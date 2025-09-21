Макрон: Франция ще признае Палестина, но без посолство преди освобождаването на заложниците

Планираното от Франция признаване на Палестина няма да включва откриването на посолство, докато палестинското движение "Хамас" не освободи заложниците, които държи в Газа. Това заяви президентът Еманюел Макрон в интервю за Си Би Ес, излъчено днес и цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Преди например да открием посолство, ще поставим това като много ясно условие“, подчерта френският лидер.

Коментарът идва на фона на признанието на Палестина от Великобритания, Канада и Австралия по-рано днес - стъпка, която АФП определя като „сеизмична промяна“ в западната външна политика.

Ходът предизвика остра реакция в Израел, който е под засилващ се международен натиск заради войната в Газа и влошаващата се хуманитарна криза там.

Очаква се по-късно днес Португалия също да обяви признаването на палестинската държава, а Франция вероятно ще направи този ход утре по време на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, заедно с още държави.

В интервюто Макрон се обяви и против всякакви планове за разселване на палестинците от Газа, като подчерта, че държави като Франция и САЩ не могат да си позволят да позволят авторитетът им на международната сцена да бъде подкопан чрез допускането на подобен сценарий.