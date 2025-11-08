Претория отговори на Тръмп: Никой не преследва белите южноафриканци

Южна Африка не е съгласна с твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че белите южноафриканци са преследвани в страната. Това се посочва в изявление, изпратено до медиите в Претория от Министерството на външните работи на Южна Африка.
„Министерството на външните работи и сътрудничеството на Южна Африка взе под внимание съдържанието на посланието на президента Тръмп, публикувано на платформата Truth Social“, се подчертава в изявлението. „Южноафриканското правителство би искало официално да заяви, че характеризирането на африканерите (потомци на европейски заселници в Южна Африка) като изключително бяла група е неисторично. Освен това твърдението, че тази общност е преследвана, не се подкрепя от фактите.“
В изявлението се отбелязва, че в настоящия контекст Южна Африка остава фокусирана върху положителния си принос към глобалните процеси. „Надграждайки собствения си опит от прехода от расово и етническо разделение към демокрация, нашата страна е в уникална позиция да продължи да отстоява истинска солидарност в рамките на Г-20, където споделеният просперитет преодолява дълбоките неравенства. Очакваме с нетърпение успешна среща на върха на лидерите на Г-20“, заключи Министерството на външните работи.
Няколко часа по-рано Тръмп обяви в Truth Social, че представители на САЩ няма да присъстват на предстоящата среща на върха на Г-20, която ще се проведе в Йоханесбург на 22-23 ноември под южноафриканското председателство. Тръмп нарече мястото на провеждане на срещата на върха в Южна Африка "позор", обръщайки внимание на положението с човешките права на белите хора, които според него са обект на насилие.
„Никой представител на правителството на САЩ няма да отиде там, докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение срещата на върха на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида“, написа президентът на САЩ в Twitter на 7 ноември.
В началото на септември Тръмп обяви, че ще пропусне срещата на върха на Г-20, насрочена за 22-23 ноември в Южна Африка. Американският лидер уточни, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще води делегацията на САЩ на срещата на върха.
По време на среща лице в лице във Вашингтон през май Тръмп влезе в спор с президента на Южна Африка Сирил Рамафоса относно защитата на правата на бялото население на Южна Африка, заявявайки, че въпросът трябва да бъде решен. В противен случай, смята президентът на САЩ, „това ще бъде краят на страната“ - тоест на Южна Африка.
