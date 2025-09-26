Колапс на руската армия в Украйна? Има само един начин това да се случи

Мнозина останаха изненадани от рязката промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп спрямо Украйна.
Тръмп, който преди месеци се скара на Володимир Зеленски в Белия дом и заявяваше, че се възхищава на Владимир Путин, сега каза, че Украйна може да си върне всички окупирани от руската армия територии.
С време, търпение и финансова подкрепа от НАТО би било възможно да се възстановят първоначалните граници към момента на началото на руската атака срещу Украйна, заяви президентът на САЩ. Големият въпрос сега е: колко реалистично е това?
Експерти казват пред германския вестник Taggespiegel, че колапс на руската армия в Украйна е малко вероятен. Има само един начин това да се случи – и това е Русия да бъде ударена икономическа, пише Focus.de.
Джон Лъф, ръководител на отдела за външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии, каза пред британския вестник Independent, че Украйна може да си върне окупирани територии. Това се видя и при контраофанзивата през 2022 г. Въпреки това, за да може Украйна да надделее над Русия военно, тя се нуждае от „значително повече подкрепа от съюзниците си“, включително ефективна защита срещу нощни въздушни удари и повече оръжия с голям обсег.
„Колапс на руската армия? Не изглежда реалистично. Освен ако Русия не може да бъде осакатена икономически. Може би Тръмп има предвид точно това“, каза експертът.
Емил Кастехелми, военен анализатор във финландската Black Bird Group, е на подобно мнение. Срив на руската армия, който би я принудил да предприеме мащабно изтегляне, е „изключително малко вероятен“, казва Кастехелми. Тази посока би била възможна само ако руската икономика и общество са „изтощени“, а предвид настоящата ситуация, това не се вижда.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #16, #31
08:52 26.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
08:53 26.09.2025
4 Сашо
Коментиран от #24
08:53 26.09.2025
5 Киро Шарнира
Коментиран от #23
08:54 26.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.
Коментиран от #26, #56, #65, #67
08:55 26.09.2025
8 ГЛАДНА КОКОШКА
08:56 26.09.2025
9 Пълни глупости
Коментиран от #22
08:57 26.09.2025
10 Я пък тоя
Коментиран от #18
08:57 26.09.2025
11 Баба Гошка
09:00 26.09.2025
12 Пич
Коментиран от #73
09:01 26.09.2025
13 Защо и двете СВ са в Европа?
Проблема е, ядренното оръжие, някой мисли за него?
Коментиран от #52
09:03 26.09.2025
14 Точно защото е НЕвъзможно
А относно контраофазивата през 2022 - в Харков бе срещу местните милиции там, а не срещу руката армия.
А Херсон се изтеглиха сами заради язовира Каховка.
Украинската армия, никога никъде не е побеждавала руската армия. Не преписвайте лъжи и манипулации
09:03 26.09.2025
15 Мара
Мечтите са безплатни.
09:04 26.09.2025
16 Вервайте ми!
До коментар #1 от "Зеленски":Може и нещо по далечно да види, примерно Сибир, Камчатка и т.н.,чакат го!
09:04 26.09.2025
17 Асен
Коментиран от #32, #71
09:04 26.09.2025
18 123
До коментар #10 от "Я пък тоя":То върху такова олигофренско заглавие друго не можеш да направиш.
09:04 26.09.2025
19 Путин многоходовия
09:05 26.09.2025
20 Истината:
Вече цели формирования Укри Дезертират и Напискат бойното поле Панически бягайки
Коментиран от #25
09:05 26.09.2025
21 ОК!
Това бе ясно демонстрирано съвсем скоро на Грандиозният Военен Парад в Пекин,където Путин,Си и Моди ,с демонстративна прегръдка, показаха това на все още неразбралите от лидерите на САЩ и ЕС,че светът вече е друг!
Съвсем друг...!
09:05 26.09.2025
22 Путин
До коментар #9 от "Пълни глупости":Многоходов съм
09:06 26.09.2025
23 Грешиш господинчо!
До коментар #5 от "Киро Шарнира":Не са празни приказки за пълнеж,
А целенасочена Манипулация на Общественото мнение в полза
на Укрите, на ЗеленияНаркоман и на Урсулиците!
09:08 26.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха сега де
До коментар #20 от "Истината:":Ами като панически бягат защо още не е "освободена"- Украйна?Заробена де!
Коментиран от #36
09:11 26.09.2025
26 Татарино
До коментар #7 от "Сталин":Не живеел никой в Украйна, но имало жени в излишък. Чел ли си, какви глупости пишеш?
09:12 26.09.2025
27 Путин
09:12 26.09.2025
28 Някой
Очаквам по-същата причина Путин да загуби войната, да има нефт, има суровини, има някакви военни завои, но това не е истинска икономика. Обикновените руснаци все повече обединяват, стандарта им на живот пада.
09:13 26.09.2025
29 Уест даунфол
09:14 26.09.2025
30 Коста
09:15 26.09.2025
31 Коста
До коментар #1 от "Зеленски":Гледай си наз работа с бинокъла
09:16 26.09.2025
32 Коста
До коментар #17 от "Асен":Росия е една бензиностанция казваш. Само дето скоро ще започнеш да зареждаш американски бензин на двойна цена
09:18 26.09.2025
33 Борислав
Дори Европа и САЩ да преустановят 100% търговията с Русия, с Китай, Индия и глобалния Юг зад нея, този сценарий прилича на "Гладна кокошка просо сънува" ...
09:18 26.09.2025
34 гоблен
09:20 26.09.2025
35 Никой не иска война
Коментиран от #39, #46
09:21 26.09.2025
36 ИМА ЕДИН НАЧИН
До коментар #25 от "Ха сега де":НА УКРАИНСКИЯ Б@НДЕ.....РОДЕБИЛ В БЪЛГАРИЯ ДА МУ ДОДЕ АКЪЛА Е ДА МУ СПРАТ ПОМОЩИТЕ
А НА БЪЛГАРСКИЯ ДА НЯМА ПАРИ ДА СИ КУПИ ЛЯБ
АМИ ТОВА ВРЕМЕ НАБЛИЖАВА
09:22 26.09.2025
37 Патравата руска армия
Коментиран от #41, #42
09:24 26.09.2025
38 Факт
09:24 26.09.2025
39 КАКТО КАЗАХ
До коментар #35 от "Никой не иска война":ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА
И КУФКУДЯКА
09:25 26.09.2025
40 604
09:26 26.09.2025
41 ДЕБИИИИИ
До коментар #37 от "Патравата руска армия":АМИ СЕГА ПИТАЙ КОИ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА
И КОГА ША СА В ЛИСАБОН
09:27 26.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Обективни истини
09:30 26.09.2025
44 Уса
09:32 26.09.2025
45 Руснак без крак
Коментиран от #49, #78
09:33 26.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 нннн
Коментиран от #50
09:34 26.09.2025
48 Няма край руският позор!
09:34 26.09.2025
49 Хи хи
До коментар #45 от "Руснак без крак":Ракетите и те влизат в Киев без глава. Засега !
09:35 26.09.2025
50 Копеи не философствай!
До коментар #47 от "нннн":Марш да пълниш снаряди за братята украинци.Марш!
Коментиран от #53
09:35 26.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Някой
До коментар #13 от "Защо и двете СВ са в Европа?":Чети повече
ПСВ не е само в Европа, война има и в Близкия Изток, Египет и днешните арабски държави не са държави, а са части в Османската империя. ПСВ слага край на Османската империя(появява се днешния Близък Изток, кюрдите пропиляват шанса си да си направат държава), но и на Амстро-Унгарската империя(появяват се Полша, Чехословакия, Унгария, Австрия ...) и на Руската империя/руския цар/. Обаче се слага началото на Съветската и Американската империи.
ВСВ се води в Европа, но и в Азия, острови на Тихи океан и Япония. Манджурия/Китай/, Корея, Филипини ... са завзети от Японската империя с война. После са освободени с война.
ВСВ слага край на Японската империя и на Британската империя.
Сега е дошло време да се сложи край на Американската империя(САЩ) и на Московската империя(цар Путин). Само времето ще покаже дари съм прав. Смятам, че това ще стане до 5 години или най-много до 10 години. Путин няма да живее вечно, края на Путин ще е край и на Московската империя. А пък Американската империя ще я ликвидира Доналд Тръмп.
09:38 26.09.2025
53 АБЕ ПРИГОТВИ ЛИ ЧУШКОПЕКА
До коментар #50 от "Копеи не философствай!":МИЛО ЗА ПЪЛНЕНЕ ДЕ
ЩОТО АЗ СЪМ ГОРОВ
09:38 26.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 От чужбина
09:39 26.09.2025
56 Роко Сифреди
До коментар #7 от "Сталин":Да си чел нещо за Киевска Рус, създадена от викингите (Рюрик, Синеус и Трувор) през 862 г.?
Да си чел нещо за Великото московско княжество, което е средновековно руско държавно образувание, просъществувало от 1263 до 1547 година?
Прочети първо и след това заповядай да спамиш на воля.
Коментиран от #59
09:41 26.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Цитат на Тръмп 😂 за Раша
09:42 26.09.2025
59 Копейките освен,че са предатели
До коментар #56 от "Роко Сифреди":Са и неграмотни.Предимно цигани.
Коментиран от #62, #79
09:42 26.09.2025
60 Изпражнението гайтанджиева
09:44 26.09.2025
61 Рон Джереми
Дай Боже, Амин.
09:44 26.09.2025
62 хихихихи
До коментар #59 от "Копейките освен,че са предатели":Ама много си прав,всички украински копейки са негамотни.
09:46 26.09.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Всяка сутрин милиарди хора по света
09:47 26.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 От мен е салама
До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Радвай му се.
09:48 26.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Баш Балък
09:50 26.09.2025
69 Ццц
09:50 26.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 От чужбина
До коментар #17 от "Асен":Каква икономика ли??? Ами оказа се, че произвеждат няколко пъти повече снаряди отколкото цялото НАТО. Това означава, че имат желязо и др.суровони. Означава, че имат и фабрики и доставки и всичко необходимо. Новостроящите се АЕЦ по света се оказва, че повече от половината са на Росатом. Американските и френските атомни централи са зависими от покупките на обогатен уран от Росатом. На скоро руснаците пуснаха в серийно производство техен граждански самолет изцяло с руски части. Това означава, че там няма даже китайска електроника. Е, дали нямат промишленост, дали нямат икономика???
Коментиран от #72, #74
09:53 26.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #71 от "От чужбина":Как пък един пумияр не замина за руският рай?
09:56 26.09.2025
75 Тома
Коментиран от #76, #80
09:58 26.09.2025
76 Оди у Русиа
До коментар #75 от "Тома":Спасение да намериш.Носи си каска.
10:08 26.09.2025
77 Патравата руска армия
10:12 26.09.2025
78 Укра на 4 крака
До коментар #45 от "Руснак без крак":Утре влизам в Москва!
Дано не изтрезнея до тогава...!
10:14 26.09.2025
79 Бай Мишел
До коментар #59 от "Копейките освен,че са предатели":Костя Късия защо са му лилави венците ,да не е от Максуда нещо
10:14 26.09.2025
80 Тя па
До коментар #75 от "Тома":Руснята каква икономика има ,освен да копаят земята
10:15 26.09.2025
81 Китайски юан
10:19 26.09.2025
82 Това е начинът и вече се случва:
И в Ростовска област имаше атака с дронове – местният губернатор Юрий Слюсар съобщава в Телеграм, че под атака са били Ростов-на-Дон, Таганрог, Милерово и още 4 района на областта. Той твърди, че в Азовски район избухнал пожар, горяла "суха трева", а в град Ростов имало щети по фасадата и прозорците на магазин и поражения по автомобили от отломки от дронове.
Русия има краен брой рафинерии. Голяма част от тях вече са поразени. Има недостиг на горива, има забрана за износ на бензини и дизел. Войската без гориво не може!
10:20 26.09.2025