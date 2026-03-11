Новини
Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

11 Март, 2026 13:58 1 607 8

Според огромна част от коментиращите победата е била подарена, а Пламена е заслужавала да спечели

Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова - 1
Кадри: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В четвъртия епизод на шоуто за имитации "Като две капки вода“ видяха как Весела Бабинова извоюва първата си победа в сезона с превъплъщението си на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла "Клетниците“. Това се случи, след като комбинирания вот от съдиите, менторите, участниците и гласуването на зрителите отредиха водещата позиция на Бабинова.

Масово обаче феновете на шоуто изразиха своето недоволство от представянето на победителката:

"Пламена направи най-доброто изпълнение тази вечер с най-доброто и неочаквано превъплъщение. Емилия също беше добра, но тя е професионалист в този жанр и е очаквано да се справи добре.", "Трябваше да е Пламена! Тази Бабинова много я бутат!!", "Тази вечер беше най-слабата до сега. Пламена се открои, справи се с невъзможен образ. Емилия пя, но вибратото ѝ беше пресилено. Иво Димчев си беше изработил образа перфектно. Останалите бяха гола вода. А машинацията с Бабинова дори не заслужава коментар. Лайковете във фб под всяко изпълнение и гласуването на публиката са показателни.", гласят някои от най-харесваните коментари под снимките на изпълненията във Фейсбук страницата на шоуто, които са пълни и с гневни реакции.

От коментарите се вижда, че фаворитките на вечерта за зрителите са били Емилия, която изпълни “Даньова мама” в образа на Бинка Добрева. Те отбелязват, че се е справила феноменално, но това все пак е част от нейния жанр.

Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

Другата фурия на вечерта е била Пламена - неразпознаваема като Серж Танкиян от System of a Down, която е успяла да разтърси и публика, и жури с изпълнението си на “Chop Suey!”.

Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

Иво Димчев си остава абсолютният фаворит на зрителското съсловие, което е категорично, че до момента той се изявява феноменално и няма нито един слаб образ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Димо

    0 2 Отговор
    много е хубава

    14:16 11.03.2026

  • 2 ШЕФА

    11 3 Отговор
    За това е толкова зле тази държава,управляващите престъпници и нац.предатели си казват че щом има толкова ..диоти да гледат тази и другите простотий по Босвор ТВ и Нова Домусова значи ще има кой пак да гласува за тях без значение колко сме ги ограбили,простотията е повсеместна.

    Коментиран от #8

    14:18 11.03.2026

  • 3 Анонимен

    17 3 Отговор
    Най-добре и в пълен контраст със собствения си натюрел се справи Пламена. Заслужаваше да победи! Актьорска задача за актриса- нищо предизвикателно, освен това Бабинова не блесна и с особен талант.

    14:18 11.03.2026

  • 4 Зрител

    8 2 Отговор
    Бабинова много зор за нищо.Язък.Изкуствените сълзи под очите и не свършиха никаква работа.Не е казано,че семейство Зомбори трябва да печели на всяк цена.Защо само единия да не блести?По лицето на Зомбори се видя,че не се получи желаното от Весела.Път на по-талантливите!!!!

    14:39 11.03.2026

  • 5 Буфосинхринисти

    0 0 Отговор
    Картини репродукции, млечни продукти подобни на сирене и певческото предаване Капките не стоят на витрината на истинските продукти.

    14:48 11.03.2026

  • 6 Идън

    3 0 Отговор
    Пламена се раздаде- страхотен груувинг.Но защо всеки път тази песен на Sistem of a Down...Можеха да сложат,, Aerials,, и да сменят тениската- със същата пя и Тома ...Интересно и много смешно беше изражението на Азис при това изпълнение на Пламена...Метълът не винаги е в мъжки род-БРАВО!

    14:53 11.03.2026

  • 7 9689

    3 0 Отговор
    То при халваджиите всичко е нагласено.

    14:58 11.03.2026

  • 8 Няма национални

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ШЕФА":

    Предатели в Територията, защото няма нация от много отдавна. Къде я видя тази нация? Днеска има една амалгама от жълтопаветници, псевдо националисти русофили с татуировки на Левски/Ботев, зелени, пембени и въобще всякакви продажни интересчии, но не и хора с национален идеал. Не ползвай думата нация, моля.

    14:58 11.03.2026