Германия подкрепя идеята ЕС да освободи руски активи за Украйна

Германското правителство е отворено за план на Европейския съюз за освобождаване на замразени руски активи за Украйна. Това съобщи правителствен източник пред "Ройтерс", предава News.bg.
ЕС възнамерява да изпрати на Украйна до 200 милиарда евро руски пари в брой, съхранявани в белгийски депозитар, и да ги замени с облигации, обезпечени от ЕС.
Планът, който би помогнал за финансиране на помощта за Украйна на фона на несигурността относно ангажимента на Съединените щати към Киев при президента Доналд Тръмп, вероятно ще е водеща тема на неформалната среща на върха на ЕС в Копенхаген следващата седмица.
Досега ЕС е вземал само лихва, генерирана от руските активи, които бяха замразени след нахлуването на Москва в Украйна през февруари 2022 г.
Германия, най-голямата икономика в ЕС и вторият по големина военен поддръжник на Украйна, преди това е изразявала правни опасения относно всякакви предложения за пълно изземване на активите. Министърът на финансите Ларс Клингбайл обаче миналата седмица посочи, че Берлин преоценява позицията си по правно обтегнатия въпрос.
"Германското правителство е отворено за дебат относно новите предложения на Европейската комисия", заяви правителственият източник, без да потвърждава точните подробности за плана.
Съединените щати отдавна са най-големият единичен поддръжник и доставчик на оръжия на Украйна. Тръмп твърди, че Европа трябва да поеме много по-голям дял от собствената си отбранителна тежест.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за пародия
12:40 25.09.2025
2 Северна Корея с трети пол и родител 2
12:41 25.09.2025
3 Има доверие на западните партньори
12:42 25.09.2025
4 Антидемократ
Коментиран от #7
12:43 25.09.2025
5 стоян георгиев
Коментиран от #11, #13
12:45 25.09.2025
6 Космос
12:45 25.09.2025
7 Геро
До коментар #4 от "Антидемократ":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
12:46 25.09.2025
8 Търновец
12:47 25.09.2025
9 Някой
12:48 25.09.2025
10 Провокациите продължават
Путин отчаяно се опитва да въвлече натов конфликта, за да оправдае поражението в Украйна.
Коментиран от #14
12:49 25.09.2025
11 Някой
До коментар #5 от "стоян георгиев":Подценявал възможностите за крадене и усвояване на Зеленски и обкръжението му. Могат да пораснат тези пари за 6 месеца, без да се усети подобрение на фронта.
12:50 25.09.2025
12 Факт !
Коментиран от #17
12:52 25.09.2025
13 Българин
До коментар #5 от "стоян георгиев":Демек руснаците си плащат на Зеленски да ги избива.
12:52 25.09.2025
14 Някой
До коментар #10 от "Провокациите продължават":Не знам от къде вземаш тази информация, но 101% е фейк. Може би са навлезли в зоната за идентификация на ПВО, но това не е въздушно пространство на дадената страна. Редовно американци у други натювци обикалят по границите на въздушното пространство на Русия. И със сигурност са попаднали в руската зона за опознаване на ПВО. Но това не е нарушение.
12:52 25.09.2025
15 Копейка
12:53 25.09.2025
16 Оцет Паниций
12:53 25.09.2025
17 Някой
До коментар #12 от "Факт !":Ако питаш мен, проблемът се корени много по-отдавна и на друго място. Например, че Римската империя не е успяла да цивилизова Острова. Ако го беше завладяла, нямаше днес да има Великобритания, която да се занимава с операции под фалшив флаг и да организира кръвопролитни войни. Ако я нямаше Великобритания, нямаше да го има и САЩ в този им уродлив вид.
12:54 25.09.2025
18 Същата тази Германия
12:56 25.09.2025
19 Пълни глупости
13:00 25.09.2025
20 Ако посегнете на руските активи
13:01 25.09.2025
21 Ахаха
13:01 25.09.2025