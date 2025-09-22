Зеленски подписа закон, с който стимулира украинските производители на оръжие

Володимир Зеленски подписа закона за „Отбранителния град“, който въвежда стимули за украинските предприятия от отбранителната промишленост. Според информация, публикувана на уебсайта на Върховната рада, законът е върнат с подписа на Зеленски.
Сега украинското Министерство на отбраната ще включи предприятията-резиденти в специален регистър на „Отбранителния град“, които ще получат определени данъчни стимули. По-конкретно, те са освободени от данък върху доходите, данък върху земята, данък върху недвижимите имоти и екологичен данък. Тези предприятия ще се възползват и от опростени митнически процедури за военни стоки и редица други стимули.
Стимулите за украинските предприятия от отбранителната промишленост в „Отбранителния град“ ще бъдат в сила до 2036 г. или до присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В допълнение към предимствата, законът ограничава публичния достъп до всички данни за компаниите, резиденти на Дифенс Сити, в електронните регистри.
Изискванията към жителите на Дифенс Сити, процедурите и основанията за предоставяне, прекратяване и загуба на този статут, както и процедурите за мониторинг, ще бъдат регулирани от Закона „За националната сигурност на Украйна".
1 Боруна Лом
Коментиран от #29, #33
12:24 22.09.2025
2 Ганя Путинофила
Ето затова съм върл путинофил!
Коментиран от #5, #7, #8, #61
12:24 22.09.2025
4 Последния Софиянец
12:25 22.09.2025
6 Путин
12:26 22.09.2025
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Цената се определя от количеството.
Коментиран от #13
12:26 22.09.2025
8 Боруна Лом
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":ДУ...... Х....АЙ СИ НА РЪЦЕТЕ
12:26 22.09.2025
9 Майна
Съвсем наскоро се появи видеоклип на млада французойка, която очевидно се прехранва като асистент по пазаруване на богати и известни, помагайки им да намират и избират специални неща, без да се налага сами да вършат поръчката. Във видеото - вероятно самореклама - тя се хвали с най-голямата си клиентка досега: това е не друга, а Олена Зеленская: „... това беше най-скъпата визия в цялата ми кариера. Струваше ни над един милион евро. ... Г-жа Зеленска е много взискателна жена."
Коментиран от #37
12:26 22.09.2025
10 Истински русофил
12:27 22.09.2025
12 Този боклук
12:27 22.09.2025
13 Е, как така?
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Нали уж бяхме братушки?
Коментиран от #19
12:28 22.09.2025
14 Майна
Зелено...
Ясно ми е и трябва незабавно вставане!
Коментиран от #85
12:28 22.09.2025
15 Ти да видиш
Коментиран от #21
12:28 22.09.2025
16 Pyccкий Карлик 😄
Руснаците настъпват към Кобзон 😁
12:30 22.09.2025
17 Зеленски съм
12:30 22.09.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Е, как така?":Дружбата си е дружба ама сиренето е с пари.
Коментиран от #79
12:31 22.09.2025
20 Дори руснаците разбраха,
Само нашите ганчовци се набират като глист на буца!
Коментиран от #24, #30, #46
12:32 22.09.2025
21 Не е тъй
До коментар #15 от "Ти да видиш":В България под “приватизиране” разбираме унищожаване. Няма да ги приватизира, а ще ги “декомунизира”. Това значи да ги върне в състоянието преди да ги е построил комунизма. Демек - гол терен.
12:32 22.09.2025
22 Баце ЕООД
12:36 22.09.2025
23 Последния Софиянец
12:37 22.09.2025
24 Русата Русалка
До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":Хитлер така разправял, че бил победил и руснаците загубили, докато не се оказали те около бункера му, а той вътре в него. Историята не вярва на западняшките лъжи, а само им дава добри уроци.
Коментиран от #26
12:37 22.09.2025
25 Баце ЕООД
Коментиран от #28, #32
12:39 22.09.2025
26 Още един сбъркан русофил
До коментар #24 от "Русата Русалка":Без САЩ, Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, Раша сега щеше да бъде в Сибир при китайците!
И като е "пабедила" Германия, кой живее по добре, германците или руснаците?
12:41 22.09.2025
27 предприятията - резиденти
12:41 22.09.2025
28 Баце ЕООД
До коментар #25 от "Баце ЕООД":Разбирам че съм култов, ама не е редно да ми крадеш ника
12:42 22.09.2025
29 стоян
До коментар #1 от "Боруна Лом":До 1 ком - вярно казваш - най големия убиец на блатни орки налазили украинските земи - макар че сталин сатрапа е избил повече по партийна линия
Коментиран от #36
12:42 22.09.2025
30 Гласове ли
До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":Чуваш колега ?
12:42 22.09.2025
31 Русата Русалка
12:43 22.09.2025
32 Освен това
До коментар #25 от "Баце ЕООД":Знам че си платен.. Което не прави кражбата на интелектуална собственост легална.
12:43 22.09.2025
33 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #1 от "Боруна Лом":Ватата и копейките им трябва да са в чувал.
12:44 22.09.2025
34 Смехории и олигофрении
12:44 22.09.2025
35 Ели
12:45 22.09.2025
36 Кви земи
До коментар #29 от "стоян":Кви 5 лева.. История учил ли си ве.. Някога, такова. Кво ще викате като приключи тая специална операция, какво ще ви диктуват.. Направо е жалко
12:45 22.09.2025
37 стоян
До коментар #9 от "Майна":До 9 ком - за госпожа Зеленска се интересуват украинците путинофилчо - нас какво ни интересува - публикувай си фалшивата новина по украински сайтове
12:46 22.09.2025
38 Пълни олигофрени верно
12:47 22.09.2025
39 Майна
12:48 22.09.2025
40 Путин:
Коментиран от #50
12:48 22.09.2025
41 Пълни олигофрени верно
Коментиран от #58
12:49 22.09.2025
42 Георгиев
12:50 22.09.2025
43 7777
12:52 22.09.2025
44 Добри новини
Силите за специални операции на Украйна поразиха руския ЗРК С-400 „Триумф“.
ГУР с нова акция в окупирания Крим - унищожиха два руски самолета-амфибия. Видео
ВСУ поразиха енергийни обекти в Краснодарския край и Ярославъл (РФ). Видео
ВСУ с атака по руски части в окупирания Крим.
Слава на украинските ни братя 🇧🇬🇺🇦
12:54 22.09.2025
45 12345
Коментиран от #87
12:55 22.09.2025
46 Атина Палада
До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":ЕС не разчита на Русия за ресурси .Взема си от Китай и Индия, които вече открито са на страната на ЕС (търговията е важна за тях, ЕС плаща,а Русия -няма с какво да плати).Русия,освен пари,вече и няма ресурси, благодарение на Путин, който направо равен няма как да свали Русия от водеща държава директно в средновековието. Вече цялата Русия е в криза за бензин.И картофи.До степен и африканците взеха да странят от русия(освен,че правят тъмни русначета на руските вдовици).
12:56 22.09.2025
47 Зеля норко ман убьец
12:56 22.09.2025
48 Механик
Коментиран от #51, #55
12:58 22.09.2025
49 Пълни олигофрени верно
12:58 22.09.2025
50 Володимир:
До коментар #40 от "Путин:":Олигофрен бункера ти е на прицел.
12:58 22.09.2025
51 иzпражнението гайтанджиева
До коментар #48 от "Механик":Руски фейк.
13:00 22.09.2025
52 Ще си кОпуваме от там бомммби
13:01 22.09.2025
53 Ши има бааааарути
13:03 22.09.2025
54 Държавник от класа
Коментиран от #56
13:07 22.09.2025
55 Механиче,Раша изгуби войната
До коментар #48 от "Механик":Шепата мал.оу.мници не разбрахте.
Коментиран от #60
13:08 22.09.2025
56 1917
До коментар #54 от "Държавник от класа":Да го приемам като ирония, нали
13:10 22.09.2025
57 Сципи Моше
13:11 22.09.2025
58 То и сега си има
До коментар #41 от "Пълни олигофрени верно":Черен атлантически пазар за терористи и се нарича Brave1 Market . Поръчките се осъществяват чрез CRM услугата (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) а доставката се извършва или директно от „Нова поща“ Украйна или от техни подизпълнители каквито и в България има впрочем . Квото си поръчаш от пластични експлозиви до пейджери бомби и снайперски пушки, схеми и части за бойни дрони...
13:11 22.09.2025
59 Зеленски подписа закон
13:14 22.09.2025
60 Баце ЕООД
До коментар #55 от "Механиче,Раша изгуби войната":Нямам спомен някой да е обявявал война някъде там.. Или се бъркам? Правото ли ти куца, акъл ли нямаш.. Демокрация е, тия неща могат да се купят
Коментиран от #63
13:15 22.09.2025
61 Предателска България
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Не два, а пет пъти по-скъпо за неблагодарното предателско племе, което веднага забрави спасителите си от турските кланета и се обърна против освободителите си. Германците поне се чувстват виновни за убийствата през ВСВ, посещават местата на отшумелите битки и не събарят руските паметници и войнишките гробища.
Коментиран от #67, #84
13:17 22.09.2025
62 Щирлиц в тила на врага
13:19 22.09.2025
63 Механик
До коментар #60 от "Баце ЕООД":Днес е ден 1308 от тридневната СВО.Напомням.
13:20 22.09.2025
64 Щирлиц в тила на врага
13:20 22.09.2025
65 РФ е един огромен КЕН eф !
Десетки танкери и товарни кораби, принадлежащи към така наречения руски сенчест флот, са закотвени във Финския залив. Основният маршрут за износ на петрол на росия е блокиран.
Скоро капитаните на кораби ще трябва да търсят нови товари другаде.
И росия може да започне да изпомпва петрол обратно в собствената си страна.
Коментиран от #68
13:22 22.09.2025
66 И това няма как да стане
13:24 22.09.2025
67 "Всякога проклета Русия" по Раковски
До коментар #61 от "Предателска България":Личи си, че само съветски букварчета си чел, без нито един документ.
Ами не, не ни е освобождавала никога Всякога проклета Русия!
Дошла е да ни пороби, само че не и се получило.
13:25 22.09.2025
68 А може ли
До коментар #65 от "РФ е един огромен КЕН eф !":Директно да разтоварят във Финския залив? А в Балтийско може ли да плуват в нефт ? Как мислиш ?
13:27 22.09.2025
70 Ухаааа...кеф
Чи да тепаме атлантенцатъ и няма мониторинг да има и регистри и ши плащаме само в кеш
13:31 22.09.2025
71 Хипотетично
13:31 22.09.2025
74 "резиденти на Дифенс Сити"...
13:34 22.09.2025
76 жик так
13:37 22.09.2025
77 Жеко
13:37 22.09.2025
78 Само питам
13:38 22.09.2025
79 Лука
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Винаги са ни работили за това съм рашистофоб.
13:39 22.09.2025
80 Само тва "Дифенс Сити"
13:39 22.09.2025
81 Дедо Поп
13:39 22.09.2025
82 Папата
13:40 22.09.2025
83 То само това и в Европа липсваше
13:45 22.09.2025
84 Лука
До коментар #61 от "Предателска България":Русия лиши от българско гражданство българите от югозападна България.Подобно лишаване от народност на българи има и в русия
13:45 22.09.2025
85 Лука
До коментар #14 от "Майна":Копейките не знаят какво е родина!
13:49 22.09.2025
86 Вовата
14:00 22.09.2025
87 Лука
До коментар #45 от "12345":Злобата на копейките или копейките със злобата.
Коментиран от #89
14:01 22.09.2025
88 Лука
14:02 22.09.2025
89 Димитър Георгиев
До коментар #87 от "Лука":Муци ,ти в речника си други думи освен копейки ,рашисти,путлер и ватенки и имаш ли ? Не знам от къде ви набират рикруутъри на Ммон Галя ,но и покрай кофите такива Дее... Билли не съм срещал .
14:05 22.09.2025