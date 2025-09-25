Новини
Държавният секретар на САЩ поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир ВИДЕО
  Тема: Украйна

Държавният секретар на САЩ поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир ВИДЕО

25 Септември, 2025 06:16, обновена 25 Септември, 2025 06:23

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва

Държавният секретар на САЩ поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров проведе серия от разговори по време на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.

По време на разговорите с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, Лавров обсъди ситуацията в Украйна и развитието на двустранните отношения.

Първите дипломати на двете страни потвърдиха взаимния си интерес от разрешаване на кризата.

Лавров подчерта готовността на Москва да се придържа към линията, разработена от Тръмп и Путин в Аляска.

Министърът отбеляза неприемливостта на схемите, промотирани от Киев и някои европейски страни.

Дипломатите „синхронизираха бележки“ относно сложните аспекти на двустранните отношения.

Те отбелязаха важността на възобновяването на работата на дипломатическите мисии.

Страните се споразумяха да продължат конструктивния диалог между своите външни министерства.

Рубио повтори призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна.
Държавният секретар поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."

Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.

По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.

Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".

Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.

Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.

"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.

Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.


  • 1 дрънкат празни приказки

    8 5 Отговор
    А реално продължават да финансират войната .

    Коментиран от #8, #27

    06:25 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само

    8 5 Отговор
    шамари за Зеления!

    06:27 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тези от краварника

    13 5 Отговор
    Първо трябва да се научат, Как да разговарят с Русия. Не стига, че те подпалиха този конфликт, Ами са арогантни.

    06:32 25.09.2025

  • 6 Мефистофел

    7 5 Отговор
    " ... поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир ... "

    Че тя Русия отдавна е предприела такива стъпки - ликвидира бандерофашистите. Само така ще има дългосрочен мир.

    06:33 25.09.2025

  • 7 Мартин

    5 6 Отговор
    Тъжният кон отишъл в Америка да моли за мир.

    06:42 25.09.2025

  • 8 Ганчев

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "дрънкат празни приказки":

    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.

    Коментиран от #28

    06:43 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 краварите се чудят как да бягат

    7 1 Отговор
    Ама руснаците хакнаха украинската база данни и се знае какво количество оръжие от кого е пратено там .
    Лошото е че и ние сме в списъка .
    А относно жертвите - укрите до края на годината , с тия темпове ще прехвърлят два милиона .

    06:46 25.09.2025

  • 11 Перо

    6 1 Отговор
    Това поведение на САЩ като световен полицай няма да окаже положително развитие на мирния процес! Да се сърдят на Виктория Нюланд за сегашното положение!

    06:46 25.09.2025

  • 12 я какво става

    4 2 Отговор
    Залужни определи операцията в Курск и контраофанзивата от 2023 г. като провал...

    06:47 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Сериозно? До сега не беше ли поискал подобно нещо? Цялата смешна политика в момента е само - призова, поиска, настоя, дрън дрън!

    06:47 25.09.2025

  • 15 държавния секретар реве за мир

    3 1 Отговор
    Що така бе , нали искахте война ?

    06:48 25.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 жик так

    2 1 Отговор
    Американците искат войната да продължи и ескалира до използването на ядрено оръжие.На тях не им трябва нито населението на Европа нито на Русия.На тях им трябват природните ресурси.Преди десетина години техен сенатор направи изявление че ще намерят начин да извличат полезни изкопаеми в радиационна среда. Прилагат същия модел като при индианците.Най добрият индианец е мъртвия индианец.

    Коментиран от #19

    06:51 25.09.2025

  • 18 Жеко

    2 0 Отговор
    От такива срещи Ес обикновено получава фактура за по-скъпи по-безполезни оръжия за Украйна които трабва да заплати...

    Тръмп се гъбарка с Ес, пробва колко им е акъла...

    06:52 25.09.2025

  • 19 Оптимист

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "жик так":

    Не може да наречеш Русия държава населена със 100 милиона алкохолика.

    Коментиран от #20, #22

    06:53 25.09.2025

  • 20 жик так

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оптимист":

    Ти па кога си бил в Русия бе алкохолик .

    06:54 25.09.2025

  • 21 нннн

    3 1 Отговор
    Празни приказки. Украйна, ЕС и НАТО под мир разбират капитулация на Русия. Е, това засега няма как да стане.

    Коментиран от #24, #25, #26

    06:54 25.09.2025

  • 22 бушмен

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оптимист":

    Ти май не си си много добре у акъла ? Поне осъзнаваш ли дали е ден или нощ, на къде е север, на къде е юг ?

    Коментиран от #23

    06:58 25.09.2025

  • 23 😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "бушмен":

    Що пишеш това по всички?А?За една баничка?А?

    Коментиран от #30

    07:01 25.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Киев за два дня.

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "нннн":

    Нали бе пумияр с пумияр.

    Коментиран от #31

    07:05 25.09.2025

  • 27 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "дрънкат празни приказки":

    Финансират и евреите да избиват палестинци

    07:09 25.09.2025

  • 28 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчев":

    Факт.

    07:10 25.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 бушмен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "😂😂😂😂":

    Не бе , за две банички .

    07:16 25.09.2025

  • 31 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Киев за два дня.":

    един козляк с ограничен интелект ...

    07:17 25.09.2025