Зрители на "Като две капки вода" негодуват след първата "подарена" победа на Весела Бабинова

В четвъртия епизод на шоуто за имитации "Като две капки вода“ видяха как Весела Бабинова извоюва първата си победа в сезона с превъплъщението си на Ан Хатауей в ролята на Фантин от мюзикъла "Клетниците“. Това се случи, след като комбинирания вот от съдиите, менторите, участниците и гласуването на зрителите отредиха водещата позиция на Бабинова.

Масово обаче феновете на шоуто изразиха своето недоволство от представянето на победителката:



"Пламена направи най-доброто изпълнение тази вечер с най-доброто и неочаквано превъплъщение. Емилия също беше добра, но тя е професионалист в този жанр и е очаквано да се справи добре.", "Трябваше да е Пламена! Тази Бабинова много я бутат!!", "Тази вечер беше най-слабата до сега. Пламена се открои, справи се с невъзможен образ. Емилия пя, но вибратото ѝ беше пресилено. Иво Димчев си беше изработил образа перфектно. Останалите бяха гола вода. А машинацията с Бабинова дори не заслужава коментар. Лайковете във фб под всяко изпълнение и гласуването на публиката са показателни.", гласят някои от най-харесваните коментари под снимките на изпълненията във Фейсбук страницата на шоуто, които са пълни и с гневни реакции.

От коментарите се вижда, че фаворитките на вечерта за зрителите са били Емилия, която изпълни “Даньова мама” в образа на Бинка Добрева. Те отбелязват, че се е справила феноменално, но това все пак е част от нейния жанр.

Другата фурия на вечерта е била Пламена - неразпознаваема като Серж Танкиян от System of a Down, която е успяла да разтърси и публика, и жури с изпълнението си на “Chop Suey!”.

Иво Димчев си остава абсолютният фаворит на зрителското съсловие, което е категорично, че до момента той се изявява феноменално и няма нито един слаб образ.