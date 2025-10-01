Силно земетресение причини жертви във Филипините ВИДЕО

Най-малко петима души са загинали, след като земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси централната част на Филипините. Това съобщи местната полиция, цитирана от АФП и NOVA.

Епицентърът на труса е бил на около 11 километра източно-югоизточно от град Калапе в провинция Бохол, с население около 33 хиляди души. По данни на Геологическия топографски институт на САЩ, трусът е бил на дълбочина от 11 километра, а службата се наложи да коригира първоначалните си измервания от 7,0 по скалата на Рихтер.

Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу в 21:59 ч., съобщи провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос. Земетресението е причинило сериозни щети по сгради и пътища и е наложило нужда от започване на спасителни операции в северната част на острова.

И петте смъртни случая са регистрирани в община Сан Ремигио, в северната част на гъстонаселения остров Себу. Четири тела са извадени от спортен център в Сан Ремигио, а едно дете е било затрупано от отломки в друга част на града, съобщи телевизионната мрежа ABS-CBN от Манила.

„Възможно е да има хора, затрупани под срутени сгради“, заяви Рамос. Той уточни, че се провеждат спасителни операции в град Сан Ремигио и Бого, град с 90 000 жители. Той каза, че не разполага с информация за броя на изчезналите. Спасителните операции са затруднени от тъмнината и от вторичните трусове, добави той.

Американската геоложка служба е регистрирала четири земетресения с магнитуд 5,0 или по-висок в района след първото земетресение.

Местната сеизмологична служба предупреди за възможно слабо морско смущение и призова жителите на централните острови Лейте, Себу и Билиран да избягват престоя в близост до плажовете.