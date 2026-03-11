Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
„Росатом“ евакуира свои служители от Иран

„Росатом“ евакуира свои служители от Иран

11 Март, 2026 14:06 1 003 32

  • иран-
  • росатом-
  • русия-
  • аец-
  • бушер

Атомната електроцентрала в Бушер, Иран, е изправена пред заплаха на фона на ескалиращия конфликт в региона, обяви Москва

„Росатом“ евакуира свои служители от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската държавна атомна корпорация „Росатом“ продължава да евакуира свои служители от Иран заради американско-израелските атаки в страната, но около 450 души все още са в атомната електроцентрала „Бушехр“, обяви днес ръководителят на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Лихачов каза, че 150 служители са си тръгнали от Бушехр снощи, прекосили са границата към съседна Армения и са продължили към Русия.

АЕЦ „Бушехр“ бе построена от Русия и е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран, посочва Ройтерс. „Росатом“ строи още два реактора в централата, но Лихачов заяви миналата седмица, че работата по тях е спряна. В понеделник той каза, че обстановката около Бушехр остава напрегната, но не е имало удари нито срещу централата, нито срещу строителната площадка.

Атомната електроцентрала в Бушер, Иран, е изправена пред заплаха на фона на ескалиращия конфликт в региона, заяви предни дни ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от държавната информационна агенция РИА.

„Определено има заплаха за централата“, каза Лихачов, като уточни, че „експлозиите се чуват на километри разстояние“, но самата централа не е пряка цел на атаките.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор
    ааааааааааааааааааа-НЕ!!! Иран побеждава!)))))))

    14:07 11.03.2026

  • 2 си дзън

    10 10 Отговор
    Абе нали своих не бросаем бе. Какво е това бягство. Поне да я спрат преди да си заминат завинаги.

    14:08 11.03.2026

  • 3 Сталин

    13 6 Отговор
    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    -Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    Коментиран от #15

    14:08 11.03.2026

  • 4 Руснаците бягат през глава

    9 8 Отговор
    Струпаха се на границата с Азербайджан.

    14:11 11.03.2026

  • 5 да питам

    8 7 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран ?

    14:12 11.03.2026

  • 6 Руските наташки от Израел

    7 7 Отговор
    усилено се преселват в България!
    Казват, че не искат обратно във великата матушка и че от цяла Европа само в България ги пускали!

    14:13 11.03.2026

  • 7 Хммм

    8 7 Отговор
    Груз 200 или Груз 300? Абе Ганев нали каза, че Иран победи, САЩ и Израел са разгромени? Защо смелите руснаци пак бягат първи като от Купянск?

    Коментиран от #9

    14:13 11.03.2026

  • 8 Що бягат орките бе?

    7 5 Отговор
    Нали са много печени?Нали да съюзници?

    14:14 11.03.2026

  • 9 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Хммм":

    Купянск е световен рекордьор по превземане.,😂😂😂

    Коментиран от #27

    14:15 11.03.2026

  • 10 Ясно

    7 6 Отговор
    Ето защо са говорили с Тръмп. До 2 дена тия централи ги няма.

    14:16 11.03.2026

  • 11 ДА БЕГАТ

    8 7 Отговор
    ОТВЪД УРАЛ !!!!

    ПРЕЧАТ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ !!!!

    14:16 11.03.2026

  • 12 Не бягат

    4 4 Отговор
    а си тръгват на бавен ход. Щото са велики руснаци.

    14:18 11.03.2026

  • 13 си дзън

    7 8 Отговор
    Дали на разговора вчера Дончо не казал на Путин:
    След Мексико, Венцуела, Куба и Иран - ти си следващият

    14:19 11.03.2026

  • 14 Прави впечатление, че

    8 6 Отговор
    копеите днес ги няма. Копейките, дето им ги дават ги пренасочиха за СВО.

    Коментиран от #18, #22

    14:19 11.03.2026

  • 15 Ако не беше

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    сем.Розенберг да даде плановете на СССР за атомната бомба, тоя с водката щеше да плаши с копия..

    14:22 11.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    А евреите няхмаха ли и те ядрена централа

    14:22 11.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    АЕЦ Бушер има само един енергоблок. Руснаците го изведоха в студен режим, и си биха камшика. Централата е руска собственост, на Росатом, и след като централата не работи, няма нужда от оперативен персонал. Останали са няколко човека и охраната.

    Коментиран от #20

    14:22 11.03.2026

  • 18 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Прави впечатление, че":

    И на мен ми направи впечатление, но мисля, че алгоритмичният автомат тука
    получава актуализация.

    14:22 11.03.2026

  • 19 вярващ

    3 4 Отговор
    Споко, никой и няма намерение да я избушва тази атомна Бушехр, никой не е толкова луд, а и няма смисъл от това, но както винаги путин е решил да се прави на интересен

    14:23 11.03.2026

  • 20 Механик

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Абе руснака не може да направи два еднакви пирона

    Коментиран от #24, #25

    14:24 11.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Потърпевши от спирането са Росатом, защото при неработеща централа, нямат приходи с които да си изплащат инвестицията.

    14:25 11.03.2026

  • 22 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Прави впечатление, че":

    защото събитията са развиват катастрофално за матушката, и тези американски самолети в БГ, вай, вай, вай

    14:26 11.03.2026

  • 23 каПуткинг

    4 1 Отговор
    Ни шагу НАЗАД
    Кръгом и после бегом.

    14:27 11.03.2026

  • 24 Ама единия

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    е почти прав.

    14:27 11.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Специално в атомната енергетика могат много неща. Далеч по напред са от американците.

    14:27 11.03.2026

  • 26 ами да

    1 1 Отговор
    ще бягат ватенките, щото иначе ще хвърчат будьоновки наоколо:) А какво стана с договора за взаимопомощ, който само месец по-рано се подписа между Хаменей, Си и путя:)

    Коментиран от #28

    14:30 11.03.2026

  • 27 От Купянск

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Руснаците губят пехота в отношение 27:1 в Купянск. При следващия обмен на 1000 украински защитници, Путин ще получи 27000 броя Груз 200.

    14:31 11.03.2026

  • 28 Няма Хаменей, няма Договор

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "ами да":

    Хаменей отлетя в Аятолашкия рай. Там дават 72 момченца-девици.

    И синът му Мужтаба бил в болница без крак, но с кома, но го назначиха за аятолах. Изглежда, че в държави като Иран и Русия най-добре да си сложат за цар някой пън.

    14:34 11.03.2026

  • 29 Ердоган

    1 1 Отговор
    Своих не бросаем. И почвам да бегам бате

    14:36 11.03.2026

  • 30 рашастан в колапс

    1 0 Отговор
    Руските мишоци и от тук се изнизаха като страхшивци

    14:49 11.03.2026

  • 31 Опорка

    0 0 Отговор
    Виждам, че софийския офисен едноклетъчен планктон отново се е развихрил :)

    14:57 11.03.2026

  • 32 Той каза

    0 0 Отговор
    Централите на ционистите са всъщност ядрените бомби на персите. Вече са достигнали целта си и чакат на терен да бъдат активирани с няколко балистични ракети. Защо да се занимаваш да обогатяваш и да обедняваш, след като основният ти враг вече е свършил половината работа. В Писанието Бог използва персите като инструмент за да накаже избраниците си, а после пак чрез тях - да построят втория храм. Сега отново използва персите, като огън, който да претопи и раздели фалшивите евреи (сатанинската синагога) от истинските евреи (малък остатък божии избраници - християни).

    15:29 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания