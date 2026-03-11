„Росатом“ евакуира свои служители от Иран

Руската държавна атомна корпорация „Росатом“ продължава да евакуира свои служители от Иран заради американско-израелските атаки в страната, но около 450 души все още са в атомната електроцентрала „Бушехр“, обяви днес ръководителят на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Лихачов каза, че 150 служители са си тръгнали от Бушехр снощи, прекосили са границата към съседна Армения и са продължили към Русия.
АЕЦ „Бушехр“ бе построена от Русия и е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран, посочва Ройтерс. „Росатом“ строи още два реактора в централата, но Лихачов заяви миналата седмица, че работата по тях е спряна. В понеделник той каза, че обстановката около Бушехр остава напрегната, но не е имало удари нито срещу централата, нито срещу строителната площадка.
Атомната електроцентрала в Бушер, Иран, е изправена пред заплаха на фона на ескалиращия конфликт в региона, заяви предни дни ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от държавната информационна агенция РИА.
„Определено има заплаха за централата“, каза Лихачов, като уточни, че „експлозиите се чуват на километри разстояние“, но самата централа не е пряка цел на атаките.
Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.
САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:07 11.03.2026
2 си дзън
14:08 11.03.2026
3 Сталин
-Муамар Кадафи
Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.
Коментиран от #15
14:08 11.03.2026
4 Руснаците бягат през глава
14:11 11.03.2026
5 да питам
14:12 11.03.2026
6 Руските наташки от Израел
Казват, че не искат обратно във великата матушка и че от цяла Европа само в България ги пускали!
14:13 11.03.2026
7 Хммм
Коментиран от #9
14:13 11.03.2026
8 Що бягат орките бе?
14:14 11.03.2026
9 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #7 от "Хммм":Купянск е световен рекордьор по превземане.,😂😂😂
Коментиран от #27
14:15 11.03.2026
10 Ясно
14:16 11.03.2026
11 ДА БЕГАТ
ПРЕЧАТ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ !!!!
14:16 11.03.2026
12 Не бягат
14:18 11.03.2026
13 си дзън
След Мексико, Венцуела, Куба и Иран - ти си следващият
14:19 11.03.2026
14 Прави впечатление, че
Коментиран от #18, #22
14:19 11.03.2026
15 Ако не беше
До коментар #3 от "Сталин":сем.Розенберг да даде плановете на СССР за атомната бомба, тоя с водката щеше да плаши с копия..
14:22 11.03.2026
16 Kaлпазанин
14:22 11.03.2026
17 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
14:22 11.03.2026
18 си дзън
До коментар #14 от "Прави впечатление, че":И на мен ми направи впечатление, но мисля, че алгоритмичният автомат тука
получава актуализация.
14:22 11.03.2026
19 вярващ
14:23 11.03.2026
20 Механик
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Абе руснака не може да направи два еднакви пирона
Коментиран от #24, #25
14:24 11.03.2026
21 Данко Харсъзина
14:25 11.03.2026
22 хаха
До коментар #14 от "Прави впечатление, че":защото събитията са развиват катастрофално за матушката, и тези американски самолети в БГ, вай, вай, вай
14:26 11.03.2026
23 каПуткинг
Кръгом и после бегом.
14:27 11.03.2026
24 Ама единия
До коментар #20 от "Механик":е почти прав.
14:27 11.03.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Механик":Специално в атомната енергетика могат много неща. Далеч по напред са от американците.
14:27 11.03.2026
26 ами да
Коментиран от #28
14:30 11.03.2026
27 От Купянск
До коментар #9 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Руснаците губят пехота в отношение 27:1 в Купянск. При следващия обмен на 1000 украински защитници, Путин ще получи 27000 броя Груз 200.
14:31 11.03.2026
28 Няма Хаменей, няма Договор
До коментар #26 от "ами да":Хаменей отлетя в Аятолашкия рай. Там дават 72 момченца-девици.
И синът му Мужтаба бил в болница без крак, но с кома, но го назначиха за аятолах. Изглежда, че в държави като Иран и Русия най-добре да си сложат за цар някой пън.
14:34 11.03.2026
29 Ердоган
14:36 11.03.2026
30 рашастан в колапс
14:49 11.03.2026
31 Опорка
14:57 11.03.2026
32 Той каза
15:29 11.03.2026