Уиткоф: Прилагането на плана на Тръмп за Газа може да ускори и мира в Украйна

30 Септември, 2025 04:28, обновена 30 Септември, 2025 04:32 474 4

Специалният пратеник на американския президент подчерта, че инициативата се подкрепя както от Персийския залив, така и от европейските страни

Уиткоф: Прилагането на плана на Тръмп за Газа може да ускори и мира в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изпълнението на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа и прекратяване на палестино-израелския конфликт може да създаде импулс, който ще помогне за постигане на мир в други региони на Близкия изток, а също така ще повлияе на разрешаването на украинската криза.

Това заяви специалният пратеник на Тръмп, Стивън Уиткоф, в интервю за Fox News.

„Президентът иска мир като цяло. Това не се отнася само за Газа, но и за това как той може да се разпростре до останалата част от Близкия изток, може дори да се разпростре до Русия и Украйна“, каза той, коментирайки плана, предложен от американските власти за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.

Уиткоф добави, че инициативата на Тръмп се подкрепя както от Персийския залив, така и от европейските страни.


  • 1 Малко странни са

    2 1 Отговор
    Представите на Тръмп за мир. След събирането на генералите в Пентагона. Да не се е отказал да прави нова Ривиера на ивицата Газа. Или на Нетаняху не му остава много време живот. Всички знаем че е болничък не само умствено.

    04:57 30.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    ватата и лакеите им трябва да са в чувал, само тогава ще има мир!

    05:32 30.09.2025

  • 3 Атина Палада

    0 1 Отговор
    кабзон зовет, пълнете чувалите копейки гладни

    05:36 30.09.2025

  • 4 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му!

    05:37 30.09.2025

