Сирийските правителствени сили поеха пълен контрол над град Алепо, след като кюрдските въоръжени формирования напуснаха рано тази сутрин оспорвания район "Шейх Масуд". През седмицата "Шейх Масуд" и друг квартал, населен предимно с кюрди - "Ашрафие", бяха бомбардирани от армията, което доведе до бягството на десетки хиляди местни жители.

Днес предвожданите от кюрдите "Сирийски демократични сили" изведоха от обсадата повече от 400 свои бойци, десетки от които ранени, и ги превозиха до подконтролните си територии в Камишли - североизточна Сирия.

Това стана възможно, благодарение на примирие с правителството след като специалният пратеник на САЩ Том Барак подкани лично сирийския президент Ахмед ал-Шараа да прекрати незабавно насилието.

Агенция Франс прес съобщава, че кюрдското изтегляне от Алепо е било последвано от масови арести на стотици местни кюрди.

Властите в Дамаск и Сирийските демократични сили подписаха през март 2025 година споразумение за интеграция на кюрдските милиции и местна администрация в държавните институции. Близо година оттогава споразумението остава неизпълнено.