"Reuters: Със залавянето на Мадуро САЩ казват на Китай - „Стойте далеч от Америка“

Една от целите на американската военна операция, довела до залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, е била да се изпрати послание до Китай: „Стойте далеч от Америка“, съобщава Reuters, позовавайки се на американски служители.
Няколко служители на американската администрация заявиха, че действията на президента Доналд Тръмп срещу Мадуро са били отчасти насочени към противодействие на амбициите на Китай. Дните, когато Пекин е предоставял на Венецуела заеми и друго финансиране в замяна на благоприятни цени на петрола, са „отминали“, каза един източник.
Анализатори, интервюирани от Reuters, изразяват мнение, че отвличането на Мадуро от САЩ потвърждава ограничената способност на Пекин да влияе на ситуацията в Северна и Южна Америка. Това е доказателство за разликата между „риториката на велика сила“ на Китай и неговото реално влияние в Западното полукълбо, казва Крейг Сингълтън, експерт по Китай в мозъчния тръст „Фондация за защита на демокрациите“.
„Пекин може да протестира дипломатически, но няма да може да защити партньори или активи, ако Вашингтон реши да окаже директен натиск“, обясни той.
Както отбелязва Reuters, Мадуро се е срещнал със специалния пратеник на Китай за Латинска Америка, Циу Сяоци, в Каракас само часове преди отвличането. Това е била последната му публична изява, преди американците да го заловят. Срещата е била излъчена на живо, докато САЩ тайно са се подготвяли за операцията, което предполага, че Пекин е бил хванат неподготвен, смята американският служител.
Въпреки че Китай може да изглежда в неизгодно положение в Латинска Америка, в действителност продължителна военна намеса на САЩ във Венецуела или влошаващата се ситуация със сигурността там биха могли да предоставят на Пекин възможност да потвърди отново авторитета си, смятат анализатори.
Например, рязкото преминаване на САЩ от върховенство на закона към „логика на сферата на влияние“, фокусирана предимно върху Западното полукълбо, би могло да играе в полза на Китай, обясни Даниел Ръсел, бивш висш служител на Държавния департамент.
„Пекин иска Вашингтон да признае, че Азия е в сферата на влияние на Китай и несъмнено се надява да затъне САЩ във Венецуела“, добави той.
