Колапс на руската армия в Украйна? Има само един начин това да се случи
  Тема: Украйна

Колапс на руската армия в Украйна? Има само един начин това да се случи

26 Септември, 2025 08:49

За да се срине руската армия в Украйна, първо трябва да бъде срината руската икономика. Това ли има предвид Тръмп?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Мнозина останаха изненадани от рязката промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп спрямо Украйна.

Тръмп, който преди месеци се скара на Володимир Зеленски в Белия дом и заявяваше, че се възхищава на Владимир Путин, сега каза, че Украйна може да си върне всички окупирани от руската армия територии.

С време, търпение и финансова подкрепа от НАТО би било възможно да се възстановят първоначалните граници към момента на началото на руската атака срещу Украйна, заяви президентът на САЩ. Големият въпрос сега е: колко реалистично е това?

Експерти казват пред германския вестник Taggespiegel, че колапс на руската армия в Украйна е малко вероятен. Има само един начин това да се случи – и това е Русия да бъде ударена икономическа, пише Focus.de.

Джон Лъф, ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии, каза пред британския вестник Independent, че Украйна може да си върне окупирани територии. Това се видя и при контраофанзивата през 2022 г. Въпреки това, за да може Украйна да надделее над Русия военно, тя се нуждае от „значително повече подкрепа от съюзниците си“, включително ефективна защита срещу нощни въздушни удари и повече оръжия с голям обсег.

„Колапс на руската армия? Не изглежда реалистично. Освен ако Русия не може да бъде осакатена икономически. Може би Тръмп има предвид точно това“, каза експертът.

Емил Кастехелми, военен анализатор във финландската Black Bird Group, е на подобно мнение. Срив на руската армия, който би я принудил да предприеме мащабно изтегляне, е „изключително малко вероятен“, казва Кастехелми. Тази посока би била възможна само ако руската икономика и общество са „изтощени“, а предвид настоящата ситуация, това не се вижда.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зеленски

    32 30 Отговор
    Вече виждам през бинокъла кулите на Кремъл.Слава Украине!

    Коментиран от #16, #31

    08:52 26.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    16 17 Отговор
    Великата Българска цивилизация се простира от Адриатика до Аляска и само тя пречи на Хазарите да владеят Света.

    08:53 26.09.2025

  • 4 Сашо

    66 10 Отговор
    Все повече се убеждавам че Тръмп е психически болен човек! И това е много опасно за целия свят!

    Коментиран от #24

    08:53 26.09.2025

  • 5 Киро Шарнира

    67 6 Отговор
    Пак празни приказки за запълване на съдържание.

    Коментиран от #23

    08:54 26.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    42 12 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #26, #56, #65, #67

    08:55 26.09.2025

  • 8 ГЛАДНА КОКОШКА

    51 9 Отговор
    Колапс на Руската армия??? Оох, колко съм гладна и не мога снасям яйчица. Ровя тъжна из двора и нищичко не намирам, вече и петелът не ми налита... Просо, дайте ми просо, искам зрънца, вече ги виждам само на сън...

    08:56 26.09.2025

  • 9 Пълни глупости

    33 4 Отговор
    Всичко върви по план, вече четвърта година.

    Коментиран от #22

    08:57 26.09.2025

  • 10 Я пък тоя

    40 6 Отговор
    Да ви пи кая на заглавието!

    Коментиран от #18

    08:57 26.09.2025

  • 11 Баба Гошка

    48 5 Отговор
    Всеки, опитал да "оссаккати" Русия, е свършил преждевременно земния си път. Ха пробвайте се, ама без проксита, а директно. Пригответе си достатъчно чува лчета. Мобилизиррайте всички бездомници под мостовете и по улиците ви и ги пратете да преборят мецан

    09:00 26.09.2025

  • 12 Пич

    39 4 Отговор
    Тъй като от известно време виждам как отново не схващате нищо и се заяждате безмислено , ще ви кажа ! Никой в НАТО не очаква и не иска война с Русия !!! Но ще използват страховете на Европа за да я ограбят повече , отколкото с ковида я ограбиха. Просто видяха новата златна жила за експлоатация !!! На какво базирам тези разсъждения ?! Първо , в НАТО , САЩ не се готви за конфликт с руския ! Но второ - в НАТО , ЕС се готви за конфликт с Русия , която щяла да ги нападне до 2029 година...!!!??? Или , ще започне мимикрия на превъоръжаване при което ще бъдат окрадени трилиони от европейските граждани !!! И ще бъдат поделени между ЕС и САЩ ! Едните ще въоръжават , другите ще лапат комисионни и ще пишат фалшиви фактури !!! Но този път гражданите на ЕС не клъвнаха толкова лесно...

    Коментиран от #73

    09:01 26.09.2025

  • 13 Защо и двете СВ са в Европа?

    30 4 Отговор
    Байдън деменцията,Тръмп и той днес едно, утре друго, НАТО и ЕС са ясни, те искат и търсят войната!
    Проблема е, ядренното оръжие, някой мисли за него?

    Коментиран от #52

    09:03 26.09.2025

  • 14 Точно защото е НЕвъзможно

    41 6 Отговор
    затова Тръмп се изгъбарка с Мералиите.

    А относно контраофазивата през 2022 - в Харков бе срещу местните милиции там, а не срещу руката армия.
    А Херсон се изтеглиха сами заради язовира Каховка.
    Украинската армия, никога никъде не е побеждавала руската армия. Не преписвайте лъжи и манипулации

    09:03 26.09.2025

  • 15 Мара

    35 4 Отговор
    Свободни съчинения. Фантазии без край.
    Мечтите са безплатни.

    09:04 26.09.2025

  • 16 Вервайте ми!

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Може и нещо по далечно да види, примерно Сибир, Камчатка и т.н.,чакат го!

    09:04 26.09.2025

  • 17 Асен

    8 34 Отговор
    Ма каква икономика имат рашистите само петрол и газ икономика има Китай Южна Корея Сащ а тяхното е копаят вадят нещо и продават нямат никакъв готов продукт. Ако за три месеца нямат продажби на изкопаеми жалката им държава угасва.

    Коментиран от #32, #71

    09:04 26.09.2025

  • 18 123

    23 3 Отговор

    До коментар #10 от "Я пък тоя":

    То върху такова олигофренско заглавие друго не можеш да направиш.

    09:04 26.09.2025

  • 19 Путин многоходовия

    6 16 Отговор
    Много съм пр 0 з д купейки

    09:05 26.09.2025

  • 20 Истината:

    28 5 Отговор
    Колапс на Украинската армия на фронта.
    Вече цели формирования Укри Дезертират и Напискат бойното поле Панически бягайки

    Коментиран от #25

    09:05 26.09.2025

  • 21 ОК!

    30 3 Отговор
    Русия можеШЕ да бъде ударена икономически,ако не бе зад гърба и Мощен Китай и Индия,с огромният си пазар...!
    Това бе ясно демонстрирано съвсем скоро на Грандиозният Военен Парад в Пекин,където Путин,Си и Моди ,с демонстративна прегръдка, показаха това на все още неразбралите от лидерите на САЩ и ЕС,че светът вече е друг!
    Съвсем друг...!

    09:05 26.09.2025

  • 22 Путин

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "Пълни глупости":

    Многоходов съм

    09:06 26.09.2025

  • 23 Грешиш господинчо!

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "Киро Шарнира":

    Не са празни приказки за пълнеж,
    А целенасочена Манипулация на Общественото мнение в полза
    на Укрите, на ЗеленияНаркоман и на Урсулиците!

    09:08 26.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха сега де

    8 10 Отговор

    До коментар #20 от "Истината:":

    Ами като панически бягат защо още не е "освободена"- Украйна?Заробена де!

    Коментиран от #36

    09:11 26.09.2025

  • 26 Татарино

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Не живеел никой в Украйна, но имало жени в излишък. Чел ли си, какви глупости пишеш?

    09:12 26.09.2025

  • 27 Путин

    6 22 Отговор
    Путин пак прецака запада като влезе още по-надълбоко в бункера и напълни още по-интензивно памперса.

    09:12 26.09.2025

  • 28 Някой

    5 20 Отговор
    Хитлер губи ВСВ, защото няма нефт, и защото САЩ е няколко пъти по-силна икономика от Нацистка Германия.

    Очаквам по-същата причина Путин да загуби войната, да има нефт, има суровини, има някакви военни завои, но това не е истинска икономика. Обикновените руснаци все повече обединяват, стандарта им на живот пада.

    09:13 26.09.2025

  • 29 Уест даунфол

    17 3 Отговор
    Аз залагам че западната икономика ще се срине а руската ще просперира независимо какво казват разни експертни атлантически драскачи с мозък на амеба.Ако пък се стигне до конфликт не дай боже руснаците ще ги млатят здраво преуспелите хайтек БВП отличници от колективния запад.

    09:14 26.09.2025

  • 30 Коста

    18 4 Отговор
    Отново започнаха да ламтят за богатствата на Русия. Но това ще излезе скъпо, особено на Окраина.

    09:15 26.09.2025

  • 31 Коста

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Гледай си наз работа с бинокъла

    09:16 26.09.2025

  • 32 Коста

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Росия е една бензиностанция казваш. Само дето скоро ще започнеш да зареждаш американски бензин на двойна цена

    09:18 26.09.2025

  • 33 Борислав

    17 4 Отговор
    Невероятна статия! 3 пъти се казва, че Русия трябва да бъде изтощена икономически.
    Дори Европа и САЩ да преустановят 100% търговията с Русия, с Китай, Индия и глобалния Юг зад нея, този сценарий прилича на "Гладна кокошка просо сънува" ...

    09:18 26.09.2025

  • 34 гоблен

    10 1 Отговор
    Марио,марио.атанасова,нямаш право да коментираш защото мозъчният ти интелект граничи с кръглата нула.Когато конете се ритат,магаретата мълчат.Не компетентните ти геополитически изказваният са породени от това,че ти липсва обучение,самоподготовка и научно надграждане.Поне като копираш изкази от други уж научни корифей наподобяващи твоят медиен силует,се постарай да доукрасиш нещо и от теб.

    09:20 26.09.2025

  • 35 Никой не иска война

    4 16 Отговор
    с Русия и да завладява нейната територия, тази kочина. Такава огромна площ не може да се окупира, а и има ли смисъл да се рискува с ядрена война която би унищожила живота на планетата? Русия ще бъде икономически изолирана както беше СССР и са сега С. Корея, Куба, Венецуела, Иран и ще се саморазпадне защото е многонационална държава както стана със СССР. При това разпадане, което е всъщност опасността за РФ срещу кого ще се използва ЯО - Чечня, Дагестан или Якутия? Окупацията ще бъде мирна, ще дойде от изток и на практика вече е започнала с харизването от Путин на 1,5млн.кв. км. на Китай. Другарят Си казва, че изконните китайски земи са до Урал. Китайците ще разработят Сибир с помощта на робите си(руснаци), а суровините в големите крайбрежни китайски мегаполиси и стоките оттам с корабите по целия свят.

    Коментиран от #39, #46

    09:21 26.09.2025

  • 36 ИМА ЕДИН НАЧИН

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ха сега де":

    НА УКРАИНСКИЯ Б@НДЕ.....РОДЕБИЛ В БЪЛГАРИЯ ДА МУ ДОДЕ АКЪЛА Е ДА МУ СПРАТ ПОМОЩИТЕ
    А НА БЪЛГАРСКИЯ ДА НЯМА ПАРИ ДА СИ КУПИ ЛЯБ
    АМИ ТОВА ВРЕМЕ НАБЛИЖАВА

    09:22 26.09.2025

  • 37 Патравата руска армия

    5 10 Отговор
    Ма те тия са си сакати по .рождение ,аз не знам някой да е очаквал руската армия наричаще се Втора в света да се окаже толкова недъгава и кьопава . Командирите са алкаши и корумпета ,и майките си ще продадат. А и лишени от базови познания .Станаха за смях .

    Коментиран от #41, #42

    09:24 26.09.2025

  • 38 Факт

    9 2 Отговор
    Да , Белият дом разбира от колана . Успешно вкарва европейската икономика в колапс .

    09:24 26.09.2025

  • 39 КАКТО КАЗАХ

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Никой не иска война":

    ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА
    И КУФКУДЯКА

    09:25 26.09.2025

  • 40 604

    6 4 Отговор
    Либерастките блянове , край нямат.

    09:26 26.09.2025

  • 41 ДЕБИИИИИ

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Патравата руска армия":

    АМИ СЕГА ПИТАЙ КОИ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА
    И КОГА ША СА В ЛИСАБОН

    09:27 26.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Обективни истини

    2 3 Отговор
    И още Колин хора трябва да умрат заради някаква си скапана територия? Тя си е там така или иначе,ама ако няма хора за какво име на тези глупацi?

    09:30 26.09.2025

  • 44 Уса

    3 2 Отговор
    Това,не може да се случи.Все едно да имам фурна продавам хляб и да искам унищожението на завода за брашно,защото друг завод ми предлага брашното на тройна цена.Това е пълен блшит

    09:32 26.09.2025

  • 45 Руснак без крак

    4 5 Отговор
    Утре влизам в Киев!Без глава.

    Коментиран от #49, #78

    09:33 26.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 нннн

    7 2 Отговор
    Идеята на Тръмп е Европа да воюва косвено или пряко, да купува само американско оръжие, нефт, газ и всичко нужно на тройна цена. САЩ да стоят отстрани и само да прибират с ръце и крака печалбата.

    Коментиран от #50

    09:34 26.09.2025

  • 48 Няма край руският позор!

    6 6 Отговор
    Плащат на непълнолетни ако родят.

    09:34 26.09.2025

  • 49 Хи хи

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Руснак без крак":

    Ракетите и те влизат в Киев без глава. Засега !

    09:35 26.09.2025

  • 50 Копеи не философствай!

    5 5 Отговор

    До коментар #47 от "нннн":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Марш!

    Коментиран от #53

    09:35 26.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някой

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Защо и двете СВ са в Европа?":

    Чети повече

    ПСВ не е само в Европа, война има и в Близкия Изток, Египет и днешните арабски държави не са държави, а са части в Османската империя. ПСВ слага край на Османската империя(появява се днешния Близък Изток, кюрдите пропиляват шанса си да си направат държава), но и на Амстро-Унгарската империя(появяват се Полша, Чехословакия, Унгария, Австрия ...) и на Руската империя/руския цар/. Обаче се слага началото на Съветската и Американската империи.

    ВСВ се води в Европа, но и в Азия, острови на Тихи океан и Япония. Манджурия/Китай/, Корея, Филипини ... са завзети от Японската империя с война. После са освободени с война.
    ВСВ слага край на Японската империя и на Британската империя.

    Сега е дошло време да се сложи край на Американската империя(САЩ) и на Московската империя(цар Путин). Само времето ще покаже дари съм прав. Смятам, че това ще стане до 5 години или най-много до 10 години. Путин няма да живее вечно, края на Путин ще е край и на Московската империя. А пък Американската империя ще я ликвидира Доналд Тръмп.

    09:38 26.09.2025

  • 53 АБЕ ПРИГОТВИ ЛИ ЧУШКОПЕКА

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Копеи не философствай!":

    МИЛО ЗА ПЪЛНЕНЕ ДЕ
    ЩОТО АЗ СЪМ ГОРОВ

    09:38 26.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 От чужбина

    4 3 Отговор
    ЗАЩО пак пишат небивалици? Какво е НАТО за да предоставя финансова подкрепа? Банка ли е или военен съюз??? Преди време но продънихте ушите за доставянето на Украйна на танкове и самолети. Какво стана с тях, има ли ги още или вече са изгърмяни??? А има ли Украйна още войници, пушечни мръвки??? Те, оръжията не стрелят сами, требва некой да ги затежда, прицелва и натиска спусъка. Има ли кой, или почвате да събирате пушечно месо от групата на желаещите??? А не е ли по-добре Путин да вземе Украйна и да се спестят милион човешки жертви? НЕЕЕ, производителите на оръжия няма да са съгласни, нали трябва да печелят. Те печелят от нечия смърт.

    09:39 26.09.2025

  • 56 Роко Сифреди

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Да си чел нещо за Киевска Рус, създадена от викингите (Рюрик, Синеус и Трувор) през 862 г.?
    Да си чел нещо за Великото московско княжество, което е средновековно руско държавно образувание, просъществувало от 1263 до 1547 година?
    Прочети първо и след това заповядай да спамиш на воля.

    Коментиран от #59

    09:41 26.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Цитат на Тръмп 😂 за Раша

    16 3 Отговор
    "Мобилизираха всичко. Икономиката им отива по дяволите. Бомбардират всичко, каквото видят. Спечелиха много малко територия, ако изобщо спечелиха - всъщност губят някои земи. Мисля, че е много зле за репутацията на Русия. Тази война трябваше да е свършила. Ако тази война беше наша, щеше да е приключила за една седмица", заяви Тръмп.

    09:42 26.09.2025

  • 59 Копейките освен,че са предатели

    15 5 Отговор

    До коментар #56 от "Роко Сифреди":

    Са и неграмотни.Предимно цигани.

    Коментиран от #62, #79

    09:42 26.09.2025

  • 60 Изпражнението гайтанджиева

    5 5 Отговор
    Руската армия е фейк.

    09:44 26.09.2025

  • 61 Рон Джереми

    6 7 Отговор
    Надеждата за Украйна е икономически колапс на Русия, последван от срив на държавността.
    Дай Боже, Амин.

    09:44 26.09.2025

  • 62 хихихихи

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "Копейките освен,че са предатели":

    Ама много си прав,всички украински копейки са негамотни.

    09:46 26.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Всяка сутрин милиарди хора по света

    6 1 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    09:47 26.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 От мен е салама

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Радвай му се.

    09:48 26.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Баш Балък

    2 2 Отговор
    А Медведя на ядреното копче, къде го забравихте?!?

    09:50 26.09.2025

  • 69 Ццц

    2 3 Отговор
    Бе тая икономика 3 години се мъчим да я съсипем. Резултатът: 25 000 фалирали фирми само в Германия. Със същия успех едно зависимо от майка си дете може да и налага санкции, че не го е послушала да му купи сладолед. Защото те копаят това, което на нас ни трябва

    09:50 26.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 От чужбина

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Асен":

    Каква икономика ли??? Ами оказа се, че произвеждат няколко пъти повече снаряди отколкото цялото НАТО. Това означава, че имат желязо и др.суровони. Означава, че имат и фабрики и доставки и всичко необходимо. Новостроящите се АЕЦ по света се оказва, че повече от половината са на Росатом. Американските и френските атомни централи са зависими от покупките на обогатен уран от Росатом. На скоро руснаците пуснаха в серийно производство техен граждански самолет изцяло с руски части. Това означава, че там няма даже китайска електроника. Е, дали нямат промишленост, дали нямат икономика???

    Коментиран от #72, #74

    09:53 26.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "От чужбина":

    Как пък един пумияр не замина за руският рай?

    09:56 26.09.2025

  • 75 Тома

    2 3 Отговор
    След като има брикс и шос к.ми янко ще сринат икономиката на Русия.Но на ЕС е сигура

    Коментиран от #76, #80

    09:58 26.09.2025

  • 76 Оди у Русиа

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тома":

    Спасение да намериш.Носи си каска.

    10:08 26.09.2025

  • 77 Патравата руска армия

    3 1 Отговор
    Колапс за тия недъгавите . Севернокорейци идват да ги спасяват . Путин опозори Русия .

    10:12 26.09.2025

  • 78 Укра на 4 крака

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Руснак без крак":

    Утре влизам в Москва!
    Дано не изтрезнея до тогава...!

    10:14 26.09.2025

  • 79 Бай Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Копейките освен,че са предатели":

    Костя Късия защо са му лилави венците ,да не е от Максуда нещо

    10:14 26.09.2025

  • 80 Тя па

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тома":

    Руснята каква икономика има ,освен да копаят земята

    10:15 26.09.2025

  • 81 Китайски юан

    1 1 Отговор
    Руските роби да се учат да работят ,стига с това пиене и крадене

    10:19 26.09.2025

  • 82 Това е начинът и вече се случва:

    1 1 Отговор
    Прецизните украински въздушни удари срещу обекти от руската петролна промишленост продължават и нямат край. Поредният такъв – отново срещу познато руско предприятия, Афипската рафинерия. Там е избухнал пожар след атака с дронове . Видеокадри, които вече се разпространяват в Телеграм, показват доста сериозен пожар в Афипската рафинерия.
    И в Ростовска област имаше атака с дронове – местният губернатор Юрий Слюсар съобщава в Телеграм, че под атака са били Ростов-на-Дон, Таганрог, Милерово и още 4 района на областта. Той твърди, че в Азовски район избухнал пожар, горяла "суха трева", а в град Ростов имало щети по фасадата и прозорците на магазин и поражения по автомобили от отломки от дронове.

    Русия има краен брой рафинерии. Голяма част от тях вече са поразени. Има недостиг на горива, има забрана за износ на бензини и дизел. Войската без гориво не може!

    10:20 26.09.2025

