Държавният секретар на САЩ поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир ВИДЕО

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров проведе серия от разговори по време на Седмицата на високо ниво на Общото събрание на ООН.
По време на разговорите с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, Лавров обсъди ситуацията в Украйна и развитието на двустранните отношения.
Първите дипломати на двете страни потвърдиха взаимния си интерес от разрешаване на кризата.
Лавров подчерта готовността на Москва да се придържа към линията, разработена от Тръмп и Путин в Аляска.
Министърът отбеляза неприемливостта на схемите, промотирани от Киев и някои европейски страни.
Дипломатите „синхронизираха бележки“ относно сложните аспекти на двустранните отношения.
Те отбелязаха важността на възобновяването на работата на дипломатическите мисии.
Страните се споразумяха да продължат конструктивния диалог между своите външни министерства.
Рубио повтори призива на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Украйна.
Държавният секретар поиска от Русия да предприеме стъпки за постигане на дългосрочен мир.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс каза, че Доналд Тръмп започва все повече да губи "търпение" по отношение на Москва. До изказването се стигна на фона на втвърдяване на курса на Вашингтон към Москва заради изпадането в застой на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Според мен президентът започва все повече да губи търпение с руснаците, защото не смята, че те правят достатъчно за прекратяване на войната", обяви Ванс пред журналисти по време на посещение в Северна Каролина. "Според мен ако руснаците откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо. Мисля, че президентът беше пределно ясен в това."
Във вторник позицията на Тръмп претърпя шеметен обрат. Той заяви в ООН, че Украйна може да си върне всички територии, превзети от Русия.
По-рано през вчерашния ден държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна с руския си колега Сергей Лавров в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Разговорът между двамата, който според говорител на Държавния департамент, е продължил около 50 минути, видимо се превърна в сблъсък на американския дипломат номер едно с руския министър.
Рубио призова "убиването (в Украйна) да спре и настоя Москва да предприеме съдържателни стъпки за намиране на трайно решение на конфликта".
Лавров отвърна на огъня и "настоя, че схемите, лансирани от Киев и някои европейски столици за протакане на конфликта, са неприемливи", показва руската стенограма от разговора.
Украинският президент Володимир Зеленски похвали американския си колега за обрата в позицията му, но добави, че НАТО като организация сама по себе си не може да гарантира на 100 процента сигурността на страната му.
"Понеже международните институции са слаби, това безумие продължава. Дори членството в дългогодишния военен алианс, не значи автоматично, че си в безопасност", каза Зеленски пред Общото събрание на ООН.
Украинският лидер допълни, че е имал "добра среща" с Тръмп, който изключи присъединяване на Киев към НАТО, а през февруари скастри остро Зеленски по време на срещата им в Белия дом.
1 дрънкат празни приказки
Коментиран от #8, #27
06:25 25.09.2025
3 Само
06:27 25.09.2025
5 Тези от краварника
06:32 25.09.2025
6 Мефистофел
Че тя Русия отдавна е предприела такива стъпки - ликвидира бандерофашистите. Само така ще има дългосрочен мир.
06:33 25.09.2025
7 Мартин
06:42 25.09.2025
8 Ганчев
До коментар #1 от "дрънкат празни приказки":Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.Това е за отбелязване.
Коментиран от #28
06:43 25.09.2025
10 краварите се чудят как да бягат
Лошото е че и ние сме в списъка .
А относно жертвите - укрите до края на годината , с тия темпове ще прехвърлят два милиона .
06:46 25.09.2025
11 Перо
06:46 25.09.2025
12 я какво става
06:47 25.09.2025
14 Лопата Орешник
06:47 25.09.2025
15 държавния секретар реве за мир
06:48 25.09.2025
17 жик так
Коментиран от #19
06:51 25.09.2025
18 Жеко
Тръмп се гъбарка с Ес, пробва колко им е акъла...
06:52 25.09.2025
19 Оптимист
До коментар #17 от "жик так":Не може да наречеш Русия държава населена със 100 милиона алкохолика.
Коментиран от #20, #22
06:53 25.09.2025
20 жик так
До коментар #19 от "Оптимист":Ти па кога си бил в Русия бе алкохолик .
06:54 25.09.2025
21 нннн
Коментиран от #24, #25, #26
06:54 25.09.2025
22 бушмен
До коментар #19 от "Оптимист":Ти май не си си много добре у акъла ? Поне осъзнаваш ли дали е ден или нощ, на къде е север, на къде е юг ?
Коментиран от #23
06:58 25.09.2025
23 😂😂😂😂
До коментар #22 от "бушмен":Що пишеш това по всички?А?За една баничка?А?
Коментиран от #30
07:01 25.09.2025
26 Киев за два дня.
До коментар #21 от "нннн":Нали бе пумияр с пумияр.
Коментиран от #31
07:05 25.09.2025
27 Kaлпазанин
До коментар #1 от "дрънкат празни приказки":Финансират и евреите да избиват палестинци
07:09 25.09.2025
28 Това е безспорен
До коментар #8 от "Ганчев":Факт.
07:10 25.09.2025
30 бушмен
До коментар #23 от "😂😂😂😂":Не бе , за две банички .
07:16 25.09.2025
31 ха ха ха ...
До коментар #26 от "Киев за два дня.":един козляк с ограничен интелект ...
07:17 25.09.2025