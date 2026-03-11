Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

В четвъртия епизод на шоуто за имитации "Като две капки вода“ видяха как Весела Бабинова извоюва първата си победа в сезона с превъплъщението си на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла "Клетниците“. Това се случи, след като комбинирания вот от съдиите, менторите, участниците и гласуването на зрителите отредиха водещата позиция на Бабинова.
Масово обаче феновете на шоуто изразиха своето недоволство от представянето на победителката:
"Пламена направи най-доброто изпълнение тази вечер с най-доброто и неочаквано превъплъщение. Емилия също беше добра, но тя е професионалист в този жанр и е очаквано да се справи добре.", "Трябваше да е Пламена! Тази Бабинова много я бутат!!", "Тази вечер беше най-слабата до сега. Пламена се открои, справи се с невъзможен образ. Емилия пя, но вибратото ѝ беше пресилено. Иво Димчев си беше изработил образа перфектно. Останалите бяха гола вода. А машинацията с Бабинова дори не заслужава коментар. Лайковете във фб под всяко изпълнение и гласуването на публиката са показателни.", гласят някои от най-харесваните коментари под снимките на изпълненията във Фейсбук страницата на шоуто, които са пълни и с гневни реакции.
От коментарите се вижда, че фаворитките на вечерта за зрителите са били Емилия, която изпълни “Даньова мама” в образа на Бинка Добрева. Те отбелязват, че се е справила феноменално, но това все пак е част от нейния жанр.
Другата фурия на вечерта е била Пламена - неразпознаваема като Серж Танкиян от System of a Down, която е успяла да разтърси и публика, и жури с изпълнението си на “Chop Suey!”.
Иво Димчев си остава абсолютният фаворит на зрителското съсловие, което е категорично, че до момента той се изявява феноменално и няма нито един слаб образ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:16 11.03.2026
Коментиран от #8
14:18 11.03.2026
14:18 11.03.2026
14:39 11.03.2026
14:48 11.03.2026
14:53 11.03.2026
14:58 11.03.2026
До коментар #2 от "ШЕФА":Предатели в Територията, защото няма нация от много отдавна. Къде я видя тази нация? Днеска има една амалгама от жълтопаветници, псевдо националисти русофили с татуировки на Левски/Ботев, зелени, пембени и въобще всякакви продажни интересчии, но не и хора с национален идеал. Не ползвай думата нация, моля.
14:58 11.03.2026