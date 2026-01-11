Новини
Reuters: Със залавянето на Мадуро САЩ казват на Китай - „Стойте далеч от Америка“

11 Януари, 2026 20:11, обновена 11 Януари, 2026 20:24 834 20

Дните, когато Пекин е предоставял на Венецуела заеми и друго финансиране в замяна на благоприятни цени на петрола, са „отминали“, съобщава агенцията

Reuters: Със залавянето на Мадуро САЩ казват на Китай - „Стойте далеч от Америка“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Една от целите на американската военна операция, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, е била да се изпрати послание до Китай: „Стойте далеч от Америка“, съобщава Reuters, позовавайки се на американски служители.

Няколко служители на американската администрация заявиха, че действията на президента Доналд Тръмп срещу Мадуро са били отчасти насочени към противодействие на амбициите на Китай. Дните, когато Пекин е предоставял на Венецуела заеми и друго финансиране в замяна на благоприятни цени на петрола, са „отминали“, каза един източник.

Анализатори, интервюирани от Reuters, изразяват мнение, че отвличането на Мадуро от САЩ потвърждава ограничената способност на Пекин да влияе на ситуацията в Северна и Южна Америка. Това е доказателство за разликата между „риториката на велика сила“ на Китай и неговото реално влияние в Западното полукълбо, казва Крейг Сингълтън, експерт по Китай в мозъчния тръст „Фондация за защита на демокрациите“.

„Пекин може да протестира дипломатически, но няма да може да защити партньори или активи, ако Вашингтон реши да окаже директен натиск“, обясни той.

Както отбелязва Reuters, Мадуро се е срещнал със специалния пратеник на Китай за Латинска Америка, Циу Сяоци, в Каракас само часове преди отвличането. Това е била последната му публична изява, преди американците да го заловят. Срещата е била излъчена на живо, докато САЩ тайно са се подготвяли за операцията, което предполага, че Пекин е бил хванат неподготвен, смята американският служител.

Въпреки че Китай може да изглежда в неизгодно положение в Латинска Америка, в действителност продължителна военна намеса на САЩ във Венецуела или влошаващата се ситуация със сигурността там биха могли да предоставят на Пекин възможност да потвърди отново авторитета си, смятат анализатори.

Например, рязкото преминаване на САЩ от върховенство на закона към „логика на сферата на влияние“, фокусирана предимно върху Западното полукълбо, би могло да играе в полза на Китай, обясни Даниел Ръсел, бивш висш служител на Държавния департамент.

„Пекин иска Вашингтон да признае, че Азия е в сферата на влияние на Китай и несъмнено се надява да затъне САЩ във Венецуела“, добави той.


  • 1 Коиловци брадърс

    20 3 Отговор
    Адиос, Тайван!

    Коментиран от #19

    20:26 11.01.2026

  • 2 А нашите диктатори Борисов и Пеевски се

    24 1 Отговор
    канят да влизат отново в парламента на следващите избори.
    България може да продължи на горе, само след граждански арест и затвор на тия двамата

    Коментиран от #5

    20:27 11.01.2026

  • 3 Хей

    5 4 Отговор
    Хванаха си Мадуро и това си е....

    20:28 11.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    7 24 Отговор
    Сирия, Венецуела, Иран......
    Предупреждението е директно към Путин, който се покри кат молец от почти месец.

    Коментиран от #13

    20:28 11.01.2026

  • 5 Тук сме от тихите и послушни

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "А нашите диктатори Борисов и Пеевски се":

    протестиращи, дето само ги държат на площада като овце и се разхождат.

    20:28 11.01.2026

  • 6 На Китай не му пука баце

    22 2 Отговор
    за 2025 година са единствените в света според Международния валутен фонд МВФ с 0% инфлация.

    20:29 11.01.2026

  • 7 Кси Дзинпинг

    13 3 Отговор
    Тръмпе, щъ плю щъ!

    20:30 11.01.2026

  • 8 Ъъъъъъъ

    21 2 Отговор
    "Reuters: Със залавянето на Мадуро САЩ казват на Китай - „Стойте далеч от Америка“

    А с Гренландия? Какво е посланието към Европа?🤣

    20:30 11.01.2026

  • 9 жълтия

    10 3 Отговор
    си го измести на лево

    20:32 11.01.2026

  • 10 ДаАма

    12 3 Отговор
    Скоро Китай ще има повече действащи самолетоносачи от сащ и ще ги натика дето им е мястото

    20:34 11.01.2026

  • 11 НЕ БЪРЗАЙТЕ

    14 2 Отговор
    БАРТЯ КАУБОЙЦИ.СВЕТЪТ НЕ ВЪРВИ ТАКА КАТО ВИ СЕ ИСКА.ПОЩУРЯВЕНТО Е ПРИЗНАК НА СКОРОШНИЯ ВИ КРАЙ.

    20:35 11.01.2026

  • 12 Ами че кои са те,

    13 2 Отговор
    Та могат да казват? Те самите какво търсят в Европа? Какво търсеха в Укра? Там имаха 30 военни биолаборатории и 12 разузнавателни бази на ЦРУ..
    И какво търсеха в Ирак? А в Косово имат най-голямата военна база в Европа, Бондстийл..
    В Германия в Рамщайн им е най-големият логистичен център за войни в Европа. В Турция имат атомни бомби. Военни бази имат и в България и в Гърция. Тези нямат изобщо никакво право да казват на другите, каквото и да е... Нагли крави...

    20:35 11.01.2026

  • 13 Ъхъ

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    И на донювите еликоптери колко време ще им требва да стигнат Москва? Те реактивните герани ще ги съборят за 15 мин

    20:35 11.01.2026

  • 14 Бийк

    2 5 Отговор
    Куба и Колумбия са следващите
    Абе копейки не смятате ли че вашите господари не сбъркаха с Оранжадата Фашист
    Компромати Компромати ,ама май сметки излязоха криви

    20:38 11.01.2026

  • 15 Мутата

    3 2 Отговор
    Поредните глупости

    20:40 11.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ъъъъъъъъъ

    0 1 Отговор
    Такава....Защо всичко във Венецуела беше бутафория?

    На....един от многото онлайн платформи за залагане, анонимен потребител заложи приблизително 35 000 долара, че Мадуро ще бъде свален до края на януари....Залогът гарантираше печалба от $400К, ако потгнозара на потребителя се окажеше вярна....По-късно обаче от платформата обявиха, че залозите за ареста на Мадуро не отговарят на критериите и няма да бъдат изплатени печалби....В изявлението си се казва, че залогът се отнася до „американски военни операции с цел установяване на контрол“ във Венецуела....Въпросът е следния: Откъде на въпросният потребител му е хрумнало подобен залог?
    В същата платформа, акаунт, за който се подозира, че е свързан с Мосад, е заложил $150 000, че Сащ ще атакува Иран пр до края на месеца.....Затова посъветвах т Зи, които имат възможности да заложат на такова събитие.....Естествено, да заложат сума, която могат да си позволят да загубят.....🤣
    Като обобщение, състоянието на Тръмп се е увеличило с около $150 милиона само от задържането от отвличането на Мадуро.

    21:03 11.01.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    А Кравария ЧИЙ го търси в Азия?
    Да се разкарат от Япония, Корея, Тайван, Арабски полуостров...

    21:11 11.01.2026

  • 19 Тайван

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    е за десерт,който всъщност е само пожелателен,но не и задължителен.Основното меню,в китайската кухня,се казва Раша и вече се предлага задушена на бавен огън.

    21:18 11.01.2026

  • 20 Краварите за пореден път показаха на

    0 0 Отговор
    света,е са обикновени крадци!Време е краварникът да бъде разрушен!

    21:29 11.01.2026