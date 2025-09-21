Новини
Макрон: Франция ще признае Палестина, но без посолство преди освобождаването на заложниците

21 Септември, 2025 21:08 382 16

Париж поставя условие към "Хамас", докато натискът върху Израел расте

Макрон: Франция ще признае Палестина, но без посолство преди освобождаването на заложниците - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Планираното от Франция признаване на Палестина няма да включва откриването на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи заложниците, които държи в Газа. Това заяви президентът Еманюел Макрон в интервю за Си Би Ес, излъчено днес и цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Преди например да открием посолство, ще поставим това като много ясно условие“, подчерта френският лидер.

Коментарът идва на фона на признанието на Палестина от Великобритания, Канада и Австралия по-рано днес - стъпка, която АФП определя като „сеизмична промяна“ в западната външна политика.

Ходът предизвика остра реакция в Израел, който е под засилващ се международен натиск заради войната в Газа и влошаващата се хуманитарна криза там.

Очаква се по-късно днес Португалия също да обяви признаването на палестинската държава, а Франция вероятно ще направи този ход утре по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, заедно с още държави.

В интервюто Макрон се обяви и против всякакви планове за разселване на палестинците от Газа, като подчерта, че държави като Франция и САЩ не могат да си позволят да позволят авторитетът им на международната сцена да бъде подкопан чрез допускането на подобен сценарий.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел Сила Израел Мощ

    2 4 Отговор
    Смля Иран , страна колкото Украйна въоръжена до зъби със Руско оръжие от най висок клас

    Коментиран от #2, #10

    21:11 21.09.2025

  • 2 Илиян

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Израел Сила Израел Мощ":

    Дай боже и Русия да нападнат и Освободят народът и

    21:12 21.09.2025

  • 3 Путин

    2 3 Отговор
    От тези не е страх затова съм си сложил по голям памперс

    21:12 21.09.2025

  • 4 Пасс Русофил

    1 2 Отговор
    Едно време ходихме там да ни дънят

    21:13 21.09.2025

  • 5 Колеги търся Русофил

    1 4 Отговор
    Да му го подавам кален в Устата

    Коментиран от #7

    21:14 21.09.2025

  • 6 На всеко гърне мерудия е този

    3 0 Отговор
    Увърта го по килифарефски, ама дедо му такъв шамар ша му обърше, та може и да се пооправи завалията.

    21:15 21.09.2025

  • 7 Русофил чоо

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Колеги търся Русофил":

    Аз съм послушно русофилче и извратено забирай и роми ако има

    21:15 21.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    3 0 Отговор
    Горките французи ! Президентът им глупак , жена му го бие , а той се прегръща за утеха с министър председателя !!!???

    21:16 21.09.2025

  • 10 Дио

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Израел Сила Израел Мощ":

    И каква мощ.Добре че бяха краварите.Видяхме железния щит.Иранците така ги запукаха че взе да им се види тясно.

    21:17 21.09.2025

  • 11 Тоя

    2 0 Отговор
    Да ходи да се гледа....мъжЪТ

    21:17 21.09.2025

  • 12 Ганьо

    3 0 Отговор
    И този е марионетка. В петък казва, че понеделник признава Палестина, през уикенда си научи домашното и сега се огъва като настъпан червей...

    21:18 21.09.2025

  • 13 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    България призна Палестина още през 1988 г.

    21:22 21.09.2025

  • 14 Макрон отчаяно търси

    3 0 Отговор
    Обществена подкрепа във Франция, но това че ще признае Палестина няма да е достатъчно. Категорично обаче ще му донесе някой долар инвестиции от мощното персийското лоби. Вероятно и това е целта на тези принципно подли хора като него а не че държави като Франция и САЩ не могат да си позволят да позволят авторитетът им на международната сцена да бъде подкопан от подкрепата за геноцида на престъпната държава Израел. ...

    21:23 21.09.2025

  • 15 Ххх

    0 0 Отговор
    Макарон е едно нищо. А какво става в самата Франция, как е положението там и в Западна Европа? Ще се разпадне ли ЕС?

    21:25 21.09.2025

  • 16 Лицемерие

    1 0 Отговор
    Те повечето заложници изряха, да почака още малко да умрът и останалите около 25 човека и да открива посолството, но коя ще е столицата?

    21:26 21.09.2025

Новини по държави:
