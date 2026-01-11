Новини
Сирийските правителствени сили поеха пълен контрол над град Алепо

Сирийските правителствени сили поеха пълен контрол над град Алепо

11 Януари, 2026 20:14, обновена 11 Януари, 2026 19:16 657 8

Кюрдските въоръжени формирования напуснаха рано тази сутрин оспорвания район "Шейх Масуд"

Сирийските правителствени сили поеха пълен контрол над град Алепо - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Сирийските правителствени сили поеха пълен контрол над град Алепо, след като кюрдските въоръжени формирования напуснаха рано тази сутрин оспорвания район "Шейх Масуд". През седмицата "Шейх Масуд" и друг квартал, населен предимно с кюрди - "Ашрафие", бяха бомбардирани от армията, което доведе до бягството на десетки хиляди местни жители.

Днес предвожданите от кюрдите "Сирийски демократични сили" изведоха от обсадата повече от 400 свои бойци, десетки от които ранени, и ги превозиха до подконтролните си територии в Камишли - североизточна Сирия.

Това стана възможно, благодарение на примирие с правителството след като специалният пратеник на САЩ Том Барак подкани лично сирийския президент Ахмед ал-Шараа да прекрати незабавно насилието.

Агенция Франс прес съобщава, че кюрдското изтегляне от Алепо е било последвано от масови арести на стотици местни кюрди.

Властите в Дамаск и Сирийските демократични сили подписаха през март 2025 година споразумение за интеграция на кюрдските милиции и местна администрация в държавните институции. Близо година оттогава споразумението остава неизпълнено.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кюрдските съюзници на САЩ

    6 0 Отговор
    Пак ги прецакаха яку

    19:19 11.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Остана ли още нещо в тази Сирия, че се трепят нон стоп там?

    19:19 11.01.2026

  • 3 Мдааа

    6 0 Отговор
    квартала, населен предимно с кюрди вече няма да е населен с кюрди. В Алепо кюрди няма да има. И то щото голям съюзник на САЩ и Израел го даваха

    19:21 11.01.2026

  • 4 Ужас и ад на земята

    7 0 Отговор
    Какво сътвориха фащ и Исраель ???ЛИБИЯ. ИРАК СИРИЯ АФГАНИСТАН ЙЕМЕН ЛИВАН О А ПАЛЕСТИНА...Сега Иран... стотици хиляди убити...бог да ни е на помощ...

    19:22 11.01.2026

  • 5 Спецназ

    2 1 Отговор
    Джихадистите НИКОГА нема да подчинят кюрдите!
    ФАКТ!

    Да се говори за "Правителствени сили" в Сирия е относително нещо-

    там има 3 окръга за Дамаск и

    5 в които не се знае кой кой е!
    ФАКТ!

    19:25 11.01.2026

  • 6 Ама как хубавичко

    3 0 Отговор
    Ги интегрираха кюрдските милиции и местна администрация в държавните институции а? Ама как хубавичко САЩ си спази ангажиментите а? А впрочем и парите като у нас от 3 януари заменят обаче на кюрдите не ги сменят и съвсем хубавичко им става, ама прекрасничко. И турците от горе, ислямците атлантически джихадисти от долу и въобще як секс

    19:26 11.01.2026

  • 7 Кюрдите си го заслужават

    4 0 Отговор
    Щом съюзник на САЩ и Израел са решили да го играят ей сега вече се наиграха . Те и от Ирбил впрочем след някоя година ще ги натирят ама иракците

    19:29 11.01.2026

  • 8 Евродебил

    4 0 Отговор
    И камък връз камък не остана от тази някога просперираща държава.Така и с Ирак,така и с Либия.Бомбокрация,разруха и смърт.Това е новия еврейски ред.Кой ли не бомби там...жидовете израелски,турци,руснаци по жидовска заповед,американци по жидовска заповед.....Сега разни кюрди и ислямисти са се хванали гуша за гуша...Малките племена ги избиват и те така.Чумата през средновековието не е донсесла толко смърт,колкото юдокрацията.

    19:37 11.01.2026

