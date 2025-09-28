Новини
Украйна съобщи, че Русия я атакува със стотици дронове и ракети, а Москва - че е свалила 41 украински дрона

Междувременно Полша обяви, че мобилизира превантивно военната си авиация заради действията на руската далечна авиация в Украйна

Русия предприе тази нощ масирана атака срещу Украйна, съобщават украинските власти, според които при нападението със стотици дронове и ракети до момента са ранени общо най-малко десет души в столицата Киев и град Запорожие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Русия започна нова масирана въздушна атака срещу украински градове, докато хората спяха. За пореден път, стотици дронове и ракети, които унищожават жилищни сгради и причиняват цивилни жертви", заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за шестима ранени след масирана атака, петима от които са в болница. По град Запорожие в Югоизточна Украйна са били нанесени най-малко четири удара според управителя на Запорожка област Иван Феодоров. Той съобщи за четирима ранени.

Руското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи днес, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 41 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип: 12 - над територията на Курска област, 10 над Брянска област, 8 - над Белгородска, 4 над Тулска, 3 над Ярославска област, 2 - над Ростовска област и по един над Новгородска и Самарска област", посочи ведомството ,цитирано от ТАСС.

Междувременно Полша обяви, че мобилизира превантивно военната си авиация заради действията на руската далечна авиация в Украйна. Това става също след навлизането на около двадесет руски дрона в полското въздушно пространство, както и на три изтребителя в естонското небе за по-малко от две седмици, посочва АФП.

Четете ни в Google News Showcase
  • 1 Мефистофел

    45 5 Отговор
    Те ракетите не свършиха ли още през 2023? А? Или Урсулата ни излъга?

    Коментиран от #4

    12:00 28.09.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 35 Отговор
    кви я свършихме , другари?? за 40 г. след като се наСССРСРАХМЕ , нападнахме 1 Респулика и то без резултат

    Коментиран от #13

    12:00 28.09.2025

  • 3 Читател

    35 1 Отговор
    Стотици дронове 8 ранени.

    12:01 28.09.2025

  • 5 Пич

    43 3 Отговор
    Даа......с приказки , декларации и санкции Русия не може да бъде победена !!! А военна сила ни у НАТО , ни у Украйна !!!

    Коментиран от #7, #8

    12:02 28.09.2025

  • 6 Българин

    3 40 Отговор
    Руснаците са избивани като кучета в Покровско.

    Коментиран от #14, #37

    12:02 28.09.2025

  • 8 аz СВОПобеда80

    5 19 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задният отвор?

    12:04 28.09.2025

  • 9 Мефистофел

    33 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня.. и все.":

    Пумияр (пише се пОмияр) ще викаш на баща си. Или на Майк Мили, който единствен твърдеше "Киев за 3 дни".

    12:04 28.09.2025

  • 10 az СВО Победа80

    38 3 Отговор
    Тази нощ в цяла бивша Украйна и особенно в Киев е имало чудна дискотека! 🤣🤣🤣

    Вече се напълни със зрелищни видеа от снощната веселба! 🤣🤣🤣

    12:05 28.09.2025

  • 11 Японеца

    35 1 Отговор
    Koлко мног перални са откраднали руснаците!

    12:05 28.09.2025

  • 12 Мдаа!🤔

    28 2 Отговор
    Всички русофоби са транссексуални, без нито едно изключение!

    12:05 28.09.2025

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 24 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    за да завърша присмеха си искам някой мноооого УМЕН копей , да обясни как без Насеерееето сме щели да останем без вода и ток

    Коментиран от #22, #42, #51

    12:07 28.09.2025

  • 14 статистика

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    1 700 000 жертви са официалните загуби! На коя страна ще се сетиш!

    12:07 28.09.2025

  • 15 В Крим на кафе

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за два дня.. и все.":

    пУмият с пУмияр!

    Коментиран от #24

    12:07 28.09.2025

  • 16 az СВО Победа80

    33 1 Отговор
    Е как пък няма един да попита гинеколога на Европа, как така руснаците ползват неограничено количество дронове и ракети, като "чиповете от украинските перални" са в ограничено количество??? 🤣🤣🤣

    12:08 28.09.2025

  • 17 Нова порция

    33 2 Отговор
    лъжлива пропаганда! Русия няма нито ракети, нито танкове, флота е потопен а мунициите свършиха още преди две години! Останали им са само лопатките с които отблъскват въоръжените до зъби с най модерните западни оръжия украински войници! И успяват!? А тук русофобите не спряха всеки ден да повтарят че от руснак войник не става.

    Коментиран от #19

    12:08 28.09.2025

  • 19 az СВО Победа80

    25 3 Отговор

    До коментар #17 от "Нова порция":

    И войниците бяха свършили още през 2022г., останали им само курсантите от военните училища .... 🤣🤣🤣

    12:11 28.09.2025

  • 20 Тов. Членин

    4 12 Отговор
    Таваришчи , почвайте да подгрявате ... Днес цяла Болгария е - ВОЛЕЙБОЛ !!!

    Коментиран от #23

    12:12 28.09.2025

  • 21 Една лъжа

    18 2 Отговор
    повторена няколко пъти,дали става истина?!А анатоли?! Кажи какво са унищожили руските удари,или не е политкоректно?!Пак ще се информираме от истински медии,тук можр да го разберем след три дни,ако ни разрешат!

    12:14 28.09.2025

  • 22 Кретен!

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с к ре тен ите!

    Коментиран от #34

    12:16 28.09.2025

  • 23 az СВО Победа80

    3 15 Отговор

    До коментар #20 от "Тов. Членин":

    Копейките сме за Италия.

    12:16 28.09.2025

  • 24 Мефистофел

    17 2 Отговор

    До коментар #15 от "В Крим на кафе":

    Абсолютни неграм0тници и т@панари са тр)ловете на служба при унгарския евреин Шорош. Слугуват му за жълти стотинки, защото не са способни на абсолютно нищо.

    12:16 28.09.2025

  • 25 Иван

    17 1 Отговор
    Нали терористите се хвалеха с победа защо реват сега,че ги бият.

    12:16 28.09.2025

  • 26 az СВО Победа80

    25 1 Отговор
    Киевските F-16, намиращи се на летището Староконстантинов, тази нощ са "отлетяли" към един по-хубав свят!
    🤣🤣🤣👌

    Чакаме подробности за бройката....

    12:16 28.09.2025

  • 28 Артилерист

    24 1 Отговор
    Матряла е повторен два пъти за да прочетем хубаво как лошите руснаци атакуват МАСИРАНО жилищни сгради, докато хората спят,но няма нито един убит цивилен. А кажете какво е това? То не е вече даже пропаганда, а изключително противен пасквил.

    12:19 28.09.2025

  • 29 Ъъъъъъъ

    10 0 Отговор
    Сме Ко стана с Фламинго-то? Замълча се работата за това чудо на военната индустрия....🤔

    12:19 28.09.2025

  • 30 УДРИ С ЛОПАТАТА

    11 1 Отговор
    До пълна ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    12:20 28.09.2025

  • 32 az СВО Победа80

    15 0 Отговор
    Камера за видонаблюдение от Киев показва пуск на ракета от ЗРК "Пейтриът", която след кратък "полет" се "приземява" в жилищен район на града.....

    Очаквам камерата да бъде обявена за агент на Путин! 🤣🤣🤣

    12:22 28.09.2025

  • 33 ВЕРНО ЛИ

    6 1 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    12:22 28.09.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Кретен!":

    кажи бе!!!обясни как ще сме на свещи още!?

    12:23 28.09.2025

  • 36 Ма н аф

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тихо пръдльо!":

    Педро, затвори устата, че изтича семето което ти подадох!

    12:26 28.09.2025

  • 37 Мишел

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Фантазираш.
    Украински източници съобщават, че последните транспортни артерии към Покровск и Мирноград вече са прерязани от руската армия. Снабдяването на украинските части в тези два града може да става само по терена. В образувания грамаден чувал са над 12 украински бригади.

    Коментиран от #40

    12:31 28.09.2025

  • 38 Хе!

    8 3 Отговор
    Преди малко по новинарски час оповестиха, че Агресорът е насочил 600 дрона и за ракетите не си спомням, десетки, може би 50-60 от тип земя - земя и въздух - Киев! Резултат - трима ранени! Пълна щета са Космическите войски на Путин! По същото време незаловен каубоец с една пушка застреля трима и рани поне 8 човека някъде в САЩ!

    12:32 28.09.2025

  • 39 смотань бандерець..

    10 1 Отговор
    Искаме двата плондера дека командорат бг-тата,да ни дадат двете им ефки,ние ще им сложим акумулатори и че ги пуснеме да летат и да видиме дали масква ще ги свали,то бг-то без това са много дашни-дадоо ни всичките си бетери и емтелбета-.та кремля след дезинфекцията на кiевската хунта ще има поне една годин да топи безплатна бг скраб

    12:34 28.09.2025

  • 41 Братушки народа на БГ е с вас

    8 1 Отговор
    Поклон на руските войни даващи повод за гордост на българския народ.

    12:38 28.09.2025

  • 42 Хохо Бохо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    За сега само без вода. Очаквай скоро и без ток, реакторите не са вечни и не се строят за ден два

    Коментиран от #44

    12:44 28.09.2025

  • 43 !!!

    8 1 Отговор
    На Украина четири пъти вече беше предложени условия за край на СВО!

    Коментиран от #45

    12:44 28.09.2025

  • 44 всички днешни политици против народа

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хохо Бохо":

    И тоя референдум за построяване на АЕЦ Белене тия не признават.Референдум ли е не важи пред политическата мафия дошла с фалшификация на избори.

    12:46 28.09.2025

  • 45 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "!!!":

    Не четири четиридесет пъти да и е предложено да капитулира тя няма как да се съгласи.

    Коментиран от #46

    12:58 28.09.2025

  • 46 az СВО Победа80

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "стоян георгиев":

    Капитулацията не се предлага, тя се търси като единствен шанс за физическото оцеляване от губещия....

    Коментиран от #47

    13:04 28.09.2025

  • 47 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "az СВО Победа80":

    Русия в предложенията си предлага само и единствено украинска капитулация.нвма как украйна да се съгласи.

    Коментиран от #49

    13:10 28.09.2025

  • 49 az СВО Победа80

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    Москва предлага на украинците да оцелеят, защото западните им "съюзници" имат съвсем други планове за тях....

    Дотук по западния план минус близо 2 млн. украинци и продължават да ги утилизират във войната срещу Русия фо последния украинец, а като свършат има прибалтийци, поляци, румънци, молдовци, българи ...

    Коментиран от #50, #54

    13:17 28.09.2025

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа80":

    Да да и маша и мечока са истински и то си ги видял...хаха...ти да не обърка на кой пишеш?хаха...що не ги изкара да речем три милиона или пет убитите?или че путин е много загрижен за братския украински народ???хаха..да те питам дали русия и руснаците изпитват трудности след загубата на няколко трилиона долара?как мислиш?или и това не е верно освен че русия е загубила трима души в сво то единия пригожин другите двама пак предатели а?хаха....само като гледам какво то е името и ми става ясно колко си болен...ти си по зле и от самите руснаци.те поне имат причина да ги приказват тия щуротии докато ти живееш в европа.

    Коментиран от #53

    13:25 28.09.2025

  • 51 Анубис

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С тоя коментар..... Автогол.

    13:27 28.09.2025

  • 52 Той

    2 0 Отговор
    До украинците- ами приемете и без това напълно конструктивните искания на Кремъл и няма да се налага да умирате, какво толкова ще стане

    Коментиран от #57

    13:28 28.09.2025

  • 53 az СВО Победа80

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Ти нали върна Крим на Киев 🤣🤣🤣, та сега си много "компетентна" и по въпросите на "бойните действия и загубите в жива сила" 🤣🤣🤣

    Коментиран от #56, #58

    13:30 28.09.2025

  • 54 Копейка,

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа80":

    Ти мисли след тридневната СВО къде ще се спасяваш.Мисли.

    13:31 28.09.2025

  • 55 Психо

    0 1 Отговор
    Урсула и Меркел ще претопят европа с тия арабе

    13:31 28.09.2025

  • 56 Киев за два дня и все

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа80":

    Пумияр с пумияр.

    13:32 28.09.2025

  • 58 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "az СВО Победа80":

    Кретен,не ми цъкай сам минус.🤣

    13:38 28.09.2025