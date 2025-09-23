Френският президент Еманюел Макрон беше спрян от американската полиция на улица в Ню Йорк след речта на френския лидер в централата на Организацията на обединените нации. Задържането на Макрон в САЩ беше предизвикано от затваряне на улици поради кортежа на американския президент Доналд Тръмп.

Спирането на френския президент от правоохранителните органи в Ню Йорк беше заснето на видео, което по-късно беше разпространено в медиите. Публикуваните кадри показват как френският лидер, след като колата му е спряна, излиза навън и лично се приближава до полицаите, за да се осведоми за ситуацията. Един от тях разпозна Макрон, но отказа да го пусне. „Много съжалявам, г-н президент, в момента всичко е блокирано“, обясни той на политика.

След като френският президент не успя да убеди полицията да го пусне, Макрон се обади на американския си колега и му каза, че е блокиран заради него. "Знаете ли какво? Чакам отвън, защото всичко е блокирано заради вас", казал Макрон. Съдейки по кадрите обаче, полицията така и не е пропуснала колата на френския лидер, защото Макрон е продължил пеша. Минувачи започнали да се снимат с Макрон, щом се е озовал на улицата.

Според съобщения в медиите, улиците на Ню Йорк, затворени за кортежа на Тръмп, са били отворени отново за пешеходци няколко минути по-късно, а Макрон е отишъл пеша до френското посолство в Съединените щати. Разходката на политика е отнела около половин час. През това време няколко души са се приближили до него, за да се снимат. Един от мъжете, които се приближили до него, дори го целунал по главата, а Макрон му е благодарил за вниманието.

