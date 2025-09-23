Новини
Макрон беше спрян от американската полиция на улица в Ню Йорк

23 Септември, 2025 14:11 1 618 24

Задържането на Макрон в САЩ беше предизвикано от затваряне на улици заради кортежа на Тръмп

Макрон беше спрян от американската полиция на улица в Ню Йорк - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон беше спрян от американската полиция на улица в Ню Йорк след речта на френския лидер в централата на Организацията на обединените нации. Задържането на Макрон в САЩ беше предизвикано от затваряне на улици поради кортежа на американския президент Доналд Тръмп.

Спирането на френския президент от правоохранителните органи в Ню Йорк беше заснето на видео, което по-късно беше разпространено в медиите. Публикуваните кадри показват как френският лидер, след като колата му е спряна, излиза навън и лично се приближава до полицаите, за да се осведоми за ситуацията. Един от тях разпозна Макрон, но отказа да го пусне. „Много съжалявам, г-н президент, в момента всичко е блокирано“, обясни той на политика.

След като френският президент не успя да убеди полицията да го пусне, Макрон се обади на американския си колега и му каза, че е блокиран заради него. "Знаете ли какво? Чакам отвън, защото всичко е блокирано заради вас", казал Макрон. Съдейки по кадрите обаче, полицията така и не е пропуснала колата на френския лидер, защото Макрон е продължил пеша. Минувачи започнали да се снимат с Макрон, щом се е озовал на улицата.

Според съобщения в медиите, улиците на Ню Йорк, затворени за кортежа на Тръмп, са били отворени отново за пешеходци няколко минути по-късно, а Макрон е отишъл пеша до френското посолство в Съединените щати. Разходката на политика е отнела около половин час. През това време няколко души са се приближили до него, за да се снимат. Един от мъжете, които се приближили до него, дори го целунал по главата, а Макрон му е благодарил за вниманието.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Делю Хайдутин

    26 0 Отговор
    По дрехите посрещат а по ума изпращат.

    14:13 23.09.2025

  • 3 Ахах

    30 3 Отговор
    Тръмп хем му е натирил носът, хем му показал колко е важен

    14:14 23.09.2025

  • 4 Много хубава

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Диваци, фашисти!":

    История, ама за 404 се бие.. Тоест, Вие господине.. Най нагло лъжете

    Коментиран от #12

    14:16 23.09.2025

  • 5 Дудов

    23 2 Отговор
    Лайнapoн за какъв ли се е помислил.Дребно гyвнo c дърта жена и много комплекси.За капак и французин

    Коментиран от #8

    14:16 23.09.2025

  • 6 Трол

    19 1 Отговор
    Ако г-н Макрон не се подчинява на разпорежданията, ще бъде арестуван.

    14:18 23.09.2025

  • 7 Дедо

    18 1 Отговор
    Не е спазвал пътните знаци защото се оглеждал за бабички от мъжки пол.

    14:20 23.09.2025

  • 8 зле

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Дудов":

    за него не знам ама ти яко завиждаш дори и за жена му

    14:21 23.09.2025

  • 9 Гагауз

    3 12 Отговор
    Е така и путин да се разходи по улиците в америка. Ма не смее

    14:26 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоя шмоко

    15 1 Отговор
    Не му ли писна да го унижават
    То не яде бой от жена си то не кри бял прах в ръкава
    Сега това Абсолютен мухозол

    14:27 23.09.2025

  • 12 Лъже

    3 12 Отговор

    До коментар #4 от "Много хубава":

    руската пропаганда в България, която контролира изцяло социалните мрежи. 2 млн. отровени от тази пропаганда българи са убедени, че е нормално в 21. век по каприза на един крайно комплексиран Путин да бъде нападната цяла държава, да се избива населението й и да се разрушават градовете й. Такова промиване на мозъците не е имало и при комунизма. Да пожелаем на всички български предатели, бълващи руските лъжи срещу заплащане, да видят децата си в първите редици на фронта в Украйна, командвани от руски командири, на които не им пука за човешкия живот.

    Коментиран от #16

    14:29 23.09.2025

  • 13 Да бе , да ! 😜

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Диваци, фашисти!":

    Всъщност : " Баща от Сандански: Синът ми е отвлечен в Украйна, за да бъде пратен на фронта, въпреки че е с тежка травма " / А в натовското си коментатор и името си наподобил ! 😜

    14:30 23.09.2025

  • 14 Напрежение

    5 1 Отговор
    и излишни дребнави дразги в детската градина. И все пак любовта на американските минувачи към Макрон е намалила напрежението у него. Преди години и французите се снимаха с нашия президент Петър Стоянов. Усмивката му им напомняла тая на Фернандел.

    14:31 23.09.2025

  • 15 Циганин на социална помощ

    5 1 Отговор
    Кой е този Макрон?

    14:32 23.09.2025

  • 16 Ти ли си

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Лъже":

    клишето или само си ицвръцал клише?

    14:33 23.09.2025

  • 17 Другия път

    4 1 Отговор
    Сигурно ще го накарат да измете двора преди да го пуснат в бялата къща..

    14:34 23.09.2025

  • 18 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Да не са го взели, по "погрешка" разбира се,
    за геронтофил ???!

    14:35 23.09.2025

  • 19 Смешник

    2 1 Отговор
    Никой включително и Тръмп не уважава тоя клоун Макрон освен неговия близък приятел Зеления наркоман Тя и жена му Бриджит не го уважава и от време на време го шамари какво остава за другите

    14:35 23.09.2025

  • 20 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Диваци, фашисти!":

    Това е лъжа и част от пропагандата на кирил патков и ася василевна,и за тази лъжа те са финансирани от краварски НПО.

    14:35 23.09.2025

  • 21 Трябваше направо

    2 1 Отговор
    В Алкатрас. Без право на свиждане. Хем и за него ще е добре, че неговата няма да му набива кухото канче.

    14:35 23.09.2025

  • 22 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Тоя да не се мисли за папата

    14:37 23.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гошо

    1 1 Отговор
    ХЕ ХЕ по,серко

    14:42 23.09.2025