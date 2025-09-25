Германия подкрепя идеята ЕС да освободи руски активи за Украйна

Германското правителство е отворено за план на Европейския съюз за освобождаване на замразени руски активи за Украйна. Това съобщи правителствен източник пред "Ройтерс", предава News.bg.

ЕС възнамерява да изпрати на Украйна до 200 милиарда евро руски пари в брой, съхранявани в белгийски депозитар, и да ги замени с облигации, обезпечени от ЕС.

Планът, който би помогнал за финансиране на помощта за Украйна на фона на несигурността относно ангажимента на Съединените щати към Киев при президента Доналд Тръмп, вероятно ще е водеща тема на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица.

Досега ЕС е вземал само лихва, генерирана от руските активи, които бяха замразени след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Германия, най-голямата икономика в ЕС и вторият по големина военен поддръжник на Украйна, преди това е изразявала правни опасения относно всякакви предложения за пълно изземване на активите. Министърът на финансите Ларс Клингбайл обаче миналата седмица посочи, че Берлин преоценява позицията си по правно обтегнатия въпрос.

"Германското правителство е отворено за дебат относно новите предложения на Европейската комисия", заяви правителственият източник, без да потвърждава точните подробности за плана.

Съединените щати отдавна са най-големият единичен поддръжник и доставчик на оръжия на Украйна. Тръмп твърди, че Европа трябва да поеме много по-голям дял от собствената си отбранителна тежест.