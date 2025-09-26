Колапс на руската армия в Украйна? Има само един начин това да се случи

Мнозина останаха изненадани от рязката промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп спрямо Украйна.

Тръмп, който преди месеци се скара на Володимир Зеленски в Белия дом и заявяваше, че се възхищава на Владимир Путин, сега каза, че Украйна може да си върне всички окупирани от руската армия територии.

С време, търпение и финансова подкрепа от НАТО би било възможно да се възстановят първоначалните граници към момента на началото на руската атака срещу Украйна, заяви президентът на САЩ. Големият въпрос сега е: колко реалистично е това?

Експерти казват пред германския вестник Taggespiegel, че колапс на руската армия в Украйна е малко вероятен. Има само един начин това да се случи – и това е Русия да бъде ударена икономическа, пише Focus.de.

Джон Лъф, ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии, каза пред британския вестник Independent, че Украйна може да си върне окупирани територии. Това се видя и при контраофанзивата през 2022 г. Въпреки това, за да може Украйна да надделее над Русия военно, тя се нуждае от „значително повече подкрепа от съюзниците си“, включително ефективна защита срещу нощни въздушни удари и повече оръжия с голям обсег.

„Колапс на руската армия? Не изглежда реалистично. Освен ако Русия не може да бъде осакатена икономически. Може би Тръмп има предвид точно това“, каза експертът.

Емил Кастехелми, военен анализатор във финландската Black Bird Group, е на подобно мнение. Срив на руската армия, който би я принудил да предприеме мащабно изтегляне, е „изключително малко вероятен“, казва Кастехелми. Тази посока би била възможна само ако руската икономика и общество са „изтощени“, а предвид настоящата ситуация, това не се вижда.