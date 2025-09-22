Новини
Лишиха от адвокатски права трима бивши защитници на Навални, излежаващи присъди

Лишиха от адвокатски права трима бивши защитници на Навални, излежаващи присъди

22 Септември, 2025 18:03, обновена 22 Септември, 2025 18:12 682 13

Владимирският окръжен съд разгледа жалбата срещу присъдата на Игор Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев

Лишиха от адвокатски права трима бивши защитници на Навални, излежаващи присъди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Владимирският окръжен съд забрани на трима бивши адвокати на Алексей Навални - Игор Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев, включени в списъка на терористи и екстремисти на Руската федерация - да практикуват адвокатска професия за три години.

Те бяха осъдени на срокове от 3,5 до 5,5 години затвор за участие в екстремистка група. Това съобщи съвместната пресслужба на съдилищата с обща юрисдикция на Владимирска област.

В понеделник Владимирският окръжен съд разгледа жалба срещу присъдата на бившите адвокати на Навални.

„Съдийният състав на Владимирския окръжен съд се съгласи с констатациите на първоинстанционния съд относно доказаната вина на осъдените лица, квалификацията на техните действия и вида и продължителността на наложеното им основно наказание лишаване от свобода. Същевременно той уточни допълнителното наказание, като забрани на всяко лице да практикува адвокатска професия за срок от три години, и намали допълнителното наказание за ограничаване на свободата: Кобзев на 11 месеца, Липцер на 10 месеца и Сергунин на 9 месеца“, се казва в изявлението.

Освен това, диспозитивът на присъдата беше допълнен със заключение, че е невъзможно осъденото лице да извърши всички действия, установени в чл. 53, чл. 1 от Наказателния кодекс като ограничения, без съгласието на специализирания държавен орган, който контролира изтърпяването на наказанието му за ограничаване на свободата.

През януари Петушинският градски съд на Владимирска област призна Вадим Кобзев, Игор Сергунин и Алексей Липцер за виновни по чл. 282.1, чл. 282.1 от руския Наказателен кодекс (участие в екстремистка група). Кобзев беше осъден съответно на 5,5 години затвор, Липцер на 5 години, а Сергунин на 3,5 години. Несъгласни с присъдата на съда, страните я обжалваха.

„В жалбата държавният прокурор повдигна въпроса за увеличаване на наложеното на извършителите на престъплението наказание. Защитата на Сергунин поиска осъденият да бъде освободен от наказателна отговорност поради доброволното му прекратяване на участието в дейността на екстремистката група. Защитата на Кобзев и Липцер поиска осъдените да бъдат оправдани поради липса на престъпна дейност“, обясни пресслужбата.

Кобзев, Сергунин и Липцер представляваха Навални по делото „Ив Роше“. Според разследващите, "те са използвали статута си, докато са предоставяли правна помощ на Навални, за да получат достъп до наказателната колония, където е бил държан, и са улеснили редовния поток на информация между членовете на екстремистката група и Навални".

През август 2021 г. Московският градски съд определи Фондацията за борба с корупцията и Фондацията за защита на правата на гражданите като екстремистки организации, забранени в Руската федерация, както и общественото движение „Щабът на Навални“, и двете създадени от покойния дисидент.


Новини по държави:
