Зеленски подписа закон, с който стимулира украинските производители на оръжие

Володимир Зеленски подписа закона за „Отбранителния град“, който въвежда стимули за украинските предприятия от отбранителната промишленост. Според информация, публикувана на уебсайта на Върховната рада, законът е върнат с подписа на Зеленски.

Сега украинското Министерство на отбраната ще включи предприятията-резиденти в специален регистър на „Отбранителния град“, които ще получат определени данъчни стимули. По-конкретно, те са освободени от данък върху доходите, данък върху земята, данък върху недвижимите имоти и екологичен данък. Тези предприятия ще се възползват и от опростени митнически процедури за военни стоки и редица други стимули.

Стимулите за украинските предприятия от отбранителната промишленост в „Отбранителния град“ ще бъдат в сила до 2036 г. или до присъединяването на Украйна към Европейския съюз. В допълнение към предимствата, законът ограничава публичния достъп до всички данни за компаниите, резиденти на Дифенс Сити, в електронните регистри.

Изискванията към жителите на Дифенс Сити, процедурите и основанията за предоставяне, прекратяване и загуба на този статут, както и процедурите за мониторинг, ще бъдат регулирани от Закона „За националната сигурност на Украйна".