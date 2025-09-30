Ванс: Правителството ще спре да функционира, не постигнахме споразумение с демократите

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че според него правителството на САЩ ще спре да функционира поради липса на споразумение между републиканците и демократите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като цитира негово изказване след среща в Белия дом с лидерите на Конгреса.

"Мисля, че се насочваме към спиране на работата, защото демократите няма да постъпят правилно. Надявам се да променят мнението си, но ще видим", заяви Ванс пред медиите пред Белия дом.

Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер заяви пред репортери, че по време на срещата демократичните конгресмени са представили на президента Доналд Тръмп въпросите, свързани със здравеопазването.

И двете страни излязоха от срещата, заявявайки, че другата страна ще бъде виновна, ако Конгресът не удължи финансирането на правителството след крайния срок в полунощ във вторник, отбелязва Ройтерс.

Демократите твърдят, че всяко споразумение за удължаване на крайния срок трябва да запази и изтичащите здравни обезщетения, докато републиканците на Тръмп настояват, че здравеопазването и финансирането на правителството трябва да се разглеждат като отделни въпроси.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър заяви, че двете страни "имат много големи различия".