Германия подкрепя идеята ЕС да освободи руски активи за Украйна
  Тема: Украйна

25 Септември, 2025 12:38 431 21

  • германия-
  • украйна-
  • руски активи

ЕС планира да прехвърли до 200 милиарда евро замразени руски средства на Киев, като ги замени с облигации, обезпечени от блока.

Германия подкрепя идеята ЕС да освободи руски активи за Украйна - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германското правителство е отворено за план на Европейския съюз за освобождаване на замразени руски активи за Украйна. Това съобщи правителствен източник пред "Ройтерс", предава News.bg.

ЕС възнамерява да изпрати на Украйна до 200 милиарда евро руски пари в брой, съхранявани в белгийски депозитар, и да ги замени с облигации, обезпечени от ЕС.

Още новини от Украйна

Планът, който би помогнал за финансиране на помощта за Украйна на фона на несигурността относно ангажимента на Съединените щати към Киев при президента Доналд Тръмп, вероятно ще е водеща тема на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица.

Досега ЕС е вземал само лихва, генерирана от руските активи, които бяха замразени след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Германия, най-голямата икономика в ЕС и вторият по големина военен поддръжник на Украйна, преди това е изразявала правни опасения относно всякакви предложения за пълно изземване на активите. Министърът на финансите Ларс Клингбайл обаче миналата седмица посочи, че Берлин преоценява позицията си по правно обтегнатия въпрос.

"Германското правителство е отворено за дебат относно новите предложения на Европейската комисия", заяви правителственият източник, без да потвърждава точните подробности за плана.

Съединените щати отдавна са най-големият единичен поддръжник и доставчик на оръжия на Украйна. Тръмп твърди, че Европа трябва да поеме много по-голям дял от собствената си отбранителна тежест.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за пародия

    10 3 Отговор
    Кой говори от името на Германия? Никой не чете западните лъжи и измами

    12:40 25.09.2025

  • 2 Северна Корея с трети пол и родител 2

    7 3 Отговор
    Кога за последно имаше референдум в тази псевдо държава "Германия"?

    12:41 25.09.2025

  • 3 Има доверие на западните партньори

    4 4 Отговор
    Най-пр 0 стия Президент в цялата история на планетата. ВВП. чодари на запада доброволно 300 млрд евро ахахаххаа

    12:42 25.09.2025

  • 4 Антидемократ

    9 3 Отговор
    Еврейското окупационно правителство не представлява народа на Германия, а Ротшилдите.

    Коментиран от #7

    12:43 25.09.2025

  • 5 стоян георгиев

    4 7 Отговор
    Триста милиарда руски пари ще стигнат поне за три години.

    Коментиран от #11, #13

    12:45 25.09.2025

  • 6 Космос

    3 8 Отговор
    Путин върна Русия в средновековието.

    12:45 25.09.2025

  • 7 Геро

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Антидемократ":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    12:46 25.09.2025

  • 8 Търновец

    2 3 Отговор
    Украйна - втори Израел а ЕС става възродената Отоманска империя пряко свързана и основана от Венецианската финансова олигархия

    12:47 25.09.2025

  • 9 Някой

    7 4 Отговор
    На германците много им се отдава да разпалват големи войни. И после да ги губят с гръм и трясък. Натам пак са се насочили с безгръбначната си "политика".

    12:48 25.09.2025

  • 10 Провокациите продължават

    3 5 Отговор
    🇷🇺❌🇺🇸 Два руски бомбардировача Ту-95 и два изтребителя Су-35 навлязоха във въздушното пространство на Аляска, което предизвика САЩ да изпратят самолет E-3B Sentry и четири изтребителя F-16.
    Путин отчаяно се опитва да въвлече натов конфликта, за да оправдае поражението в Украйна.

    Коментиран от #14

    12:49 25.09.2025

  • 11 Някой

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Подценявал възможностите за крадене и усвояване на Зеленски и обкръжението му. Могат да пораснат тези пари за 6 месеца, без да се усети подобрение на фронта.

    12:50 25.09.2025

  • 12 Факт !

    2 2 Отговор
    Скандинавците са виновни за днешната криза. Ако шведските викинги не бяха основали Новгород, днес нямаше да има никаква Русия и всички щяхме да живеем много по-спокойно 🙂

    Коментиран от #17

    12:52 25.09.2025

  • 13 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Демек руснаците си плащат на Зеленски да ги избива.

    12:52 25.09.2025

  • 14 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Провокациите продължават":

    Не знам от къде вземаш тази информация, но 101% е фейк. Може би са навлезли в зоната за идентификация на ПВО, но това не е въздушно пространство на дадената страна. Редовно американци у други натювци обикалят по границите на въздушното пространство на Русия. И със сигурност са попаднали в руската зона за опознаване на ПВО. Но това не е нарушение.

    12:52 25.09.2025

  • 15 Копейка

    1 2 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата.

    12:53 25.09.2025

  • 16 Оцет Паниций

    1 1 Отговор
    Я согласен . Амин !

    12:53 25.09.2025

  • 17 Някой

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Факт !":

    Ако питаш мен, проблемът се корени много по-отдавна и на друго място. Например, че Римската империя не е успяла да цивилизова Острова. Ако го беше завладяла, нямаше днес да има Великобритания, която да се занимава с операции под фалшив флаг и да организира кръвопролитни войни. Ако я нямаше Великобритания, нямаше да го има и САЩ в този им уродлив вид.

    12:54 25.09.2025

  • 18 Същата тази Германия

    2 1 Отговор
    Има по малко от 4,5 милиарда замразени руски активи реално и то в пенсионни фондове ......че какво точно смята да дава за Украйна не знам

    12:56 25.09.2025

  • 19 Пълни глупости

    1 0 Отговор
    Кое точно ще заменят с облигации, обезпечени от блока ? Кое бре? Дълга си ли?

    13:00 25.09.2025

  • 20 Ако посегнете на руските активи

    1 0 Отговор
    Те могат да посегнат на атомните активи. И без друго ще им изтече срока на годност

    13:01 25.09.2025

  • 21 Ахаха

    0 0 Отговор
    Това означава да обяви война, защото международните закони не позволяват подобни своеволия..

    13:01 25.09.2025

