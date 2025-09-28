Украйна съобщи, че Русия я атакува със стотици дронове и ракети, а Москва - че е свалила 41 украински дрона

Русия предприе тази нощ масирана атака срещу Украйна, съобщават украинските власти, според които при нападението със стотици дронове и ракети до момента са ранени общо най-малко десет души в столицата Киев и град Запорожие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Русия започна нова масирана въздушна атака срещу украински градове, докато хората спяха. За пореден път, стотици дронове и ракети, които унищожават жилищни сгради и причиняват цивилни жертви", заяви украинският външен министър Андрий Сибига в социалната мрежа "Екс".
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за шестима ранени след масирана атака, петима от които са в болница. По град Запорожие в Югоизточна Украйна са били нанесени най-малко четири удара според управителя на Запорожка област Иван Феодоров. Той съобщи за четирима ранени.
Руското министерство на отбраната, от своя страна, съобщи днес, че през нощта руските сили за противовъздушна отбрана са свалили 41 украински дрона.
"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 41 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип: 12 - над територията на Курска област, 10 над Брянска област, 8 - над Белгородска, 4 над Тулска, 3 над Ярославска област, 2 - над Ростовска област и по един над Новгородска и Самарска област", посочи ведомството ,цитирано от ТАСС.
Междувременно Полша обяви, че мобилизира превантивно военната си авиация заради действията на руската далечна авиация в Украйна. Това става също след навлизането на около двадесет руски дрона в полското въздушно пространство, както и на три изтребителя в естонското небе за по-малко от две седмици, посочва АФП.
