„Росатом“ евакуира свои служители от Иран

Руската държавна атомна корпорация „Росатом“ продължава да евакуира свои служители от Иран заради американско-израелските атаки в страната, но около 450 души все още са в атомната електроцентрала „Бушехр“, обяви днес ръководителят на компанията Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Лихачов каза, че 150 служители са си тръгнали от Бушехр снощи, прекосили са границата към съседна Армения и са продължили към Русия.

АЕЦ „Бушехр“ бе построена от Русия и е единствената действаща атомна електроцентрала в Иран, посочва Ройтерс. „Росатом“ строи още два реактора в централата, но Лихачов заяви миналата седмица, че работата по тях е спряна. В понеделник той каза, че обстановката около Бушехр остава напрегната, но не е имало удари нито срещу централата, нито срещу строителната площадка.

Атомната електроцентрала в Бушер, Иран, е изправена пред заплаха на фона на ескалиращия конфликт в региона, заяви предни дни ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ Алексей Лихачов, цитиран от държавната информационна агенция РИА.

„Определено има заплаха за централата“, каза Лихачов, като уточни, че „експлозиите се чуват на километри разстояние“, но самата централа не е пряка цел на атаките.

Миналата година руският президент Владимир Путин каза, че хиляди руснаци работят в единствената атомна електроцентрала в Иран. Тя е построена от Москва за нуждите на страната. В момента Русия строи и други ядрени съоръжения край Бушер.

САЩ не атакуваха АЕЦ „Бушер“ по време на американските удари срещу ирански ядрени обекти през юни миналата година.