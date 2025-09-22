Новини
Зеленски подписа закон, с който стимулира украинските производители на оръжие
  Тема: Украйна

22 Септември, 2025 12:21 1 535 89

  • володимир зеленски-
  • закон-
  • украйна-
  • оръжие-
  • производство

Министерство на отбраната ще включи предприятията-резиденти в специален регистър на „Отбранителния град“, които ще получат определени данъчни стимули

Зеленски подписа закон, с който стимулира украинските производители на оръжие - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Володимир Зеленски подписа закона за „Отбранителния град“, който въвежда стимули за украинските предприятия от отбранителната промишленост. Според информация, публикувана на уебсайта на Върховната рада, законът е върнат с подписа на Зеленски.

Сега украинското Министерство на отбраната ще включи предприятията-резиденти в специален регистър на „Отбранителния град“, които ще получат определени данъчни стимули. По-конкретно, те са освободени от данък върху доходите, данък върху земята, данък върху недвижимите имоти и екологичен данък. Тези предприятия ще се възползват и от опростени митнически процедури за военни стоки и редица други стимули.

Стимулите за украинските предприятия от отбранителната промишленост в „Отбранителния град“ ще бъдат в сила до 2036 г. или до присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В допълнение към предимствата, законът ограничава публичния достъп до всички данни за компаниите, резиденти на Дифенс Сити, в електронните регистри.

Изискванията към жителите на Дифенс Сити, процедурите и основанията за предоставяне, прекратяване и загуба на този статут, както и процедурите за мониторинг, ще бъдат регулирани от Закона „За националната сигурност на Украйна".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    33 3 Отговор
    КАК СА ГО СНИМАЛИ КАТО ИКОНА,А Е НАЙ ГОЛЕМИЯТ ЧОВЕКОУБИЕЦ!

    Коментиран от #29, #33

    12:24 22.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    7 33 Отговор
    Маскалия продаваше газ на бедна България на цени 2 пъти по високи от тези на богата Германия!
    Ето затова съм върл путинофил!

    Коментиран от #5, #7, #8, #61

    12:24 22.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    39 6 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за оръжие за Украйна които ще плащаме 45 години.

    12:25 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путин

    6 36 Отговор
    Русия няма да прости на Европа, за това, че Европа живее по добре от Русия!

    12:26 22.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    21 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Цената се определя от количеството.

    Коментиран от #13

    12:26 22.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    20 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    ДУ...... Х....АЙ СИ НА РЪЦЕТЕ

    12:26 22.09.2025

  • 9 Майна

    31 2 Отговор
    Със сигурност е ефективно и влиянието, което придобива, е съвсем реално. През 2022 г. видяхме репортажи за това как украинката Олена Зеленская пътува до Париж с частен самолет и похарчи 40 000 евро за един час в луксозен магазин на парижкия авеню Монтен. Целта на посещението ѝ във Франция беше да моли за повече финансова помощ за Украйна. На следващата година тя отлетя за Ню Йорк, където похарчи над 1 милион долара в бижутериен магазин на Cartier в града.

    Съвсем наскоро се появи видеоклип на млада французойка, която очевидно се прехранва като асистент по пазаруване на богати и известни, помагайки им да намират и избират специални неща, без да се налага сами да вършат поръчката. Във видеото - вероятно самореклама - тя се хвали с най-голямата си клиентка досега: това е не друга, а Олена Зеленская: „... това беше най-скъпата визия в цялата ми кариера. Струваше ни над един милион евро. ... Г-жа Зеленска е много взискателна жена."

    Коментиран от #37

    12:26 22.09.2025

  • 10 Истински русофил

    3 21 Отговор
    Ние в нашите празни чутури имаме само една опорка- някакъв измислен "фашизъм"!

    12:27 22.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този боклук

    24 2 Отговор
    Не ни интересува. Смъртта му може само да е новина около жалката му личност. Нищо друго

    12:27 22.09.2025

  • 13 Е, как така?

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Нали уж бяхме братушки?

    Коментиран от #19

    12:28 22.09.2025

  • 14 Майна

    25 1 Отговор
    Който не е разбрал какво влечуго е този-
    Зелено...
    Ясно ми е и трябва незабавно вставане!

    Коментиран от #85

    12:28 22.09.2025

  • 15 Ти да видиш

    24 2 Отговор
    Подписва, не подписва... Путин ще ги приватизира

    Коментиран от #21

    12:28 22.09.2025

  • 16 Pyccкий Карлик 😄

    8 18 Отговор
    Няма време !!!
    Руснаците настъпват към Кобзон 😁

    12:30 22.09.2025

  • 17 Зеленски съм

    20 3 Отговор
    Трябват още пари, наливайте ми яко, печатайте пари! Шоуто за изцоцване на Европа продължава. Америка се измъкна и вече не ми печата.

    12:30 22.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Последния Софиянец

    19 2 Отговор

    До коментар #13 от "Е, как така?":

    Дружбата си е дружба ама сиренето е с пари.

    Коментиран от #79

    12:31 22.09.2025

  • 20 Дори руснаците разбраха,

    7 26 Отговор
    че загубиха войната!
    Само нашите ганчовци се набират като глист на буца!

    Коментиран от #24, #30, #46

    12:32 22.09.2025

  • 21 Не е тъй

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    В България под “приватизиране” разбираме унищожаване. Няма да ги приватизира, а ще ги “декомунизира”. Това значи да ги върне в състоянието преди да ги е построил комунизма. Демек - гол терен.

    12:32 22.09.2025

  • 22 Баце ЕООД

    14 2 Отговор
    Това от желание за мир ли го прави? Или наистина чака да утрепе и последния жив?!

    12:36 22.09.2025

  • 23 Последния Софиянец

    3 18 Отговор
    След като Зеленски унищожи блатния султанат нещата ще се оправят, ватата ще мре от глад дълги години, ще продават газ за жълти стотинки, а и разпада предстои!

    12:37 22.09.2025

  • 24 Русата Русалка

    22 4 Отговор

    До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":

    Хитлер така разправял, че бил победил и руснаците загубили, докато не се оказали те около бункера му, а той вътре в него. Историята не вярва на западняшките лъжи, а само им дава добри уроци.

    Коментиран от #26

    12:37 22.09.2025

  • 25 Баце ЕООД

    4 15 Отговор
    Казал съм го доста пъти, че Зеленски ще се бие до последната вата, крематорките в блатата пушат 4та година 24/7, а бяха тръгнали да вземат Кииф за три дня!

    Коментиран от #28, #32

    12:39 22.09.2025

  • 26 Още един сбъркан русофил

    2 15 Отговор

    До коментар #24 от "Русата Русалка":

    Без САЩ, Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, Раша сега щеше да бъде в Сибир при китайците!
    И като е "пабедила" Германия, кой живее по добре, германците или руснаците?

    12:41 22.09.2025

  • 27 предприятията - резиденти

    12 1 Отговор
    Утре няма да ги има, а "работниците" ги одпишете

    12:41 22.09.2025

  • 28 Баце ЕООД

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Баце ЕООД":

    Разбирам че съм култов, ама не е редно да ми крадеш ника

    12:42 22.09.2025

  • 29 стоян

    4 15 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    До 1 ком - вярно казваш - най големия убиец на блатни орки налазили украинските земи - макар че сталин сатрапа е избил повече по партийна линия

    Коментиран от #36

    12:42 22.09.2025

  • 30 Гласове ли

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":

    Чуваш колега ?

    12:42 22.09.2025

  • 31 Русата Русалка

    2 15 Отговор
    Но не трябва да забравяме,.че на блатарите тогава им помагаше целия свят, нищо,.че те с Хитлер започнаха ВСВ, сега Запада ще помогне на Зеленески да унищожи веднъж за винаги калната империя на злото!

    12:43 22.09.2025

  • 32 Освен това

    8 3 Отговор

    До коментар #25 от "Баце ЕООД":

    Знам че си платен.. Което не прави кражбата на интелектуална собственост легална.

    12:43 22.09.2025

  • 33 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Ватата и копейките им трябва да са в чувал.

    12:44 22.09.2025

  • 34 Смехории и олигофрении

    7 2 Отговор
    щели да получат определени данъчни стимули. По-конкретно, те са освободени от данък върху доходите, данък върху земята, данък върху недвижимите имоти и екологичен данък.

    12:44 22.09.2025

  • 35 Ели

    11 2 Отговор
    Пак ли за Зеленски? А защо не отразихте речта на Тръмп в Аризона? На един човек, който много точно е писал за Зеленски и Украйна.

    12:45 22.09.2025

  • 36 Кви земи

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян":

    Кви 5 лева.. История учил ли си ве.. Някога, такова. Кво ще викате като приключи тая специална операция, какво ще ви диктуват.. Направо е жалко

    12:45 22.09.2025

  • 37 стоян

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    До 9 ком - за госпожа Зеленска се интересуват украинците путинофилчо - нас какво ни интересува - публикувай си фалшивата новина по украински сайтове

    12:46 22.09.2025

  • 38 Пълни олигофрени верно

    7 3 Отговор
    Щели били да ограничат публичния достъп до всички данни за компаниите, резиденти на Дифенс Сити, в електронните регистри......хахахаха .....

    12:47 22.09.2025

  • 39 Майна

    3 6 Отговор
    Но от мен да запомните, само от загрузка с 200 разбира привитивния алкохолик и раба му задунайски!

    12:48 22.09.2025

  • 40 Путин:

    6 5 Отговор
    И6aл съм та какво подписваш

    Коментиран от #50

    12:48 22.09.2025

  • 41 Пълни олигофрени верно

    9 2 Отговор
    опростени митнически процедури за военни стоки и редица други стимули.... разбирайте черен пазар на оръжия в Европа щели да създават

    Коментиран от #58

    12:49 22.09.2025

  • 42 Георгиев

    6 3 Отговор
    Те ще облекчават данъчно военни производители. Нашите ще теглят скришно от нас кредити - подарък за тях. И безплатна електроенергия и газ за тях. Кой както я нареди. Да хвърлят атомните бомби и да се приключва това плаващо безвремие.

    12:50 22.09.2025

  • 43 7777

    3 7 Отговор
    Честит празник на всички истински българи! Това е истинският ни национален ден, колкото и да роптаят против него потомствените руски роби с българско гражданство, но руско самосъзнание.

    12:52 22.09.2025

  • 44 Добри новини

    4 9 Отговор
    ВСУ поставиха украинското знаме в Олексиевка, Сумска област, и възстановяват контрола си там. Видео
    Силите за специални операции на Украйна поразиха руския ЗРК С-400 „Триумф“.
    ГУР с нова акция в окупирания Крим - унищожиха два руски самолета-амфибия. Видео
    ВСУ поразиха енергийни обекти в Краснодарския край и Ярославъл (РФ). Видео
    ВСУ с атака по руски части в окупирания Крим.

    Слава на украинските ни братя 🇧🇬🇺🇦

    12:54 22.09.2025

  • 45 12345

    6 1 Отговор
    Оставете другите новини около зеленото ннарко - по-важно е, че нашите управляващи ни заробват всеки ден с непосилни кредити, които обслужват зеленото и свитата му, а сега сме и гарант на заем от еуропа-та, т.е, като не могат окарините да плащат - ще плащаме ние - да живее независимия водопад в хотела.... ттиквите и ппрасетата ....

    Коментиран от #87

    12:55 22.09.2025

  • 46 Атина Палада

    2 8 Отговор

    До коментар #20 от "Дори руснаците разбраха,":

    ЕС не разчита на Русия за ресурси .Взема си от Китай и Индия, които вече открито са на страната на ЕС (търговията е важна за тях, ЕС плаща,а Русия -няма с какво да плати).Русия,освен пари,вече и няма ресурси, благодарение на Путин, който направо равен няма как да свали Русия от водеща държава директно в средновековието. Вече цялата Русия е в криза за бензин.И картофи.До степен и африканците взеха да странят от русия(освен,че правят тъмни русначета на руските вдовици).

    12:56 22.09.2025

  • 47 Зеля норко ман убьец

    6 2 Отговор
    Чешете си езизите само, на кой му бил по- дълъг носа. Това ли правите по цял ден българе? Живеете в измислен свят и си храните егото пред други такива, че сте незначителни. И това ще отмине, както и ние. Ценете живота и живейте! Да живее България!

    12:56 22.09.2025

  • 48 Механик

    9 3 Отговор
    Нощеска едно от тия предприятия е получило "данъчно облекчение" от руснаците. Направо така са го о блекчили, че съвсем е олекнало и е полетяло във въздуха.

    Коментиран от #51, #55

    12:58 22.09.2025

  • 49 Пълни олигофрени верно

    11 2 Отговор
    Оръжейна "офшорна зона" щели да правят видиш ли, че и като капак без публичен достъп до информация. Що международни правно обвързващи актове се нарушават просто не е истина. Контрабанден внос-износ на 200, без сертификати, без краен получател ..... Ама то пък и държава Украйна няма че що пък не?

    12:58 22.09.2025

  • 50 Володимир:

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Путин:":

    Олигофрен бункера ти е на прицел.

    12:58 22.09.2025

  • 51 иzпражнението гайтанджиева

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Руски фейк.

    13:00 22.09.2025

  • 52 Ще си кОпуваме от там бомммби

    6 3 Отговор
    Чи да тепаме атлантенцатъ

    13:01 22.09.2025

  • 53 Ши има бааааарути

    5 1 Отговор
    На корем и на промоция

    13:03 22.09.2025

  • 54 Държавник от класа

    1 8 Отговор
    Велико решение! 🇺🇦 Зеленски показва защо е истински лидер- не само защитава страната си, но и укрепва икономиката и отбранителната мощ на Украйна. Чрез този закон украинските производители на оръжие получават стимул да увеличават продукцията, да развиват технологии и да подкрепят своите бойци на фронта. Това е пример за държавническа визия и смелост- подкрепа за хората, за защитата и за независимостта на страната! 💪🌟

    Коментиран от #56

    13:07 22.09.2025

  • 55 Механиче,Раша изгуби войната

    3 9 Отговор

    До коментар #48 от "Механик":

    Шепата мал.оу.мници не разбрахте.

    Коментиран от #60

    13:08 22.09.2025

  • 56 1917

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Държавник от класа":

    Да го приемам като ирония, нали

    13:10 22.09.2025

  • 57 Сципи Моше

    10 1 Отговор
    Пари обича и белото, а и геове също. Истенски държавник!

    13:11 22.09.2025

  • 58 То и сега си има

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "Пълни олигофрени верно":

    Черен атлантически пазар за терористи и се нарича Brave1 Market . Поръчките се осъществяват чрез CRM услугата (система за управление на взаимоотношенията с клиенти) а доставката се извършва или директно от „Нова поща“ Украйна или от техни подизпълнители каквито и в България има впрочем . Квото си поръчаш от пластични експлозиви до пейджери бомби и снайперски пушки, схеми и части за бойни дрони...

    13:11 22.09.2025

  • 59 Зеленски подписа закон

    6 1 Отговор
    за стимулиране на международният тероризъм. Това е дефакто. Честито на Европа

    13:14 22.09.2025

  • 60 Баце ЕООД

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Механиче,Раша изгуби войната":

    Нямам спомен някой да е обявявал война някъде там.. Или се бъркам? Правото ли ти куца, акъл ли нямаш.. Демокрация е, тия неща могат да се купят

    Коментиран от #63

    13:15 22.09.2025

  • 61 Предателска България

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Не два, а пет пъти по-скъпо за неблагодарното предателско племе, което веднага забрави спасителите си от турските кланета и се обърна против освободителите си. Германците поне се чувстват виновни за убийствата през ВСВ, посещават местата на отшумелите битки и не събарят руските паметници и войнишките гробища.

    Коментиран от #67, #84

    13:17 22.09.2025

  • 62 Щирлиц в тила на врага

    4 1 Отговор
    Това е добра новина. Ще има голямото БУМ .... Бесарабски българин в България, награден с орден Стара планина втора степен ... Във всяка българска доставка за Хуркия има жипиес предавател че да знаят братушките къде да ударят. Нека икономиката да върви и пари в България да идват. Така щетата за Хуркия е двойна

    13:19 22.09.2025

  • 63 Механик

    0 3 Отговор

    До коментар #60 от "Баце ЕООД":

    Днес е ден 1308 от тридневната СВО.Напомням.

    13:20 22.09.2025

  • 64 Щирлиц в тила на врага

    1 2 Отговор
    Трябва да сме патриоти!

    13:20 22.09.2025

  • 65 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 4 Отговор
    Танкери, пътуващи за Русия, не могат да влязат в пристанището Приморск във Финския залив.
    Десетки танкери и товарни кораби, принадлежащи към така наречения руски сенчест флот, са закотвени във Финския залив. Основният маршрут за износ на петрол на росия е блокиран.
    Скоро капитаните на кораби ще трябва да търсят нови товари другаде.
    И росия може да започне да изпомпва петрол обратно в собствената си страна.

    Коментиран от #68

    13:22 22.09.2025

  • 66 И това няма как да стане

    2 1 Отговор
    И е поредната олигофрения несъвместима не само с Европейското но и със всяко друго законодателство по света

    13:24 22.09.2025

  • 67 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Предателска България":

    Личи си, че само съветски букварчета си чел, без нито един документ.

    Ами не, не ни е освобождавала никога Всякога проклета Русия!
    Дошла е да ни пороби, само че не и се получило.

    13:25 22.09.2025

  • 68 А може ли

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Директно да разтоварят във Финския залив? А в Балтийско може ли да плуват в нефт ? Как мислиш ?

    13:27 22.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ухаааа...кеф

    3 1 Отговор
    Ще си кОпуваме от там бомммби
    Чи да тепаме атлантенцатъ и няма мониторинг да има и регистри и ши плащаме само в кеш

    13:31 22.09.2025

  • 71 Хипотетично

    1 1 Отговор
    Закъсня, ужасно закъсня.

    13:31 22.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 "резиденти на Дифенс Сити"...

    3 0 Отговор
    Да се чете: Всякакви терористи и международни престъпници !

    13:34 22.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 жик так

    4 1 Отговор
    Поредната фантасмагория на потника .

    13:37 22.09.2025

  • 77 Жеко

    3 1 Отговор
    С предимство производството на лъкове и прашки .

    13:37 22.09.2025

  • 78 Само питам

    4 1 Отговор
    Тоя дали вярва че руснаците ще ги мотат до 2036 година ? До тогава последния украинец отдавна ще е окупирал гробищата.

    13:38 22.09.2025

  • 79 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Винаги са ни работили за това съм рашистофоб.

    13:39 22.09.2025

  • 80 Само тва "Дифенс Сити"

    4 0 Отговор
    Да не е в Одеса ако може! Ей там някъде към Полша да е или в центъра на Киев евентуално

    13:39 22.09.2025

  • 81 Дедо Поп

    2 0 Отговор
    Късно е, чадо! Мандалото лопна!

    13:39 22.09.2025

  • 82 Папата

    3 1 Отговор
    Вдигайте белия байрак бе и де оти .

    13:40 22.09.2025

  • 83 То само това и в Европа липсваше

    4 0 Отговор
    Производителите на оръжие и боеприпаси да са освободени от данък върху доходите.... а терористите законодателно и информационно защитени

    13:45 22.09.2025

  • 84 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Предателска България":

    Русия лиши от българско гражданство българите от югозападна България.Подобно лишаване от народност на българи има и в русия

    13:45 22.09.2025

  • 85 Лука

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Майна":

    Копейките не знаят какво е родина!

    13:49 22.09.2025

  • 86 Вовата

    2 0 Отговор
    Подписа закон с които директно занулява украинските производители на оръжие ,фабриките заедно с персонала и западните инженери барабар с тях .

    14:00 22.09.2025

  • 87 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "12345":

    Злобата на копейките или копейките със злобата.

    Коментиран от #89

    14:01 22.09.2025

  • 88 Лука

    1 0 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ и защитница на Православието .

    14:02 22.09.2025

  • 89 Димитър Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Лука":

    Муци ,ти в речника си други думи освен копейки ,рашисти,путлер и ватенки и имаш ли ? Не знам от къде ви набират рикруутъри на Ммон Галя ,но и покрай кофите такива Дее... Билли не съм срещал .

    14:05 22.09.2025

