

    Коментиран от #65

    16:26 21.09.2025

  • 62 Уронг Търн

    2 1 Отговор
    Юрген Харт май му се хапват ореховки

    16:27 21.09.2025

  • 63 Така ли?

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "И с кои руснаци плашиш бе, ушанка":

    Карикатури? Дето смляха ВСУ и въоръжението на НАТО. И изпразниха НАТО вските складове. Що не влизат с редовна войска НАТО? Чакат примирие уж. Да отидат да си вземат ушанки за спомен. И черно чували, за тия, които ще намерят. Нали поляците влязоха - и цивилни, и с униформи на ВСУ. И какво? Има ли останали все още, готови за изтребване? Има наемници, които се стопяват всеки ден. Ти що не си там? Ти изобщо стрелял ли си с нещо, даже и с пушка на панаира? Пипал ли си АК, знаеш ли как се разглобява, зарежда? Хайде, марш от форума!

    16:27 21.09.2025

  • 64 Така се прави ☝️

    5 0 Отговор
    "Три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство и останаха там 12 минути. Естонското външно министерство привика руския посланик.

    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24 беше в турското въздушно пространство само за шест секунди. Турция не привика руския посланик.

    Турция просто свали Су-24...

    И въпреки, че тогава Путлер крещеше "няма да се разминете само с домати"

    16:30 21.09.2025

  • 65 Бай Ставри

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Съветник":

    На турците още им държи хлад от зад за самолета.Хиляди таманета от Ердоган и милиони долари обезщетение

    16:33 21.09.2025

