Ванс: Правителството ще спре да функционира, не постигнахме споразумение с демократите

30 Септември, 2025 06:10, обновена 30 Септември, 2025 05:13 471 6

Вицепрезидентът говори след срещата в Белия дом с лидерите на Конгреса

Ванс: Правителството ще спре да функционира, не постигнахме споразумение с демократите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ ще спре да функционира поради липса на споразумение между републиканците и демократите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като цитира негово изказване след среща в Белия дом с лидерите на Конгреса.

"Мисля, че се насочваме към спиране на работата, защото демократите няма да постъпят правилно. Надявам се да променят мнението си, но ще видим", заяви Ванс пред медиите пред Белия дом.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер заяви пред репортери, че по време на срещата демократичните конгресмени са представили на президента Доналд Тръмп въпросите, свързани със здравеопазването.

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата страна ще бъде виновна, ако Конгресът не удължи финансирането на правителството след крайния срок в полунощ във вторник, отбелязва Ройтерс.

Демократите твърдят, че всяко споразумение за удължаване на крайния срок трябва да запази и изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и финансирането на правителството трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
  • 1 Путин

    0 3 Отговор
    Още пушечно месце за моя нисък ръст

    05:15 30.09.2025

  • 2 Това е

    1 0 Отговор
    Смешно

    05:18 30.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Найграха се , ами сега, обръщаме нещата. Егати и държавите. Тука има тука нема. Кажете нещо и за митата. Рекет и изнудване, голяма политика от големи хулигани. Тоза свят съвсем изтрещя.

    05:23 30.09.2025

  • 4 Абсурд

    2 1 Отговор
    Това в братска и демократична Русия няма как да се случи

    05:27 30.09.2025

  • 5 Иван

    0 0 Отговор
    Чък Шумър е гнусен евреин, по-голем сатанински психопат от Еленски и Бенямин Нетаняху.

    05:44 30.09.2025

  • 6 Георги

    0 0 Отговор
    ооо нееее! Няма сами да си гласуват да теглят още заеми и щатите ще "фалират" ! Наистина ли някой вярва на това? Просто рижият е калпав актьор и още по калпав сценарист.

    05:49 30.09.2025