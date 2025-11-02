Новини
Свят »
Турция »
Затвор заплашва близо 170 турски активисти, организирали протест срещу насилието над жени

2 Ноември, 2025 04:33, обновена 2 Ноември, 2025 03:39 363 0

На 25 ноември 2024 г. групата се опитала да проведе протест на булевард Истиклял - главната търговска улица в европейската част на Истанбул.

Затвор заплашва близо 170 турски активисти, организирали протест срещу насилието над жени - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Турски съд прие обвинителен акт срещу 168 души, опитали се да организират демонстрация в Истанбул през ноември 2024 г. по случай Международния ден срещу насилието над жени, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на информация от неправителствената организация Стокхолмски център за свобода.

С обвинителния акт се искат до три години затвор за 161 души за „нарушение на закона за събранията и демонстрациите“, а седем други са обвинени и в „съпротива срещу полицията“, като може да получат до шест години лишаване от свобода.

На 25 ноември 2024 г. групата се опитала да проведе протест на булевард Истиклял - главната търговска улица в европейската част на Истанбул. Полицията обаче блокирала демонстрацията и използвала сила и лютив спрей, за да разпръсне тълпата. Тогава са задържани и 168-те лица, които са споменати в обвинителния акт.

В обвинителния акт са включени жалбите на двама турски полицаи – единият от които твърди, че е бил блъснат на земята по време на демонстрацията, а другият съобщава за нараняване на ръката си.

Увеличаването на броя на нарушенията на правата на жените в Турция става все по-тревожно, отбелязва „Тръкиш минит“, като посочва нарастващия брой на случаите на фемициди, забраните за събития, организирани от правозащитни групи, и задържанията на жени, протестиращи срещу насилието.


Новини по държави:
