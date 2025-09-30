Уиткоф: Прилагането на плана на Тръмп за Газа може да ускори и мира в Украйна

Изпълнението на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа и прекратяване на палестино-израелския конфликт може да създаде импулс, който ще помогне за постигане на мир в други региони на Близкия изток, а също така ще повлияе на разрешаването на украинската криза.

Това заяви специалният пратеник на Тръмп, Стивън Уиткоф, в интервю за Fox News.

„Президентът иска мир като цяло. Това не се отнася само за Газа, но и за това как той може да се разпростре до останалата част от Близкия изток, може дори да се разпростре до Русия и Украйна“, каза той, коментирайки плана, предложен от американските власти за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.

Уиткоф добави, че инициативата на Тръмп се подкрепя както от Персийския залив, така и от европейските страни.